حيل تأثيث الشرفة لتصبح جنة

مشكلة الاحتفاظ بالخصوصية عند استخدام الشرفة قد يؤرق البعض، ولكن مع بعض الحلول البسيطة يمكن حل هذه الأزمة مثل وضع ستائر من أقمشة معاد استخدامها لكي تحيط السور.

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