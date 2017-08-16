بعد فترة من الزمن من تأثيث منزلك يبدأ الملل في التسلل ببطء وتشعر بأنك تريد أن تجدد وتغير من بعض التفاصيل وتصميم الغرف، ولكن في بعض الأوقات يحول بيننا وبين ذلك ميزانيتنا المحدودة. في هذا المقال نقدم لك 8 أفكار لتجديد غرفة نومك بأقل من 1000 جنيه نرجو أن تساعدك وتكون مصدر إلهام لك.