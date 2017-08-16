الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

7 أخطاء تجنبها عند تأثيث منزلك

ريم عوض ريم عوض
Paradise getaway , Aileen Martinia interior design - Amsterdam Aileen Martinia interior design - Amsterdam غرفة المعيشة
Loading admin actions …

عند تأثيث المنزل وخاصة إذا لم يكن هناك متخصص تقوم باستشارته يجب عليك أن تركز اهتمامك على تجنب أخطاء الديكور وتأثيث المنزل بطريقة مريحة لك ولبصرك أيضًا. في هذا المقال نقدم لك مجموعة من الأخطاء الشائعة التي يجب عليك تجنبها عند تأثيث منزلك!

1- فقدان هوية الغرف!

Villa Blaricum, Boks architectuur Boks architectuur غرفة المعيشة
Boks architectuur

Boks architectuur
Boks architectuur
Boks architectuur

مع سيل الأفكار الهائل الذي تقدمه صفحات الإعلام الاجتماعي والمواقع قد تتوه وسط الأفكار تريد تطبيق كل شيء في نفس الغرفة فتفقد وظيفتها الحقيقية حتى لا تعد تعرف هل هي غرفة معيشة أم غرفة نوم عندما تفتح الكنبة، أو غرفة سفرة عندما تتمدد طاولة القهوة؟ حاول أن تبقي الغرفة على حقيقتها ولا تكدسها بالكثير من التفاصيل. 

2- اختيار الطلاء قبل الأثاث

Loft in oude textielfabriek, Archivice Architektenburo Archivice Architektenburo غرفة المعيشة
Archivice Architektenburo

Archivice Architektenburo
Archivice Architektenburo
Archivice Architektenburo

البعض يخطئ بطلاء غرف المنزل قبل شراء الأثاث مما يحد من اختياراتك في تصميم الأثاث وألوانه أو يجعلك تحصل على أثاث غير ملائم للون الحوائط! تجنب تلك المشاكل بتأجيل طلاء المنزل بعد شرائك للأثاث ومعرفة ماذا سيوضع أين.

3- شراء الأثاث بدون معرفة مقاسات الغرف

Paradise getaway , Aileen Martinia interior design - Amsterdam Aileen Martinia interior design - Amsterdam غرفة المعيشة
Aileen Martinia interior design – Amsterdam

Aileen Martinia interior design - Amsterdam
Aileen Martinia interior design – Amsterdam
Aileen Martinia interior design - Amsterdam

يحدث كثيرًا أن نبدأ في شراء الأثاث قبل معرفة المقاسات بشكل دقيق  وهذا يتسبب في كثير من المشاكل عند وضع الأثاث في المنزل فنجد ذلك الكومودينو لا يدخل في المكان المخصص له بجانب الحائط أو عرض الكنبة الL في غرفة المعيشة أكبر أو حتى أصغر من اللازم، لهذا تجنب ذلك برفع جميع المقاسات بدقة ومعرفة مقاسات الأثاث نفسه أيضًا في المحل.

4- كل شيء مناسب بشكل مثالي!

Woning te Nijverdal, Hoogsteder Architecten Hoogsteder Architecten غرفة المعيشة زجاج White
Hoogsteder Architecten

Hoogsteder Architecten
Hoogsteder Architecten
Hoogsteder Architecten

لا تستغرب، فهذا يمكنه أن يكون عيبًا ومشكلة حقيقية! حيث اختيارك لألوان من نفس البالتة وبنفس الدرجات في جميع أثاث الغرفة يمكنه أن يحول تصميمها ليصبح مملًا جدًا. أخرج عن المألوف في الألوان وضع لمساتك الفريدة من نوعها.

5- تتبع الموضة في كل شيء

'Mercury' • Residential • Netherlands, Wonderwall Studios Wonderwall Studios غرفة المعيشة
Wonderwall Studios

Wonderwall Studios
Wonderwall Studios
Wonderwall Studios

تتبع الموضات الحالية بكل تفاصيلها وفي كل الغرف قد يكون من الاختيارات غير الموفقة ﻷن مصيرها الانتهاء! عند اختيار أثاث المنزل الذي سيظل معك لفترة طويلة على عكس الحوائط مثلا التي يسهل تغييرها، فاختر الأثاث بعناية وبالنظر للأمام.

6- تنفيذ نصائح الأذواق الشخصية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تذكر أن تأثيث بيتك يجب أن يكون مُرضي لذوقك الشخصي وليس لأي شخص آخر، فأنت الذي ستعيش في هذا المنزل 24/7 فلا تتأثر بكل ما يقترحه عليك الناس.

7. اختبارك لألوانك المفضلة

Interieur ontwerp en uitwerking nieuwe woning, Woon Architecten Woon Architecten غرفة المعيشة
Woon Architecten

Woon Architecten
Woon Architecten
Woon Architecten

لكل منا ألوانه المفضلة ولكن هذا لا يعني أن لون المفضل يكون هو اللون الطاغي على الغرفة وتدخله في التصميم بشكل واسع. يمكنك إضافة بعض اللمسات منه إذا كان ملائمًا للتصميم وباقي الألوان ولكن حذار أن تستخدم لون فاقع في جميع تفاصيل الغرفة بداية من الأثاث إلى الطلاء حتى لا تكون كارثة تصميمية!

منزل كلاسيكي ولكنه مليء بأفكار مختلفة
هل أعجبتك النصائح؟ شاركنا برأيك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً