تطبيقات وتصميمات متنوعة للأسقف الجبسية

الاهتمام بتصميم العناصر المعمارية هو من أهم عوامل نجاح التصميم فلابد وأن يكون كلاً من الارضيات والحوائط والسقف في تناسق تام، وعلى كل عنصر أن يكون ذو جودة عالية. قد تنحصر اختيارات تشطيبات الجدران والأرضيات في أشكال محددة ويكون التنوع الحقيقي في الخامات المستخدمة لذا قد لا نجد صعوبة بالغة في الوصول إلى تصميم مناسب، ولكن عند البدء في اتخاذ قرار بخصوص الأسقف فإن الخيارات تكون محيرة، فبعد ظهور الأسقف الجبسية حديثاً في مجال الديكور اتضح لنا ان الاشكال والتطبيقات كثيرة. استخدام الأسقف المعلقة يضيف أناقة وانطباع عصري إلى أي فراغ ولكن لا ينحصر سبب استخدامه في الجانب الجمالي فحسب، بل لإضفاء مزيد من الإضاءة، ولكي تتحقق جميع اهداف هذا النوع من السقف جئنا اليوم ببعض الأمثلة المذهلة. تعرف معنا اليوم على تطبيقات وتصميمات مختلفة للأسقف الجبسية…
من الأساليب الأكثر انتشاراً في الآونة الأخيرة هو السقف الممتد البسيط ويكمن سر جماله في بساطته وتقبله لأي فراغ او اي طراز تصميمي ويتألق تحديداً في الطراز التبسيطي، ولكن مع هذه البساطة تأتي بعض القواعد اللازمة للحفاظ على مظهر ذو جودة عالية أولهم هو التوزيع المتناسق لجميع وحدات الإضاءة بحيث تكون ذات سيمترية مريحة، ويجب ايضاً مراعاة أن يكون السقف ذو حدود مدروسة مع الجدران فيمكن اتباع خطوات المصمم هنا في عمل حد مضيء عند نهاية السقف.
الفراغات التي تتسم تعد ذو شكل نمطي من حيث الوظيفة والعناصر يتجه المصمم نحو تصميم أسقف مميزة لإعادة إحياء الفراغ، ونلاحظ هذا التوجه بوضوح في هذه الغرفة حيث تحول السقف الذي يحدد الفراغ واضائته الدافئة إلى بطل الغرفة.
في بعض الأحيان يكون السبب الرئيسي في استخدام السقف المعلق هو الحاجة إلى تقسيم الفراغات ذات الوظائف المختلفة بصرياً، وقد تمت هذه المهمة هنا بنجاح ساحق، وعلى ما يبدو فان السقف استطاع ايضاً ان يضيف بعدا أعمق لكل فراغ على حدى وذلك عن طريق أسلوب توزيع الإضاءة الموفق.
ما تم هنا في التصميم هو استغلال فكرة السقف المعلق لإخفاء الكمرة وتحويلها إلى مصدر إضاءة موجه نحو الاكسسوارات، وهو أسلوب ذكي يمكنك اتباعه عند تحدي اي عوائق او عيوب معمارية.
أسلوب جريء للغاية في تشكيل الأسقف المعلقة تشهد هنا نجاح ساحق، ذلك لأن الغرفة العصرية قد احتاجت إلى بعض اللمسات الجريئة حتى تصبح أكثر اتزاناً، وفي حين ان قليلون هم من يتبعون هذا النهج في التصميم الا انه اثبت قدرته على إبراز الشخصية الفريدة للفراغ.
لا يجب الانسياق وراء الأفكار المعتادة للوصول الى التصميم الجيد، بل السعي وراء الافكار المبتكرة هي التي دائماً ما تأتي بتصميم مميز، وهذه الجرأة تعد من أهم عوامل التصميم المثالي. السقف هنا يعكس هذه الجرأة المبدعة حيث تول السقف المعلق التقليدي الى ما يبدو هنا أنه ألواح خشبية لامعة، وذلك عن طريق اختيار دهانات فاخرة تعطي هذا الانطباع.
ظهر هذا التصميم حديثاً في استخدامات متعددة، وهو سقف معلق من البليكسي(خامة بلاستيكي لا تحجب الضوء) يعكس من خلاله الضوء فيصبح السقف مصدر إضاءة قوي للغاية، وقد تحولت هذه الخامة هنا ايضاً الى لوحة فنية من خلال النقوشات المميزة.
تعرف على تصميمات مميزة لإضاءة السقف.