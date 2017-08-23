14 إضافة ديكورية جديدة لبيتك لن تُهدِر الكثير من أموالك!

هل أنت من عشاق اللمسات الديكورية الجديدة؟ هل تود إلحاق إحداها بمنزلك دون إنفاق الكثير من الأموال؟ الحل بسيط مع خبراء هوميفاي.. في هذا المقال نجلب لك 14 فكرة ديكورية مميزة ولمسات قيمة من شأنها ترك انطباعًا جيدًا لدى ضيوفك، وإكساب منزلك نظرة أنيقة مع عدد قليل جدًا من المشتريات!
يمكنك اقتناء مرآة كبيرة ومذهلة بميزانية معقولة وإطار مزخرف -كالواضح لنا في الصورة- لتزين بها مدخل منزلك، فلمسة ديكورية كهذه سيكون لها تأثير قوي لا يمكن إنكاره على المدخل، بل للمنزل ككل.
اقتناء سجاد ملون برسوم ونقوش جديدة كفيل بأن يجلب إلى منزلك السعادة والجمال.. وهو ما نلمسه هنا في هذا المدخل.. كم هو مشرقًا ومفعم بالحيوية! ليس فقط بفضل السجاد، وإنما أيضًا بفضل اللوحات الفنية الملونة المثبتة على مختلف الجدران والزهور التي تزين الأرفف والطاولات هنا وهناك.
لا تتردد في الخروج عن المألوف في اختياراتك لألوان طلاءات منزلك، بل اجعله مميزًا وأنيقًا بتجربة لون جديد كهذا من مزيج الأزرق والرمادي واحرص عند استخدامه على أن تستخدم قطع أثاث ملونة بالأبيض أو بالبني الأقرب للبرتقالي حيث أن كلاهما شريك رائع لهذا اللون.
حتى تجعل منزلك بأروع إطلالة، تحتاج إلى اللجوء للخشب الداكن في أي ركن من أركانه.. كخزانة جانبية للأحذية، أو طاولة بسيطة مزينة بالزهور، أو بَرافان خشبي مرن يفصل ساحتين في المنزل بشكل جذاب -كما هو الحال هنا في هذا النموذج-.. لمسة كهذه لن تكلفك الكثير من الأموال!
القماش المخملي بملمسه الناعم ورقيه وانعكاساته اللونية يمكنه أن يضيف الكثير لأي غرفة بمنزلك، فمن المعروف أنه من الأقمشة الفاخرة التي طالما استخدمت في قصور الملوك والأمراء وأصحاب النفوذ..
الجميل في الأمر أنه يمكنك اللجوء إليه في أي شئ بالمنزل، كالستائر مثلًا وخصوصًا التي توجد في غرفة الاستقبال أو الصالون، وكذلك الوسائد بمختلف الألوان، وأيضًا كمفارش للأنتريهات ومساند الأسرة وغيرها من اللمسات..
لا يمكن الاستهانة مطلقًا بالدور الذي تضفيه المفارش إلى منازلنا وخصوصًا غرف النوم التي تتطلب اختيار مقروشات ناعمة، مريحة، جميلة المنظر.. هنا تحقق الثلاثة عناصر في فرش السرير رغم هدوء تفاصيله وبساطة الغرفة بشكل عام.
لاشك أن الزهور الطبيعية لها سحر لا يقاوم، وهو ما يجعلها إضافة لابد منها في منزلك، ولاسيما إن استخدمت بنفس ألوان الديكورات فتحقق المزيد من التناغم والتناسق بأرجاء المنزل المختلفة.
كلما جعلت إضاءة منزلك غير عادية وبعيدة عن النمطية، كلما حظيت بتأثيرات ضوئية ساحرة تنعكس على التصميم الداخلي للمنزل ولديكوراته.. إليك في هذه الصورة فكرة إبداعية ملهمة ورائعة!
احرص على شراء ستائر قيمة سواء طويلة أو قصيرة، المهم هو أن تناسب تصميم نافذتك.. قم بتثبيتها على أعلى مستوى من الجدران فتمنح غرفتك الشعور بالاتساع..
الراحة هي مبتغانا الأساسي والوحيد عند تصميم أي غرفة من غرف منازلنا وخصوصًا غرفة المعيشة، فجميعنا يحب أن يبدأ يوم عطلته بالجلوس على الأريكة الرئيسية بها والتي عادة ما تكون محاطة بالعديد من الوسائد مختلفة الأشكال والأحجام من كل جانب.. يمكنك الاقتباس من هذا النموذج لتحصل على جلسة ملوكي بأبسط الإمكانيات.
الأثاث الزجاجي العاكس لديه قدرة غير عادية على إبهار الجميع ولفت الانتباه.. فهو يلمع كالألماس ويعكس بريقه على غيره من الديكورات وقطع الأثاث.. لا تتردد في اقتناء قطعة أثاث واحدة فقط من هذا النوع.
لماذا لا تلجأ لورق الحائط؟
فهو من ناحية غير مكلف حيث تتوفر منه تصميمات بمختلف الفئات السعرية، ومن ناحية أخرى يتمتع بشكل جمالي مميز يجعل جدران المنزل جميلة، أنيقة، نابضة بالحياة.
إن كنت تحب ذلك وتشعر أن لديك الحس الإبداعي لتصميم منزلك وإضافة لمسات ديكورية تجمل مظهره أكثر، لا تتردد في ذلك، استغل وقتك وأموالك في صنع شئ فريد يلفت انتباه الجميع!