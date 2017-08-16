7 أخطاء تجنبها عند تأثيث منزلك

يحدث كثيرًا أن نبدأ في شراء الأثاث قبل معرفة المقاسات بشكل دقيق وهذا يتسبب في كثير من المشاكل عند وضع الأثاث في المنزل فنجد ذلك الكومودينو لا يدخل في المكان المخصص له بجانب الحائط أو عرض الكنبة الL في غرفة المعيشة أكبر أو حتى أصغر من اللازم، لهذا تجنب ذلك برفع جميع المقاسات بدقة ومعرفة مقاسات الأثاث نفسه أيضًا في المحل.