حيل تأثيث الشرفة لتصبح جنة

بلمسات بسيطة ومدروسة يمكن أن تتحول الشرفة من فراغ مهمل يحتوي فقط على كل ما هو مهترئ إلى غرفة يلجأ إليها كل من يبحث عن الاسترخاء والاستمتاع بالطبيعة الخلابة، ولا يجب أن تتبع أكثر الأفكار جرأة أو أكثر الصيحات إبهاراً، بل عليك أن تقوم باختيار مناسب لأثاث الشرفة يحقق الهدف الرئيسي وهو تصميم فراغ حيوي وعفوي يجذبك لاستخدامه، ولكي تصل إلى درجة عالية من الجودة والكفاءة تعرف على حيل الخبراء في تأثيث الشرفة لتصبح جنة المنزل التي يقع في غرامها الجميع.
أحد أكثر أسباب تجنب استخدام الشرفة انتشاراً هو شعورنا أنها غرفة بلا هوية واضحة أو عوامل تجذبك نحوها، وهو سبب كافي بالتأكيد ولكن لا يجب أن نظل تحت وطأته كثيراً، بل علينا أن نتخطاه من خلال تصميمه بأسلوب مبدع يختلف عن باقي غرف المنزل، وترى ما ينقصنا في المنزل أكثر من الطبيعة؟ الشرفة هي فرصتك لكي تشعر أنك تمتلك حديقة خاصة تنعم فيها بالاسترخاء في الوقت الذي تشعر فيه بالاتصال مع الطبيعة. إن كانت الشرفة صغيرة أم كبيرة من الممكن أن تحقق نفس النتيجة من خلال إحاطة الأثاث بأواني النباتات، وبذلك سوف تصبح الشرفة هي الفراغ المحبب لك.
اختيار أثاث الشفة يختلف كلياً في أهدافه عن اختيار أثاث الغرف الأخرى، حيث لا نتقيد هنا بأي من التقاليد أو المعايير الهامة ويصبح الهدف الأوحد هو تحقيق عامل الاسترخاء والجلسة المريحة، لذا قم باختيار الكرسي الذي سووف يساعدك على الاستمتاع بالطبيعة في أجواء مريحة لك بدنياً ونفسيا مع مراعاة اختيار خامات مثالية لتأثيث الفراغات الخارجية.
هل تستطيع أن تتخيل غرفتك المفضلة خالية من الألوان؟ بالطبع لا، فبدون الألوان يفقد التصميم رونقه كلياً، لذا أطلق قم باحاطة الشرفة بلونك المفضل الذي يمنحك شعور بالحيوية والبهجة.
يمثل السور عائقاً ريئسياً عند تصميم شرفة الشقة التقليدية، فقلما يبدو السور في شكل أنيق جذاب يدفعك للشعور بالبهجة، ولكي نتخطى هذه المشكلة يفضل الاستعانة بأواني النباتات فتكون بذلك حققت هدفين في آن واحد، الأول هو التخلص من شكل السور الرديء والآخر هو تجميل الشرفة بالطبيعة الخلابة.
من مميزات الشرفة هو قدرتك علة تأثيثها بكل ما هو فريد وعفوي، بل يفضل عدم الانقياد وراء الأثاث الذي يبدو رسمي وتقليدي مثل هذه الطاولة التي يسهل تنقلها من ركن لآخر.
المصمم يجب أن يهتم بإضاءة الشرفة بأسلوب مميز مختلف عن باقي الغرف مثل الاستعانة بالشمع، ولكن مع عدم اهمال عامل الأمان.
حتى تتمكن من تأثيث شرفة صغيرة دون التضحية بالجانب الجمالي يجب أن تقوم باختيار أثاث متعدد الاستخدامات، وهذه الاختيارات سوف تترك الشرفة ذو طابع عصري مميز أيضاً.
مشكلة الاحتفاظ بالخصوصية عند استخدام الشرفة قد يؤرق البعض، ولكن مع بعض الحلول البسيطة يمكن حل هذه الأزمة مثل وضع ستائر من أقمشة معاد استخدامها لكي تحيط السور.
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