تمتع بالأناقة الفرنسية في منزلك عن طريق هذه اللمسات البسيطة

من المؤكد أن فرنسا هي بلد الجمال والأناقة والموضة في كل المجالات، لهذا فإنه عندما نتحدث عن أناقة الديكور فلابد أن نذكر الطابع الفرنسي، والذي ربما يخلط البعض منا بينه وبين الطابع الكلاسيكي العادي.

ولكن الطابع الفرنسي، وإن كان متأثرًا بالكلاسيكية ومتماسًا معها في الكثير من التفاصيل، إلا أنه عندما يتم استخدامه في العصر الحديث يمكننا أن نميز لمساته الرقيقة التي ربما تقارب الطراز الحديث في بعض الأحيان، نظرًا لتطوير الخبراء للطراز وإمكانية تشكيله والوصول به إلى الأناقة الممتزجة بالعصرية مع الاعتماد على التفاصيل الرقيقة المقتبسة من التاريخ الفرنسي الحافل.

وفي هذا الموضوع سوف نجمع لكم بعض الاختيارات التي تساعدكم على تكوين فكرة عن هذا الطابع المميز، والذي يمكنكم استلهام البعض منها في منازلكم: