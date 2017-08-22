منزل وهمي بتصميم يفتح نفسك على الدنيا!

بمجرد أن تخطو أول خطوة بهذا المنزل يأسرك المدخل وحده بعناصره الديكورية الأخاذة.. فهو كفيل بروعة تصميمه أن يُمِدَك بقدر كبير من البهجة والطاقة الإيجابية والشعور بالارتياح.

لم يكن ذلك بمحض الصدفة مطلقًا، بل أن خبير التصميم كان متعمدًا بث هذا الشعور في نفوس كل من يدخل المنزل، فجعل مدخله خير مستقبلًا ليرحب بالضيوف نيابة عن قاطنيه من خلال طاولة فاخرة مرصعة بزجاج عاكس من كل جانب يزينها رف زجاجي شفاف، يصطف عليه ثلاث قطع إكسسوار مدهشة، اثنان منهما على هيئة كؤوس ضخمة استخدمت كأصص زرع جعلت المنزل يبدو حيويًا ومشرقًا.

أما المرآة، فيمكن أن نكتب فيها شِعر لا ينفَذ.. خصوصًا ذلك الإطار الذهبي الفخم المستوحى من قصور كبار الملوك بزخارفه وتفاصيله المنحوتة بالذهب.