5 أفكار مودرن لبلاط السيراميك ستبهرك

استخدام السيراميك المتساوي بمساحة 60 * 60 للبلاطة الواحدة يكون اختيار مناسب بالنسبة للحمامات الكبيرة في مساحتها و التي يوجد بها درجات أو مستويات متعددة مثل هذا النموذج الذي يتواجد فيه البانيو في المستوى العلوي و باقي الحمام في مستوى أقل .

فكرة تقطيع السيراميك بالتساوي و رصها دون أي تلاعب في النسق العام لها يجعل من النقوش الموجودة على كل بلاطة هي بطلة المشهد فلو كان السيراميك مرخماً ستشعر أنك استخدمت الرخام و كذلك لو كان السيراميك على شكل خشب أو باركية سيكون شعورك و كأنه حقيقي تماماً و هذا فقط في الاستخدام المستقير للبلاط في كل وتيرة الحمام دون اللجوء لاحداث أي تغيير في أي جزء من الحمام أياً كان موقعها .