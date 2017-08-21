الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

لمحبي اللون الأسود .. 15 فكرة رائعة لاستخدامه في منازلكم

آية منير آية منير
Lake of the woods cottage, Unit 7 Architecture Unit 7 Architecture غرفة المعيشة
Loading admin actions …

يعد اللون الأسود من أكثر الألوان التى سطرت على موضة 2017، فعوعلى رغم من جرأة اختياره واستبعا من قِبل أصحاب الذوق التقليدي، إلا أنه فرض نفسه في عالم الديكور الحديث وبشكل مميز وجذاب، لذا هوميفاي تقدم لنا مجموعة من الأفكار التى قد تلهمنا في الاستعانة بالأسود في منازلنا ، حتى يكون تأثيره إيجابي ومميز، واستخدامه عامل جذب وإضافة رائعة ..

هناك عدة عوامل لنجاح تصميمك باللون الأسود يجب وضعها في الاعتبار،

1. يفضل استخدام ألوان فاتحة كالأبيض  أو العاجي والبيج حتى تكسر حدة اللون

2. من الأفضل الاستعانة بالعناصر ذات اللون السادة والزخارف والنقوش المختلفة ..

3 لمسات من الطبيعة والنجف والإكسسوارات من اهم الأشياء التى يجب الاعتماد عليها لدمج ألوان جريئة داخل تصميمك..

4. يفضل استخدام الباركيه بدلا من الرخام أو السيراميك مع الأسود ..

1. أرضية الممر ..

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
homify

homify
homify
homify

الممرات الداخلية للمنزل يجب أن تأخذ القدر الكافي من الديكور، بنقوش واختيارت مميزة، أرضية ذات نقوش باللون الأسود قد تجعله أجمل ..

2. ركنك الخاص ..

Espacios decorados by Wallart, CUSTOMS handmade CUSTOMS handmade جدران
CUSTOMS handmade

Espacios decorados by Wallart

CUSTOMS handmade
CUSTOMS handmade
CUSTOMS handmade

اصنع ركنك الخاص بلونك المفضل وإن كان هو الأسود لا تتردد في ذلك، فانعكاس ذوقك الخاص يجعل من منزلك تحفة فنية، استخدم الخشب بشكل أساسي مع الاسود فهو مزيج رائع ومميز..

3. الأبواب ..

BEDFORD RESIDENCE, FLUID LIVING STUDIO FLUID LIVING STUDIO الممر الحديث، المدخل و الدرج
FLUID LIVING STUDIO

FLUID LIVING STUDIO
FLUID LIVING STUDIO
FLUID LIVING STUDIO

قد يعتقد البعض أن الأبواب اختيار غير مناسب للون الأسود ولكن هذا التصميم يثبت لنا عكس ذلك، فواجهة منزلك هو عنوان تصميمك وجملتك الترحيبية، وإن كانت بلونك المفضل فلا أجمل من ذلك قد يكون ..

4. خزانة المطبخ الحديث ..

VANCOUVER - NEW CONSTRUCTION, Alice D'Andrea Design Alice D'Andrea Design مطبخ خشب Grey
Alice D&#39;Andrea Design

Alice D'Andrea Design
Alice D&#39;Andrea Design
Alice D'Andrea Design

قد تختار اللون الأسود لخزانة مطبخك بشكل مشارك أو جزئي، او تجعل مطبخك كله باللون الأسود، في النهاية هو اختيارك الحر ولكن احرص على الاستعانة بمادة مناسبة لسهولة تنظيف مطبخك والحفاظ على مظهره لأطول مدة ممكنة..

5. مدفأة عصرية ..

Lake of the woods cottage, Unit 7 Architecture Unit 7 Architecture غرفة المعيشة
Unit 7 Architecture

Unit 7 Architecture
Unit 7 Architecture
Unit 7 Architecture

المدفأة عنصر رائع في الديكور الكلاسيكي والحديث أيضا، والاستعانة بها قد يكون لغرض ديكوري فقط لا أكثر، واختيارها باللون الأسود خطوة رائعة لإضافة أناقة لا مثيل لها على الإطلاق..

6. جدار في غرفة شبابية .

Casa Condesa, arqubo arquitectos arqubo arquitectos غرفة الاطفال سيراميك White
arqubo arquitectos

arqubo arquitectos
arqubo arquitectos
arqubo arquitectos

غرفة ابنك أو ابنتك هو عالمهم الخاص، اختياراتهم الجريئة والمميزة طابع خاص بفترة عمرية محددة، لذا اترك لهم المجال لاختيار اللون الأسود وإضافته للتصميم بشكل مميز ..

