لمحبي اللون الأسود .. 15 فكرة رائعة لاستخدامه في منازلكم

يعد اللون الأسود من أكثر الألوان التى سطرت على موضة 2017، فعوعلى رغم من جرأة اختياره واستبعا من قِبل أصحاب الذوق التقليدي، إلا أنه فرض نفسه في عالم الديكور الحديث وبشكل مميز وجذاب، لذا هوميفاي تقدم لنا مجموعة من الأفكار التى قد تلهمنا في الاستعانة بالأسود في منازلنا ، حتى يكون تأثيره إيجابي ومميز، واستخدامه عامل جذب وإضافة رائعة ..
هناك عدة عوامل لنجاح تصميمك باللون الأسود يجب وضعها في الاعتبار،
1. يفضل استخدام ألوان فاتحة كالأبيض أو العاجي والبيج حتى تكسر حدة اللون
2. من الأفضل الاستعانة بالعناصر ذات اللون السادة والزخارف والنقوش المختلفة ..
3 لمسات من الطبيعة والنجف والإكسسوارات من اهم الأشياء التى يجب الاعتماد عليها لدمج ألوان جريئة داخل تصميمك..
4. يفضل استخدام
الباركيه بدلا من الرخام أو السيراميك مع الأسود ..
الممرات الداخلية للمنزل يجب أن تأخذ القدر الكافي من الديكور، بنقوش واختيارت مميزة، أرضية ذات نقوش باللون الأسود قد تجعله أجمل ..
اصنع ركنك الخاص بلونك المفضل وإن كان هو الأسود لا تتردد في ذلك، فانعكاس ذوقك الخاص يجعل من منزلك تحفة فنية، استخدم الخشب بشكل أساسي مع الاسود فهو مزيج رائع ومميز..
قد يعتقد البعض أن الأبواب اختيار غير مناسب للون الأسود ولكن هذا التصميم يثبت لنا عكس ذلك، فواجهة منزلك هو عنوان تصميمك وجملتك الترحيبية، وإن كانت بلونك المفضل فلا أجمل من ذلك قد يكون ..
قد تختار اللون الأسود لخزانة مطبخك بشكل مشارك أو جزئي، او تجعل مطبخك كله باللون الأسود، في النهاية هو اختيارك الحر ولكن احرص على الاستعانة بمادة مناسبة لسهولة تنظيف مطبخك والحفاظ على مظهره لأطول مدة ممكنة..
المدفأة عنصر رائع في الديكور الكلاسيكي والحديث أيضا، والاستعانة بها قد يكون لغرض ديكوري فقط لا أكثر، واختيارها باللون الأسود خطوة رائعة لإضافة أناقة لا مثيل لها على الإطلاق..
غرفة ابنك أو ابنتك هو عالمهم الخاص، اختياراتهم الجريئة والمميزة طابع خاص بفترة عمرية محددة، لذا اترك لهم المجال لاختيار اللون الأسود وإضافته للتصميم بشكل مميز ..
مكتبك الخاصة هي ركنك المميز إن كنت من محبي القراءة وقطعة ديكورية مميزة تُزين بيتك وتجعل تصميمه مميز، إن كنت من محبي الأسود فعليك أن تستعين به واستمتع بجمال تصميم المكتبة ..
اللون الأسود مرتبط منذ طفولتنا بالسبورة والتي تسمح لنا بتدوين كل تفاصيل يومنا وخططنا المستقبلية وتجديد منزلك بإضافة رسومات فنية مميزة متغيرة بشكل يومي..
السجادة عنصر مهم في تصميمك، واختيارك لها يُعد خطوة أساسية وعدم الاهتمام بها يجعل تخسر الكثير من جمال منزلك، الأسود أنيق في السجاد ومميز وهناك العديد من التصميمات التي تجعلك تُضيف ما تحبه وعلى ذوقك الخاص ..
السيراميك اللامع باللون الأسود هو أحد اجمل الاختيارات في حمامك ومطبخك أيضا، فبريقه وأناقته لا يتكرران ..
المفروشات والأغطية من السهل تغييرهم، أضف لخزانتك اللون الأسود واجعل لغرفتك المزيد من الغموض والأناقة ..
الأريكة وأثاث غرفة المعيشة بخامات مختلفة باللون الأسود قد يكون أفضل اختيار لمنزلك الحديث، لا تتردد في اختياره كلون أساسي..
الشرفة هي حلقة الوصل بين بيتك والعالم الخارجي وإن كنت في مدينة ساحلية فاللون الأسود قد يكون اختيار مميز لجدران شرفتك ..
السلالم الداخلية في الديكور الحديث حظيت بعدة تصميمات مختلفة، واللون الأسود كان له نصيب كبير في ذلك، اختر ما تحبه واجعل تصميمك اجمل مع الأسود…
اللون الأسود لم يعد اختيارا سيئا في الحمام ، ولكنه أصبح الأكثر أناقة مع عام 2017 ..
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