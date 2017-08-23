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14 إضافة ديكورية جديدة لبيتك لن تُهدِر الكثير من أموالك!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Crucial Trading's Laneve Wool Carpets, Wools of New Zealand Wools of New Zealand الممر الحديث، المدخل و الدرج
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هل أنت من عشاق اللمسات الديكورية الجديدة؟ هل تود إلحاق إحداها بمنزلك دون إنفاق الكثير من الأموال؟ الحل بسيط مع خبراء هوميفاي.. في هذا المقال نجلب لك 14 فكرة ديكورية مميزة ولمسات قيمة من شأنها ترك انطباعًا جيدًا لدى ضيوفك، وإكساب منزلك نظرة أنيقة مع عدد قليل جدًا من المشتريات!

1- اللعب بالمرايات

Take a step into luxury each day.., Graeme Fuller Design Ltd Graeme Fuller Design Ltd الممر الحديث، المدخل و الدرج
Graeme Fuller Design Ltd

Take a step into luxury each day..

Graeme Fuller Design Ltd
Graeme Fuller Design Ltd
Graeme Fuller Design Ltd

يمكنك اقتناء مرآة كبيرة ومذهلة بميزانية معقولة وإطار مزخرف -كالواضح لنا في الصورة- لتزين بها مدخل منزلك، فلمسة ديكورية كهذه سيكون لها تأثير قوي لا يمكن إنكاره على المدخل، بل للمنزل ككل.

2- اقتناء سجاد ملون

Indie Style Interiors - custom rug design Indie Style Interiors إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Indie Style Interiors

Indie Style Interiors – custom rug design

Indie Style Interiors
Indie Style Interiors
Indie Style Interiors

اقتناء سجاد ملون برسوم ونقوش جديدة كفيل بأن يجلب إلى منزلك السعادة والجمال.. وهو ما نلمسه هنا في هذا المدخل.. كم هو مشرقًا ومفعم بالحيوية! ليس فقط بفضل السجاد، وإنما أيضًا بفضل اللوحات الفنية الملونة المثبتة على مختلف الجدران والزهور التي تزين الأرفف والطاولات هنا وهناك.

3- الجُرأة على استخدام خيارات مختلفة من الألوان!

Fabulous colour Diamond Wools of New Zealand الممر الحديث، المدخل و الدرج
Wools of New Zealand

Fabulous colour Diamond

Wools of New Zealand
Wools of New Zealand
Wools of New Zealand

لا تتردد في الخروج عن المألوف في اختياراتك لألوان طلاءات منزلك، بل اجعله مميزًا وأنيقًا بتجربة لون جديد كهذا من مزيج الأزرق والرمادي واحرص عند استخدامه على أن تستخدم قطع أثاث ملونة بالأبيض أو بالبني الأقرب للبرتقالي حيث أن كلاهما شريك رائع لهذا اللون.

4- عليك بإضافة الخشب الداكن لديكورات المنزل

​nolastar®- individuell und multifunktional, Royal Family _ design labor Royal Family _ design labor مكاتب العمل والمحال التجارية
Royal Family _ design labor

Royal Family _ design labor
Royal Family _ design labor
Royal Family _ design labor

حتى تجعل منزلك بأروع إطلالة، تحتاج إلى اللجوء للخشب الداكن في أي ركن من أركانه.. كخزانة جانبية للأحذية، أو طاولة بسيطة مزينة بالزهور، أو بَرافان خشبي مرن يفصل ساحتين في المنزل بشكل جذاب -كما هو الحال هنا في هذا النموذج-..  لمسة كهذه لن تكلفك الكثير من الأموال!

5- أي شئ بالخامة المخملية

Velvet cushions rigby & mac غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات قطن velvet,cushion,cotton
rigby &amp; mac

Velvet cushions

rigby & mac
rigby &amp; mac
rigby & mac

القماش المخملي بملمسه الناعم ورقيه وانعكاساته اللونية يمكنه أن يضيف الكثير لأي غرفة بمنزلك، فمن المعروف أنه من الأقمشة الفاخرة التي طالما استخدمت في قصور الملوك والأمراء وأصحاب النفوذ.. 

الجميل في الأمر أنه يمكنك اللجوء إليه في أي شئ بالمنزل، كالستائر مثلًا وخصوصًا التي توجد في غرفة الاستقبال أو الصالون، وكذلك الوسائد بمختلف الألوان، وأيضًا كمفارش للأنتريهات ومساند الأسرة وغيرها من اللمسات..   

