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10 نماذج لرسومات معمارية تلهمك لتخطيط منزلك بحرفية

shereen gouda shereen gouda
Singlehaus für zwei oder drei, ELCH.ING ELCH.ING
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ما يجعل منازل خبراء التصميم مميزة هو اتباع الخطوات الأساسية باحتراف دون اهمال أياً منهم، وفي مصر نقع في فخ كبير وهو إهمال مرحلة التخطيط المسبق من توزيع الأثاث ووظائف الفراغات المختلفة مما يؤدي بالتبعية إلى منزل غير منمق يبدو مصمم من قبل هواة. مرحلة التخطيط المبدئي تعتمد في الأساس على نموذج المنزل ورسوماته الهندسية الأفقية التي تجعل منظورك للمنزل أشمل وأوسع مما يجعلك تتمكن من توزيع جميع العناصر والديكورات بما يناسب أبعاد كل فراغ.

الرسومات الهندسية تظهر علاقة الفراغ بالمحيط من أبواب ونوافذ وممرات بجانب ظهور أبعاد الفراغ بوضوح، وهو الأمر الذي يجعل هذه النماذج هي الوسيلة المثالية للبدء في مهمة التصميم وتوزيع الأثاث بكفاءة عالية ودقة شديدة. جئنا لكم اليوم ببعض النماذج الذكية حتى تصبح مصدر إلهام لك وتتمكن من استغلال هذه الاداة الهامة عند تصميم المنزل

الفراغ المفتوح

Modernes Einfamilienhaus mit A+ Hybrid-Haustechnik, Heinrich Blohm GmbH - Bauunternehmen Heinrich Blohm GmbH - Bauunternehmen
Heinrich Blohm GmbH – Bauunternehmen

Heinrich Blohm GmbH - Bauunternehmen
Heinrich Blohm GmbH – Bauunternehmen
Heinrich Blohm GmbH - Bauunternehmen

اتخاذ قرار الفراغات المفتوحة ليس بهين، بل يتطلب دراسة دقيقة من المصمم حتى يتمكن من توزيع عدة غرف في مساحة واحدة دون أن تطغى أياً منهم على أهمية أو وظيفة الأخرى، ونلاحظ هنا أن الدراسة تمت بنجاح فائق حيث تواجدت ثلاث غرف كلاً منهم تتسم بكفاءة عالية، حيث أن غرفة المعيشة كبيرة وتعد جناح منفرد، أما السفرة فهي بجانب المطبخ المفتوح مباشرةً لعملية انتقال انسيابية بين الغرفتين.

شقة صغيرة مصممة بذكاء

Entwürfe, Atelier Schöngestalt Atelier Schöngestalt حمام
Atelier Schöngestalt

Atelier Schöngestalt
Atelier Schöngestalt
Atelier Schöngestalt

الاستوديو أو الشقة الصغيرة هي من أكثر أنواع السكن التي تحتاج إلى توزيع ذكي للغرف على مخطط هندسي حتى لا يتم التنازل عن أي من الوظائف الأساسية. هذا النموذج هو أفضل مثال لوضع مثالي في أصغر مساحة، فقد تمت عن طريق تصميم جناح النوم مفتوح كلياً مع جزء من الحمام وغرفة المعيشة.

إيجاد موقع مثالي لمرآب السيارة

Singlehaus für zwei oder drei, ELCH.ING ELCH.ING
ELCH.ING

ELCH.ING
ELCH.ING
ELCH.ING

المصمم استطاع أن يعرض فكره عبر مخطط ثلاثي الأبعاد حتى تصل على الفور فكرته في إيجاد مساحة مخصصة للمرآب.

منزل متكامل في طابق واحد

Bungalow, ELCH.ING ELCH.ING
ELCH.ING

ELCH.ING
ELCH.ING
ELCH.ING

عامل الذي يميز هذا المنزل من دونه هو تواجد جميع أساسيات الشقة جحة بجانب بعض الكماليات مثل الشرفة الكبيرة والمكتب المنفصل. هذا التكافؤ هو انعكاس لتوزيع الفراغات بحرفية.

