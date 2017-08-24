تطبيقات وتصميمات متنوعة للأسقف الجبسية

الاهتمام بتصميم العناصر المعمارية هو من أهم عوامل نجاح التصميم فلابد وأن يكون كلاً من الارضيات والحوائط والسقف في تناسق تام، وعلى كل عنصر أن يكون ذو جودة عالية. قد تنحصر اختيارات تشطيبات الجدران والأرضيات في أشكال محددة ويكون التنوع الحقيقي في الخامات المستخدمة لذا قد لا نجد صعوبة بالغة في الوصول إلى تصميم مناسب، ولكن عند البدء في اتخاذ قرار بخصوص الأسقف فإن الخيارات تكون محيرة، فبعد ظهور الأسقف الجبسية حديثاً في مجال الديكور اتضح لنا ان الاشكال والتطبيقات كثيرة. استخدام الأسقف المعلقة يضيف أناقة وانطباع عصري إلى أي فراغ ولكن لا ينحصر سبب استخدامه في الجانب الجمالي فحسب، بل لإضفاء مزيد من الإضاءة، ولكي تتحقق جميع اهداف هذا النوع من السقف جئنا اليوم ببعض الأمثلة المذهلة. تعرف معنا اليوم على تطبيقات وتصميمات مختلفة للأسقف الجبسية…