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دليلك لاختيار المقابض المناسبة في منزلك

آية علم الدين آية علم الدين
homify سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
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التفاصيل الصغيرة هي التي تصنع الفارق الكبير، هذه المقولة من أصلح المقولات التي نستطيع أن نعتمدها في تصميم منازلنا، فمن يصدق أن مقابض الأبواب وبعض الحليات الصغيرة قد تصنع فارقًا شاسعًا في ديكور المنزل، بل وأحيانًا تنقله من مستوى تصميمي لمستوى أعلى مع بعض اللمسات البسيطة! ولكن هذا ما يحدث بالفعل.

تعتبر مقابض الأبواب والخزانات من هذه التفاصيل الصغيرة التي يمكننا الاعتماد عليها في تغيير الشكل العام المسيطر على الديكور وإضفاء الأناقة والرونق المطلوبين، وفي هذا الموضوع نشرح لكم بعض المميزات والأمثلة التي يمكنها أن تساعدكم في اختيار الشكل المناسب للمقابض في منازلكم، فهيا لنرى هذه الأمثلة وكيف يمكنها صنع الفارق: 

مقابض النحاس ولمسة عتيقة محببة

Pair of Lever Door Handles in Antique Brass UKAA | UK Architectural Antiques المنزلديكورات واكسسوارات
UKAA | UK Architectural Antiques

Pair of Lever Door Handles in Antique Brass

UKAA | UK Architectural Antiques
UKAA | UK Architectural Antiques
UKAA | UK Architectural Antiques

من أجمل الاختيارات على الإطلاق، والذي يضفي على المنزل مزيجًا من اللمسة العتيقة والأناقة، استخدام النحاس في المقابض، ومنه نستطيع اختيار العديد من الأشكال والأحجام، فهنا نجد الحجم الطبيعي الذي يتناسب مع حجم القبضة المحفورة بالخطوط حتى منتصف المقبض بشكل يعطيه تفردًا في التصميم.

أشكال جديدة تعطي تميزًا للفراغات

Automatic frameless glass door DoorTechnik Ltd شبابيك
DoorTechnik Ltd

Automatic frameless glass door

DoorTechnik Ltd
DoorTechnik Ltd
DoorTechnik Ltd

أما هنا فنجد المصمم قد اختار هذا الشكل المميز للمقبض، على شكل منحنيات ثلاثية متلاحمة مكونة من المقبض المعدني و الزجاج المسنفر في الباب الزجاجي الشفاف، والذي استطاع أن يعطي للفراغ شخصية مميزة يمكن تكرارها في بعض التفاصيل الأخرى بالفراغ لإكمال الفكرة والحفاظ على الصورة الفريدة. 

التوافق بين الطراز المستخدم وشكل المقابض

Bedroom Lighting and Accessories homify غرفة نومديكورات واكسسوارات أنسجة طبيعية Blue bedroom,handles,horn,natural,bronze,grasscloth,wall lighting,blue,headboard,leather,linen,cachmere
homify

Bedroom Lighting and Accessories

homify
homify
homify

الطراز العصري من الطرز المفضلة في المنازل الحديثة لما يتميز به من عملية في الاستخدام، فهنا نجد المقابض ذات الشكل العصري عبارة عن اسطوانة معدنية رفيعة مثبتة بزوج من المثبتات، وقد أضفى عليها اللون النحاسي شكلًا مميزًا للفراغ بدون أن يؤثر على عصرية التصميم.

المقابض المعدنية لإضافة سمة العصرية

Decorative Glass Doors (90 degree openning) YBM Tasarım Dekoratif Cam Paneller تصميم مساحات داخلية زجاج Transparent
YBM Tasarım Dekoratif Cam Paneller

Decorative Glass Doors (90 degree openning)

YBM Tasarım Dekoratif Cam Paneller
YBM Tasarım Dekoratif Cam Paneller
YBM Tasarım Dekoratif Cam Paneller

أما هنا فنجد المقابض المعدنية ذات المفاتيح والتي تحتوي على لوحة معدنية متوسطة الحجم، متناسقة مع الأبواب الزجاجية أو المعدنية بشكل كبير.

مقابض طويلة جدًا وعملية أيضًا

White Kitchen Designer Kitchen by Morgan غرفة المعيشة White door,entrance,pivot,kitchen
Designer Kitchen by Morgan

White Kitchen

Designer Kitchen by Morgan
Designer Kitchen by Morgan
Designer Kitchen by Morgan

أما هنا فنجد التميز في مقبض الباب الخشبي المصنوع من الخشب الصناعي الحديث، فنجد المقبض المعدني قد اتخذ شكلًا حديثًا أيضًا باستطالة تقترب من ارتفاع الباب كله، ومثبث من أعلى وأسفل، مع اللون الفضي المتناسب مع اللون الأبيض في الحوائط.

