كيف تستفيد من ممرات منزلك؟

مساحة هامة جدًا في منزلنا نسير عليها يوميًا العديد من المرات ذهابًا وأيابًا صعودًا وهبوطًا، ولا نولي هذه المنطقة الاهتمام المناسب لها لأننا نهتم بالغرف أكثر، موضوعنا اليوم عن الممرات سواء كانت طويلة أو قصيرة، مضيئة أو مظلمة، لابد أن تولي هذه المساحة اهتمام حتى تستمتع بها، فهي تربط بين مساحات مختلفة في منازلنا، يمكننا ببعض الأفكار البسيطة أن نحول هذه الممرات إلى غرفة متكاملة يمكننا وضع فيها بعض قطع الأثاث لتصبح مساحة مفيدة جدًا لك وإضافة جميلة لمنزلك، يمكنك تناول فيها الشاي أو قراءة كتاب أو القيام بأي نشاط تستمع به.
الممر سيكون اجمل في حالة أننا وضعنا مرايا بطول الجدار لتوسيع المساحة، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يصبح مساخة ملائمة لوضع الخزانات وتخزين أشياء كثيرة تريدها دون أن تعيق الحركة.
يمكننا أن نفكر في إقامة مكتبة على جانب واحد من الممر، بالإضافة إلى أنها فكرة عملية جدًا إلا أنها في نفس الوقت الكتب بأشكالها وألوانها المختلفة ستجعل شكل الممر جميل ومبهج، لكن هناك شيء هام لابد أن نأخذه في الاعتبار ألا تكون مساحة المكتبة كبيرة حتى لا تعيق الحركة، يمكنك تطبيق هذا التصميم في منزلك وسيحقق لك ذلك بسهولة.
ليست كل الممرات واسعة للدرجة التي تجعلك تضع خزانة أو مكتبة، لا تقلق في هذه الحالة يمكنك تأثيث الممر بشكل مختلف، ينصحك خبراء هوميفاي بوضع مرآة لتوسيع المساحة، وورد خصوصًا إذا كان هذا الممر هو مدخل منزلك او شقتك، وكرسي ليس فقط لهدف جمالي بل لهدف وظيفي أيضًا حتى يسهل على الضيوف أو أي فرد من أفراد الأسرة.
تعليق الصور على جدران الممرات من الطرق الكلاسيكية لتزيينها، إلا أنها فكرة ملائمة لكل المساحات، فإذا كنت تحب التصوير أو لديك صور تحب ان تشاركها مع ضيوفك يمكن أن تجعل ممر في منزل معرض فني لأعمالك.
اللون الأبيض هو اللون الشائع في دهان جدران الممرات نظرًا لأنها مهما كانت مساحتها واسعة ستكون ضيقة نسبيًا مقارنة بمساحة باقي الغرف، لذا فأن استخدام لون آخر بجانب الأبيض سيجعله مميز ومُبهج.
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