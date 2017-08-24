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تطبيقات وتصميمات متنوعة للأسقف الجبسية

shereen gouda shereen gouda
Appartamento 70mq, zero6studio - Studio Associato di Architettura zero6studio - Studio Associato di Architettura غرفة المعيشة
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الاهتمام بتصميم العناصر المعمارية هو من أهم عوامل نجاح التصميم فلابد وأن يكون كلاً من الارضيات والحوائط والسقف في تناسق تام، وعلى كل عنصر أن يكون ذو جودة عالية. قد تنحصر اختيارات تشطيبات الجدران والأرضيات في أشكال محددة ويكون التنوع الحقيقي في الخامات المستخدمة لذا قد لا نجد صعوبة بالغة في الوصول إلى تصميم مناسب، ولكن عند البدء في اتخاذ قرار بخصوص الأسقف فإن الخيارات تكون محيرة، فبعد ظهور الأسقف الجبسية حديثاً في مجال الديكور اتضح لنا ان الاشكال والتطبيقات كثيرة. استخدام الأسقف المعلقة يضيف أناقة وانطباع عصري إلى أي فراغ ولكن لا ينحصر سبب استخدامه في الجانب الجمالي فحسب، بل لإضفاء مزيد من الإضاءة، ولكي تتحقق جميع اهداف هذا النوع من السقف جئنا اليوم ببعض الأمثلة المذهلة. تعرف معنا اليوم على تطبيقات وتصميمات مختلفة للأسقف الجبسية…

بساطة مذهلة للوصول إلى انطباع تبسيطي

AM HOUSE, SANSON ARCHITETTI SANSON ARCHITETTI غرفة المعيشة
SANSON ARCHITETTI

SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI

من الأساليب الأكثر انتشاراً في الآونة الأخيرة هو السقف الممتد البسيط ويكمن سر جماله في بساطته وتقبله لأي فراغ او اي طراز تصميمي ويتألق تحديداً في الطراز التبسيطي، ولكن مع هذه البساطة تأتي بعض القواعد اللازمة للحفاظ على مظهر ذو جودة عالية أولهم هو التوزيع المتناسق لجميع وحدات الإضاءة بحيث تكون ذات سيمترية مريحة، ويجب ايضاً مراعاة أن يكون السقف ذو حدود مدروسة مع الجدران فيمكن اتباع خطوات المصمم هنا في عمل حد مضيء عند نهاية السقف.

تحديد الفراغ

la casa di Angelo e Savina, yesHome yesHome غرفة المعيشة
yesHome

yesHome
yesHome
yesHome

الفراغات التي تتسم تعد ذو شكل نمطي من حيث الوظيفة والعناصر يتجه المصمم نحو تصميم أسقف مميزة لإعادة إحياء الفراغ، ونلاحظ هذا التوجه بوضوح في هذه الغرفة حيث تحول السقف الذي يحدد الفراغ واضائته الدافئة إلى بطل الغرفة.

تقسيم الفراغ

Appartamento 70mq, zero6studio - Studio Associato di Architettura zero6studio - Studio Associato di Architettura غرفة المعيشة
zero6studio – Studio Associato di Architettura

zero6studio - Studio Associato di Architettura
zero6studio – Studio Associato di Architettura
zero6studio - Studio Associato di Architettura

في بعض الأحيان يكون السبب الرئيسي في استخدام السقف المعلق هو الحاجة إلى تقسيم الفراغات ذات الوظائف المختلفة بصرياً، وقد تمت هذه المهمة هنا بنجاح ساحق، وعلى ما يبدو فان السقف استطاع ايضاً ان يضيف بعدا أعمق لكل فراغ على حدى وذلك عن طريق أسلوب توزيع الإضاءة الموفق.

تحدي العيوب المعمارية بذكاء

Interior design of a villa, F_Studio+ dell'Arch. Davide Friso F_Studio+ dell'Arch. Davide Friso غرفة المعيشةإضاءة
F_Studio+ dell&#39;Arch. Davide Friso

Interior design of a villa

F_Studio+ dell'Arch. Davide Friso
F_Studio+ dell&#39;Arch. Davide Friso
F_Studio+ dell'Arch. Davide Friso

ما تم هنا في التصميم هو استغلال فكرة السقف المعلق لإخفاء الكمرة وتحويلها إلى مصدر إضاءة موجه نحو الاكسسوارات، وهو أسلوب ذكي يمكنك اتباعه عند تحدي اي عوائق او عيوب معمارية.

تشكيل يتحدى الملل

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

أسلوب جريء للغاية في تشكيل الأسقف المعلقة تشهد هنا نجاح ساحق، ذلك لأن الغرفة العصرية قد احتاجت إلى بعض اللمسات الجريئة حتى تصبح أكثر اتزاناً، وفي حين ان قليلون هم من يتبعون هذا النهج في التصميم الا انه اثبت قدرته على إبراز الشخصية الفريدة للفراغ.

فواصل لترك انطباع البلاطات

Casa La Colina, JV&ARQS Asociados JV&ARQS Asociados الممر الحديث، المدخل و الدرج
JV&amp;ARQS Asociados

JV&ARQS Asociados
JV&amp;ARQS Asociados
JV&ARQS Asociados

لا يجب الانسياق وراء الأفكار المعتادة للوصول الى التصميم الجيد، بل السعي وراء الافكار المبتكرة هي التي دائماً ما تأتي بتصميم مميز، وهذه الجرأة تعد من أهم عوامل التصميم المثالي.  السقف هنا يعكس هذه الجرأة المبدعة حيث تول السقف المعلق التقليدي الى ما يبدو هنا أنه ألواح خشبية لامعة، وذلك عن طريق اختيار دهانات فاخرة تعطي هذا الانطباع.

السقف الممتد

Stretch Ceiling, Internova Stretch Ceiling & 3d Flooring Internova Stretch Ceiling & 3d Flooring غرفة المعيشة
Internova Stretch Ceiling &amp; 3d Flooring

Internova Stretch Ceiling & 3d Flooring
Internova Stretch Ceiling &amp; 3d Flooring
Internova Stretch Ceiling & 3d Flooring

ظهر هذا التصميم حديثاً في استخدامات متعددة، وهو سقف معلق من البليكسي(خامة بلاستيكي لا تحجب الضوء) يعكس من خلاله الضوء فيصبح السقف مصدر إضاءة قوي للغاية، وقد تحولت هذه الخامة هنا ايضاً  الى لوحة فنية من خلال النقوشات المميزة.

تعرف على  تصميمات مميزة لإضاءة السقف.

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