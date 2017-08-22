9 استخدامات غير تقليدية لصابون الصحون

أغلب الأسطح في البيت يمكن تنظيفها باستخدام صابون الصحون، فقط بتخفيفه بالمياة ستحصل على منظف رائع لجميع أسطح المنزل سواء كانت في غرفة المعيشة أو المطبخ.

ليس فقط الأسطح لكن يعد صابون الصحون مثالي لتنظيف خزانات المطبخ وخاصة إذا كانت عليها دهون وترسبات وأوساخ فيكون افضل طريقة لتنظيفها هي باستخدام صابون الصحون.