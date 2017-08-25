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تمتع بالأناقة الفرنسية في منزلك عن طريق هذه اللمسات البسيطة

آية علم الدين آية علم الدين
Interior Project 2010, Peter Thomas Interiors Peter Thomas Interiors غرفة المعيشة
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من المؤكد أن فرنسا هي بلد الجمال والأناقة والموضة في كل المجالات، لهذا فإنه عندما نتحدث عن أناقة الديكور فلابد أن نذكر الطابع الفرنسي، والذي ربما يخلط البعض منا بينه وبين الطابع الكلاسيكي العادي.

ولكن الطابع الفرنسي، وإن كان متأثرًا بالكلاسيكية ومتماسًا معها في الكثير من التفاصيل، إلا أنه عندما يتم استخدامه في العصر الحديث يمكننا أن نميز لمساته الرقيقة التي ربما تقارب الطراز الحديث في بعض الأحيان، نظرًا لتطوير الخبراء للطراز وإمكانية تشكيله والوصول به إلى الأناقة الممتزجة بالعصرية مع الاعتماد على التفاصيل الرقيقة المقتبسة من التاريخ الفرنسي الحافل.

وفي هذا الموضوع سوف نجمع لكم بعض الاختيارات التي تساعدكم على تكوين فكرة عن هذا الطابع المميز، والذي يمكنكم استلهام البعض منها في منازلكم:

1. المقاعد ذات الزخارف البسيطة باللون الأبيض العصري

Architecture, Franck Minieri | Photographe Franck Minieri | Photographe مساحات تجارية صالات عرض
Franck Minieri | Photographe

Franck Minieri | Photographe
Franck Minieri | Photographe
Franck Minieri | Photographe

من أهم مميزات الطراز الفرنسي، استخدام الزخارف الكلاسيكية التي تعود للأزمنة القديمة ولكن بشكل رقيق وبسيط، عن طريق دمجها داخل الأثاث بشكل بسيط، فهنا مثلًا نجد المقعد ذو الزخارف في هيكله مع طلاءه باللون الأبيض، وكذلك في التسريحة التي وضعت أعلاها مرآة ذات إطار خشبي عتيق و أباجورة رقيقة التصميم، مع الاستعانة ببعض البراويز ذات الأطر الذهبية فوق السرير.

2. ورق الحائط المزخرف ذو اللمعة المميزة مع استخدام أقمشة الساتان في المفروشات

Interior Project 2010, Peter Thomas Interiors Peter Thomas Interiors غرفة نوم
Peter Thomas Interiors

Peter Thomas Interiors
Peter Thomas Interiors
Peter Thomas Interiors

أما هنا فنجد استخدام الأقمشة الراقية مثل الساتان من اللون البني الداكن الأنيق، مع اختيار ورق الحائط ذو الزخارف المنقوشة واللامعة في الحوائط، ومع لمسة بسيطة من الزهور الموضوعة على جوانب السرير والأباجورة البيضاء البسيطة، كل هذا يضفي لمسة فرنسية بدون تكلف.

3. نجفة من الكريستال الأنيق والأباجورات من الحديد المشغول

Interior Project 2010, Peter Thomas Interiors Peter Thomas Interiors غرفة المعيشة
Peter Thomas Interiors

Peter Thomas Interiors
Peter Thomas Interiors
Peter Thomas Interiors

أما في غرفة المعيشة المشرقة هذه، فنجد الاعتماد كان على النجفة الكبيرة الكريستالية التي كانت كفيلة بإعطاء الانطباع المطلوب، مع بعض التفاصيل الجميلة مثل الأباجورات الجانبية المخروطية من الحديد المشغول ذو الأناقة الكلاسيكية أيضًا، ومع الأقمشة المستخدمة في الأثاث والتي تحمل الألوان الهادئة المشرقة و النقوشات البسيطة جدًا.

4. اللون الأزرق الملكي المستمد من أناقة قصور فرنسا

ISABELLA Louis XV French Wing Armchair Gold Duck Egg Blue REGAL SOFAS AND INTERIORS سلالم وأروقة مقاعد خشب نقي Turquoise Classic Furniture,Luxury Furniture,Interior Design,French Furniture,LOUIS XV,Classic,Interiors
REGAL SOFAS AND INTERIORS

ISABELLA Louis XV French Wing Armchair Gold Duck Egg Blue

REGAL SOFAS AND INTERIORS
REGAL SOFAS AND INTERIORS
REGAL SOFAS AND INTERIORS

من الألوان الفخمة التي تعيدنا إلى العصور الكلاسيكية الملكية القديمة، درجة الأزرق الملكي، وهنا نجدها مستخدمة في قماش المقاعد الخاصة بالصالون، لاستقبال يتمتع بالفخامة لزائريك مع استخدام اللون البني الداكن في طلاء الحائط الخلفي للمقاعد.

