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9 استخدامات غير تقليدية لصابون الصحون

Marwa Hasan Marwa Hasan
VeSta Tiles, KARAK gebrannte Zeichen KARAK gebrannte Zeichen مطبخ مغاسل وصنابيرالماء
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مثل كربونات الصوديوم فإن صابون غسيل الصحون يعد أحد أكثر المنتجات عملية في أي بيت. فله استخدامات متعددة باللإضافة لوظيفته الأساسية وهي غسيل الصحون، فهو حل رائع للمشاكل اليومية. فهو له أثر سحري في إزالة الدهون والذي يجعل تنظيف كل شئ ممكن وخاصة أنه متوافر في البيت بشكل دائم وان سعره يعد رخيص فيمكن أن يغنيك عن المنظفات الأخرى ذات الأسعار المرتفعة. لتكتشف معنا العالم السحري للاستخدامات المختلفة لاستغلال صابون الصحون فتابعنا..

1.مزيل للبقع

homify غرفة المعيشة Blue
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homify

يعد صابون الصحون أفضل المنتجات لإزالة البقع سواء كانت على الملابس أو الأثاث وخاصة البقع الدهنية أو الزيوت. قم بغسل البقعة الزيتيه مباشرة باستخدام صابون الصحون مع شطفها بأعلى درجة حرارة للمياة والتي يتحملها القماش.

يمكنك عمل محلول لإزالة البقع مكون من صابون الصحون، الامونيا، كربونات الصوديوم، ومياة دافئة، يمكنك استخدامه في زجاجة بخاخة كمنظف سريع للبقع. كما يمكنك عمل معجون من صابون الصحون ومسحوق صابون الغسيل للتخلص من اي بقعة مهما كانت.

2.منظف الأسطح الأفقية والرأسية

VeSta Tiles, KARAK gebrannte Zeichen KARAK gebrannte Zeichen مطبخ مغاسل وصنابيرالماء
KARAK gebrannte Zeichen

VeSta Tiles

KARAK gebrannte Zeichen
KARAK gebrannte Zeichen
KARAK gebrannte Zeichen

أغلب الأسطح في البيت يمكن تنظيفها باستخدام صابون الصحون، فقط بتخفيفه بالمياة ستحصل على منظف رائع لجميع أسطح المنزل سواء كانت في غرفة المعيشة أو المطبخ. 

ليس فقط الأسطح لكن يعد صابون الصحون مثالي لتنظيف خزانات المطبخ وخاصة إذا كانت عليها دهون وترسبات وأوساخ فيكون افضل طريقة لتنظيفها هي باستخدام صابون الصحون.

3.منظف للاجهزة الكهربية

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

تحتاج الأجهزة الكهربائية تنظيف دائم سواء كانت الميكروويف، الثلاجة او الخلاط او الموقد. يمكنك تنظيف حتى فلتر التكيف باستخدام صابون الصحون بعد نقعه في مياة دافئة وصابون وتنظيفه بفرشاة أسنان ثم شطفه و تركه ليجف.

إقرأ أيضاً: 5 طرق للتخلص من بقع الدهون في مطبخك

4.منظف للزجاج

Putztipp der Woche: Fenster putzen, BOOK A TIGER BOOK A TIGER شبابيك
BOOK A TIGER

BOOK A TIGER
BOOK A TIGER
BOOK A TIGER

بعمل محلول بسيط من الماء، الخل، وبعض صابون الصحون ستحصل على منظف للزجاج رائع وموفر لنقودك. 

5.منظف للفرن

Putztipp der Woche: Backofen reinigen, BOOK A TIGER BOOK A TIGER مطبخ
BOOK A TIGER

BOOK A TIGER
BOOK A TIGER
BOOK A TIGER

يعد الفرن أحد أكثر الاماكن المهملة في المطابخ والمنازل بشكل عام فهي صعبة التنظيف كما أنها غير مرئية. قم بعمل معجون من كربونات الصوديوم وصابون الصحون ونظف به الأماكن صعبة التنظيف في الفرن مع تركها بعض الوقت لتعمل. كرر العملية في الافران ذات البقع الصعبة.

6.تسليك المرحاض

Bathrooms, Clean Design Clean Design حمام
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

استخدام ½ كوب من صابون الصحون في مرحاض مسدود سيحل لك المشكلة على الفور.

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7.مقاوم للهاموش

Carte da Parati Wood, All The Fruits All The Fruits جدران وأرضيات أغطية الجدران والأرضيات
All The Fruits

All The Fruits
All The Fruits
All The Fruits

للتخلص من الهاموش أو حشرات الفاكهة يمكنك استخدام خل التفاح لكن باضافة بعض قطرات من صابون الصحون ستكون النتيجة سريعة وفعالة بشكل اكبر. 

8.لعمل كمادات الجل الباردة في البيت

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

بدلاً من استخدام الفوط لعمل الكمدات يمكنك استخدام صابون الصحون بديلاً للجل لعمل كمادات باردة بوضعها في كيس وغلقه ثم وضعه في الفريزر، فهي تبرد بسهولة كما انها تحتفظ بالبرودة لمدة طويلة.

9.​لمنع تكون البخار على الزجاج والمرايات

BALDUINA#2, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS حمام
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

لمنع مرآة الحمام او نظارتك من تكون الشبورة أو البخار قم بمسحهم بنقطة صغيرة من صابون الصحون واتركها لتجف.

18 فكرة ستساعدك على تأثيث شرفتك مهما كانت مساحتها
هل لديك استخدامات أخرى لصابون الصحون؟

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