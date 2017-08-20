كيف تستفيد من ممرات منزلك؟

مساحة هامة جدًا في منزلنا نسير عليها يوميًا العديد من المرات ذهابًا وأيابًا صعودًا وهبوطًا، ولا نولي هذه المنطقة الاهتمام المناسب لها لأننا نهتم بالغرف أكثر، موضوعنا اليوم عن الممرات سواء كانت طويلة أو قصيرة، مضيئة أو مظلمة، لابد أن تولي هذه المساحة اهتمام حتى تستمتع بها، فهي تربط بين مساحات مختلفة في منازلنا، يمكننا ببعض الأفكار البسيطة أن نحول هذه الممرات إلى غرفة متكاملة يمكننا وضع فيها بعض قطع الأثاث لتصبح مساحة مفيدة جدًا لك وإضافة جميلة لمنزلك، يمكنك تناول فيها الشاي أو قراءة كتاب أو القيام بأي نشاط تستمع به.