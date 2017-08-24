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حيل تأثيث الشرفة لتصبح جنة

shereen gouda shereen gouda
Bretelles de balcon, BACSAC® BACSAC® بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات
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بلمسات بسيطة ومدروسة يمكن أن تتحول الشرفة من فراغ مهمل يحتوي فقط على كل ما هو مهترئ إلى غرفة يلجأ إليها كل من يبحث عن الاسترخاء والاستمتاع بالطبيعة الخلابة، ولا يجب أن تتبع أكثر الأفكار جرأة أو أكثر الصيحات إبهاراً، بل عليك أن تقوم باختيار مناسب لأثاث الشرفة يحقق الهدف الرئيسي وهو تصميم فراغ حيوي وعفوي يجذبك لاستخدامه، ولكي تصل إلى درجة عالية من الجودة والكفاءة تعرف على حيل الخبراء في تأثيث الشرفة لتصبح جنة المنزل التي يقع في غرامها الجميع.

إحاطة الأثاث بالنباتات

Apartment, monica khanna designs monica khanna designs بلكونات وشرفاتأثاث
monica khanna designs

Apartment

monica khanna designs
monica khanna designs
monica khanna designs

أحد أكثر أسباب تجنب استخدام الشرفة انتشاراً هو شعورنا أنها غرفة بلا هوية واضحة أو عوامل تجذبك نحوها، وهو سبب كافي بالتأكيد ولكن لا يجب أن نظل تحت وطأته كثيراً، بل علينا أن نتخطاه من خلال تصميمه بأسلوب مبدع يختلف عن باقي غرف المنزل، وترى ما ينقصنا في المنزل أكثر من الطبيعة؟ الشرفة هي فرصتك لكي تشعر أنك تمتلك حديقة خاصة تنعم فيها بالاسترخاء في الوقت الذي تشعر فيه بالاتصال مع الطبيعة. إن كانت الشرفة صغيرة أم كبيرة من الممكن أن تحقق نفس النتيجة من خلال إحاطة الأثاث بأواني النباتات، وبذلك سوف تصبح الشرفة هي الفراغ المحبب لك.

أثاث يساعد على الاسترخاء

Decoración villa, Tatiana Doria, Diseño de interiores Tatiana Doria, Diseño de interiores بلكونة أو شرفة
Tatiana Doria, Diseño de interiores

Tatiana Doria, Diseño de interiores
Tatiana Doria, Diseño de interiores
Tatiana Doria, Diseño de interiores

اختيار أثاث الشفة يختلف كلياً في أهدافه عن اختيار أثاث الغرف الأخرى، حيث لا نتقيد هنا بأي من التقاليد أو المعايير الهامة ويصبح الهدف الأوحد هو تحقيق عامل الاسترخاء والجلسة المريحة، لذا قم باختيار الكرسي الذي سووف يساعدك على الاستمتاع بالطبيعة في أجواء مريحة لك بدنياً ونفسيا مع مراعاة اختيار خامات مثالية لتأثيث الفراغات الخارجية.

سحر الألوان

Hogar, EnKaja EnKaja بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات
EnKaja

EnKaja
EnKaja
EnKaja

هل تستطيع أن تتخيل غرفتك المفضلة خالية من الألوان؟ بالطبع لا، فبدون الألوان يفقد التصميم رونقه كلياً، لذا أطلق قم باحاطة الشرفة بلونك المفضل الذي يمنحك شعور بالحيوية والبهجة.

تزيين السور بأواني النباتات

Bretelles de balcon, BACSAC® BACSAC® بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات
BACSAC®

BACSAC®
BACSAC®
BACSAC®

يمثل السور عائقاً ريئسياً عند تصميم شرفة الشقة التقليدية، فقلما يبدو السور في شكل أنيق جذاب يدفعك للشعور بالبهجة، ولكي نتخطى هذه المشكلة يفضل الاستعانة بأواني النباتات فتكون بذلك حققت هدفين في آن واحد، الأول هو التخلص من شكل السور الرديء والآخر هو تجميل الشرفة بالطبيعة الخلابة.

أثاث أكثر مرونة وأقل تكلفة

Decoración villa, Tatiana Doria, Diseño de interiores Tatiana Doria, Diseño de interiores حدائقأثاث
Tatiana Doria, Diseño de interiores

Tatiana Doria, Diseño de interiores
Tatiana Doria, Diseño de interiores
Tatiana Doria, Diseño de interiores

من مميزات الشرفة هو قدرتك علة تأثيثها بكل ما هو فريد وعفوي، بل يفضل عدم الانقياد وراء الأثاث الذي يبدو رسمي وتقليدي مثل هذه الطاولة التي يسهل تنقلها من ركن لآخر.

وحدات إضاءة مميزة

Roof terrace 2, Paul Newman Landscapes Paul Newman Landscapes بلكونة أو شرفة
Paul Newman Landscapes

Roof terrace 2

Paul Newman Landscapes
Paul Newman Landscapes
Paul Newman Landscapes

المصمم يجب أن يهتم بإضاءة الشرفة بأسلوب مميز مختلف عن باقي الغرف مثل الاستعانة بالشمع، ولكن مع عدم اهمال عامل الأمان.

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حلول ذكية لشرفة صغيرة

homify بلكونات وشرفاتأثاث
homify

homify
homify
homify

حتى تتمكن من تأثيث شرفة صغيرة دون التضحية بالجانب الجمالي يجب أن تقوم باختيار أثاث متعدد الاستخدامات، وهذه الاختيارات سوف تترك الشرفة ذو طابع عصري مميز أيضاً.

الحفاظ على الخصوصية

2 QM BALKON IM KAROVIERTEL, HAMBURG, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

مشكلة الاحتفاظ بالخصوصية عند استخدام الشرفة قد يؤرق البعض، ولكن مع بعض الحلول البسيطة يمكن حل هذه الأزمة مثل وضع ستائر من أقمشة معاد استخدامها لكي تحيط السور.

إن كنت من هواة تحويل الشرفة إلى غرفة مغلقة تابع هذا المقال: 7 تصميمات لشرفة مغلقة نظيفة

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