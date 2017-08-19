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مناشف المطبخ متسخة ورائحتها كريهة؟ إليك الحل

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
ferm LIVING Image Photos, ferm LIVING ferm LIVING مطبخديكورات واكسسوارات
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مناشف المطبخ هي قطع قماش أساسية لا غنى عنها في مطبخك، ودائمًا ما تتعرض للبقع وتراكم الدهون والمياه نظرًا لاستخدامتها العديدة في المطبخ، لذلك فإنها تكون معرضة دومًا للعفن والرائحة الكريهة مما يؤثر بشكل عام على نظافة مطبخك ورائحته في العموم، لذلك يجب تنظيفها باستمرار واستخدام الوسائل المناسبة للتخلص من بقع الدهون فيها، واستخدام المعطرات للحفاظ على رائحة مطبخك طيبة، أما عن الطريقة الصحيحة لعمل هذا فيخبرك بها هوميفاي في هذا المقال للحفاظ على مناشف المطبخ نظيفة.

إذابة الدهون قبل أي شيء

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Durban Cleaning Services

Durban Cleaning Services
Durban Cleaning Services
Durban Cleaning Services

تتعرض مناشف المطبخ إلى الدهون باستمرار، مما يجعلها ذات ملمس دهني وسيء، والتخلص من الدهون ليست عملية صعبة، ولكن تحتاج إلى جمع المناشف كلها ووضعها في إناء كبير ووضع مسحوق الغسيل عليها وتركها في المياه ليلة كاملة.. ثم وضعها في الغسالة في الصباح لتأخذ دورة غسيل كاملة.. وتخرج نظيفة تمامًا كما كانت.

البيكينج صودا حل مثالي

Hightech in alten Gemäuern, Planungsgruppe Korb GmbH Architekten & Ingenieure Planungsgruppe Korb GmbH Architekten & Ingenieure مطبخ Black
Planungsgruppe Korb GmbH Architekten &amp; Ingenieure

Planungsgruppe Korb GmbH Architekten & Ingenieure
Planungsgruppe Korb GmbH Architekten &amp; Ingenieure
Planungsgruppe Korb GmbH Architekten & Ingenieure

للتخلص من البقع العالقة في مناشف المطبخ يمكنك الاعتماد بكل سهولة على البيكينج صودا، فهي مادة قوية في إذابة الدهون، بحيث تقوم بفرك البقع مع البيكينج صودا على المنشفة، ووضعها بعد ذلك في إناء بالماء والصابون للتخلص من البقع كلها بسهولة، ثم شطف المناشف بعد ذلك وسوف تلاحظ ان البقع قد اختفت.

التخلص من البقع المستعصية

ferm LIVING Image Photos, ferm LIVING ferm LIVING مطبخديكورات واكسسوارات
ferm LIVING

ferm LIVING Image Photos

ferm LIVING
ferm LIVING
ferm LIVING

في حالة إذا كانت البقع مستعصية تمامًا ولم تنجع الطرق السابقة.. إذا فالحل بين يديك، يمكنك غلي المناشف في المياه والصابون والمطهر، وبعد ذلك يمكنك شطفها بالمياه وإعادة غسلها في الغسالة بطريقة عادية وسوف تستعيد نظافة المناشف بطريقة رائعة لن تصدقها.

تخلص من الرائحة الكريهة

ferm LIVING Image Photos, ferm LIVING ferm LIVING مطبخديكورات واكسسوارات
ferm LIVING

ferm LIVING Image Photos

ferm LIVING
ferm LIVING
ferm LIVING

مناشف مطبخك تتعرض للرائحة الكريهة والكمكمة نتيجة إلقائها مليئة بالمياه في أحد الجوانب بالمطبخ، فتتعرض للعفن نتيجة الرطوبة الدائمة، وتتسبب في رائحة كريهة بالمطبخ أيضًا، لذلك يمكنك التخلص من ذلك بفردها على سور البار حتى تجف، أو تعليقها في رخامة المطبخ من الداخل، حيث أن وضعها مكومة ومكتومة بالمياه يعرضها للعفن، لذلك يجب أن تجف تمامًا من المياه بعد كل استخدام.

المناشف الكتان لم تعد صعبة التنظيف

homify المنزلأغراض منزلية
homify

homify
homify
homify

الوصفة كالتالي.. محلول مائي دافىء مع قطرات من الليمون وصودا الخبز، هذه الخلطة السحرية يمكنها تنظيف مناشفك الكتان بسهولة والتخلص من مشكلة البقع العالقة بها وأيضًا تطهيرها والتخلص من رائحتها الكريهة تمامًا.

أشياء لا تنساها..

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- لا تترك المناشف التي تعرضت للبقع حتى تجف عليها، ولكن قم بغسلها أول بأول حتى تتخلص من البقعة والدهون.

- مناشف مطبخك معرضة للجراثيم عليك تطهيرها دومًا باستخدام مطهر جيد في كل مرة تقوم بغسلها فيها.

- لا تهمل غسيل المناشف لفترة طويلة، بل قم بجمعها كل يومين واغسلها لتظل دائمًا نظيفة.

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