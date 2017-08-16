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4 أفكار للتخزين أنيقة وعملية

ريم عوض ريم عوض
korbo Basket Liners , Korbo Korbo سلالم وأروقة مخزن حديد White
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الحلول التخزينية تجعل حياتنا أسهل بكثير بلا فوضى وفقدان للترتيب. إذا كنت تريد بعض الأفكار المميزة للتخزين ففي هذا المقال ستجد 4 من أفكار التخزين الأنيقة والعملية في نفس الوقت لأشياء مختلفة ما بين ألعاب الأطفال والدراجات وحتى دواليب مدمجة في الحائط بشكل مميز. نترككم الآن مع الأفكار.

1- تعليق السلال

Storage in soft Greenery - the colour of the year 2017, Korbo Korbo سلالم وأروقة مخزن حديد Green
Korbo

Korbo
Korbo
Korbo

فكرة غاية في البساطة والذكاء في نفس الوقت! كلنا نعلم أن الأطفال ليس لديهم اهتمام بترتيب الغرفة ونظافتها! لهذا من المهم أن توفر لهم أماكن للتخزين مرحة وعملية. فكرة تعليق بعض السلال على الحائط هي فكرة رائعة لتحويل ترتيب ونظافة غرفتهم للعبة تصويب.

يمكن تنفيذها في كل مكان

korbo Basket Liners , Korbo Korbo سلالم وأروقة مخزن حديد White
Korbo

Korbo
Korbo
Korbo

إذا كنت تظن أن فكرة السلال لا يمكن تنفيذها إلا للأطفال في غرفهم فهذا ليس صحيح! يمكنك استخدام السلال في كل مكان بداية من مدخل المنول فوق خزانة الأحذية لوضع الأغراض عند الوصول للمنزل أو حتى في منطقة الدراسة والعمل الخاصة بكن وربما أيضًا في الحمام أو في كل غرفة لوضع الملابس المتسخة. يوجد العديد من الأمثلة!

2- خزانات مدمجة

Main space homify غرفة نوم
homify

Main space

homify
homify
homify

الخزانات المدمجة من أكثر الأفكار توفيرًا للمساحة وتبدو جميلة أيضًا. في هذا الصميم نجد خزانات مدمجة داخل السرير على شكل أدراج وأرفف وأيضًا خزانات تم إنشاؤها في الحائط  وبها أيضًا مكان لحوض! وممتدة لركنه وباقي الطرقة سنراها عن قرب في الصورة القادمة.

ممتدة لكل الأماكن

Storage homify غرفة نوم
homify

Storage

homify
homify
homify

هذه هي الخزانة الممتدة على جانب الحائط في الصورة السابقة، رائعة أليست كذلك؟ يمكنك إنشاء امتداد لها يصل إلى الحمام الملحق بالغرفة لتضع عليها الفوط وكل ما تريد من أغراض.

3- مخزن للدراجات

Bicycle storage TreeSaurus كراجات خشب نقي Brown Bike storage,Cycle storage,Bicycle storage,Green roof,Garden storage
TreeSaurus

Bicycle storage

TreeSaurus
TreeSaurus
TreeSaurus

ماذا عن إنشاء جراج صغير داخل حديقة منزلك لتخزين بعض الأشياء ودراجاتك أيضًا؟! فمن منا يريد أن يضع دراجته على زرع الحديقة فتتسخ بالطين وتضطر لتنظيفها كل مرة قبل خروجك؟ في الصورة القادمة نرى الجراج عند غلقه.

عند غلقه

Bicycle storage TreeSaurus كراجات خشب نقي Brown Bike storage,Bicycle storage,Cycle storage,Green roof,Garden storage
TreeSaurus

Bicycle storage

TreeSaurus
TreeSaurus
TreeSaurus

ما رأيك؟ بعد غلق الجراج يبدو المكان مرتبًا للغاية دون وجود دراجات متناثرة في أماكن مختلفة من الحديقة لشكل أكثر ترتيب ونظافة! وأيضًا قمت بحمايتهم بهذه الطريقة من السرقة.

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4- استغلال المساحات

A wall of fitted wardrobes TreeSaurus غرفة نومخزانة الملابس MDF White fitted wardrobe,built-in storage
TreeSaurus

A wall of fitted wardrobes

TreeSaurus
TreeSaurus
TreeSaurus

ما رأيك في هذه الغرفة؟ تبدو واسعة بعض الشيء أليس كذلك؟ ولكن هذا ليس لأنها واسعة حقًا ولكن بسبب الدولاب الرائع المدمج بالحائط الذي يحيط بالسرير من كل جوانبه استغلالًا للمساحة غير المتناسقة بسبب السقف المائل من جانبيه والذي كان سيصعب شراء دولاب يناسبه. الخزانة لا تحتوي على دولاب فقط ولكن بها كومود صغير على كل جانب ورف للكتب!

مفاجأة أليس كذلك

A wall of fitted wardrobes TreeSaurus غرفة نومخزانة الملابس MDF White fitted wardrobe,built-in storage,drawers
TreeSaurus

A wall of fitted wardrobes

TreeSaurus
TreeSaurus
TreeSaurus

هذه هي الخزانة من الداخل حيث يوجد بها أرداج وأرفف كل حسب الحاجة فهي مقسمة بذكاء حتى لا تتركك بشيء خارجها دون إيجاد مكان خاص له للتخزين داخل الدولاب. دائمصا هناك حل مهما كانت أبعاد الغرفة غير متناسقة أو مساحتها صغيرة، دائمًا يوجد حلول ذكية للتخزين وحصولك على ما تريد بالاستعانة بمتخصص!

منزل كلاسيكي ولكنه مليء بأفكار مختلفة
هل أعجبتك الأفكار؟ شاركنا برأيك

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