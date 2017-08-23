5 تجارب فعالة لإزالة سواقط الأسمنت والجبس من البلاط والسيراميك

المقبلون على الزواج ويجهزون في هذه الفترة عش الزوجية ، أو المنتقلون من منزل إلى آخر جديد، أو حتى الذين يجددون منازلهم القديمة.. جميعهم معرضون أن يجدوا سيراميك/بلاط منازلهم مغطاة بسواقط الأسمنت أو الجبس بشكل يشوه هيئة الأرضية ويخفي معالمها ويجعلها مطفية.

كيف يمكن التصرف في هذه الحالة؟ وما هي أنسب طريقة للتخلص من تلك السواقط الأسمنتية والجبسية؟ هذا ما سنكتشفه من خلال هذا المقال حيث نعرض لكم مجموعة تجارب فعالة بعضها مناسب لإزالة الأسمنت والآخر مناسب لإزالة الجبس، يمكنك البدء في تجريب أي واحدة منهم ببساطة وبتكلفة لا تذكر -لأن أغلب الخامات متواجدة في البيت-، وحتى إن لم تنجح الأولى مثلًا، قد تنجح الثانية وهكذا، المهم في الأمر أن هذا الموضوع يحتاج لقليل من الصبر حتى تحصل على النتيجة المرجوة.