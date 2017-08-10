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6 حيل ذكية لتخزين الغسالة في الحمام

shereen gouda shereen gouda
homify حمام
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وجود الغسالات لا غنى عنه في منازلنا، ولكن قلما نضعها في الحسبان عند مراحل التخطيط والتصميم مما يؤدي إلى كارثة وهي تواجدها في غرفة غير مؤهلة لتحمل مثل هذا الجهاز، ولكي نتفادى الوقوع في مثل هذا الخطأ الجسيم علينا ان نجعل للغسالة أولوية في المساحة والتصميم.الامر الذي يجعل مهمة ايجاد وتخزين الغسالة صعبة هو حجمها الكبير وعدم تواجد تنوع في اشكالها، لذا ان تم الاختيار على اسس خاطئة وغير محسوبة سوف يتحول هذا الجهاز الى عبء في الغرفة لا يمكن الاستغناء عنه، ولان الاشكال والأحجام محدودة لا يوجد مفر سوى تخزينها بأسلوب ذكي وعملي. يبقى التساؤل الأخير هو أين يا ترى المكان المفضل لتخزين الغسالة لدى الخبراء؟ والإجابة على هذا السؤال دائما ما تكون اما في الحمام او في غرفة منفصلة مخصصة لهذه الوظيفة، لذا دعونا نتطلع على 6 أفكار مبتكرة لتخزين الغسالة في الحمام

داخل خزانة ذات باب منزلق

Bad mit Stauraum für Waschmaschine, Burkhard Heß Interiordesign Burkhard Heß Interiordesign حمام
Burkhard Heß Interiordesign

Burkhard Heß Interiordesign
Burkhard Heß Interiordesign
Burkhard Heß Interiordesign

المشكلة الرئيسية التي تواجهنا عند تخزين الغسالة ذات الشكل التقليدي بحرفية هو قدرتك على فتح باب الغسالة بسهولة في الوحدة المخصصة، لذا  تصميم هذه الوحدة المتكاملة يعد مثالي للغاية وذلك لوجود امكانية فتح الباب بسهولة ويسر. اتخذ تصميم هذه الخزانة شكل مبسط كان فيه اختيار شكل الباب موفق بالتحديد، فهو جمع اسلوب الباب المنزلق مع تقنية الطي التي توفر في المساحة، لذا ان كنت تمتلك حمام ذو ركن فارغ عليك اللجوء الى هذه الفكرة الذكية.

مدمجة في وحدة التخزين

APARTMENT “VERBI”, Polygon arch&des Polygon arch&des حمام بلاط White
Polygon arch&amp;des

APARTMENT “VERBI”

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

أحد أبرز اساليب التخزين الذكية في الحمام هو تصميم وحدة تتخفى وسط عناصر الديكورات المختلفة فتصبح ليست عائقاً بصرياً على الإطلاق، وهذا المفهوم ينطبق أيضاً على تخزين الغسالة، فمن منا لا يرغب في اسلوب يخفي به هذا الجهاز الضخم؟ ان تتحول الجهزة إلى عنصر مدمج في وحدة عصرية هو اسلم وابسط وسيلة لكي تتوصل الى النتيجة المثالية، ولكن مع مراعاة ان يكون تصميم الوحدة ايضاً لا يطغى على بقية عناصر الحمام.

خلف الستائر

APPARTEMENT BOHEME CHIC AU MASCULIN, cristina velani cristina velani حمام
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani

هل تعلم ان الستائر قد تتحول من وسيلة لحجب إضاءة النافذة الى جزء حيوي وعنصر ذو وظائف مزدوجة في وحدة تخزين تقليدية؟ هذه الوحدة هي افضل مثال حيث اعتمدت هنا وحدة التخزين اسفل الحوض على الستائر حتى تخفي الأغراض المختلفة بجانب الغسالة مع إضفاء لمسة جمالية ساحرة على الغرفة من خلال النقوشات العصرية الأنيقة.

مجاطة برفوف مصممة بأبعاد مثالية

Casa Cor 2012, ARQUITETURA - Camila Fleck ARQUITETURA - Camila Fleck حمام
ARQUITETURA – Camila Fleck

ARQUITETURA - Camila Fleck
ARQUITETURA – Camila Fleck
ARQUITETURA - Camila Fleck

دعونا لا نغفل عن اهمية الرفوف ايضاً في هذه الحالة، فمن الممكن ان تستغل الرفوف لعملية احتواء الغسالة وتغليفها حتى تظهر الغسالة مثل جهاز مدمج في عناصر أخرى، وهو حل عملي بسيط لا يكلف الكثير.

غرفة منفصلة

La casa dei libri, Arch. Silvana Citterio Arch. Silvana Citterio حمام
Arch. Silvana Citterio

Arch. Silvana Citterio
Arch. Silvana Citterio
Arch. Silvana Citterio

لا شك ان الغرفة المنفصلة كلياً هي من افضل وسائل التخزين، وهي رفاهية نسعى جميعاً لتحقيقها ولكن ان لم تلك الغرفة متواجدة لم لا نخصص ركن صغير لهذه المهمة؟

وحدة عمودية

homify حمام
homify

homify
homify
homify

المصمم اتبع هنا وسيلة تخزين الغسالة بحرفية وذكاء من خلال وحدة كبيرة في ركن غير مستغل من الحمام، ولكن حتى لا تتحول الوحدة الى عبء بصري في الفراغ قام باختيار خامة زجاجية لا تحجب الرؤية كلياً.

لكي تستمتع بحمام مثالي عليك ان تتبع نصائح الخبراء في أختيار أغراضك بحكمة، تعرف على هذه النصائح من خلال هذا المقال: 10 أشياء يجب التخلص منها فوراً في الحمام

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