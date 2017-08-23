14 إضافة ديكورية جديدة لبيتك لن تُهدِر الكثير من أموالك!

القماش المخملي بملمسه الناعم ورقيه وانعكاساته اللونية يمكنه أن يضيف الكثير لأي غرفة بمنزلك، فمن المعروف أنه من الأقمشة الفاخرة التي طالما استخدمت في قصور الملوك والأمراء وأصحاب النفوذ..

الجميل في الأمر أنه يمكنك اللجوء إليه في أي شئ بالمنزل، كالستائر مثلًا وخصوصًا التي توجد في غرفة الاستقبال أو الصالون، وكذلك الوسائد بمختلف الألوان، وأيضًا كمفارش للأنتريهات ومساند الأسرة وغيرها من اللمسات..