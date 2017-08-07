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قبل و بعد: احياء دراماتيكي لديكور 5 منازل مبهرة

Mohammed Awad Mohammed Awad
Haus S., ​Architekturbüro Stefan Schäfer ​Architekturbüro Stefan Schäfer منازل
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استخدام الديكور لإعادة الحياة لمنزلك لم يعد بالأمر الصعب فلربما يستطيع التصميم السليم قلب الصورة و الشكل العالم لمنزلك و هذا عن طريق إعادة التخيل بطريقة أكثر ذكاءاً لما سيكون عليه المنزل في المستقبل باضافة مكونات بسيطة مثل الألوان أو العناصر كالزجاج أو الخشب أو المعادن أو التقسيم الخارجي و الشكل العام للواجهة و المهم أن يكون منزلك مختلفاً و في أبهى صورة بداية من واجهته و انتهاءاً بتقسيمه و تنسيقه الداخلي.

هوميفايسوف يبرهن لنا في كتاب الأفكار هذا أن الديكور و إعادة الإحياء و التجديد تستطيع ان تفعل المعجزات على أرض الواقع بمنتهى السهولة .

1- قبل : رمادي

Haus S., ​Architekturbüro Stefan Schäfer ​Architekturbüro Stefan Schäfer منازل
​Architekturbüro Stefan Schäfer

​Architekturbüro Stefan Schäfer
​Architekturbüro Stefan Schäfer
​Architekturbüro Stefan Schäfer

المنزل قبل التجديد يمكن أي شخص يراه طبيعي و لا يوجد فيه أي حاجة للتغيير و لكن هناك دائماً طموح للأفضل لو كان في الاستطاعة فلما لا ! و بالفعل سنرى في الصورة المقبلة مدى التأثير بالتجديد فبعد هذا الجانب الرمادي الهاديء كيف سيبدو في المستقبل .

بعد : شيء من الخيال

Haus S., ​Architekturbüro Stefan Schäfer ​Architekturbüro Stefan Schäfer منازل
​Architekturbüro Stefan Schäfer

​Architekturbüro Stefan Schäfer
​Architekturbüro Stefan Schäfer
​Architekturbüro Stefan Schäfer

بعد التجديد الموضوع أصبح كالسحر فعلاً، هذا المنزل الذي كان هادئاً تحول للصخب و انتشار التفاصيل في واجهته بين الألوان الأبيض و الأسود و تفاصيل السلالم و الأسوار المعدنية و المساحة الخضراء المنمقة أمامه ، تغيير و تجديد يشرح القلب 

2- قبل : معتاد

homify
homify

homify
homify
homify

التصميم الذي نراه بالفعل يعاني على عكس المنزل في النموذج رقم واحد ، حيث سنلاحظ ميلاً في تكوين المنزل و في أساسه مما يؤكد لنا الحاجة الملحة للتغير سواء ديكورياً أو هندسياً و انشائياً .

بعد: واجهة سحرية

homify
homify

homify
homify
homify

ما هذا الفرق الشاسع، ألوان جميلة و تداخل رائع إلى جانب هروب واضح من البيئة الريفية لشيء من العصرية و الحداثة تظهر في الزجاج المنتشر في الواجهة و النوافذ كبيرة الحجم و التي تعكس كل المحيط الأخضر الرائع حول المنزل و كأنه أوراق حائط على الواجهة .

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3- قبل: ريفي

Tibbensteeg Hoonhorst, Tim Versteegh Architect Tim Versteegh Architect
Tim Versteegh Architect

Tim Versteegh Architect
Tim Versteegh Architect
Tim Versteegh Architect

التصميم من قبل كان ريفياً بامتياز ألوان داكنة و مكونات بسيطة من الطوب الأحمر و السقف الاحمر فقط لا يوجد أي اهتمام بالفتحات أو النوافذ أو البوابات و حتى محيط المنزل يعاني الأمرين 

بعد: ريفي مودرن

Tibbensteeg Hoonhorst, Tim Versteegh Architect Tim Versteegh Architect
Tim Versteegh Architect

Tim Versteegh Architect
Tim Versteegh Architect
Tim Versteegh Architect

بعد التجديد الأمور أكثر روعة حيث تم التخلي عن بعض الزيادات في أعلى المنلز مع فتح نافذة ضخمة و طلاء الجدران باللون الأبيض مع الاحتفاظ بالسقف باللون النبيتي مع تلميعه قليلاً و بالفعل قد ظهر شكل المنزل مختلف تماماً عن السابق بتلك اللمسات المميزة و البسيطة أيضاً

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4- قبل: واجهة قاحلة

homify
homify

homify
homify
homify

المنزل معبر عن حالته و ما يظهر لنا من التهالك و السوء ما هو إلا جزء صغير من الحقيقة التي يتواجد عليها سواء في الواجهة الامامية أو محيطه الذي لا يوجد فيه أي متنفس طبيعي 

بعد: زيادات محمودة

homify
homify

homify
homify
homify

بعد التجديد الأمور جاءت مختلفة حيث تمت إعادة الطلاء و الصيانة الفورية لحلوق النوافذ و المدخل الرئيسي في المنزل و تمت زيادة بعض الإنشاءات من الخشب ثم طلائه باللون السماوي الفاتح و هو ما نراه أمامنا مباشرة و ما لم يكن موجوداً في السابق ليعطي المنزل احساس التوازن ببروز أحد أجزائه .

و من باب آخر تمت تهيئة ما يحيط بالمنزل من مساحة لتكون على الأقل قادرة على استقبال السكان و الزوار و الضيوف للحظات من التمشي فيما لم يكن موجوداً من قبل في النسخة القديمة من هذا المنزل .

5- قبل: مساحة صغيرة

Anbau an ein Wohnhaus in Krefeld im Holzrahmenbau, GRIESS-OSTEN ARCHITEKTUR GRIESS-OSTEN ARCHITEKTUR
GRIESS-OSTEN ARCHITEKTUR

GRIESS-OSTEN ARCHITEKTUR
GRIESS-OSTEN ARCHITEKTUR
GRIESS-OSTEN ARCHITEKTUR

التجديد لا يكون فقط لحاجة المنزل للترميم و لكن لإشباع حاجات ضرورية لسكان المنزل كانوا لا يستطيعوا أن يستخدموها في السابق مثل الحديقة أو دخول كمية مناسبة من الضوء للمنزل ففي تلك الحالة تكون الحاجة لفتح نوافذ إضافية في النسخة المحدثة من المنزل و في هذا النموذج نلاحظ شيئاً من قدم الطراز و شيئاً من العتمة ربما نحاول علاجها 

بعد: مساحة خضراء رائعة

Anbau an ein Wohnhaus in Krefeld im Holzrahmenbau, GRIESS-OSTEN ARCHITEKTUR GRIESS-OSTEN ARCHITEKTUR
GRIESS-OSTEN ARCHITEKTUR

GRIESS-OSTEN ARCHITEKTUR
GRIESS-OSTEN ARCHITEKTUR
GRIESS-OSTEN ARCHITEKTUR

بالفعل روعة البهجة و فتح نوافذ و ازالة التند و الاعتماد على مساحة خضراء ساحرة هي أهم العوامل التي يمكن أن نلجأ إليها لطرح نسخة استثنائية من هذا المنزل بعد التجديد و بالفعل النتيجة أكثر من رائعة بجلسات و مساحات خضراء و لون مبهج جذاب كالأحمر و نوافذ متعددة الإطارات كالمربع و الدائري و المستطيل لتجعل هناك تعدداً في منافذ الضوء للمنزل فيكون أكثر اشراقاً ..

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