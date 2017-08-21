حافظ على نظافة مطبخك مع 10 نصائح

حين تقوم باستخدام أي جهاز في مطبخك قم بتنظيفه وإعادة حالته كما كان قبل الاستخدام، هذه الخطوة ستُريحك من عناء المهمة في تنظيفهم مرة كل فترة طويلة وقد تجد دهون صعب التخلص منها أو بقع ثابتة تشوه المظهر العام..