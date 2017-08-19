هل تستعد لتأثيث غرفة المعيشة؟ إليك هذا المقال

هناك مجموعة واسعة من العناصر التي لايمكنك أن تتخلىعنها أثناء تزيين غرفة معيشتك، أريكة ومقاعد مريحة، مصابيح وثريات، ومكتبة كبيرة، هذه الأشياء حتمًا ستجعل غرفة المعيشة الخاصة بك أكثر ترحيبًا، وهناك آلاف الطرق لتزيين غرفة المعيشة إلا أننا لن نستطيع حصرها في مقال واحد لذا اخترنا لك في هذا المقال أبرز الأفكار التي ينصح بها الخبراء في تزيين غرفة المعيشة.
لا توجد غرفة معيشة بدون طاولة كبيرة كانت أوصغيرة، فهي عنصر من العناصر الأساسية في هذه الغرف، خصوصًا إذا كانت هي وغرفة الطعام في مساحة واحدة، وفي هذه الفكرة التي نقدمها لك الطاولة عبارة عن لوحة بيضاء بأرجل سوداء حولها مجموعة من المقاعد الملونة.
وضع هذه المزهرية في أحد زوايا الغرفة سوف تساعد على سدّ الثغرات، ويمكنك أن تقرر ماذا سوف تضع في داخلها زهور أم فروع بسيطة ملونة، وهذا يتوقف على طبيعة الغرفة لديك.
الأريكة من أهم العناصر التي لابد أن تكون في غرفة المعيشة، لقراءة كتاب، الجلوس مع صديق، أو لقراءة كتاب ممتع، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل تستطيع اختيار الأريكة المناسبة لك؟، الإجابة ليست بهذه السهولة التي تتوقعها لكل شخص ذوقه الخاص واحتياجاته الخاصة، وعندما يتعلق الأمر بالأريكة فنحن نعطي الأولوية للراحة.
لا يمكن أن نستغنى عن وجود المكتبة في غرفة المعيشة، يمكنك تخزين فيها أشياء كثيرة غير الكتب مثل الأقراص المدمجة، وهذا التصميم للمكتبة جميل ومميز يمكنك الاعتماد عليه ولا يأخذ مساحة كبيرة.
اختيار الثريات والنجف من أكثر التفاصيل صعوبة أثناء تأثيث غرفة المعيشة، لأنها الشيء الذي يحدد طابع الغرفة هل هي حديثة أم كلاسيكية أم على أي طراز، وهذا التصميم مميز جدًا سيجعل الأجواء المحيطة بك مريحة ومميزة.
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