قبل وبعد: عملية تغيير مبهرة لمنزل قديم

تبدو الغرفة صغيرة في الحجم وذات أبعاد سيئة وذلك فضلاً لاختيار نسب غير موفقة للأثاث، وهو القرار الذي أدى إلى عدم القدرة على توزيعها بكفاءة عالية، حيث أن أي أثاث ذو أبعاد ضخمة في مساحة صغيرة سوف يؤدي إلى هذه النتيجة البائسةن نلاحظ أيضاً ان اختيار الألوام والأقمشة اتجه نحو خيارات كئيبة تجلب الطاقة السلبية إلى الفراغ.

بسبب هذه الأخطاء الجسيمة أصبحت غرفة المعيشة هذه فراغ منفر وغير مستغل على الإطلاق.