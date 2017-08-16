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8 أفكار لتجديد غرفة نومك بأقل من 1000 جنيه

ريم عوض ريم عوض
Espacios decorados by Wallart, CUSTOMS handmade CUSTOMS handmade جدران
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بعد فترة من الزمن من تأثيث منزلك يبدأ الملل في التسلل ببطء وتشعر بأنك تريد أن تجدد وتغير من بعض التفاصيل وتصميم الغرف، ولكن في بعض الأوقات يحول بيننا وبين ذلك ميزانيتنا المحدودة. في هذا المقال نقدم لك 8 أفكار لتجديد غرفة نومك بأقل من 1000 جنيه نرجو أن تساعدك وتكون مصدر إلهام لك.

1. شماعة ملابس أفقية

Espacios decorados by Wallart, CUSTOMS handmade CUSTOMS handmade جدران
CUSTOMS handmade

Espacios decorados by Wallart

CUSTOMS handmade
CUSTOMS handmade
CUSTOMS handmade

إذا كان لديك ملابس زائدة عن مساحة الدولاب وتريد أن تضيف مساحة جديدة للغرفة لتعليق الملابس بتكلفة قليلة يمكنك إضافة شماعة أفقية للغرفة تعلق عليها ملابسك بطريقة منسقة، وتعطيك الفرصة لتصميم الشماعة التي تروق لك بتصميم فريد من نوعه.

2- تفصيل ظهر للسرير

Dormitorio matrimonial | RUSTICO Y ECLÉCTICO , G7 Grupo Creativo G7 Grupo Creativo غرفة نوم
G7 Grupo Creativo

G7 Grupo Creativo
G7 Grupo Creativo
G7 Grupo Creativo

بأقل تكلفة ممكنة يمكنك إضافة ظهر جديد للسرير بدلًا من تبديله بالكامل، عن طريق استخدام ألواح الخشب أو البالتاتن وإعادة طلاء الطاولات الجانبية القديمة (الكومودينو) بألوان جذابة. 

3. ورق حائط

Residência Canário, Mauricio Arruda Design Mauricio Arruda Design غرفة نوم
Mauricio Arruda Design

Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design

تغيير لون الحائط قد يكون كافيًا جدًا ليشعرك بتغيير شامل لتصميم الغرفة، إذا كنت قد مللت من لون الغرفة وتريد إضافة لمسة مختلفة لها يمكنك تغييرها بورق حائط بأشكال جميلة حتى لو كان على حائط واحد فقط.

4. تغيير المنسوجات والأقمشة

Timeless Country - Primavera Verano 2016, Laura Ashley Decoración Laura Ashley Decoración غرفة نوم Wood effect
Laura Ashley Decoración

Laura Ashley Decoración
Laura Ashley Decoración
Laura Ashley Decoración

طريقة أخرى لإحداث تغيير بتكلفة بسيطة للغرفة هي تغيير المنسوجات والأقمشة في الغرفة من ستائر وسجاد وأغطية سرير ومفارش، أو حتى إضافة مجموعة جديدة من المخدات بأحجام مختلفة وألوان مبهجة.

5. ستيكر للحائط

Vinilos decorativos florales, Goodvinilos Goodvinilos جدران وأرضياتديكورات الجدران
Goodvinilos

Goodvinilos
Goodvinilos
Goodvinilos

 على قدر بساطة الفكرة إلا أنها ستغير كثيرًا من جو الغرفة ومن مميزاتها أنك تستطيع نزعه في أي وقت وتغييره عندما تمل منه!

6. أكسسوارات الغرفة

Vogue Bedroom, NILL'S FURNITURE DESIGN NILL'S FURNITURE DESIGN غرفة نومأسرة نوم
NILL&#39;S FURNITURE DESIGN

NILL'S FURNITURE DESIGN
NILL&#39;S FURNITURE DESIGN
NILL'S FURNITURE DESIGN

ربما لا تعط أكسسوارات الغرفة أهمية كبيرة ولكنها تعكس شخصيتك حقًا! أضف بعض الأكسسوارات اللطيفة والمختلفة مثل صور بالأبيض والأسود معلقة على الحائط، أو شموع بألوان وروائح مختلفة، أو صناديق خشبية، أو أباجورة كبيرة في ركن الغرفة بضوء دافئ.. الأفكار في هذا الشأن لا تنتهي!

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7. الإضاءة

La Carlota, Estudio Sespede Arquitectos Estudio Sespede Arquitectos منازل
Estudio Sespede Arquitectos

Estudio Sespede Arquitectos
Estudio Sespede Arquitectos
Estudio Sespede Arquitectos

الإضاءة يمكنها أن تحول غرفتك لغرفة أخرى بمحرد تركيزك على وضع وحدات الإضاءة في أماكن معينة ودرجة لون الضوء. يمكنك أيضًا تغيير الأباجورات الموضوعة على الكومودينة بأخرى أكثر عصرية.

8. مستوحاة من الطبيعة

Oakland Bedroom Collection The Cotswold Company غرفة نوم خشب
The Cotswold Company

Oakland Bedroom Collection

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

بدون تعقيدات حوّل الغرفة لمكان يحتفي بالطبيعة وبساطتها من زرع ونباتات إلى السلال المصنوعة من الهوص والسجاد اليدوي البسيط.

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