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7 أفكار ثورية لتصميمات حمامات مميزة

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
LINEA NATURAL, TAFARUCI DESIGN TAFARUCI DESIGN حماممغاسل
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أخيرًا بعد كل هذا الوقت قررت تغيير غرفة الحمام، لذا في هذا الموضوع دعونا نعرف مقترحات الخبراء لدينا 7 أفكار ثورية للحمام من شأنها أن تترك لمسة سحرية على الديكور الداخلي لحمامك بل لمنزلك بالكامل، دعنا نعرض عليك هذه الأفكار. 

1- حديقة في الحمام

“Soto Kangei” – Bienvenido afuera, Egue y Seta Egue y Seta مساحات تجارية صالات عرض
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

تأثيث الحمام مع النباتات خضراء دائمًا ما يكون حل جيد ليس فقط من الناحية الجمالية بما تضيفه الألوان من بهجة للحمام، ولكن أيضًا على الجانب العملي فالنباتات تضيف مزايا أخرى للحمام لأنها تساعد على تنقية الهواء، فلماذا لا تفكر في الاعتماد على تغطية جدران الحمام بالنباتات، وعلى سبيل المثال هناك أنواع معينة يمكنك الاعتماد عليها مثل نبات اللبلاب على باب الحمام، وفي الأرضية يمكننا أن نترك جزء من الطبقة الاسمنتية وتغطيته بحجارة بيضاء مع شجيرات خضراء صغيرة سيصبح لديك حديقة زن في حمامك.  

2- الحد الادنى

Architettura & Servizi by falper, Architettura & Servizi Architettura & Servizi حماممغاسل
Architettura &amp; Servizi

Architettura & Servizi
Architettura &amp; Servizi
Architettura & Servizi

ديكور الحمام هنا رقيق جدًا إلا أنه عملي جدًا في نفس الوقت، يمكننا أن نحل محل الأثاث الرئيسي بأرفف تبدو بسيطة إلا أنها صلبة وقوية بفتحة مناسبة للحوض . 

3- حوض بمواد طبيعية

LINEA NATURAL, TAFARUCI DESIGN TAFARUCI DESIGN حماممغاسل
TAFARUCI DESIGN

TAFARUCI DESIGN
TAFARUCI DESIGN
TAFARUCI DESIGN

حوض خشبي من خشب الصنوبر والساج المقاوم للماء، هذا الحوض مناسب جدًا للأجواء الطبيعية في هذه الغرفة

4- بالوعة موفرة للمساحة

HIDDEN, Giulio Gianturco Giulio Gianturco حماممغاسل
Giulio Gianturco

Giulio Gianturco
Giulio Gianturco
Giulio Gianturco

إذا كانت المساحة لديك قصيرة فلا تستغنى عن تصميم يجعل حمامك أنيق، هذه الفكرة ملائمة لك، مصارف من الخشب المُعالج حراريًا ضد الرطوبة، بالإضافة إلى مرآة كبيرة لتوسيع المساحة ودرج خشبي مربع يمكنك فتحه وغلقه متى شئت.  

5- تقسيم المهام المتعددة

Casa L, Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design حمام
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

هل تود تنظيم الحمام لديك وجعله أكثر ديناميكية وجعله أكثر وظيفية؟، يمكن أن تلهمنا هذه الفكرة وهي عبارة عن جدار منفصل مقسم إلى أجزاء صغيرة، ليعمل كأرفف عملية لتخزين منتجات النظافة الشخصية لنا. 

6- أثاث حمام غير تقليدي

LUNI, Lineabeta Lineabeta حمامرفوف
Lineabeta

Lineabeta
Lineabeta
Lineabeta

إذا كنت تريد حمام بتصميم فريد لذا يجب أن تختار قطع أثاث بخطوط ومواد غير تقليدية، وعلى سبيل المثال هذا الأثاث من خشب البامبو أنيق جدًا وغير تقليدي. 

7- مرآة بشكل مميز

Bath Table 2014, krayms A&D - Fa&Fra krayms A&D - Fa&Fra حمامديكورات
krayms A&amp;D – Fa&amp;Fra

krayms A&D - Fa&Fra
krayms A&amp;D – Fa&amp;Fra
krayms A&D - Fa&Fra

كما نرى في هذا التصميم مرآة مميزة جدًا جعلت الحمام جذاب وأنيق، يمكنك تطبيق هذه الفكرة في غرفة حمامك. 

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