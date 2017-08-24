خطوات بسيطة لحمام فاخر بأقل التكاليف

هل سبق ورأيت حمام نال اعجابك بشدة وادهشك حتى تمنيت امتلاك مثله؟ العامل المشترك بين جميع الحمامات المذهلة هو الذوق الفاخر، فعلى سبيل المثال نلاحظ ان اكثر الفنادق فخامة لابد وان يتسم الحمام فيه باسلوب فاخرة تبهرنا، يسعى جميع الخبراء جاهدين لتحقيق هذه النتيجة الراقية عند تصميم حمامات المنازل. نحن ايضاً نتمنى امتلاك مثل هذه الحمامات الفاخرة ولكن نتجاهل هذه الرغبة ظنا منا ان التصميم الفخم لابد وان يأتي بتكاليفه المجحفة، وقد جئنا هنا اليوم حتى نحطم هذا المفهوم الخاطئ حيث ان هناك بعض الحيل التي يتبعها خبراء التصميم للوصول الى أعلى جودة في التصميم دون الحاجة الى ميزانية كبيرة.لكي تمتلك حمام فاخر يبهر الجميع يوجد بعض الخطوات البسيطة التي من شانها ان تحقق الهدف دون تكلف وبنتيجة مضمونة، دعونا نتعرف على اسرار المحترفين عند الابداع في تصميم الحمام..
خيارات سيراميك الحمام لا حصر لها بين تنوع في الألوان ودرجات الجودة المختلفة، ولكن لا يجب عليك أن تنحاز نحو الأنواع الغالية ظناً منك أنها هي الأصلح والأكثر فخامة، بل يجب أن تقوم باختيار السيراميك البسيط للغاية حتى تدوم أناقته طويلاً ولكن مع مراعاة بعض المعايير قبل اتخاذ القرار النهائي وهي كالتالي:
- أن يكون لون السيراميك محايد وهادئ مع تجنب الدرجات الداكنة فذلك يضمن أن يكون الحمام مثالي للحالة النفسية ويتقبل تغييرات متنوعة وجذرية في ألوان الاكسسوارات.
-أن لا تكون درجة انعكاسات مسطح السيراميك بسيطة وغير لامعة بقوة حتى لا يبدو عليه أثر الرطوبة أو الأتربة بسهولة.
-أن تستوحى باليت الألوان من الطبيعة مع تجنب الألوان الصارخة لكي يكون ذو طابع راقي.
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الوصول إلى درجة عالية من الفخامة لا تستوجب سوى بعض اللمسات الذكية، وفي الحمام بالتحديد عليك أن تخصص حائط لوضع بعض الاكسسوارات المميزة حتى تلفت الأنظار وتعكس ذوقك الراقي، وذلك عن طريق الاستعانة ببعض الخامات اللامعة مثل الفضة والنحاس مع مراعاة أن يتناسب هذا الاختيار مع تصميم الحمام المحيط كما فعل المصمم هنا.
توجد أفكار مختلفة ومتنوعة لتحقيق نفس الهدف وهذه بعض منها:
- لوحات ذات إطارات فاخرة
- ورق حائط مميز
- طلاء الحائط ذو مؤثرات فاخرة
- كسوات مميزة من الأحجار
إضاءة الحمام المثالية هي التي تجمع بين ترك انطباع دافئ والحفاظ على درجة عالية من القوة، ويحقق البعض هذه المعادلة من خلال وحدات متنوعة بين متدلية وموجهة، وهي في الواقع أفضل وسيلة لضمان نتيجة مميزة.
أحياناً كثيرة نقع في خطأ كبير وهو اعتبار بعض العناصر الأساسية من البنود الثانوية التي لا أهمية لها، ولذلك عند الحديث عن الحمام يجب علينا ذكر أهمية المرآة على وقع الفراغ فهو وحده من الممكن أن يحول حمام تقليدي إلى آخر قمة في الأناقة والرقي. قبل اللجوء إلى أي تصميم مرآة مميز يجب دراسة بعض الجوانب أهمها:
-أن تكون أبعادها متناسبة مع وحدة الحوض
-أن يكون ارتفاعها مناسب ويحقق هدفها الرئيسي
-أن يكون اختيار الإطار (إن وجد) مناسب مع جميع الاكسسوارات المحيطة
لا شيء يعكس الحس الراقي والحداثي في الحمام أكثر من تواجد فاصل زجاجي ذو خامة فاخرة، فهو عنصر يحقق مبدأ عصفورين بحجرة واحدة حيث أنه يعطي اتساع للفراغ بسبب مسطحه العاكس مع ترك بصمة حداثي تترك الحمام أكثر عصرية.
بعد اتخاذ القرارات الحاسمة والرئيسية وجب علينا ذكر اختيار الاكسسوارات، وعلى عكس جميع الفراغات يفضل في الحمام بالتحديد أن يكون مبدأ اختيارك في الأساس هو
ما قل ودل، أي اختيار ما له أهمية فقط مع الحفاظ على تناسق ألوانها مع تصميم الحمام.