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حافظ على نظافة مطبخك مع 10 نصائح

آية منير آية منير
Park Slope Townhouse, Sarah Jefferys Design Sarah Jefferys Design مطبخ
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المطبخ هو الركن الأكثر استخداما في منازلنا من كل أفراد الأسرة، فهو مصنع وجباتنا وكل الاطعمة المفضلة لك، ولكن ما السبيل لاستخدام مريح لهذا الفراغ الحيوي، فهو بالتأكيد أكثر عرضة للفوضى والإهمال، هوميفاي اليوم ستقدم لك 10 نصائح مميزة وسهلة للحفاظ على نظافة مطبخك بشكل دائم، وتوفر عليك المجهود المبذول في تنظيف مطبخك وإعادة ترتيبه ..

1. حوض مطبخك نظيف باستمرار ..

Kitchen remodelling in South Bristol Dittrich Hudson Vasetti Architects مطبخ
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Kitchen remodelling in South Bristol

Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects

لا تترك حوض مطبخك ممتلئ أبدا، بل حافظ عليه نظيف دائما واحرص على تلميعه وإعادة بريقه في كل مرة، حوض المطبخ هو المفتاح السحري لنظافة الفراغ ككل، اجعل غسل الأطباق بعد الاستخدام مباشرة عادة لكل أفراد المنزل واستمتع بالفرق..

2. تشغيل شفاط كهربائي عند الطبخ ..

Urban beach home, Egue y Seta Egue y Seta مطبخ
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

لا تنس أبدا تشغل الشفاط الكهربائي أثناء الطهي فهو قادر على تخليصك من نسبة كبيرة من الدهون والادخنة التي قد تتحول إلى أتربة وتراكمات على الجدران والخزانات ويُصعب تنظيفها بعد ذلك ..

4. تنظيف الاجهزة بعد الاستخدام ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

حين تقوم باستخدام أي جهاز في مطبخك قم بتنظيفه وإعادة حالته كما كان قبل الاستخدام، هذه الخطوة ستُريحك من عناء المهمة في تنظيفهم مرة كل فترة طويلة وقد تجد دهون صعب التخلص منها أو بقع ثابتة تشوه المظهر العام..

5. كل شئ في مكانه ..

CASA AGUA LUNA, HA Arquitectos HA Arquitectos مطبخ
HA Arquitectos

HA Arquitectos
HA Arquitectos
HA Arquitectos

اجعل لكل شئ في مطبخك مكانه الثابت، المناشف والأكواب والأدوات الخاصة بالطهي، واحرص على تثبيتهم حتى يسهل على كل أفراد العائلة بالحفاظ على النظام والترتيب المعد مسبقا..

6. لا تترك الاطعمة خارج الثلاجة ..

Park Slope Townhouse, Sarah Jefferys Design Sarah Jefferys Design مطبخ
Sarah Jefferys Design

Sarah Jefferys Design
Sarah Jefferys Design
Sarah Jefferys Design

الاطعمة التي تحتاج لتخزين بطرق خاصة كالثلاجة أو التهوية يجب أن تُعامل بطريقة سليمة حتى لا تتسبب في رائحة سيئة أو مظهر لا يليق بمطبخك..

7. تنظيف سطح العمل بعد الطبخ ..

Urban beach home, Egue y Seta Egue y Seta مطبخ
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

بعد الانتهاء من مهمة الطبخ يجب أن تُنظف سطح العمل من باقيا الطعام والتخلص منها فورا، ولا تترك الأمر فيما بعد فبذلك تجعل مطبخك عرضة للحشرات ونظافته ستصبح مهمة شاقة ..

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8. طاولة طعام نظيفة بعد كل وجبة ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

إن كنت تمتلك طاولة طعام في المطبخ، حافظ على نظافتها وترتيبها وأعد حالتها كما كانت بعد استخدامها، هكذا ستتخلص من نصف مهمة ترتيب مطبخك..

9. أرضية المطبخ لامعة ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

قم بتلميع أرضية مطبخ عدة مرات خلال اليوم، حتى تحافظ على بريقها ولمعانها، قد تظن في البداية أنها خطوة صعبة ولكن بعد التعود ستجد أنها لا تحتاج أكثر من ثواني وكل شئ سيكون على ما يرام ..

10. لا تنس شباك المطبخ والتهوية الجيدة..

Home Staging Doppelhaus in Westerland/Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH مطبخ
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

التهوية مهمة للمطبخ، ولكن تنظيف شباك مطبخك خطوة مهمة للتهوية الجيدة، قم بتلميعه أسبوعيا وتنظيف من الخارج بشكل دوري.. 

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