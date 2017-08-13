10 نماذج لرسومات معمارية تلهمك لتخطيط منزلك بحرفية

ما يجعل منازل خبراء التصميم مميزة هو اتباع الخطوات الأساسية باحتراف دون اهمال أياً منهم، وفي مصر نقع في فخ كبير وهو إهمال مرحلة التخطيط المسبق من توزيع الأثاث ووظائف الفراغات المختلفة مما يؤدي بالتبعية إلى منزل غير منمق يبدو مصمم من قبل هواة. مرحلة التخطيط المبدئي تعتمد في الأساس على نموذج المنزل ورسوماته الهندسية الأفقية التي تجعل منظورك للمنزل أشمل وأوسع مما يجعلك تتمكن من توزيع جميع العناصر والديكورات بما يناسب أبعاد كل فراغ.
الرسومات الهندسية تظهر علاقة الفراغ بالمحيط من أبواب ونوافذ وممرات بجانب ظهور أبعاد الفراغ بوضوح، وهو الأمر الذي يجعل هذه النماذج هي الوسيلة المثالية للبدء في مهمة التصميم وتوزيع الأثاث بكفاءة عالية ودقة شديدة. جئنا لكم اليوم ببعض النماذج الذكية حتى تصبح مصدر إلهام لك وتتمكن من استغلال هذه الاداة الهامة عند تصميم المنزل
اتخاذ قرار الفراغات المفتوحة ليس بهين، بل يتطلب دراسة دقيقة من المصمم حتى يتمكن من توزيع عدة غرف في مساحة واحدة دون أن تطغى أياً منهم على أهمية أو وظيفة الأخرى، ونلاحظ هنا أن الدراسة تمت بنجاح فائق حيث تواجدت ثلاث غرف كلاً منهم تتسم بكفاءة عالية، حيث أن غرفة المعيشة كبيرة وتعد جناح منفرد، أما السفرة فهي بجانب المطبخ المفتوح مباشرةً لعملية انتقال انسيابية بين الغرفتين.
الاستوديو أو الشقة الصغيرة هي من أكثر أنواع السكن التي تحتاج إلى توزيع ذكي للغرف على مخطط هندسي حتى لا يتم التنازل عن أي من الوظائف الأساسية. هذا النموذج هو أفضل مثال لوضع مثالي في أصغر مساحة، فقد تمت عن طريق تصميم جناح النوم مفتوح كلياً مع جزء من الحمام وغرفة المعيشة.
المصمم استطاع أن يعرض فكره عبر مخطط ثلاثي الأبعاد حتى تصل على الفور فكرته في إيجاد مساحة مخصصة للمرآب.
عامل الذي يميز هذا المنزل من دونه هو تواجد جميع أساسيات الشقة جحة بجانب بعض الكماليات مثل الشرفة الكبيرة والمكتب المنفصل. هذا التكافؤ هو انعكاس لتوزيع الفراغات بحرفية.
هذا هو أفضل مثال يعكس روعة وقدرة المخطط الهندسي في تحويل وضع يرثى له إلى واقع مثالي من حيث الوظائف المتحققة بكفاءة عالية وإيجاد إمكانية للإبداع.
إزالة حائط المعيشة أوجد مساحة مثالية لكلاً من أثاث غرفة المعيشة والسفرة، وحتى لا يتسم مدخل المنزل بالكآبة تمت إزالة جزء من حائط المطبخ ليتحول إلى نموذج أمريكي. نلاحظ أيضاً الحمام بعد تعديلات بسيطة أتاحت الفرصة إلى تواجد غرفة مجاورة أكثر كفاءة.
توزيع الفراغات هنا يثير الدهشة بالتأكيد، فقد تملكت غرفة المعيشة من ثلث مساحة الشقة تقريباً ومع ذلك نجد أن المخطط الهندسي يعكس أسلوب ذكي للغاية في توزيع الفراغات الأخرى حتى لا يتم التنازل عن أي من الأساسيات.
بين غرفة النوم والمعيشة والمطبخ يوجد عامل مميز مشترك، وهو الشرفة التي تطل عليها جميع هذه الفراغات، ومن الذكاء أن يتم توزيع الأثاث بأسلوب يمكن السكان من الاستمتاع بهذه الإطلالة من مختلف زوايا وغرف المنزل.
الطبيعة تحيط بهذا المنزل من جميع الجهات مما يجعله تصميم رائع يستحق التقدير، ولأن هذه فرصة رائعة يجب أن تستغل، نلاحظ في المخطط أن جميع الغرف مطلة مباشؤةً على الحديقة ولا يحجبها شيء غير النافذة أو الباب، وهو ما يجعل المنزل فريد من نوعه.
نموذج ثلاثي الأبعاد يوضح الكتل المعمارية المختلفة والعلاقة بين كل الطوابق، وهو أسلوب عرض مميز للمشروع يمكنك من تخيل الوضع الواقعي ودراسة عملية لتوزيع الغرف.
تشكيل معقد للغاية لمنزل كان يبدو ذو أبعاد وفراغات يستحيل التعامل معها، وهنا تدخلت الرسومات الهندسية حتى تخلق فرصة ذهبية لتحويل المنزل إلى مكان متميز وعصري.
إن وجدت فائدة من عرض هذه الرسومات الهندسية تابع هذا المشروع المذهل: شقة مساحتها 75 م² بالرسومات الهندسية تسع 4 أفراد