12 فكرة رائعة لتجديد غرفة نومك بأقل التكاليف

غرفة النوم هو اكثر الأماكن النتي نتواجد فيها للاسترخاء والراحة، لذا نحتاج من وقت لآخر تجديد ما يضيف إطلالة مميزة وشعور رائع يجعلك تشعر بمزيد من النشاط والبهجة، ولكن جميعنا نحمل هم التكاليف والميزانيات، ولكن هوميفاي تهتم لأمرك دائما وتبحث لك عن أسهل وأكثر الأفكار المبتكرة التي تساعدك في تنفيذ المهمة بدون أي قلق أو إنفاق الكثير من الأموال، اليوم مع 12 فكرة رائعة لتجديدة غرفة نومك بأقل التكاليف .. نتمنى أن تجد ما تحبه من بينهم ..
إن كنت من هواة الابتكارات في أسلوب الإضاءة وتحب التأثيرات الخاصة، فمثل هذه الأفكار ستنال إعجابك بالتأكيد، خط ضوئي مميز يزين أعلى السرير لإطلالة رائعة لغرفة نومك ..
ما رأيك أن تُضيف أغطية جديدة ومميزة ذات تصميم رائع ومبتكرة بألوان مبهجة وجذابة، وإن كنت تملك تلفاز خاص بغرفتك فهناك العديد من التصميمات التي تساعدك على إضافة حائط تليفزيوني رائع أو لا تتردد في أن تستعين بوسائل تكنولوجية مميزة ..
أضف لوحة جديدة ذات ذوق راقي وحس فني مميز، فالفن قادر على تجميل أي شئ، أحيانا تغيير اللوح المعلقة في التصميم والمزينة للجدران قادرة على إضافة شئ مميز وجديد وبأقل تكلفة ..
لون مميز في الستائر والوسادات والمفروشات، لون يخطف قلبك ويجعل التصميم مميز وجذاب ..
أحيانا من الممكن أن يُلهمنا مفرش أو لوحة أو أي عنصر بسيط لتجديد غرفة نومك، وتصنع ترابط يجعل من التصميم كله أيقونة ديكورية مميزة ..
ورق الجدران الآن هو أحدث صيحات الموضة والاختيارات مختلفة ومتعددة، ستساعدك تجد التصميم المناسب والمفضل لك، استعن بأحد منهم في غرفة نومك لتزيين جدار رئيسي في التصميم ..
تغيير لون جدران الغرفة هو أبسط المحاولات لتجديد التصميم ككل، وبسهولة جدا يمكنك القيام بهذه الخطوة بنفسك وبأقل الامكانيات والمصاريف ..
ظهرت مؤخرا العديد من الأفكار الرائعة لمسند سرير بإمكانك تصميمه بنفسك، فقط شرائح خشبية متساوية وتثبيتها بطريقة معينة ومرتبة، ستحصل على تصميم مميز، هناك العديد من الأفكار فقط قم بالإطلاع على هذا المقال . 14 فكرة رائعة لتصميم مسند سريرك ..
إن كنت تمتلك غرفة نوم ذات مساحة كبيرة، فما رأيك أن تُعيد تخطيطها من جديد، وتحاول استغلال كل ركن فيها على الوجه الامثل وبطريقة ذكية، هنا قام المصمم بتصميم الجدار الخاص بالشباك وتجهيزه كخزانة او مكتبة مع أريكة مميزة لقراءة كتباك المفضل والاستمتاع بقسط من الراحة والاسترخاء ..
أحيانا نلجأ لتصميماتنا الخاصة في دهان الجدران أو إعادة طلائها، الأفكار مختلفة ومتعددة، ويمكنك الاستعانة بعدة وسائل وتقنيات كالاستنسل والشرائط اللاصقة ..
استعن بقطع ديكور مميزة لتُضيف لمسات ديكورية مميزة وجذابة، واختار القطع الخاصة التي تعكس ذوك الخاص وتعزز النمط الديكوري المستخدم ..
إن كنت من أصحاب المواهب فعليك أن تترك بصمتك في كل ركن في منزلك وخاصة في غرفة نومتك، الكروشيه التلوين والرسم كلها أعمال فنية تجعل من تصميمك أجمل ..