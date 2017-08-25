دليلك لاختيار المقابض المناسبة في منزلك

التفاصيل الصغيرة هي التي تصنع الفارق الكبير، هذه المقولة من أصلح المقولات التي نستطيع أن نعتمدها في تصميم منازلنا، فمن يصدق أن مقابض الأبواب وبعض الحليات الصغيرة قد تصنع فارقًا شاسعًا في ديكور المنزل، بل وأحيانًا تنقله من مستوى تصميمي لمستوى أعلى مع بعض اللمسات البسيطة! ولكن هذا ما يحدث بالفعل.
تعتبر مقابض الأبواب والخزانات من هذه التفاصيل الصغيرة التي يمكننا الاعتماد عليها في تغيير الشكل العام المسيطر على الديكور وإضفاء الأناقة والرونق المطلوبين، وفي هذا الموضوع نشرح لكم بعض المميزات والأمثلة التي يمكنها أن تساعدكم في اختيار الشكل المناسب للمقابض في منازلكم، فهيا لنرى هذه الأمثلة وكيف يمكنها صنع الفارق:
من أجمل الاختيارات على الإطلاق، والذي يضفي على المنزل مزيجًا من اللمسة العتيقة والأناقة، استخدام النحاس في المقابض، ومنه نستطيع اختيار العديد من الأشكال والأحجام، فهنا نجد الحجم الطبيعي الذي يتناسب مع حجم القبضة المحفورة بالخطوط حتى منتصف المقبض بشكل يعطيه تفردًا في التصميم.
أما هنا فنجد المصمم قد اختار هذا الشكل المميز للمقبض، على شكل منحنيات ثلاثية متلاحمة مكونة من المقبض المعدني و الزجاج المسنفر في الباب الزجاجي الشفاف، والذي استطاع أن يعطي للفراغ شخصية مميزة يمكن تكرارها في بعض التفاصيل الأخرى بالفراغ لإكمال الفكرة والحفاظ على الصورة الفريدة.
الطراز العصري من الطرز المفضلة في المنازل الحديثة لما يتميز به من عملية في الاستخدام، فهنا نجد المقابض ذات الشكل العصري عبارة عن اسطوانة معدنية رفيعة مثبتة بزوج من المثبتات، وقد أضفى عليها اللون النحاسي شكلًا مميزًا للفراغ بدون أن يؤثر على عصرية التصميم.
أما هنا فنجد المقابض المعدنية ذات المفاتيح والتي تحتوي على لوحة معدنية متوسطة الحجم، متناسقة مع الأبواب الزجاجية أو المعدنية بشكل كبير.
أما هنا فنجد التميز في مقبض الباب الخشبي المصنوع من الخشب الصناعي الحديث، فنجد المقبض المعدني قد اتخذ شكلًا حديثًا أيضًا باستطالة تقترب من ارتفاع الباب كله، ومثبث من أعلى وأسفل، مع اللون الفضي المتناسب مع اللون الأبيض في الحوائط.
في الأبواب الخارجية نجد أن اختيار شكل المقابض يؤثر بشكل كبير على الانطباع الذي نعطيه للزائرين عن المنزل، لذا فإنها تفاصيل هامة في اختيار الباب نفسه، فهنا نجد الباب من اللون الأحمر المميز، لذا فإن المقابض كان لابد وأن تكون مميزة ومتناسبة مع هذا اللون، فنجدها من اللون الأسود المعدني الجميل، ومع مطرقة قديمة الشكل في منتصف الباب نجد أن الشكل النهائي للباب قد جاء موفقًا بشكل كبير.
وهناك أيضًا الشكل التقليدي للمقبض، عبارة عن مقبض ملتف مرتبط بالسبليونة الحديدية القوية، ويستخدم هذا المقبض عادة في أبواب البلكونات والشبابيك، وهو ذو شكل مميز يذكرنا بعراقة الماضي دون الحاجة للتفاصيل الكلاسيكية المعقدة.
أما هنا فنجد المصمم قد اختار صناعة المقابض ولكن بدون مقابض مخصصة، وهذا هو الفريد في هذه الفكرة، فالمقابض عبارة عن فراغات في الخشب نفسه تسمح بفتح الضلف باليد وبطريقة مميزة.
من الأشكال الجميلة التي يمكن استخدامها في المقابض أيضًا، الشكل الدائري، فهنا مثلًا نجده مستخدمًا بشكل بسيط معدني مع بعض التطعيمات من اللون الذهبي التي تجمل الدوائر الكثيرة التي تحده، ولم ينس المصمم أن يحفر الإطار المثبت به المقبض في الباب بشكل دائري لخدمة المقبض وإبرازه بشكل جيد.
الماسورة المعدنية البسيطة يمكنها أيضًا أن تشكل مقبض عصري متناسب مع الأبواب المعدنية والزجاجية العصرية كما نرى هنا.
في هذا المقبض الكلاسيكي الجميل، نجد الشكل المميز ذو الزخرفة الدقيقة في الحواف، مع استخدام نوعين من المواد التي تعبر عن الأصالة، النحاس والرخام، مما أعطى للمقبض هذا الشكل الرومانسي الأنيق، الذي يمكن استخدامه في غرفة السفرة والنوم ذات الطابع الكلاسيكي الجميل.
وللمزيد من أفكار الكلاسيكية تجد هنا شقة كلاسيكية لأصحاب الذوق الرفيع
يمكن استخدام هذا الشكل الجميل في مقابض خزانات الملابس أو أبواب غرف النوم والحمامات ذات الطابع العصري، مع الأبواب الخشبية البسيطة الخالية من الزخارف.