7 أفكار ثورية لتصميمات حمامات مميزة

أخيرًا بعد كل هذا الوقت قررت تغيير غرفة الحمام، لذا في هذا الموضوع دعونا نعرف مقترحات الخبراء لدينا 7 أفكار ثورية للحمام من شأنها أن تترك لمسة سحرية على الديكور الداخلي لحمامك بل لمنزلك بالكامل، دعنا نعرض عليك هذه الأفكار.
تأثيث الحمام مع النباتات خضراء دائمًا ما يكون حل جيد ليس فقط من الناحية الجمالية بما تضيفه الألوان من بهجة للحمام، ولكن أيضًا على الجانب العملي فالنباتات تضيف مزايا أخرى للحمام لأنها تساعد على تنقية الهواء، فلماذا لا تفكر في الاعتماد على تغطية جدران الحمام بالنباتات، وعلى سبيل المثال هناك أنواع معينة يمكنك الاعتماد عليها مثل نبات اللبلاب على باب الحمام، وفي الأرضية يمكننا أن نترك جزء من الطبقة الاسمنتية وتغطيته بحجارة بيضاء مع شجيرات خضراء صغيرة سيصبح لديك حديقة زن في حمامك.
ديكور الحمام هنا رقيق جدًا إلا أنه عملي جدًا في نفس الوقت، يمكننا أن نحل محل الأثاث الرئيسي بأرفف تبدو بسيطة إلا أنها صلبة وقوية بفتحة مناسبة للحوض .
حوض خشبي من خشب الصنوبر والساج المقاوم للماء، هذا الحوض مناسب جدًا للأجواء الطبيعية في هذه الغرفة.
إذا كانت المساحة لديك قصيرة فلا تستغنى عن تصميم يجعل حمامك أنيق، هذه الفكرة ملائمة لك، مصارف من الخشب المُعالج حراريًا ضد الرطوبة، بالإضافة إلى مرآة كبيرة لتوسيع المساحة ودرج خشبي مربع يمكنك فتحه وغلقه متى شئت.
هل تود تنظيم الحمام لديك وجعله أكثر ديناميكية وجعله أكثر وظيفية؟، يمكن أن تلهمنا هذه الفكرة وهي عبارة عن جدار منفصل مقسم إلى أجزاء صغيرة، ليعمل كأرفف عملية لتخزين منتجات النظافة الشخصية لنا.
إذا كنت تريد حمام بتصميم فريد لذا يجب أن تختار قطع أثاث بخطوط ومواد غير تقليدية، وعلى سبيل المثال هذا الأثاث من خشب البامبو أنيق جدًا وغير تقليدي.
كما نرى في هذا التصميم مرآة مميزة جدًا جعلت الحمام جذاب وأنيق، يمكنك تطبيق هذه الفكرة في غرفة حمامك.
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