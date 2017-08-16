4 أفكار للتخزين أنيقة وعملية

إذا كنت تظن أن فكرة السلال لا يمكن تنفيذها إلا للأطفال في غرفهم فهذا ليس صحيح! يمكنك استخدام السلال في كل مكان بداية من مدخل المنول فوق خزانة الأحذية لوضع الأغراض عند الوصول للمنزل أو حتى في منطقة الدراسة والعمل الخاصة بكن وربما أيضًا في الحمام أو في كل غرفة لوضع الملابس المتسخة. يوجد العديد من الأمثلة!