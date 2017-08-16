عندما نبدأ في اختيار ألوان الحائط تعترينا الحيرة والتردد بين الألوان وحول ما هو المزيج المناسب، فينتهي بنا الأمر إما باختيار الألوان التقليدية أو بكارثة حقيقية لاختيارنا ألوان سيئة للغاية وغير متناسقة، أو إذا كان حظك جيدًا فسيكون المزيج مناسب! يمكنك تجربة الألوان على تصميم منزلك من خلال مكاتب الدهانات أو تجربتها على حائط منزلك بشكل حقيقي على أجزاء منه.

في هذا المقال نقدم لك 11 فكرة مزيج من الألوان لحوائط منزل رائعة نرجو أن تكون مصدر إلهام لك!