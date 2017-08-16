بعد فترة من الزمن من تأثيث منزلك يبدأ الملل في التسلل ببطء وتشعر بأنك تريد أن تجدد وتغير من بعض التفاصيل وتصميم الغرف، ولكن في بعض الأوقات يحول بيننا وبين ذلك ميزانيتنا المحدودة. في هذا المقال نقدم لك 8 أفكار لتجديد غرفة نومك بأقل من 1000 جنيه نرجو أن تساعدك وتكون مصدر إلهام لك.
إذا كان لديك ملابس زائدة عن مساحة الدولاب وتريد أن تضيف مساحة جديدة للغرفة لتعليق الملابس بتكلفة قليلة يمكنك إضافة شماعة أفقية للغرفة تعلق عليها ملابسك بطريقة منسقة، وتعطيك الفرصة لتصميم الشماعة التي تروق لك بتصميم فريد من نوعه.
بأقل تكلفة ممكنة يمكنك إضافة ظهر جديد للسرير بدلًا من تبديله بالكامل، عن طريق استخدام ألواح الخشب أو البالتاتن وإعادة طلاء الطاولات الجانبية القديمة (الكومودينو) بألوان جذابة.
تغيير لون الحائط قد يكون كافيًا جدًا ليشعرك بتغيير شامل لتصميم الغرفة، إذا كنت قد مللت من لون الغرفة وتريد إضافة لمسة مختلفة لها يمكنك تغييرها بورق حائط بأشكال جميلة حتى لو كان على حائط واحد فقط.
طريقة أخرى لإحداث تغيير بتكلفة بسيطة للغرفة هي تغيير المنسوجات والأقمشة في الغرفة من ستائر وسجاد وأغطية سرير ومفارش، أو حتى إضافة مجموعة جديدة من المخدات بأحجام مختلفة وألوان مبهجة.
على قدر بساطة الفكرة إلا أنها ستغير كثيرًا من جو الغرفة ومن مميزاتها أنك تستطيع نزعه في أي وقت وتغييره عندما تمل منه!
ربما لا تعط أكسسوارات الغرفة أهمية كبيرة ولكنها تعكس شخصيتك حقًا! أضف بعض الأكسسوارات اللطيفة والمختلفة مثل صور بالأبيض والأسود معلقة على الحائط، أو شموع بألوان وروائح مختلفة، أو صناديق خشبية، أو أباجورة كبيرة في ركن الغرفة بضوء دافئ.. الأفكار في هذا الشأن لا تنتهي!
الإضاءة يمكنها أن تحول غرفتك لغرفة أخرى بمحرد تركيزك على وضع وحدات الإضاءة في أماكن معينة ودرجة لون الضوء. يمكنك أيضًا تغيير الأباجورات الموضوعة على الكومودينة بأخرى أكثر عصرية.
بدون تعقيدات حوّل الغرفة لمكان يحتفي بالطبيعة وبساطتها من زرع ونباتات إلى السلال المصنوعة من الهوص والسجاد اليدوي البسيط.