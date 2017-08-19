مناشف المطبخ متسخة ورائحتها كريهة؟ إليك الحل

- لا تترك المناشف التي تعرضت للبقع حتى تجف عليها، ولكن قم بغسلها أول بأول حتى تتخلص من البقعة والدهون.

- مناشف مطبخك معرضة للجراثيم عليك تطهيرها دومًا باستخدام مطهر جيد في كل مرة تقوم بغسلها فيها.

- لا تهمل غسيل المناشف لفترة طويلة، بل قم بجمعها كل يومين واغسلها لتظل دائمًا نظيفة.

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