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. ارفف المكتبة المميزة ..

Custom shelf wall, FURN FURN تصميم مساحات داخلية
FURN

FURN
FURN
FURN

مكتبك الخاصة هي ركنك المميز إن كنت من محبي القراءة وقطعة ديكورية مميزة تُزين بيتك وتجعل تصميمه مميز، إن كنت من محبي الأسود فعليك أن تستعين به واستمتع بجمال تصميم المكتبة ..

8. جدار سبورة ..

Departamento DG, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura مطبخ
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

اللون الأسود مرتبط منذ طفولتنا بالسبورة والتي تسمح لنا بتدوين كل تفاصيل يومنا وخططنا المستقبلية وتجديد منزلك بإضافة رسومات فنية مميزة متغيرة بشكل يومي..

9. سجادة رائعة ..

Living room Markham Stagers غرفة المعيشة living room,rug,black and white,leather sofa,corner chair
Markham Stagers

Living room

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

السجادة عنصر مهم في تصميمك، واختيارك لها يُعد خطوة أساسية وعدم الاهتمام بها يجعل تخسر الكثير من جمال منزلك، الأسود أنيق في السجاد ومميز وهناك العديد من التصميمات التي تجعلك تُضيف ما تحبه وعلى ذوقك الخاص ..

10. سيراميك لامع ..

Catalogo Ceramiche Pirrera, olivia Sciuto olivia Sciuto حمامإضاءة
olivia Sciuto

olivia Sciuto
olivia Sciuto
olivia Sciuto

السيراميك اللامع باللون الأسود هو أحد اجمل الاختيارات في حمامك ومطبخك أيضا، فبريقه وأناقته لا يتكرران ..

11. غرفة نوم ..

SS16 Style Guide - Refined Monochrome Collection - Bedroom LuxDeco غرفة نومأسرة نوم bedroom,bedside table,monochrome,monochromatic,black,white
LuxDeco

SS16 Style Guide – Refined Monochrome Collection – Bedroom

LuxDeco
LuxDeco
LuxDeco

المفروشات والأغطية من السهل تغييرهم، أضف لخزانتك اللون الأسود واجعل لغرفتك المزيد من الغموض والأناقة ..

12. أثاث غرفة المعيشة ..

Ein Haus für sehr schmale Grundstücke, LK&Projekt GmbH LK&Projekt GmbH غرفة المعيشة
LK&amp;Projekt GmbH

LK&Projekt GmbH
LK&amp;Projekt GmbH
LK&Projekt GmbH

الأريكة وأثاث غرفة المعيشة بخامات مختلفة باللون الأسود قد يكون أفضل اختيار لمنزلك الحديث، لا تتردد في اختياره كلون أساسي..

13. شرفتك الخاصة ..

​37 mq intelligenti, Design for Love Design for Love بلكونة أو شرفة
Design for Love

Design for Love
Design for Love
Design for Love

الشرفة هي حلقة الوصل بين بيتك والعالم الخارجي وإن كنت في مدينة ساحلية فاللون الأسود قد يكون اختيار مميز لجدران شرفتك ..

14. درجات سلالم داخلية ..

Casa Condesa, arqubo arquitectos arqubo arquitectos الممر الحديث، المدخل و الدرج خشب نقي Wood effect
arqubo arquitectos

arqubo arquitectos
arqubo arquitectos
arqubo arquitectos

السلالم الداخلية في الديكور الحديث حظيت بعدة تصميمات مختلفة، واللون الأسود كان له نصيب كبير في ذلك، اختر ما تحبه واجعل تصميمك اجمل مع الأسود…

15. حمام باللون الأسود ..

Cozinhas | Roupeiros | Moveis de banho, Amplitude - Mobiliário lda Amplitude - Mobiliário lda حمام
Amplitude – Mobiliário lda

Amplitude - Mobiliário lda
Amplitude – Mobiliário lda
Amplitude - Mobiliário lda

اللون الأسود لم يعد اختيارا سيئا في الحمام ، ولكنه أصبح الأكثر أناقة مع عام 2017 ..

يمكنك قراءة .. 27 لمسة ديكورية على أحدث موضة يمكنك تنفيذها بنفسك

حافظ على نظافة مطبخك مع 10 نصائح

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً