6 حيل ذكية لتخزين الغسالة في الحمام

المصمم اتبع هنا وسيلة تخزين الغسالة بحرفية وذكاء من خلال وحدة كبيرة في ركن غير مستغل من الحمام، ولكن حتى لا تتحول الوحدة الى عبء بصري في الفراغ قام باختيار خامة زجاجية لا تحجب الرؤية كلياً.

لكي تستمتع بحمام مثالي عليك ان تتبع نصائح الخبراء في أختيار أغراضك بحكمة، تعرف على هذه النصائح من خلال هذا المقال: 10 أشياء يجب التخلص منها فوراً في الحمام