10 نماذج لرسومات معمارية تلهمك لتخطيط منزلك بحرفية

ما يجعل منازل خبراء التصميم مميزة هو اتباع الخطوات الأساسية باحتراف دون اهمال أياً منهم، وفي مصر نقع في فخ كبير وهو إهمال مرحلة التخطيط المسبق من توزيع الأثاث ووظائف الفراغات المختلفة مما يؤدي بالتبعية إلى منزل غير منمق يبدو مصمم من قبل هواة. مرحلة التخطيط المبدئي تعتمد في الأساس على نموذج المنزل ورسوماته الهندسية الأفقية التي تجعل منظورك للمنزل أشمل وأوسع مما يجعلك تتمكن من توزيع جميع العناصر والديكورات بما يناسب أبعاد كل فراغ.

الرسومات الهندسية تظهر علاقة الفراغ بالمحيط من أبواب ونوافذ وممرات بجانب ظهور أبعاد الفراغ بوضوح، وهو الأمر الذي يجعل هذه النماذج هي الوسيلة المثالية للبدء في مهمة التصميم وتوزيع الأثاث بكفاءة عالية ودقة شديدة. جئنا لكم اليوم ببعض النماذج الذكية حتى تصبح مصدر إلهام لك وتتمكن من استغلال هذه الاداة الهامة عند تصميم المنزل