6- مفارش أنيقة ومريحة لغرف النوم

Интерьеры загородного дома из клееного бруса, Be In Art Be In Art غرفة نوم
Be In Art

Be In Art
Be In Art
Be In Art

لا يمكن الاستهانة مطلقًا بالدور الذي تضفيه المفارش إلى منازلنا وخصوصًا غرف النوم التي تتطلب اختيار مقروشات ناعمة، مريحة، جميلة المنظر.. هنا تحقق الثلاثة عناصر في فرش السرير رغم هدوء تفاصيله وبساطة الغرفة بشكل عام.

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7- الزهور لها سحر خاص لا يقاوم

Living Room Roselind Wilson Design غرفة المعيشة living room,sofa,cushions,flowers,vase,sheer curtains,carpet
Roselind Wilson Design

Living Room

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

لاشك أن الزهور الطبيعية لها سحر لا يقاوم، وهو ما يجعلها إضافة لابد منها في منزلك، ولاسيما إن استخدمت بنفس ألوان الديكورات فتحقق المزيد من التناغم والتناسق بأرجاء المنزل المختلفة. 

8- إضاءة غير عادية بعيدة عن النمطية

homify غرفة المعيشةإضاءة
homify

homify
homify
homify

كلما جعلت إضاءة منزلك غير عادية وبعيدة عن النمطية، كلما حظيت بتأثيرات ضوئية ساحرة تنعكس على التصميم الداخلي للمنزل ولديكوراته.. إليك في هذه الصورة فكرة إبداعية ملهمة ورائعة!

9- ستائر قيمة تناسب احتياجاتك

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

احرص على شراء ستائر قيمة سواء طويلة أو قصيرة، المهم هو أن تناسب تصميم نافذتك.. قم بتثبيتها على أعلى مستوى من الجدران فتمنح غرفتك الشعور بالاتساع.. 

10- جلسة ملوكي عنوانها الراحة

Cushions Maia Créations Jean-Vier غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Créations Jean-Vier

Cushions Maia

Créations Jean-Vier
Créations Jean-Vier
Créations Jean-Vier

الراحة هي مبتغانا الأساسي والوحيد عند تصميم أي غرفة من غرف منازلنا وخصوصًا غرفة المعيشة، فجميعنا يحب أن يبدأ يوم عطلته بالجلوس على الأريكة الرئيسية بها والتي عادة ما تكون محاطة بالعديد من الوسائد مختلفة الأشكال والأحجام من كل جانب.. يمكنك الاقتباس من هذا النموذج لتحصل على جلسة ملوكي بأبسط الإمكانيات. 

11- اقتناء لوحات فنية إبداعية أو براويز تحمل صورًا وذكريات لك ولعائلتك

Mieszkanie w szarości , Grey shade interiors Grey shade interiors غرفة المعيشة
Grey shade interiors

Grey shade interiors
Grey shade interiors
Grey shade interiors

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12- اختار بعض الأثاث الزجاجي العاكس

Valeria Mirrored Dressing Table homify غرفة نومتسريحة
homify

Valeria Mirrored Dressing Table

homify
homify
homify

الأثاث الزجاجي العاكس لديه قدرة غير عادية على إبهار الجميع ولفت الانتباه.. فهو يلمع كالألماس ويعكس بريقه على غيره من الديكورات وقطع الأثاث.. لا تتردد في اقتناء قطعة أثاث واحدة فقط من هذا النوع.

13- ورق الحائط

Wallpaper, BY MAY/ Siluett Frost Window Film BY MAY/ Siluett Frost Window Film جدران وأرضياتورق الحائط
BY MAY/ Siluett Frost Window Film

Wallpaper

BY MAY/ Siluett Frost Window Film
BY MAY/ Siluett Frost Window Film
BY MAY/ Siluett Frost Window Film

لماذا لا تلجأ لورق الحائط؟ 

فهو من ناحية غير مكلف حيث تتوفر منه تصميمات بمختلف الفئات السعرية، ومن ناحية أخرى يتمتع بشكل جمالي مميز يجعل جدران المنزل جميلة، أنيقة، نابضة بالحياة. 

14- كن مصمم نفسك

Global Eclectic Style, SB design Studio SB design Studio غرفة المعيشة
SB design Studio

Global Eclectic Style

SB design Studio
SB design Studio
SB design Studio

إن كنت تحب ذلك وتشعر أن لديك الحس الإبداعي لتصميم منزلك وإضافة لمسات ديكورية تجمل مظهره أكثر، لا تتردد في ذلك، استغل وقتك وأموالك في صنع شئ فريد يلفت انتباه الجميع!

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