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هل تستعد لتأثيث غرفة المعيشة؟ إليك هذا المقال

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
homify غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
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هناك مجموعة واسعة من العناصر التي لايمكنك أن تتخلىعنها أثناء تزيين غرفة معيشتك، أريكة ومقاعد مريحة، مصابيح وثريات، ومكتبة كبيرة، هذه الأشياء حتمًا ستجعل غرفة المعيشة الخاصة بك أكثر ترحيبًا، وهناك آلاف الطرق لتزيين غرفة المعيشة إلا أننا لن نستطيع حصرها في مقال واحد لذا اخترنا لك في هذا المقال أبرز الأفكار التي ينصح بها الخبراء في تزيين غرفة المعيشة.

طاولة ومقاعد ملونة

Tisch , BESPOKE GmbH // Interior Design & Production BESPOKE GmbH // Interior Design & Production غرفة السفرةطاولات
BESPOKE GmbH // Interior Design &amp; Production

BESPOKE GmbH // Interior Design & Production
BESPOKE GmbH // Interior Design &amp; Production
BESPOKE GmbH // Interior Design & Production

لا توجد غرفة معيشة بدون طاولة كبيرة كانت أوصغيرة، فهي عنصر من العناصر الأساسية في هذه الغرف، خصوصًا إذا كانت هي وغرفة الطعام في مساحة واحدة، وفي هذه الفكرة التي نقدمها لك الطاولة عبارة عن لوحة بيضاء بأرجل سوداء حولها مجموعة من المقاعد الملونة.

مزهريات للزينة

Bodenvasen, Leewadee GmbH Leewadee GmbH المنزل اكسسوارات النباتات
Leewadee GmbH

Leewadee GmbH
Leewadee GmbH
Leewadee GmbH

وضع هذه المزهرية في أحد زوايا الغرفة سوف تساعد على سدّ الثغرات، ويمكنك أن تقرر ماذا سوف تضع في داخلها زهور أم فروع بسيطة ملونة، وهذا يتوقف على طبيعة الغرفة لديك.

أريكة

homify غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
homify

homify
homify
homify

الأريكة من أهم العناصر التي لابد أن تكون في غرفة المعيشة، لقراءة كتاب، الجلوس مع صديق، أو لقراءة كتاب ممتع، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل تستطيع اختيار الأريكة المناسبة لك؟، الإجابة ليست بهذه السهولة التي تتوقعها لكل شخص ذوقه الخاص واحتياجاته الخاصة، وعندما يتعلق الأمر بالأريكة فنحن نعطي الأولوية للراحة.

المكتبة

Diseño de muebles, Ines Benavides Ines Benavides غرفة المعيشةرفوف
Ines Benavides

Ines Benavides
Ines Benavides
Ines Benavides

لا يمكن أن نستغنى عن وجود المكتبة في غرفة المعيشة، يمكنك تخزين فيها أشياء كثيرة غير الكتب مثل الأقراص المدمجة، وهذا التصميم للمكتبة جميل ومميز يمكنك الاعتماد عليه ولا يأخذ مساحة كبيرة.

النجف والثريات

Struk, Luz Difusion Luz Difusion مكاتب العمل والدراسةإضاءة
Luz Difusion

Luz Difusion
Luz Difusion
Luz Difusion

اختيار الثريات والنجف من أكثر التفاصيل صعوبة أثناء تأثيث غرفة المعيشة، لأنها الشيء الذي يحدد طابع الغرفة هل هي حديثة أم كلاسيكية أم على أي طراز، وهذا التصميم مميز جدًا سيجعل الأجواء المحيطة بك مريحة ومميزة.

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