قبل وبعد التعديلات المعمارية والتأثيث

homify منازل
homify

homify
homify
homify

هذا هو أفضل مثال يعكس روعة وقدرة المخطط الهندسي في تحويل وضع يرثى له إلى واقع مثالي من حيث الوظائف المتحققة بكفاءة عالية وإيجاد إمكانية للإبداع.
إزالة حائط المعيشة أوجد مساحة مثالية لكلاً من أثاث غرفة المعيشة والسفرة، وحتى لا يتسم مدخل المنزل بالكآبة تمت إزالة جزء من حائط المطبخ ليتحول إلى نموذج أمريكي. نلاحظ أيضاً الحمام بعد تعديلات بسيطة أتاحت الفرصة إلى تواجد غرفة مجاورة أكثر كفاءة.

الأولوية لغرفة المعيشة

STC17, and8 Architekten Aisslinger + Bracht and8 Architekten Aisslinger + Bracht منازل
and8 Architekten Aisslinger + Bracht

and8 Architekten Aisslinger + Bracht
and8 Architekten Aisslinger + Bracht
and8 Architekten Aisslinger + Bracht

توزيع الفراغات هنا يثير الدهشة بالتأكيد، فقد تملكت غرفة المعيشة من ثلث مساحة الشقة تقريباً ومع ذلك نجد أن المخطط الهندسي يعكس أسلوب ذكي للغاية في توزيع الفراغات الأخرى حتى لا يتم التنازل عن أي من الأساسيات.

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إطلالة رائعة من عدة جهات

CASA DE PRAIA PORTO BELO - SC, Natali de Mello - Arquitetura e Arte Natali de Mello - Arquitetura e Arte منازل
Natali de Mello – Arquitetura e Arte

Natali de Mello - Arquitetura e Arte
Natali de Mello – Arquitetura e Arte
Natali de Mello - Arquitetura e Arte

بين غرفة النوم والمعيشة والمطبخ يوجد عامل مميز مشترك، وهو الشرفة التي تطل عليها جميع هذه الفراغات، ومن الذكاء أن يتم توزيع الأثاث بأسلوب يمكن السكان من الاستمتاع بهذه الإطلالة من مختلف زوايا وغرف المنزل.

حديقة تحيط المنزل

CASA 88º, Atelier O'Reilly Atelier O'Reilly منازل
Atelier O&#39;Reilly

Atelier O'Reilly
Atelier O&#39;Reilly
Atelier O'Reilly

الطبيعة تحيط بهذا المنزل من جميع الجهات مما يجعله تصميم رائع يستحق التقدير، ولأن هذه فرصة رائعة يجب أن تستغل، نلاحظ في المخطط أن جميع الغرف مطلة مباشؤةً على الحديقة ولا يحجبها شيء غير النافذة أو الباب، وهو ما يجعل المنزل فريد من نوعه.

تصميم عصري لفيلا متكاملة

Дом в Гурзуфе, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT منازل
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

نموذج ثلاثي الأبعاد يوضح الكتل المعمارية المختلفة والعلاقة بين كل الطوابق، وهو أسلوب عرض مميز للمشروع يمكنك من تخيل الوضع الواقعي ودراسة عملية لتوزيع الغرف.

تشكيل هندسي مميز

Casa de Praia em Castellammare del Golfo - Sicília, start.arch architettura start.arch architettura منازل
start.arch architettura

start.arch architettura
start.arch architettura
start.arch architettura

تشكيل معقد للغاية لمنزل كان يبدو ذو أبعاد وفراغات يستحيل التعامل معها، وهنا تدخلت الرسومات الهندسية حتى تخلق فرصة ذهبية لتحويل المنزل إلى مكان متميز وعصري.

إن وجدت فائدة من عرض هذه الرسومات الهندسية تابع هذا المشروع المذهل: شقة مساحتها 75 م² بالرسومات الهندسية تسع 4 أفراد

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