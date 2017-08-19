7 أفكار ثورية لتصميمات حمامات مميزة

تأثيث الحمام مع النباتات خضراء دائمًا ما يكون حل جيد ليس فقط من الناحية الجمالية بما تضيفه الألوان من بهجة للحمام، ولكن أيضًا على الجانب العملي فالنباتات تضيف مزايا أخرى للحمام لأنها تساعد على تنقية الهواء، فلماذا لا تفكر في الاعتماد على تغطية جدران الحمام بالنباتات، وعلى سبيل المثال هناك أنواع معينة يمكنك الاعتماد عليها مثل نبات اللبلاب على باب الحمام، وفي الأرضية يمكننا أن نترك جزء من الطبقة الاسمنتية وتغطيته بحجارة بيضاء مع شجيرات خضراء صغيرة سيصبح لديك حديقة زن في حمامك.