المقابض الخارجية مع لمسة ريفية

Historique Front Door Clayton Munroe شبابيك و أبواباكسسوارات الابواب حديد clayton munroe,historique,lever handle,centre door knob
Clayton Munroe

Historique Front Door

Clayton Munroe
Clayton Munroe
Clayton Munroe

في الأبواب الخارجية نجد أن اختيار شكل المقابض يؤثر بشكل كبير على الانطباع الذي نعطيه للزائرين عن المنزل، لذا فإنها تفاصيل هامة في اختيار الباب نفسه، فهنا نجد الباب من اللون الأحمر المميز، لذا فإن المقابض كان لابد وأن تكون مميزة ومتناسبة مع هذا اللون، فنجدها من اللون الأسود المعدني الجميل، ومع مطرقة قديمة الشكل في منتصف الباب نجد أن الشكل النهائي للباب قد جاء موفقًا بشكل كبير.

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المقبض ذو الشكل التقليدي و السحر الخاص

The classic cremone door or window bolt Clayton Munroe شبابيك و أبواباكسسوارات الابواب حديد cremone,door bolt,window bolt,clayton munroe
Clayton Munroe

The classic cremone door or window bolt

Clayton Munroe
Clayton Munroe
Clayton Munroe

وهناك أيضًا الشكل التقليدي للمقبض، عبارة عن مقبض ملتف مرتبط بالسبليونة الحديدية القوية، ويستخدم هذا المقبض عادة في أبواب البلكونات والشبابيك، وهو ذو شكل مميز يذكرنا بعراقة الماضي دون الحاجة للتفاصيل الكلاسيكية المعقدة.

المقابض المستترة في شكل الدواليب.. خدعة مبتكرة تحقق الأناقة في التصميم

CEA HINGED DOOR WARDROBE IQ Furniture غرفة الملابسخزانات وادراج
IQ Furniture

CEA HINGED DOOR WARDROBE

IQ Furniture
IQ Furniture
IQ Furniture

أما هنا فنجد المصمم قد اختار صناعة المقابض ولكن بدون مقابض مخصصة، وهذا هو الفريد في هذه الفكرة، فالمقابض عبارة عن فراغات في الخشب نفسه تسمح بفتح الضلف باليد وبطريقة مميزة.

المقبض الدائري.. أناقة بمنتهى البساطة

KSR Architects | Two Houses | Door handle homify سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
homify

KSR Architects | Two Houses | Door handle

homify
homify
homify

من الأشكال الجميلة التي يمكن استخدامها في المقابض أيضًا، الشكل الدائري، فهنا مثلًا نجده مستخدمًا بشكل بسيط معدني مع بعض التطعيمات من اللون الذهبي التي تجمل الدوائر الكثيرة التي تحده، ولم ينس المصمم أن يحفر الإطار المثبت به المقبض في الباب بشكل دائري لخدمة المقبض وإبرازه بشكل جيد.

العصرية في الأبواب الزجاجية مع مقبض معدني تقليدي

Pivot Door Detail Maxlight شبابيك
Maxlight

Pivot Door Detail

Maxlight
Maxlight
Maxlight

الماسورة المعدنية البسيطة يمكنها أيضًا أن تشكل مقبض عصري متناسب مع الأبواب المعدنية والزجاجية العصرية كما نرى هنا.

مزيج من النحاس والرخام الرصين

NINFA Las Maneta شبابيك و أبواباكسسوارات الابواب بورسلان Beige porcelain,brass,patine,lever,door handle,round rose,classic,door
Las Maneta

NINFA

Las Maneta
Las Maneta
Las Maneta

في هذا المقبض الكلاسيكي الجميل، نجد الشكل المميز ذو الزخرفة الدقيقة في الحواف، مع استخدام نوعين من المواد التي تعبر عن الأصالة، النحاس والرخام، مما أعطى للمقبض هذا الشكل الرومانسي الأنيق، الذي يمكن استخدامه في غرفة السفرة والنوم ذات الطابع الكلاسيكي الجميل.

وللمزيد من أفكار الكلاسيكية تجد هنا شقة كلاسيكية لأصحاب الذوق الرفيع

الحجم الصغير المركز ذو الشكل الجميل

FORMANI Las Maneta شبابيك و أبواباكسسوارات الابواب حديد
Las Maneta

FORMANI

Las Maneta
Las Maneta
Las Maneta

يمكن استخدام هذا الشكل الجميل في مقابض خزانات الملابس أو أبواب غرف النوم والحمامات ذات الطابع العصري، مع الأبواب الخشبية البسيطة الخالية من الزخارف.

قبل وبعد: عملية تغيير مبهرة لمنزل قديم
أي شكل للمقابض تفضله أكثر؟

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