حافظ على نظافة مطبخك مع 10 نصائح

المطبخ هو الركن الأكثر استخداما في منازلنا من كل أفراد الأسرة، فهو مصنع وجباتنا وكل الاطعمة المفضلة لك، ولكن ما السبيل لاستخدام مريح لهذا الفراغ الحيوي، فهو بالتأكيد أكثر عرضة للفوضى والإهمال، هوميفاي اليوم ستقدم لك 10 نصائح مميزة وسهلة للحفاظ على نظافة مطبخك بشكل دائم، وتوفر عليك المجهود المبذول في تنظيف مطبخك وإعادة ترتيبه ..
لا تترك حوض مطبخك ممتلئ أبدا، بل حافظ عليه نظيف دائما واحرص على تلميعه وإعادة بريقه في كل مرة، حوض المطبخ هو المفتاح السحري لنظافة الفراغ ككل، اجعل غسل الأطباق بعد الاستخدام مباشرة عادة لكل أفراد المنزل واستمتع بالفرق..
لا تنس أبدا تشغل الشفاط الكهربائي أثناء الطهي فهو قادر على تخليصك من نسبة كبيرة من الدهون والادخنة التي قد تتحول إلى أتربة وتراكمات على الجدران والخزانات ويُصعب تنظيفها بعد ذلك ..
حين تقوم باستخدام أي جهاز في مطبخك قم بتنظيفه وإعادة حالته كما كان قبل الاستخدام، هذه الخطوة ستُريحك من عناء المهمة في تنظيفهم مرة كل فترة طويلة وقد تجد دهون صعب التخلص منها أو بقع ثابتة تشوه المظهر العام..
اجعل لكل شئ في مطبخك مكانه الثابت، المناشف والأكواب والأدوات الخاصة بالطهي، واحرص على تثبيتهم حتى يسهل على كل أفراد العائلة بالحفاظ على النظام والترتيب المعد مسبقا..
الاطعمة التي تحتاج لتخزين بطرق خاصة كالثلاجة أو التهوية يجب أن تُعامل بطريقة سليمة حتى لا تتسبب في رائحة سيئة أو مظهر لا يليق بمطبخك..
بعد الانتهاء من مهمة الطبخ يجب أن تُنظف سطح العمل من باقيا الطعام والتخلص منها فورا، ولا تترك الأمر فيما بعد فبذلك تجعل مطبخك عرضة للحشرات ونظافته ستصبح مهمة شاقة ..
إن كنت تمتلك طاولة طعام في المطبخ، حافظ على نظافتها وترتيبها وأعد حالتها كما كانت بعد استخدامها، هكذا ستتخلص من نصف مهمة ترتيب مطبخك..
قم بتلميع أرضية مطبخ عدة مرات خلال اليوم، حتى تحافظ على بريقها ولمعانها، قد تظن في البداية أنها خطوة صعبة ولكن بعد التعود ستجد أنها لا تحتاج أكثر من ثواني وكل شئ سيكون على ما يرام ..
التهوية مهمة للمطبخ، ولكن تنظيف شباك مطبخك خطوة مهمة للتهوية الجيدة، قم بتلميعه أسبوعيا وتنظيف من الخارج بشكل دوري..
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