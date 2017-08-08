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5 أفكار مودرن لبلاط السيراميك ستبهرك

Mohammed Awad Mohammed Awad
Country, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas مطبخ بلاط
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بلاط السيراميك من أكثر المكونات التي تستخدم في مختلف التصميمات سواء كانت لحمام أو مطبخ أو حتى في أرضيات أكثرية الشقق مهما كان نمطها و روح الديكور المتبع فيها، لذا سوف يقدم هوميفاي لنا أحدث الاشكال و القطعيات التي يمكن أن تستخدمها في ديكور منزلك بواسطة السيراميك بألوان و تصميمات جديدة تتناسب مع توجهك المودرن سواء في تصميم الحمام أو المطبخ أو الغرف العادية الأخرى ..

إليكم التفاصيل .. 

1- تكامل و تطابق

homify حمام
homify

homify
homify
homify

استخدام السيراميك المتساوي بمساحة 60 * 60  للبلاطة الواحدة يكون اختيار مناسب بالنسبة للحمامات الكبيرة في مساحتها و التي يوجد بها درجات أو مستويات متعددة مثل هذا النموذج الذي يتواجد فيه البانيو في المستوى العلوي و باقي الحمام في مستوى أقل .

فكرة تقطيع السيراميك بالتساوي  و رصها دون أي تلاعب في النسق العام لها يجعل من النقوش الموجودة على كل بلاطة هي بطلة المشهد فلو كان السيراميك مرخماً ستشعر أنك استخدمت الرخام و كذلك لو كان السيراميك على شكل خشب أو باركية سيكون شعورك و كأنه حقيقي تماماً و هذا فقط في الاستخدام المستقير للبلاط في كل وتيرة الحمام دون اللجوء لاحداث أي تغيير في أي جزء من الحمام أياً كان موقعها .

2- تمويهات رأسية

Casa em S. Pedro do Estoril, Ricardo Moreno Arquitectos Ricardo Moreno Arquitectos حمام
Ricardo Moreno Arquitectos

Ricardo Moreno Arquitectos
Ricardo Moreno Arquitectos
Ricardo Moreno Arquitectos

استخدام السيراميك بطريقة رأسية معتدلة تضمن لك احساس أوسع و أكبر بالمساحة مهما كانت ضيقة لأنك بتلك الحالة تضمن شعوراً لا يوصف بجمال نقوش البلاط و قوة تأثيره على التصميم بشكل عام، فمثلاً لو كان السيراميك طويل الحجم على هيئة مستطيل سيكون من الرائع استخدامه في الحمام الضيق من العرض و العكس صحيح بالنسبة للتحكم بالشعور بالمساحة بالإضافة لعوامل الإضاءة و المرايات و التي تساعد ايضاً في ابعاد أي شعور بالضيق .

3- متعرجة

Country, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas مطبخ بلاط
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

السيراميك ممكن أن يستخدم و يركب بطريقة متعرجة مميزة تساعد في ظهور غرفة السفرة أو المطبخ الخاص بك بطريقة عصرية جميلة خصوصاً لو اتخذت اللون هو معيارك الأول في التعريج بالبلاط فمثلاً يمكنك ملاحظة التدرجة و التموج في اللون بين الداكن و الفاتح كلما اتجهنا لأعلى فصنعت حالة فريدة من الروعة في ديكور ذلك الجزء من المطبخ تحديداً .

4- طرقة معتادة

Wohnhaus Weiß, Corneille Uedingslohmann Architekten Corneille Uedingslohmann Architekten حمام Black
Corneille Uedingslohmann Architekten

Corneille Uedingslohmann Architekten
Corneille Uedingslohmann Architekten
Corneille Uedingslohmann Architekten

لو كان لديك حمام منقسم في تصميمه لحرف L  مثلاً بحيث أنك لا تستطيع رؤية الحمام بشكل كامل من مدخله يمكنك في تلك الحالة استخدام البلاط المتوسط الحجم و المربع لتهيء الطريق أكثر و توحي باتساع المساحة أكثر ، لاحظ أرضيات السيراميك السوداء كيف أن انعكاس الضوء المعمول حسابه بدقة جعلها بيضاء و لامعة لاقصى درجة حتى أقوى من اللون الابيض لو كان تم استخدامه و لنلاحظ طريقة اصطفاف السيراميك بنسق واحد دون تغيير في الزوايا لكل البلاط مما جعل المساحة في الممر مناسبة للغاية و مشرقة و جذابة .

5- موزاييك و سيراميك

LUXHAUS Musterhaus Nürnberg, Lopez-Fotodesign Lopez-Fotodesign حمام White
Lopez-Fotodesign

Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign

مزيج الموزاييك و السيراميك في الحمام مثالي و فخم و عصري أيضاً و لكننا لا يمكن أن نصمم حمام من الموزاييك بالكامل إلا لو كان صغير المساحة نظراً لارتفاع ثمنه و لحاجته لعنصر اخر ليكسر حدة لمعانه و كثرة تفاصيله لذا فإننا في هذا المثال استخدمنا الموزاييك في الجانب المشغول من جدار الحمام و لكننا قمنا باحاطته باللون الأبيض سواء بالطلاء او بالسيراميك في الأرضيات فكانت النتيجة متوازنة للغاية 

اقرأ : كيفية تصميم الإضاءة في منزلك

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السيراميك رائع و متعدد الأشكال !

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