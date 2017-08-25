تمتع بالأناقة الفرنسية في منزلك عن طريق هذه اللمسات البسيطة

من المؤكد أن فرنسا هي بلد الجمال والأناقة والموضة في كل المجالات، لهذا فإنه عندما نتحدث عن أناقة الديكور فلابد أن نذكر الطابع الفرنسي، والذي ربما يخلط البعض منا بينه وبين الطابع الكلاسيكي العادي.
ولكن الطابع الفرنسي، وإن كان متأثرًا بالكلاسيكية ومتماسًا معها في الكثير من التفاصيل، إلا أنه عندما يتم استخدامه في العصر الحديث يمكننا أن نميز لمساته الرقيقة التي ربما تقارب الطراز الحديث في بعض الأحيان، نظرًا لتطوير الخبراء للطراز وإمكانية تشكيله والوصول به إلى الأناقة الممتزجة بالعصرية مع الاعتماد على التفاصيل الرقيقة المقتبسة من التاريخ الفرنسي الحافل.
وفي هذا الموضوع سوف نجمع لكم بعض الاختيارات التي تساعدكم على تكوين فكرة عن هذا الطابع المميز، والذي يمكنكم استلهام البعض منها في منازلكم:
من أهم مميزات الطراز الفرنسي، استخدام الزخارف الكلاسيكية التي تعود للأزمنة القديمة ولكن بشكل رقيق وبسيط، عن طريق دمجها داخل الأثاث بشكل بسيط، فهنا مثلًا نجد المقعد ذو الزخارف في هيكله مع طلاءه باللون الأبيض، وكذلك في التسريحة التي وضعت أعلاها مرآة ذات إطار خشبي عتيق و أباجورة رقيقة التصميم، مع الاستعانة ببعض البراويز ذات الأطر الذهبية فوق السرير.
أما هنا فنجد استخدام الأقمشة الراقية مثل الساتان من اللون البني الداكن الأنيق، مع اختيار ورق الحائط ذو الزخارف المنقوشة واللامعة في الحوائط، ومع لمسة بسيطة من الزهور الموضوعة على جوانب السرير والأباجورة البيضاء البسيطة، كل هذا يضفي لمسة فرنسية بدون تكلف.
أما في غرفة المعيشة المشرقة هذه، فنجد الاعتماد كان على النجفة الكبيرة الكريستالية التي كانت كفيلة بإعطاء الانطباع المطلوب، مع بعض التفاصيل الجميلة مثل الأباجورات الجانبية المخروطية من الحديد المشغول ذو الأناقة الكلاسيكية أيضًا، ومع الأقمشة المستخدمة في الأثاث والتي تحمل الألوان الهادئة المشرقة و النقوشات البسيطة جدًا.
من الألوان الفخمة التي تعيدنا إلى العصور الكلاسيكية الملكية القديمة، درجة الأزرق الملكي، وهنا نجدها مستخدمة في قماش المقاعد الخاصة بالصالون، لاستقبال يتمتع بالفخامة لزائريك مع استخدام اللون البني الداكن في طلاء الحائط الخلفي للمقاعد.
أما هنا فنجد اللمسة الرومانسية للطراز الفرنسي هي السمة العامة للفراغ، فنجد أقمشة مقاعد السفرة المصنوعة من الكاروهات، والتي تعيدنا إلى تفاصيل الماضي حيث ملابس الأميرات المليئة بالزهور والخطوط ذات الألوان الهادئة، ومع استخدام اللون البيج في طلاء الأثاث نجد أن الفراغ قد تحقق فيه الراحة والهدوء وأصبح مجهزًا لتناول الطعام الشهي.
من المواد الطبيعية التي تتميز بقابليتها للتلائم مع الطراز الفرنسي، الحجر الطبيعي، فنجده هنا وقد استخدم في جزء من جدار المطبخ المفتوح بشكل محدد، مع طلاء الخزانات الخشبية باللون الأبيض الذي أظهر التشكيلات البارزة فيه بشكل جيد أكملته المقابض المعدنية البسيطة.
ومن المواد الطبيعية التي تتمتع بنفس الصفة، الرخام، حيث نجده هنا وقد استخدم في سطح الكاونتر مع استخدام اللون الفيروزي في طلاء خزانات المطبخ والجزء الأسفل من الكاونتر وتطعيمه بزخارف ذهبية مميزة، كما استخدم نفس التصميم في المدخنة التي تعلو الكاونتر مما جعل المطبخ يبدو كمطبخ في قصر فرنسي قديم.
في ذيول الستائر البيضاء العالية نجد هذه الأجزاء الذهبية المميزة، والتي تتماشى مع اختيار النجفة الكريستالية ذات الأجزاء الذهبية أيضًا والتي تعلو طاولة سفرة بيضاء فخمة تلتف حولها المقاعد البيضاء ذات القماش الأبيض الرصين.
وهنا نجد الحمام الذي يذكرنا بحمامات القصور ولكن بلمسة عصرية، فنجد السيراميك من الألوان الدافئة والزخارف الملونة باللون البيج و الأكسسورات الذهبية، ومع طلاء الخزانات باللون البيج والأرضيات أيضًا.
وحتى في التراسات والفراغات المفتوحة يمكننا تنفيذ الطراز الفرنسي عن طريق التفاصيل الرومانسية التي تنتمي إليه، فهنا نجد المقاعد المكسوة بالنقوشات الوردية الأنيقة، كما نلاحظ أن تصميم المقاعد نفسها قد أخذ شكل الوردة المزهرة ومع اللون الأبيض الذي يضيف إلى الحديقة المزيد من الجمال والأناقة.
وللتعرف على الطراز الفرنسي من خلال المثال يمكنك الاطلاع على هذا الموضوع: الفخامة عنوان هذا المنزل