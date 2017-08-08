5 أفكار مودرن لبلاط السيراميك ستبهرك

بلاط السيراميك من أكثر المكونات التي تستخدم في مختلف التصميمات سواء كانت لحمام أو مطبخ أو حتى في أرضيات أكثرية الشقق مهما كان نمطها و روح الديكور المتبع فيها، لذا سوف يقدم هوميفاي لنا أحدث الاشكال و القطعيات التي يمكن أن تستخدمها في ديكور منزلك بواسطة السيراميك بألوان و تصميمات جديدة تتناسب مع توجهك المودرن سواء في تصميم الحمام أو المطبخ أو الغرف العادية الأخرى ..
إليكم التفاصيل ..
استخدام السيراميك المتساوي بمساحة 60 * 60 للبلاطة الواحدة يكون اختيار مناسب بالنسبة للحمامات الكبيرة في مساحتها و التي يوجد بها درجات أو مستويات متعددة مثل هذا النموذج الذي يتواجد فيه البانيو في المستوى العلوي و باقي الحمام في مستوى أقل .
فكرة تقطيع السيراميك بالتساوي و رصها دون أي تلاعب في النسق العام لها يجعل من النقوش الموجودة على كل بلاطة هي بطلة المشهد فلو كان السيراميك مرخماً ستشعر أنك استخدمت الرخام و كذلك لو كان السيراميك على شكل خشب أو باركية سيكون شعورك و كأنه حقيقي تماماً و هذا فقط في الاستخدام المستقير للبلاط في كل وتيرة الحمام دون اللجوء لاحداث أي تغيير في أي جزء من الحمام أياً كان موقعها .
استخدام السيراميك بطريقة رأسية معتدلة تضمن لك احساس أوسع و أكبر بالمساحة مهما كانت ضيقة لأنك بتلك الحالة تضمن شعوراً لا يوصف بجمال نقوش البلاط و قوة تأثيره على التصميم بشكل عام، فمثلاً لو كان السيراميك طويل الحجم على هيئة مستطيل سيكون من الرائع استخدامه في الحمام الضيق من العرض و العكس صحيح بالنسبة للتحكم بالشعور بالمساحة بالإضافة لعوامل الإضاءة و المرايات و التي تساعد ايضاً في ابعاد أي شعور بالضيق .
السيراميك ممكن أن يستخدم و يركب بطريقة متعرجة مميزة تساعد في ظهور غرفة السفرة أو المطبخ الخاص بك بطريقة عصرية جميلة خصوصاً لو اتخذت اللون هو معيارك الأول في التعريج بالبلاط فمثلاً يمكنك ملاحظة التدرجة و التموج في اللون بين الداكن و الفاتح كلما اتجهنا لأعلى فصنعت حالة فريدة من الروعة في ديكور ذلك الجزء من المطبخ تحديداً .
لو كان لديك حمام منقسم في تصميمه لحرف L مثلاً بحيث أنك لا تستطيع رؤية الحمام بشكل كامل من مدخله يمكنك في تلك الحالة استخدام البلاط المتوسط الحجم و المربع لتهيء الطريق أكثر و توحي باتساع المساحة أكثر ، لاحظ أرضيات السيراميك السوداء كيف أن انعكاس الضوء المعمول حسابه بدقة جعلها بيضاء و لامعة لاقصى درجة حتى أقوى من اللون الابيض لو كان تم استخدامه و لنلاحظ طريقة اصطفاف السيراميك بنسق واحد دون تغيير في الزوايا لكل البلاط مما جعل المساحة في الممر مناسبة للغاية و مشرقة و جذابة .
مزيج الموزاييك و السيراميك في الحمام مثالي و فخم و عصري أيضاً و لكننا لا يمكن أن نصمم حمام من الموزاييك بالكامل إلا لو كان صغير المساحة نظراً لارتفاع ثمنه و لحاجته لعنصر اخر ليكسر حدة لمعانه و كثرة تفاصيله لذا فإننا في هذا المثال استخدمنا الموزاييك في الجانب المشغول من جدار الحمام و لكننا قمنا باحاطته باللون الأبيض سواء بالطلاء او بالسيراميك في الأرضيات فكانت النتيجة متوازنة للغاية
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