6 حمامات سباحة صغيرة وعملية

لكل مالكي المنازل والفيلات لابد وان يراود البعض فكرة امتلاك المسبح في حديقة المنزل الخلفية، فهي بلا شك تعد من الممتلكات التي تجلب الرفاهية على الفور الى رحابة منزلك، ومن منا لا يطمح الى امتلاك جميع وسائل الترفيه والاسترخاء في المنزل؟ ولكن مع جانب الرفاهية يكون امتلاك مسبح من اكثر القرارات تاثيرا على صحتك البدنية ايضاً، فهو وسيلة مثالية لممارسة رياضة السباحة الشاملة، وهذه المميزات تجعلك تعيد النظر في مسألة اهمال تنفيذ المسبح الذي طالما حلمت بامتلاكه.
يكون في أغلب الأحيان العائق بينك وبين اتخاذ مثل هذا القرار هو ظنك ان عملية ايجاد مسبح في حديقة صغيرة هي فكرة غير قابلة للتنفيذ، ولكن في الواقع نجد ان هذا الأمر بالتحديد ليس معقد إلى درجة كبيرة، بل واصبحت هناك كثير من الامثلة لشكل مسبح صغير ومثالي يحقق الوظائف بكفاءة عالية في اضيق المساحات. دعونا تبدأ التعرف على 6 مسابح عملية في مساحات صغيرة.
كما ذكرنا سابقاً فإن احد ابرز اسباب تنفيذ مشروح المسبح في حديقة المنزل هو الاسترخاء، فان كان هذا هو السبب الرئيسي والاوحد لمثل هذا القرار فلا يجب عليك ان تتبع شكل المسبح التقليدي وتقوم بإهدار مساحة اضافية من الحديقة بلا وجود ضرورة.
التزم بحجم مسبح صغير مصمم خصيصاً لعملية الاسترخاء، واجعل من هذا التصميم الذكي مصدر الهام لك، حيث توصل المصمم هنا الى مساحة لا باس بها لعمل بانيو سبا خاص للأسرة بأبعاد تتحمل عدة أفراد دون الحاجة الى التوسعة لعمل مسبح متكامل. الى كل محبي الاسترخاء والرفاهية سوف يكون هذا الخيار هو الأمثل لك.
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هذا التصميم هو أسلم مثال لنفي المفهوم الخاطئ أن المسبح لا بد أن يكون كبيراً حتى يعكس الترف والرفاهية، ووكل ما تحتاجه في الواقع هو تصميم حداثي بسيط وإحاطته بعناصر متناسقة وذات نسب مثالية للفراغ مع اختيار دقيق ومدروس للخامات القيمة.
هذا الحل التقليدي هو من أكثر الحلول أماناً، فهي تلبي الاحتياجات الأساسية من المسبح دون الحاجة إلى صرف مبالغ ضخمة وبلا تخطيط مسبق للتنفيذ.
المصمم هنا اقترح تواجد المسبح بصورة مصغرة لكي يعمل كعنصر جمالي في الحديقة مع استخدامه ك بانيو سبا صيفاً ومسبح دافئ شتاءاً.
مسبح يتم استخدامه بالاعتماد على الطاقة الشمسية هو من أكثر القرارات ذكائاً على المدى البعيد، فمع مثل هذا التصميم لن تحتاج إلى دفع فاتورة ضخمة شهرياً للحفاظ على كفاءة المسبح.
المسبح الرياضي هو من احد الابتكارات التي توصل اليها خبراء التصميم والتكنولوجيا الحديثة، وهو اسلوب مسبح اصبح من ابرز اختيارات الرياضيين والسباحين المحترفين، ومن احد مميزاته هو استهلاكه لمساحات صغيرة للغاية مع توفير امكانية السباحة لمسافات طويلة، وفكرته الاساسية تعتمد على خلق تيار مستمر لكي يشعر من في المسبح انه في حركة مستمرة، بل وانه ايضا يسبح ضد التيار. هذا الابداع يستحق التقدير والاحترام بلا شك لكونه حقق معادلة مثالية عملياً دون الحاجة الى التضحية بمساحة صغيرة.