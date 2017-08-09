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6 حمامات سباحة صغيرة وعملية

shereen gouda shereen gouda
Social Pool, Alfredo Barsuglia Alfredo Barsuglia مسبح
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لكل مالكي المنازل والفيلات لابد وان يراود البعض فكرة امتلاك المسبح في حديقة المنزل الخلفية، فهي بلا شك تعد من الممتلكات التي تجلب الرفاهية على الفور الى رحابة منزلك، ومن منا لا يطمح الى امتلاك جميع وسائل الترفيه والاسترخاء في المنزل؟ ولكن مع جانب الرفاهية يكون امتلاك مسبح من اكثر القرارات تاثيرا على صحتك البدنية ايضاً، فهو وسيلة مثالية لممارسة رياضة السباحة الشاملة، وهذه المميزات تجعلك تعيد النظر في مسألة اهمال تنفيذ المسبح الذي طالما حلمت بامتلاكه.

يكون في أغلب الأحيان العائق بينك وبين اتخاذ مثل هذا القرار هو ظنك ان عملية ايجاد مسبح في حديقة صغيرة هي فكرة غير قابلة للتنفيذ، ولكن في الواقع نجد ان هذا الأمر بالتحديد ليس معقد إلى درجة كبيرة، بل واصبحت هناك كثير من الامثلة لشكل مسبح صغير ومثالي يحقق الوظائف بكفاءة عالية في اضيق المساحات. دعونا تبدأ التعرف على 6 مسابح عملية في مساحات صغيرة.

للاسترخاء

Twin Plunge Pools , London Swimming Pool Company London Swimming Pool Company مسبح
London Swimming Pool Company

Twin Plunge Pools

London Swimming Pool Company
London Swimming Pool Company
London Swimming Pool Company

كما ذكرنا سابقاً فإن احد ابرز اسباب تنفيذ مشروح المسبح في حديقة المنزل هو الاسترخاء، فان كان هذا هو السبب الرئيسي والاوحد لمثل هذا القرار فلا يجب عليك ان تتبع شكل المسبح التقليدي وتقوم بإهدار مساحة اضافية من الحديقة بلا وجود ضرورة.

التزم بحجم مسبح صغير مصمم خصيصاً لعملية الاسترخاء، واجعل من هذا التصميم الذكي مصدر الهام لك، حيث توصل المصمم هنا الى مساحة لا باس بها لعمل بانيو سبا خاص للأسرة بأبعاد تتحمل عدة أفراد دون الحاجة الى التوسعة لعمل مسبح متكامل. الى كل محبي الاسترخاء والرفاهية سوف يكون هذا الخيار هو الأمثل لك.

تعرف على مجموعة متنوعة من أشكال المسبح من خلال هذا المقال الرائع: 26 نموذج لحمامات سباحة تجعل بيتك متعة.

تصميم فاخر

Piscina e Giardino , GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo مسبح
GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo

GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo
GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo
GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo

هذا التصميم هو أسلم مثال لنفي المفهوم الخاطئ أن المسبح لا بد أن يكون كبيراً حتى يعكس الترف والرفاهية، ووكل ما تحتاجه في الواقع هو تصميم حداثي بسيط وإحاطته بعناصر متناسقة وذات نسب مثالية للفراغ مع اختيار دقيق ومدروس للخامات القيمة.

المتنقل

POOL UNDERLAY WARCO Bodenbeläge مسبح
WARCO Bodenbeläge

POOL UNDERLAY

WARCO Bodenbeläge
WARCO Bodenbeläge
WARCO Bodenbeläge

هذا الحل التقليدي هو من أكثر الحلول أماناً، فهي تلبي الاحتياجات الأساسية من المسبح دون الحاجة إلى صرف مبالغ ضخمة وبلا تخطيط مسبق للتنفيذ.

تصميم جمالي وعملي

@wat Meersalzwasser-Tauchbecken / Minipool, design@garten GmbH & Co. KG design@garten GmbH & Co. KG حدائقأحواض وبرك السباحة
design@garten GmbH &amp; Co. KG

design@garten GmbH & Co. KG
design@garten GmbH &amp; Co. KG
design@garten GmbH & Co. KG

المصمم هنا اقترح تواجد المسبح بصورة مصغرة لكي يعمل كعنصر جمالي في الحديقة مع استخدامه ك بانيو سبا صيفاً ومسبح دافئ شتاءاً.

الطاقة الشمسية

Social Pool, Alfredo Barsuglia Alfredo Barsuglia مسبح
Alfredo Barsuglia

Alfredo Barsuglia
Alfredo Barsuglia
Alfredo Barsuglia

مسبح يتم استخدامه بالاعتماد على الطاقة الشمسية هو من أكثر القرارات ذكائاً على المدى البعيد، فمع مثل هذا التصميم لن تحتاج إلى دفع فاتورة ضخمة شهرياً للحفاظ على كفاءة المسبح.

للرياضيين

Swim Spas and Exercise Pools, Hot Tub Barn Hot Tub Barn مسبح
Hot Tub Barn

Swim Spas and Exercise Pools

Hot Tub Barn
Hot Tub Barn
Hot Tub Barn

المسبح الرياضي هو من احد الابتكارات التي توصل اليها خبراء التصميم والتكنولوجيا الحديثة، وهو اسلوب مسبح اصبح من ابرز اختيارات الرياضيين والسباحين المحترفين، ومن احد مميزاته هو استهلاكه لمساحات صغيرة للغاية مع توفير امكانية السباحة لمسافات طويلة، وفكرته الاساسية تعتمد على خلق تيار مستمر لكي يشعر من في المسبح انه في حركة مستمرة، بل وانه ايضا يسبح ضد التيار. هذا الابداع يستحق التقدير والاحترام بلا شك لكونه حقق معادلة مثالية عملياً دون الحاجة الى التضحية بمساحة صغيرة.

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