قبل و بعد: احياء دراماتيكي لديكور 5 منازل مبهرة

استخدام الديكور لإعادة الحياة لمنزلك لم يعد بالأمر الصعب فلربما يستطيع التصميم السليم قلب الصورة و الشكل العالم لمنزلك و هذا عن طريق إعادة التخيل بطريقة أكثر ذكاءاً لما سيكون عليه المنزل في المستقبل باضافة مكونات بسيطة مثل الألوان أو العناصر كالزجاج أو الخشب أو المعادن أو التقسيم الخارجي و الشكل العام للواجهة و المهم أن يكون منزلك مختلفاً و في أبهى صورة بداية من واجهته و انتهاءاً بتقسيمه و تنسيقه الداخلي.

هوميفايسوف يبرهن لنا في كتاب الأفكار هذا أن الديكور و إعادة الإحياء و التجديد تستطيع ان تفعل المعجزات على أرض الواقع بمنتهى السهولة .