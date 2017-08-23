5 تجارب فعالة لإزالة سواقط الأسمنت والجبس من البلاط والسيراميك

المقبلون على الزواج ويجهزون في هذه الفترة
عش الزوجية، أو المنتقلون من منزل إلى آخر جديد، أو حتى الذين يجددون منازلهم القديمة.. جميعهم معرضون أن يجدوا سيراميك/بلاط منازلهم مغطاة بسواقط الأسمنت أو الجبس بشكل يشوه هيئة الأرضية ويخفي معالمها ويجعلها مطفية.
كيف يمكن التصرف في هذه الحالة؟ وما هي أنسب طريقة للتخلص من تلك السواقط الأسمنتية والجبسية؟ هذا ما سنكتشفه من خلال هذا المقال حيث نعرض لكم مجموعة تجارب فعالة بعضها مناسب لإزالة الأسمنت والآخر مناسب لإزالة الجبس، يمكنك البدء في تجريب أي واحدة منهم ببساطة وبتكلفة لا تذكر -لأن أغلب الخامات متواجدة في البيت-، وحتى إن لم تنجح الأولى مثلًا، قد تنجح الثانية وهكذا، المهم في الأمر أن هذا الموضوع يحتاج لقليل من الصبر حتى تحصل على النتيجة المرجوة.
التجربة الثانية: يمكنكِ شراء إحدى الخيارين
سكينة معجون ويفضل اقتناء ذات اليد الخشبية أو
المسطرين ذو اليد الكاوتش حتى لا تُرهق يديكي عند كحت البلاط.
بعد شراء إحدى تلك الأدوات، قومي بسكب الماء المغلي على الأرضية المراد إزالة الأسمنت عنها، واتركيهم لدقائق معدودة ثم ابدئي بالحكت، سيتفتت الأسمنت إلى قطع صغيرة ومن ثم تنظف الأرضية.
تنويهات هامة:
*يتم شراء تلك الأغراض من محلات الطلاءات بسهولة وبتكلفة معقولة.
*أثناء استخدام تلك الأدوات الحادة، كوني حذرة حتى لا تتسببي في خدش البلاط.
التجربة الأولى: اصنعي خليطًا من الماء والخل الأبيض – خل الطعام – وضعيهم في زجاجة برشاش واحضري فرشاة أسنان لا تستخدمينها ثم استعدي للتخلص من الجبس الأبيض نهائيًا من أرضية منزلك.
اسكبي قليلًا من الخليط على الجزء المراد تنظيفه من الأرضية واتركيه لبعض الوقت – من 10 دقائق لـ 15 دقيقة – ثم ابدئي بفركه جيدًا من خلال فرشاة الأسنان مرارًا وتكرارًا وستدهشك النتيجة.
*تتميز هذه التجربة بأنها قابلة للتنفيذ ومكوناتها متوفرة لدى الجميع فضلًا عن أنها غير مكلفة، هذا إلى جانب أن الخل الأبيض لا يؤثر سلبًا على الأرضية فلا يتغير لونها جراء استخدامه مما يجعلها عمليًا.
التجربة الثالثة: يمكن اللجوء لتجربة ثالثة بسيطة وغير مكلفة وهي استخدام صنفرة خشنة في إزالة سواقط الأسمنت باحترافية.
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التجربة الرابعة: خليط من الماء والصابون يمكنك سكبه على سيراميك الجدران والأرضيات لإزالة سواقط الأسمنت أو الجبس وفركه بسلك الصحون أو بقطعة قماش خشنة وجافة.. وستحصل على النتيجة المرجوة.
التجربة الخامسة: هناك العديد من المنظفات والمواد الكيميائية كالكلور الخام التي يمكنك شراءها لإزالة الأسمنت أو الجبس نهائيًا من جدران أو أرضيات منزلك، ولكن مع الأسف قد تتسبب بعض تلك الأنواع في إزالة لون السيراميك أو التسبب في تفكيكه من الأساس، لذا إن كنتي تنوين اللجوء إلى إحداها، يمكنك تجريبها أولًا على بلاطة واحدة وإن كانت النتيجة مُجدية، كرريها مع بقية البلاط.