5. أقمشة المقاعد من الكاروهات الرومانسية و الأثاث المطلي باللون البيج

French country dining room Tina Bucknall غرفة السفرة
Tina Bucknall

French country dining room

Tina Bucknall
Tina Bucknall
Tina Bucknall

أما هنا فنجد اللمسة الرومانسية للطراز الفرنسي هي السمة العامة للفراغ، فنجد أقمشة مقاعد السفرة المصنوعة من الكاروهات، والتي تعيدنا إلى تفاصيل الماضي حيث ملابس الأميرات المليئة بالزهور والخطوط ذات الألوان الهادئة، ومع استخدام اللون البيج في طلاء الأثاث نجد أن الفراغ قد تحقق فيه الراحة والهدوء وأصبح مجهزًا لتناول الطعام الشهي.

6. استخدام الحجر الطبيعي في الحوائط مع اللون الأبيض كطلاء للأثاث المزخرف

French cut cream Hallmark Kitchen Designs مطبخ
Hallmark Kitchen Designs

French cut cream

Hallmark Kitchen Designs
Hallmark Kitchen Designs
Hallmark Kitchen Designs

من المواد الطبيعية التي تتميز بقابليتها للتلائم مع الطراز الفرنسي، الحجر الطبيعي، فنجده هنا وقد استخدم في جزء من جدار المطبخ المفتوح بشكل محدد، مع طلاء الخزانات الخشبية باللون الأبيض الذي أظهر التشكيلات البارزة فيه بشكل جيد أكملته المقابض المعدنية البسيطة.

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7. الرخام وتطعيمات الطلاء الذهبي لركن ملكي داخل الشقة

квартира на ВО, Галерный проезд д.5., Valeria Ganina Valeria Ganina مطبخ
Valeria Ganina

Valeria Ganina
Valeria Ganina
Valeria Ganina

ومن المواد الطبيعية التي تتمتع بنفس الصفة، الرخام، حيث نجده هنا وقد استخدم في سطح الكاونتر مع استخدام اللون الفيروزي في طلاء خزانات المطبخ والجزء الأسفل من الكاونتر وتطعيمه بزخارف ذهبية مميزة، كما استخدم نفس التصميم في المدخنة التي تعلو الكاونتر مما جعل المطبخ يبدو كمطبخ في قصر فرنسي قديم.

8. يمكننا تحقيق الأناقة الفرنسية عن طريق الستائر الأنيقة ذات الأجزاء الذهبية

Дом в поселке Вирки, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко مطبخ
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

في ذيول الستائر البيضاء العالية نجد هذه الأجزاء الذهبية المميزة، والتي تتماشى مع اختيار النجفة الكريستالية ذات الأجزاء الذهبية أيضًا والتي تعلو طاولة سفرة بيضاء فخمة تلتف حولها المقاعد البيضاء ذات القماش الأبيض الرصين.

9. وفي الحمام بأكسسوارات ذهبية وسيراميك بارز من ألوان دافئة

квартира на ВО, Галерный проезд д.5., Valeria Ganina Valeria Ganina حمام
Valeria Ganina

Valeria Ganina
Valeria Ganina
Valeria Ganina

وهنا نجد الحمام الذي يذكرنا بحمامات القصور ولكن بلمسة عصرية، فنجد السيراميك من الألوان الدافئة والزخارف الملونة باللون البيج و الأكسسورات الذهبية، ومع طلاء الخزانات باللون البيج والأرضيات أيضًا.

10. وفي التراسات والحدائق الداخلية ببساطة في تشكيلات المقاعد والطاولات

BAHÇE - FERFORJE, TARZDEKOR NAGİHAN KARAKUŞ TARZDEKOR NAGİHAN KARAKUŞ حدائقأثاث
TARZDEKOR NAGİHAN KARAKUŞ

TARZDEKOR NAGİHAN KARAKUŞ
TARZDEKOR NAGİHAN KARAKUŞ
TARZDEKOR NAGİHAN KARAKUŞ

وحتى في التراسات والفراغات المفتوحة يمكننا تنفيذ الطراز الفرنسي عن طريق التفاصيل الرومانسية التي تنتمي إليه، فهنا نجد المقاعد المكسوة بالنقوشات الوردية الأنيقة، كما نلاحظ أن تصميم المقاعد نفسها قد أخذ شكل الوردة المزهرة ومع اللون الأبيض الذي يضيف إلى الحديقة المزيد من الجمال والأناقة.

وللتعرف على الطراز الفرنسي من خلال المثال يمكنك الاطلاع على هذا الموضوع: الفخامة عنوان هذا المنزل

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