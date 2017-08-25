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قبل وبعد: عملية تغيير مبهرة لمنزل قديم

shereen gouda shereen gouda
Home Staging - Geerbtes Zechenhaus in Selm, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
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كثير من المنازل أسست بارقى التصاميم في عصرها ولكن مع مرور الزمن قد تتحول أحدث الصيحات إلى أكثر التصاميم ردائة، ولا يوجد مفر من ذلك في أحياناً كثيرة حيث أننا حين ننساق وراء أحدث الصيحات لا ندرك من منها سوف تدوم طويلاً ومن منها سوف يندثر، ولكن المنازل التي قد تعاني من مثل هذه الأزمة لا يجب أن نتخلى عنها سريعاً حيث أن وراء بعض الأثاث القديم والاكسسوارات المهترئة في الغالب نجد امكانيات لا مثيل لها لكي يتحول المنزل إلى مكان قمة في الأناقة والرقي. اليوم سوف نعرض لكم منزل يعطي بريق من الأمل لكل من يبحث عن تجديد منزله، حيث أنه كان في حالة يرثى لها وبعد تدخل خبراء التأثيث والترتيب المبدعين تحول المنزل الكئيب إلى فراغ ينافس أرقى التصاميم العالمية.

قبل: غرفة معيشة غير متناسقة

Home Staging - Geerbtes Zechenhaus in Selm, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

تبدو الغرفة صغيرة في الحجم وذات أبعاد سيئة وذلك فضلاً لاختيار نسب غير موفقة للأثاث، وهو القرار الذي أدى إلى عدم القدرة على توزيعها بكفاءة عالية، حيث أن أي أثاث ذو أبعاد ضخمة في مساحة صغيرة سوف يؤدي إلى هذه النتيجة البائسةن نلاحظ أيضاً ان اختيار الألوام والأقمشة اتجه نحو خيارات كئيبة تجلب الطاقة السلبية إلى الفراغ.

بسبب هذه الأخطاء الجسيمة أصبحت غرفة المعيشة هذه فراغ منفر وغير مستغل على الإطلاق.

بعد: رحابة وحداثة

Home Staging - Geerbtes Zechenhaus in Selm, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

عند التنازل عن عدد قطع الأثاث الذي لم يكن ضروري أصبح هناك فرصة لكي تتحول غرفة المعيشة إلى فراغ أكثر اتساعاً وقد اكتفى المصمم هنا باختيار ما هو أساسي فقط بين الكنبة والطاولتين، ويربط جميع العناصر الألوان الحيادية الترابية حتى تتسم الغرفة بالرحابة.

قبل: غرفة نوم كئيبة

Home Staging - Geerbtes Zechenhaus in Selm, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

الألوان الغريبة تلعب دور رئيسي هنا في جعل غرفة النوم تبدو كئيبة ومنفرة، ذلك وبجانب الأثاث الذي لا يوجد منه أي ضرورة وبالتحديد عندما انعدمت المساحات الفارغة في الغرفة.

بعد: تصميم شبابي مميز

Home Staging - Geerbtes Zechenhaus in Selm, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

اختفت ملامح الغرفة كلياً عندما تغير الهدف من ملئ الغرفة بأكثر عدد من الأثاث إلى غرفة تساعد على ممارسة الهوايات المختلفة، واختفى تماماً الوقع الكئيب المتواجد في الحالة القديمة عندما اتجه المصمم نحو اللون الأبيض كعامل أساسي في التصميم.

قبل: غرفة نوم تفتقد الحس الراقي

Home Staging - Geerbtes Zechenhaus in Selm, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

الألوان هنا تعكس ذوق غير حداثي يجعل أكثر الغرف اتساعاً تبدو خانقة وكئيبة، ومن منا يحبذ العيش وسط أجواء كئيب متداعية؟

بعد: دفئ وبساطة

Home Staging - Geerbtes Zechenhaus in Selm, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

ألوان ترابية مع إذاءة واكسسوارات تترك الغرفة أكثر دفئاً وأناقة، وهو ما نبحث عنه جميعاً عند تصميم غرفة النوم.

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قبل: غرفة مهدرة

Home Staging - Geerbtes Zechenhaus in Selm, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

بعض المنازل قد تمتلك غرفة مخصصة للتخزين ولكن مع الوقت تتحول إلى ركن يملؤه الأتربة وأغراض غير مستخدمة.

بعد: توظيف مثالي للغرفة

Home Staging - Geerbtes Zechenhaus in Selm, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

النسب الصغير في الغرفة تجعله وضع مثالي لاحتواء أثاث ووظائف الأطفال، لذا فهو قرار موفق للغاية جعل الغرفة أكثر مرونة وأناقة مع أحجام الأثاث الصغير، وأيضاً اختيار الألوان المحايدة لعبت دوراً هاماً في تحويل الغرفة المتهالكة إلى ركن مميز وهام.

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