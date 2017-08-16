4 أفكار للتخزين أنيقة وعملية

الحلول التخزينية تجعل حياتنا أسهل بكثير بلا فوضى وفقدان للترتيب. إذا كنت تريد بعض الأفكار المميزة للتخزين ففي هذا المقال ستجد 4 من أفكار التخزين الأنيقة والعملية في نفس الوقت لأشياء مختلفة ما بين ألعاب الأطفال والدراجات وحتى دواليب مدمجة في الحائط بشكل مميز. نترككم الآن مع الأفكار.
فكرة غاية في البساطة والذكاء في نفس الوقت! كلنا نعلم أن الأطفال ليس لديهم اهتمام بترتيب الغرفة ونظافتها! لهذا من المهم أن توفر لهم أماكن للتخزين مرحة وعملية. فكرة تعليق بعض السلال على الحائط هي فكرة رائعة لتحويل ترتيب ونظافة غرفتهم للعبة تصويب.
إذا كنت تظن أن فكرة السلال لا يمكن تنفيذها إلا للأطفال في غرفهم فهذا ليس صحيح! يمكنك استخدام السلال في كل مكان بداية من مدخل المنول فوق خزانة الأحذية لوضع الأغراض عند الوصول للمنزل أو حتى في منطقة الدراسة والعمل الخاصة بكن وربما أيضًا في الحمام أو في كل غرفة لوضع الملابس المتسخة. يوجد العديد من الأمثلة!
الخزانات المدمجة من أكثر الأفكار توفيرًا للمساحة وتبدو جميلة أيضًا. في هذا الصميم نجد خزانات مدمجة داخل السرير على شكل أدراج وأرفف وأيضًا خزانات تم إنشاؤها في الحائط وبها أيضًا مكان لحوض! وممتدة لركنه وباقي الطرقة سنراها عن قرب في الصورة القادمة.
هذه هي الخزانة الممتدة على جانب الحائط في الصورة السابقة، رائعة أليست كذلك؟ يمكنك إنشاء امتداد لها يصل إلى الحمام الملحق بالغرفة لتضع عليها الفوط وكل ما تريد من أغراض.
ماذا عن إنشاء جراج صغير داخل حديقة منزلك لتخزين بعض الأشياء ودراجاتك أيضًا؟! فمن منا يريد أن يضع دراجته على زرع الحديقة فتتسخ بالطين وتضطر لتنظيفها كل مرة قبل خروجك؟ في الصورة القادمة نرى الجراج عند غلقه.
ما رأيك؟ بعد غلق الجراج يبدو المكان مرتبًا للغاية دون وجود دراجات متناثرة في أماكن مختلفة من الحديقة لشكل أكثر ترتيب ونظافة! وأيضًا قمت بحمايتهم بهذه الطريقة من السرقة.
ما رأيك في هذه الغرفة؟ تبدو واسعة بعض الشيء أليس كذلك؟ ولكن هذا ليس لأنها واسعة حقًا ولكن بسبب الدولاب الرائع المدمج بالحائط الذي يحيط بالسرير من كل جوانبه استغلالًا للمساحة غير المتناسقة بسبب السقف المائل من جانبيه والذي كان سيصعب شراء دولاب يناسبه. الخزانة لا تحتوي على دولاب فقط ولكن بها كومود صغير على كل جانب ورف للكتب!
هذه هي الخزانة من الداخل حيث يوجد بها أرداج وأرفف كل حسب الحاجة فهي مقسمة بذكاء حتى لا تتركك بشيء خارجها دون إيجاد مكان خاص له للتخزين داخل الدولاب. دائمصا هناك حل مهما كانت أبعاد الغرفة غير متناسقة أو مساحتها صغيرة، دائمًا يوجد حلول ذكية للتخزين وحصولك على ما تريد بالاستعانة بمتخصص!