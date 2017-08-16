عندما نبدأ في اختيار ألوان الحائط تعترينا الحيرة والتردد بين الألوان وحول ما هو المزيج المناسب، فينتهي بنا الأمر إما باختيار الألوان التقليدية أو بكارثة حقيقية لاختيارنا ألوان سيئة للغاية وغير متناسقة، أو إذا كان حظك جيدًا فسيكون المزيج مناسب! يمكنك تجربة الألوان على تصميم منزلك من خلال مكاتب الدهانات أو تجربتها على حائط منزلك بشكل حقيقي على أجزاء منه.
في هذا المقال نقدم لك 11 فكرة مزيج من الألوان لحوائط منزل رائعة نرجو أن تكون مصدر إلهام لك!
ربما تتفاجأ عندما تسمع اسم هذا المزيج لكونهما ألوان فاقعة ونابضة بالحياة، ولكن عند رؤيتها على الحقيقة أو ببرنامج ستصدق أنهما في غابة الروعة إذا تم تطبيق المزيج بشكل مناسب، في المدخل أو في طرقة المنزل مثلًا.
تدرج اللون التركواز (الفيروزي) يجعلك تشعر بانتعاش البحر وكأنك في أعماقه! لون مبهج وأنيق.
غموض الرمادي مع لمسة منعشة من الأزرق المبهج لجو حيوي للغرفة، مناسبة لغرف المكتب وغرفة المعيشة.
مزيج بين لون نابض كلون التفاح الأخضر، ولون محايد كالرمادي والأبيض الناصع الذي يجعل الغرفة مليئة بالنشاط.
اللون الأخضر النابض يتناسب كثيرًا مع الطرقات والمداخل أكثر من الغرف الداخلية والمغلقة، ويمكنك استخدامه أيضًا في جزء من حائط الغرفة أو لطلاء عامود ما خاصة مع امتزاجه مع اللون الأبيض.
مزيج من الجدية في اللون الرمادي والحيوية والسهولة في اللون الأخضر الفاتح المنعش. مناسبة للأنتريه وأماكن استقبال الضيوف.
مزيج قوي جدًا من اللون الرمادي والطوبي مناسب للمساحات الكبيرة ومداخل المنزل والغرف الرسمية.
مزيج من اللون الرمادي المحايد والأبيض، مزيج بسيط بلا تعقيدات ويمكنك أن تضيف له بعض الحيوية بإضافة قطع ملونة فريدة من نوعها كالمخدات والأكسسواراتز
مزيج غريب أليس كذلك؟ دائمًا ما تكون النصائح في غير صالح اللون الأسود لما يحدثه من تقليل مساحة المكان بصريًا وإنعكاسه على مزاج قاطني المنزل بالسلب، ولكن يمكنك استخدام هذا المزيج بشكل حذر وفي أماكن معينة ومع إضافة بعض وحدات الإضاءة التي تشارك في التباين الرائع.
الأزرق الداكن والأبيض مزيج أنيق وذوقه رفيع للغاية مع لمسة من الأصفر والذهبي في إطار الصورة يزيد من فخامته.