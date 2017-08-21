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12 فكرة رائعة لتجديد غرفة نومك بأقل التكاليف

آية منير آية منير
Moradia - Gerês , Portugal, MyWay design MyWay design غرفة نوم
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غرفة النوم هو اكثر الأماكن النتي نتواجد فيها للاسترخاء والراحة، لذا نحتاج من وقت لآخر تجديد ما يضيف إطلالة مميزة وشعور رائع يجعلك تشعر بمزيد من النشاط والبهجة، ولكن جميعنا نحمل هم التكاليف والميزانيات، ولكن هوميفاي تهتم لأمرك دائما وتبحث لك عن أسهل وأكثر الأفكار المبتكرة التي تساعدك في تنفيذ المهمة بدون أي قلق أو إنفاق الكثير من الأموال، اليوم مع 12 فكرة رائعة لتجديدة غرفة نومك بأقل التكاليف .. نتمنى أن تجد ما تحبه من بينهم ..

1. أسلوب جديد في الإضاءة ..

Departamento Barranco, DMS Arquitectas DMS Arquitectas غرفة نوم
DMS Arquitectas

DMS Arquitectas
DMS Arquitectas
DMS Arquitectas

إن كنت من هواة الابتكارات في أسلوب الإضاءة وتحب التأثيرات الخاصة، فمثل هذه الأفكار ستنال إعجابك بالتأكيد، خط ضوئي مميز يزين أعلى السرير لإطلالة رائعة لغرفة نومك ..

2. أغطية ومفروشات وتكنولوجيا حديثة…

10. LOFT CONTAINER, TARE arquitectos TARE arquitectos غرفة نوم
TARE arquitectos

TARE arquitectos
TARE arquitectos
TARE arquitectos

ما رأيك أن تُضيف أغطية جديدة ومميزة ذات تصميم رائع ومبتكرة بألوان مبهجة وجذابة، وإن كنت تملك تلفاز خاص بغرفتك فهناك العديد من التصميمات التي تساعدك على إضافة حائط تليفزيوني رائع أو لا تتردد في أن تستعين بوسائل تكنولوجية مميزة ..

3. لوحة جديدة ..

Moradia - Gerês , Portugal, MyWay design MyWay design غرفة نوم
MyWay design

MyWay design
MyWay design
MyWay design

أضف لوحة جديدة ذات ذوق راقي وحس فني مميز، فالفن قادر على تجميل أي شئ، أحيانا تغيير اللوح المعلقة في التصميم والمزينة للجدران قادرة على إضافة شئ مميز وجديد وبأقل تكلفة ..

4. لون جذاب ..

16MAN, NIVEL TRES ARQUITECTURA NIVEL TRES ARQUITECTURA غرفة نوم خشب
NIVEL TRES ARQUITECTURA

NIVEL TRES ARQUITECTURA
NIVEL TRES ARQUITECTURA
NIVEL TRES ARQUITECTURA

لون مميز في الستائر والوسادات والمفروشات، لون يخطف قلبك ويجعل التصميم مميز وجذاب ..

5. نوع من الترابط ..

Ristrutturazione appartamento Roma, Tor Sapienza, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة نوم
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

أحيانا من الممكن أن يُلهمنا مفرش أو لوحة أو أي عنصر بسيط لتجديد غرفة نومك، وتصنع ترابط يجعل من التصميم كله أيقونة ديكورية مميزة ..

6. ورق جدران ..

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

ورق الجدران الآن هو أحدث صيحات الموضة والاختيارات مختلفة ومتعددة، ستساعدك تجد التصميم المناسب والمفضل لك، استعن بأحد منهم في غرفة نومك لتزيين جدار رئيسي في التصميم ..

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7. جدد لون الحائط ..

竹北 俬見方, 思維空間設計 思維空間設計 غرفة نوم
思維空間設計

思維空間設計
思維空間設計
思維空間設計

تغيير لون جدران الغرفة هو أبسط المحاولات لتجديد التصميم ككل، وبسهولة جدا يمكنك القيام بهذه الخطوة بنفسك وبأقل الامكانيات والمصاريف ..

8. مسند سرير مبتكر ..

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

ظهرت مؤخرا العديد من الأفكار الرائعة لمسند سرير بإمكانك تصميمه بنفسك، فقط شرائح خشبية متساوية وتثبيتها بطريقة معينة ومرتبة، ستحصل على تصميم مميز، هناك العديد من الأفكار فقط قم بالإطلاع على هذا المقال . 14 فكرة رائعة لتصميم مسند سريرك ..

9. استغلال أمثل لكل ركن ..

Apartamento Terraços da Ponte, Estúdio AMATAM Estúdio AMATAM غرفة نوم
Estúdio AMATAM

Estúdio AMATAM
Estúdio AMATAM
Estúdio AMATAM

إن كنت تمتلك غرفة نوم ذات مساحة كبيرة، فما رأيك أن تُعيد تخطيطها من جديد، وتحاول استغلال كل ركن فيها على الوجه الامثل وبطريقة ذكية، هنا قام المصمم بتصميم الجدار الخاص بالشباك وتجهيزه كخزانة او مكتبة مع أريكة مميزة لقراءة كتباك المفضل والاستمتاع بقسط من الراحة والاسترخاء ..

10. تصميمك الخاص

Apartamento . Lisboa . Reabilitação . Remodelação . Alfama, aponto aponto غرفة نوم
aponto

aponto
aponto
aponto

أحيانا نلجأ لتصميماتنا الخاصة في دهان الجدران أو إعادة طلائها، الأفكار مختلفة ومتعددة، ويمكنك الاستعانة بعدة وسائل وتقنيات كالاستنسل والشرائط اللاصقة ..

11. قطعة ديكور ..

Girl and the cat, BLACKHAUS BLACKHAUS غرفة نوم طوب White neon
BLACKHAUS

Girl and the cat

BLACKHAUS
BLACKHAUS
BLACKHAUS

استعن بقطع ديكور مميزة لتُضيف لمسات ديكورية مميزة وجذابة، واختار القطع الخاصة التي تعكس ذوك الخاص وتعزز النمط الديكوري المستخدم ..

12. أعمال يدوية ..

kleine Musterwohnung, Karin Armbrust Karin Armbrust غرفة نوم
Karin Armbrust

Karin Armbrust
Karin Armbrust
Karin Armbrust

إن كنت من أصحاب المواهب فعليك أن تترك بصمتك في كل ركن في منزلك وخاصة في غرفة نومتك، الكروشيه التلوين والرسم كلها أعمال فنية تجعل من تصميمك أجمل ..

كيف تختار الإضاءة المناسبة لغرفة معيشتك

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