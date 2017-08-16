7 أخطاء تجنبها عند تأثيث منزلك

عند تأثيث المنزل وخاصة إذا لم يكن هناك متخصص تقوم باستشارته يجب عليك أن تركز اهتمامك على تجنب أخطاء الديكور وتأثيث المنزل بطريقة مريحة لك ولبصرك أيضًا. في هذا المقال نقدم لك مجموعة من الأخطاء الشائعة التي يجب عليك تجنبها عند تأثيث منزلك!
مع سيل الأفكار الهائل الذي تقدمه صفحات الإعلام الاجتماعي والمواقع قد تتوه وسط الأفكار تريد تطبيق كل شيء في نفس الغرفة فتفقد وظيفتها الحقيقية حتى لا تعد تعرف هل هي غرفة معيشة أم غرفة نوم عندما تفتح الكنبة، أو غرفة سفرة عندما تتمدد طاولة القهوة؟ حاول أن تبقي الغرفة على حقيقتها ولا تكدسها بالكثير من التفاصيل.
البعض يخطئ بطلاء غرف المنزل قبل شراء الأثاث مما يحد من اختياراتك في تصميم الأثاث وألوانه أو يجعلك تحصل على أثاث غير ملائم للون الحوائط! تجنب تلك المشاكل بتأجيل طلاء المنزل بعد شرائك للأثاث ومعرفة ماذا سيوضع أين.
يحدث كثيرًا أن نبدأ في شراء الأثاث قبل معرفة المقاسات بشكل دقيق وهذا يتسبب في كثير من المشاكل عند وضع الأثاث في المنزل فنجد ذلك الكومودينو لا يدخل في المكان المخصص له بجانب الحائط أو عرض الكنبة الL في غرفة المعيشة أكبر أو حتى أصغر من اللازم، لهذا تجنب ذلك برفع جميع المقاسات بدقة ومعرفة مقاسات الأثاث نفسه أيضًا في المحل.
لا تستغرب، فهذا يمكنه أن يكون عيبًا ومشكلة حقيقية! حيث اختيارك لألوان من نفس البالتة وبنفس الدرجات في جميع أثاث الغرفة يمكنه أن يحول تصميمها ليصبح مملًا جدًا. أخرج عن المألوف في الألوان وضع لمساتك الفريدة من نوعها.
تتبع الموضات الحالية بكل تفاصيلها وفي كل الغرف قد يكون من الاختيارات غير الموفقة ﻷن مصيرها الانتهاء! عند اختيار أثاث المنزل الذي سيظل معك لفترة طويلة على عكس الحوائط مثلا التي يسهل تغييرها، فاختر الأثاث بعناية وبالنظر للأمام.
تذكر أن تأثيث بيتك يجب أن يكون مُرضي لذوقك الشخصي وليس لأي شخص آخر، فأنت الذي ستعيش في هذا المنزل 24/7 فلا تتأثر بكل ما يقترحه عليك الناس.
لكل منا ألوانه المفضلة ولكن هذا لا يعني أن لون المفضل يكون هو اللون الطاغي على الغرفة وتدخله في التصميم بشكل واسع. يمكنك إضافة بعض اللمسات منه إذا كان ملائمًا للتصميم وباقي الألوان ولكن حذار أن تستخدم لون فاقع في جميع تفاصيل الغرفة بداية من الأثاث إلى الطلاء حتى لا تكون كارثة تصميمية!