دليلك لاختيار المقابض المناسبة في منزلك

التفاصيل الصغيرة هي التي تصنع الفارق الكبير، هذه المقولة من أصلح المقولات التي نستطيع أن نعتمدها في تصميم منازلنا، فمن يصدق أن مقابض الأبواب وبعض الحليات الصغيرة قد تصنع فارقًا شاسعًا في ديكور المنزل، بل وأحيانًا تنقله من مستوى تصميمي لمستوى أعلى مع بعض اللمسات البسيطة! ولكن هذا ما يحدث بالفعل.

تعتبر مقابض الأبواب والخزانات من هذه التفاصيل الصغيرة التي يمكننا الاعتماد عليها في تغيير الشكل العام المسيطر على الديكور وإضفاء الأناقة والرونق المطلوبين، وفي هذا الموضوع نشرح لكم بعض المميزات والأمثلة التي يمكنها أن تساعدكم في اختيار الشكل المناسب للمقابض في منازلكم، فهيا لنرى هذه الأمثلة وكيف يمكنها صنع الفارق: