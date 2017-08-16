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11 فكرة مزيج من الألوان لحوائط منزل رائعة

ريم عوض ريم عوض
Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris الممر الحديث، المدخل و الدرج
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عندما نبدأ في اختيار ألوان الحائط تعترينا الحيرة والتردد بين الألوان وحول ما هو المزيج المناسب، فينتهي بنا الأمر إما باختيار الألوان التقليدية أو بكارثة حقيقية لاختيارنا ألوان سيئة للغاية وغير متناسقة، أو إذا كان حظك جيدًا فسيكون المزيج مناسب! يمكنك تجربة الألوان على تصميم منزلك من خلال مكاتب الدهانات أو تجربتها على حائط منزلك بشكل حقيقي على أجزاء منه.

في هذا المقال نقدم لك 11 فكرة مزيج من الألوان لحوائط منزل رائعة نرجو أن تكون مصدر إلهام لك!

1- الأحمر والأصفر

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris الممر الحديث، المدخل و الدرج
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

ربما تتفاجأ عندما تسمع اسم هذا المزيج لكونهما ألوان فاقعة ونابضة بالحياة، ولكن عند رؤيتها على الحقيقة أو ببرنامج ستصدق أنهما في غابة الروعة إذا تم تطبيق المزيج بشكل مناسب، في المدخل أو في طرقة المنزل مثلًا.

2- تدرج الفيروزي

Волна, Artcrafts Artcrafts غرفة المعيشة Turquoise
Artcrafts

Artcrafts
Artcrafts
Artcrafts

تدرج اللون التركواز (الفيروزي) يجعلك تشعر بانتعاش البحر وكأنك في أعماقه! لون مبهج وأنيق.

3- الأزرق والرمادي

Diseño de Interiores, Atahualpa 3D Atahualpa 3D غرفة المعيشة
Atahualpa 3D

Atahualpa 3D
Atahualpa 3D
Atahualpa 3D

غموض الرمادي مع لمسة منعشة من الأزرق المبهج لجو حيوي للغرفة، مناسبة لغرف المكتب وغرفة المعيشة.

4- لون التفاح الأخضر والأبيض والرمادي

Rinnovo Arredo, Studio HAUS Studio HAUS غرفة المعيشة
Studio HAUS

Studio HAUS
Studio HAUS
Studio HAUS

مزيج بين لون نابض كلون التفاح الأخضر، ولون محايد كالرمادي والأبيض الناصع الذي يجعل الغرفة مليئة بالنشاط.

5- أخضر نابض وأبيض

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

اللون الأخضر النابض يتناسب كثيرًا مع الطرقات والمداخل أكثر من الغرف الداخلية والمغلقة، ويمكنك استخدامه أيضًا في جزء من حائط الغرفة أو لطلاء عامود ما خاصة مع امتزاجه مع اللون الأبيض.

6- الرمادي والأخضر الفاتح

homify جدران
homify

homify
homify
homify

مزيج من الجدية في اللون الرمادي والحيوية والسهولة في اللون الأخضر الفاتح المنعش. مناسبة للأنتريه وأماكن استقبال الضيوف.

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7- الأزرق الرمادي والطوبي

Residencia Toronjos, Olivia Aldrete Haas Olivia Aldrete Haas الممر الحديث، المدخل و الدرج
Olivia Aldrete Haas

Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas

مزيج قوي جدًا من اللون الرمادي والطوبي مناسب للمساحات الكبيرة ومداخل المنزل والغرف الرسمية.

8- الرمادي والأبيض

Skema: Works, Skema Skema جدران
Skema

Skema
Skema
Skema

مزيج من اللون الرمادي المحايد والأبيض، مزيج بسيط بلا تعقيدات ويمكنك أن تضيف له بعض الحيوية بإضافة قطع ملونة فريدة من نوعها كالمخدات والأكسسواراتز

9- الأسود والأبيض

STUDYO DAİRE II, Tasarımca Desıgn Offıce Tasarımca Desıgn Offıce جدران
Tasarımca Desıgn Offıce

Tasarımca Desıgn Offıce
Tasarımca Desıgn Offıce
Tasarımca Desıgn Offıce

مزيج غريب أليس كذلك؟ دائمًا ما تكون النصائح في غير صالح اللون الأسود لما يحدثه من تقليل مساحة المكان بصريًا وإنعكاسه على مزاج قاطني المنزل بالسلب، ولكن يمكنك استخدام هذا المزيج بشكل حذر وفي أماكن معينة ومع إضافة بعض وحدات الإضاءة التي تشارك في التباين الرائع.

10- الأزرق الداكن والأبيض

Lisbon Blues, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro غرفة المعيشة
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

الأزرق الداكن والأبيض مزيج أنيق وذوقه رفيع للغاية مع لمسة من الأصفر والذهبي في إطار الصورة يزيد من فخامته.

11- أبيض ورمادي مخطط

homify غرفة المعيشة فرو Grey
homify

homify
homify
homify

المخطط في جزء من الغرفة يضيف ديناميكية للتصميم خاصة ولكن لا تستخدمه في الأماكن الضيقة وبألوان مختلفة عن باقي ألوان الغرفة!

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