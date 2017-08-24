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خطوات بسيطة لحمام فاخر بأقل التكاليف

shereen gouda shereen gouda
Ванная комната, Sergey Artiomov Sergey Artiomov حمام بلاط Beige
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هل سبق ورأيت حمام نال اعجابك بشدة وادهشك حتى تمنيت امتلاك مثله؟ العامل المشترك بين جميع الحمامات المذهلة هو الذوق الفاخر، فعلى سبيل المثال نلاحظ ان اكثر الفنادق فخامة لابد وان يتسم الحمام فيه باسلوب فاخرة تبهرنا، يسعى جميع الخبراء جاهدين لتحقيق هذه النتيجة الراقية عند تصميم حمامات المنازل. نحن ايضاً نتمنى امتلاك مثل هذه الحمامات الفاخرة ولكن نتجاهل هذه الرغبة ظنا منا ان التصميم الفخم لابد وان يأتي بتكاليفه المجحفة، وقد جئنا هنا اليوم حتى نحطم هذا المفهوم الخاطئ حيث ان هناك بعض الحيل التي يتبعها خبراء التصميم للوصول الى أعلى جودة في التصميم دون الحاجة الى ميزانية كبيرة.لكي تمتلك حمام فاخر يبهر الجميع يوجد بعض الخطوات البسيطة التي من شانها ان تحقق الهدف دون تكلف وبنتيجة مضمونة، دعونا نتعرف على اسرار المحترفين عند الابداع في تصميم الحمام..

أولاً: قم باختيار سيراميك بسيط ولكن…

Eaton Mews North - Guest Bathroom Roselind Wilson Design حمام luxury bathroom,wall mirror,shower,bathroom,modern,interior design
Roselind Wilson Design

Eaton Mews North – Guest Bathroom

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

خيارات سيراميك الحمام لا حصر لها بين تنوع في الألوان ودرجات الجودة المختلفة، ولكن لا يجب عليك أن تنحاز نحو الأنواع الغالية ظناً منك أنها هي الأصلح والأكثر فخامة، بل يجب أن تقوم باختيار السيراميك البسيط للغاية حتى تدوم أناقته طويلاً ولكن مع مراعاة بعض المعايير قبل اتخاذ القرار النهائي وهي كالتالي:

- أن يكون لون السيراميك محايد وهادئ مع تجنب الدرجات الداكنة فذلك يضمن أن يكون الحمام مثالي للحالة النفسية ويتقبل تغييرات متنوعة وجذرية في ألوان الاكسسوارات.

-أن لا تكون درجة انعكاسات مسطح السيراميك بسيطة وغير لامعة بقوة حتى لا يبدو عليه أثر الرطوبة أو الأتربة بسهولة.

-أن تستوحى باليت الألوان من الطبيعة مع تجنب الألوان الصارخة لكي يكون ذو طابع راقي. 

تعرف على مزيد من الأفكار من خلال هذا المقال: حمام أنيق.. مع 18 إضافة ديكورية جديدة!

ثانياً: تمييز حائط عن دونه

Ванная комната, Sergey Artiomov Sergey Artiomov حمام بلاط Beige
Sergey Artiomov

Sergey Artiomov
Sergey Artiomov
Sergey Artiomov

الوصول إلى درجة عالية من الفخامة لا تستوجب سوى بعض اللمسات الذكية، وفي الحمام بالتحديد عليك أن تخصص حائط لوضع بعض الاكسسوارات المميزة حتى تلفت الأنظار وتعكس ذوقك الراقي، وذلك عن طريق الاستعانة ببعض الخامات اللامعة مثل الفضة والنحاس مع مراعاة أن يتناسب هذا الاختيار مع تصميم الحمام المحيط كما فعل المصمم هنا. 

توجد أفكار مختلفة ومتنوعة لتحقيق نفس الهدف وهذه بعض منها:

- لوحات ذات إطارات فاخرة

- ورق حائط مميز

- طلاء الحائط ذو مؤثرات فاخرة

- كسوات مميزة من الأحجار

ثالثاً: الاهتمام باختيار الإضاءة

Guest Bathroom Roselind Wilson Design حمامإضاءة bathroom,contemporary,luxury,wall mirror,lights,modern,interior design
Roselind Wilson Design

Guest Bathroom

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

إضاءة الحمام المثالية هي التي تجمع بين ترك انطباع دافئ والحفاظ على درجة عالية من القوة، ويحقق البعض هذه المعادلة من خلال وحدات متنوعة بين متدلية وموجهة، وهي في الواقع أفضل وسيلة لضمان نتيجة مميزة.

رابعاً: اختيار مرايا أنيقة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

أحياناً كثيرة نقع في خطأ كبير وهو اعتبار بعض العناصر الأساسية من البنود الثانوية التي لا أهمية لها، ولذلك عند الحديث عن الحمام يجب علينا ذكر أهمية المرآة على وقع الفراغ فهو وحده من الممكن أن يحول حمام تقليدي إلى آخر قمة في الأناقة والرقي. قبل اللجوء إلى أي تصميم مرآة مميز يجب دراسة بعض الجوانب أهمها:

-أن تكون أبعادها متناسبة مع وحدة الحوض

-أن يكون ارتفاعها مناسب ويحقق هدفها الرئيسي

-أن يكون اختيار الإطار (إن وجد) مناسب مع جميع الاكسسوارات المحيطة

خامساً الفاصل الزجاجي العصري

Ванная комната в стиле минимализм, Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN حمام
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

لا شيء يعكس الحس الراقي والحداثي في الحمام أكثر من تواجد فاصل زجاجي ذو خامة فاخرة، فهو عنصر يحقق مبدأ عصفورين بحجرة واحدة حيث أنه يعطي اتساع للفراغ بسبب مسطحه العاكس مع ترك بصمة حداثي تترك الحمام أكثر عصرية.

سادساً: تناسق الاكسسوارات

Een nieuwe look voor je badkamer, Bath & Living Bath & Living
Bath &amp; Living

Bath & Living
Bath &amp; Living
Bath & Living

بعد اتخاذ القرارات الحاسمة والرئيسية وجب علينا ذكر اختيار الاكسسوارات، وعلى عكس جميع الفراغات يفضل في الحمام بالتحديد أن يكون مبدأ اختيارك في الأساس هو ما قل ودل، أي اختيار ما له أهمية فقط مع الحفاظ على تناسق ألوانها مع تصميم الحمام.

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