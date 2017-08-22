9 استخدامات غير تقليدية لصابون الصحون

مثل كربونات الصوديوم فإن صابون غسيل الصحون يعد أحد أكثر المنتجات عملية في أي بيت. فله استخدامات متعددة باللإضافة لوظيفته الأساسية وهي غسيل الصحون، فهو حل رائع للمشاكل اليومية. فهو له أثر سحري في إزالة الدهون والذي يجعل تنظيف كل شئ ممكن وخاصة أنه متوافر في البيت بشكل دائم وان سعره يعد رخيص فيمكن أن يغنيك عن المنظفات الأخرى ذات الأسعار المرتفعة. لتكتشف معنا العالم السحري للاستخدامات المختلفة لاستغلال صابون الصحون فتابعنا..
يعد صابون الصحون أفضل المنتجات لإزالة البقع سواء كانت على الملابس أو الأثاث وخاصة البقع الدهنية أو الزيوت. قم بغسل البقعة الزيتيه مباشرة باستخدام صابون الصحون مع شطفها بأعلى درجة حرارة للمياة والتي يتحملها القماش.
يمكنك عمل محلول لإزالة البقع مكون من صابون الصحون، الامونيا، كربونات الصوديوم، ومياة دافئة، يمكنك استخدامه في زجاجة بخاخة كمنظف سريع للبقع. كما يمكنك عمل معجون من صابون الصحون ومسحوق صابون الغسيل للتخلص من اي بقعة مهما كانت.
أغلب الأسطح في البيت يمكن تنظيفها باستخدام صابون الصحون، فقط بتخفيفه بالمياة ستحصل على منظف رائع لجميع أسطح المنزل سواء كانت في غرفة المعيشة أو المطبخ.
ليس فقط الأسطح لكن يعد صابون الصحون مثالي لتنظيف خزانات المطبخ وخاصة إذا كانت عليها دهون وترسبات وأوساخ فيكون افضل طريقة لتنظيفها هي باستخدام صابون الصحون.
تحتاج الأجهزة الكهربائية تنظيف دائم سواء كانت الميكروويف، الثلاجة او الخلاط او الموقد. يمكنك تنظيف حتى فلتر التكيف باستخدام صابون الصحون بعد نقعه في مياة دافئة وصابون وتنظيفه بفرشاة أسنان ثم شطفه و تركه ليجف.
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بعمل محلول بسيط من الماء، الخل، وبعض صابون الصحون ستحصل على منظف للزجاج رائع وموفر لنقودك.
يعد الفرن أحد أكثر الاماكن المهملة في المطابخ والمنازل بشكل عام فهي صعبة التنظيف كما أنها غير مرئية. قم بعمل معجون من كربونات الصوديوم وصابون الصحون ونظف به الأماكن صعبة التنظيف في الفرن مع تركها بعض الوقت لتعمل. كرر العملية في الافران ذات البقع الصعبة.
استخدام ½ كوب من صابون الصحون في مرحاض مسدود سيحل لك المشكلة على الفور.
للتخلص من الهاموش أو حشرات الفاكهة يمكنك استخدام خل التفاح لكن باضافة بعض قطرات من صابون الصحون ستكون النتيجة سريعة وفعالة بشكل اكبر.
بدلاً من استخدام الفوط لعمل الكمدات يمكنك استخدام صابون الصحون بديلاً للجل لعمل كمادات باردة بوضعها في كيس وغلقه ثم وضعه في الفريزر، فهي تبرد بسهولة كما انها تحتفظ بالبرودة لمدة طويلة.
لمنع مرآة الحمام او نظارتك من تكون الشبورة أو البخار قم بمسحهم بنقطة صغيرة من صابون الصحون واتركها لتجف.