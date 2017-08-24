خطوات بسيطة لحمام فاخر بأقل التكاليف

خيارات سيراميك الحمام لا حصر لها بين تنوع في الألوان ودرجات الجودة المختلفة، ولكن لا يجب عليك أن تنحاز نحو الأنواع الغالية ظناً منك أنها هي الأصلح والأكثر فخامة، بل يجب أن تقوم باختيار السيراميك البسيط للغاية حتى تدوم أناقته طويلاً ولكن مع مراعاة بعض المعايير قبل اتخاذ القرار النهائي وهي كالتالي:

- أن يكون لون السيراميك محايد وهادئ مع تجنب الدرجات الداكنة فذلك يضمن أن يكون الحمام مثالي للحالة النفسية ويتقبل تغييرات متنوعة وجذرية في ألوان الاكسسوارات.

-أن لا تكون درجة انعكاسات مسطح السيراميك بسيطة وغير لامعة بقوة حتى لا يبدو عليه أثر الرطوبة أو الأتربة بسهولة.

-أن تستوحى باليت الألوان من الطبيعة مع تجنب الألوان الصارخة لكي يكون ذو طابع راقي.

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