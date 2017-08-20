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كيف تستفيد من ممرات منزلك؟

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Appartamento campione nell'hinterland milanese, Gabriella Sala Design Gabriella Sala Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
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مساحة هامة جدًا في منزلنا نسير عليها يوميًا العديد من المرات ذهابًا وأيابًا صعودًا وهبوطًا، ولا نولي هذه المنطقة الاهتمام المناسب لها لأننا نهتم بالغرف أكثر، موضوعنا اليوم عن الممرات سواء كانت طويلة أو قصيرة، مضيئة أو مظلمة، لابد أن تولي هذه المساحة اهتمام حتى تستمتع بها، فهي تربط بين مساحات مختلفة في منازلنا، يمكننا ببعض الأفكار البسيطة أن نحول هذه الممرات إلى غرفة متكاملة يمكننا وضع فيها بعض قطع الأثاث لتصبح مساحة مفيدة جدًا لك وإضافة جميلة لمنزلك، يمكنك تناول فيها الشاي أو قراءة كتاب أو القيام بأي نشاط تستمع به.  

خزانات

Kleines Appartement für großen Kunden, Elke Altenberger Interior Design & Consulting Elke Altenberger Interior Design & Consulting إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Elke Altenberger Interior Design &amp; Consulting

Elke Altenberger Interior Design & Consulting
Elke Altenberger Interior Design &amp; Consulting
Elke Altenberger Interior Design & Consulting

الممر سيكون اجمل في حالة أننا وضعنا مرايا بطول الجدار لتوسيع المساحة، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يصبح مساخة ملائمة لوضع الخزانات وتخزين أشياء كثيرة تريدها دون أن تعيق الحركة. 

إقامة مكتبة

Reforma de una vivienda en la c/ Consell de Cent, Anna & Eugeni Bach Anna & Eugeni Bach درجات وأروقة
Anna &amp; Eugeni Bach

Anna & Eugeni Bach
Anna &amp; Eugeni Bach
Anna & Eugeni Bach

يمكننا أن نفكر في إقامة مكتبة على جانب واحد من الممر، بالإضافة إلى أنها فكرة عملية جدًا إلا أنها في نفس الوقت الكتب بأشكالها وألوانها المختلفة ستجعل شكل الممر جميل ومبهج، لكن هناك شيء هام لابد أن نأخذه في الاعتبار ألا تكون مساحة المكتبة كبيرة حتى لا تعيق الحركة، يمكنك تطبيق هذا التصميم في منزلك وسيحقق لك ذلك بسهولة.  

مدخل

Einrichtungsprojekt Altbauwohnung in HH, Atmosphere Judith Thiel Atmosphere Judith Thiel راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Atmosphere Judith Thiel

Atmosphere Judith Thiel
Atmosphere Judith Thiel
Atmosphere Judith Thiel

ليست كل الممرات واسعة للدرجة التي تجعلك تضع خزانة أو مكتبة، لا تقلق في هذه الحالة يمكنك تأثيث الممر بشكل مختلف، ينصحك خبراء هوميفاي بوضع مرآة لتوسيع المساحة، وورد خصوصًا إذا كان هذا الممر هو مدخل منزلك او شقتك، وكرسي ليس فقط  لهدف جمالي بل لهدف وظيفي أيضًا حتى يسهل على الضيوف أو أي فرد من أفراد الأسرة. 

معرض فني

Palma de Malljorca (Home) Lewis & Co الممر الحديث، المدخل و الدرج
Lewis &amp; Co

Palma de Malljorca (Home)

Lewis & Co
Lewis &amp; Co
Lewis & Co

تعليق الصور على جدران الممرات من الطرق الكلاسيكية لتزيينها، إلا أنها فكرة ملائمة لكل المساحات، فإذا كنت تحب التصوير أو لديك صور تحب ان تشاركها مع ضيوفك يمكن أن تجعل ممر في منزل معرض فني لأعمالك. 

تلوين المساحة

Appartamento campione nell'hinterland milanese, Gabriella Sala Design Gabriella Sala Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Gabriella Sala Design

Gabriella Sala Design
Gabriella Sala Design
Gabriella Sala Design

اللون الأبيض هو اللون الشائع في دهان جدران الممرات نظرًا لأنها مهما كانت مساحتها واسعة ستكون ضيقة نسبيًا مقارنة بمساحة باقي الغرف، لذا فأن استخدام لون آخر بجانب الأبيض سيجعله مميز ومُبهج. 

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