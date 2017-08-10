6 حيل ذكية لتخزين الغسالة في الحمام

وجود الغسالات لا غنى عنه في منازلنا، ولكن قلما نضعها في الحسبان عند مراحل التخطيط والتصميم مما يؤدي إلى كارثة وهي تواجدها في غرفة غير مؤهلة لتحمل مثل هذا الجهاز، ولكي نتفادى الوقوع في مثل هذا الخطأ الجسيم علينا ان نجعل للغسالة أولوية في المساحة والتصميم.الامر الذي يجعل مهمة ايجاد وتخزين الغسالة صعبة هو حجمها الكبير وعدم تواجد تنوع في اشكالها، لذا ان تم الاختيار على اسس خاطئة وغير محسوبة سوف يتحول هذا الجهاز الى عبء في الغرفة لا يمكن الاستغناء عنه، ولان الاشكال والأحجام محدودة لا يوجد مفر سوى تخزينها بأسلوب ذكي وعملي. يبقى التساؤل الأخير هو أين يا ترى المكان المفضل لتخزين الغسالة لدى الخبراء؟ والإجابة على هذا السؤال دائما ما تكون اما في الحمام او في غرفة منفصلة مخصصة لهذه الوظيفة، لذا دعونا نتطلع على 6 أفكار مبتكرة لتخزين الغسالة في الحمام
المشكلة الرئيسية التي تواجهنا عند تخزين الغسالة ذات الشكل التقليدي بحرفية هو قدرتك على فتح باب الغسالة بسهولة في الوحدة المخصصة، لذا تصميم هذه الوحدة المتكاملة يعد مثالي للغاية وذلك لوجود امكانية فتح الباب بسهولة ويسر. اتخذ تصميم هذه الخزانة شكل مبسط كان فيه اختيار شكل الباب موفق بالتحديد، فهو جمع اسلوب الباب المنزلق مع تقنية الطي التي توفر في المساحة، لذا ان كنت تمتلك حمام ذو ركن فارغ عليك اللجوء الى هذه الفكرة الذكية.
أحد أبرز اساليب التخزين الذكية في الحمام هو تصميم وحدة تتخفى وسط عناصر الديكورات المختلفة فتصبح ليست عائقاً بصرياً على الإطلاق، وهذا المفهوم ينطبق أيضاً على تخزين الغسالة، فمن منا لا يرغب في اسلوب يخفي به هذا الجهاز الضخم؟ ان تتحول الجهزة إلى عنصر مدمج في وحدة عصرية هو اسلم وابسط وسيلة لكي تتوصل الى النتيجة المثالية، ولكن مع مراعاة ان يكون تصميم الوحدة ايضاً لا يطغى على بقية عناصر الحمام.
هل تعلم ان الستائر قد تتحول من وسيلة لحجب إضاءة النافذة الى جزء حيوي وعنصر ذو وظائف مزدوجة في وحدة تخزين تقليدية؟ هذه الوحدة هي افضل مثال حيث اعتمدت هنا وحدة التخزين اسفل الحوض على الستائر حتى تخفي الأغراض المختلفة بجانب الغسالة مع إضفاء لمسة جمالية ساحرة على الغرفة من خلال النقوشات العصرية الأنيقة.
دعونا لا نغفل عن اهمية الرفوف ايضاً في هذه الحالة، فمن الممكن ان تستغل الرفوف لعملية احتواء الغسالة وتغليفها حتى تظهر الغسالة مثل جهاز مدمج في عناصر أخرى، وهو حل عملي بسيط لا يكلف الكثير.
لا شك ان الغرفة المنفصلة كلياً هي من افضل وسائل التخزين، وهي رفاهية نسعى جميعاً لتحقيقها ولكن ان لم تلك الغرفة متواجدة لم لا نخصص ركن صغير لهذه المهمة؟
المصمم اتبع هنا وسيلة تخزين الغسالة بحرفية وذكاء من خلال وحدة كبيرة في ركن غير مستغل من الحمام، ولكن حتى لا تتحول الوحدة الى عبء بصري في الفراغ قام باختيار خامة زجاجية لا تحجب الرؤية كلياً.
لكي تستمتع بحمام مثالي عليك ان تتبع نصائح الخبراء في أختيار أغراضك بحكمة، تعرف على هذه النصائح من خلال هذا المقال: 10 أشياء يجب التخلص منها فوراً في الحمام