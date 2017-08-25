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8 استخدامات مختلفة للحديد المشغول يمكنها أن تصنع فارقًا في منزلك

آية علم الدين آية علم الدين
квартира на ВО, Галерный проезд д.5., Valeria Ganina Valeria Ganina حمام
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يعتبر الحديد من المواد الأولية الطبيعية التي استخدمت في البناء وفي الأعمال المنزلية منذ وقت طويل، وقد اتخذ استخدامه العديد من الأشكال، فأحيانا كان استخدامه قاصرًا على الهيكل الخرساني، وأحيانا كان يستخدم في الأعمدة السلالم والأبواب بشكل جمالي، كما أن شكله الجمالي قد اتخذ مراحل عدة حتى نصل إلى الأشكال الحديثة منه.

فقديمًا كان الاعتماد على شكله الطبيعي مع الاكتفاء بطلاءه باللون الأسود، أما الآن فألوانه أصبحت متعددة مع أشكاله التي أصبحت تستخدم في المساحات الصغيرة بالمنزل، ولا يكتفى بكونه يستخدم في الأبواب ودرابزين السلالم والبلكونات بل ويستخدم في الأثاث والديكورات المختلفة داخل المنزل.

واليوم قررنا في Homify أن نعرض عليكم بعض هذه الاستخدامات للحديد المشغول مع أشكاله الحديثة والعملية التي من الممكن أن تضفي على منازلكم روحًا مميزة وأناقة مختلفة:

1. في حوض غسيل الأيدي بلون ذهبي مميز

квартира на ВО, Галерный проезд д.5., Valeria Ganina Valeria Ganina حمام
Valeria Ganina

Valeria Ganina
Valeria Ganina
Valeria Ganina

يتميز الحديد المشغول بشكله الأنيق الذي يمكن استخدامه بسهولة لإضفاء اللمسة الكلاسيكية على التصميم، كما نجد هنا فقد استخدم في حامل الحوض بشكل جميل، مع طلاءه باللون الذهبي للتأكيد على الروح الكلاسيكية في التصميم، ونجده قد جاء متناسبًا بشكل كبير مع السيراميك البارز في الحوائط والزخارف التي تزين الإطار فوق الحوض.

2. طاولة سفرة ومقاعد كاملة من الحديد الأنيق

homify بلكونات وشرفاتأثاث خشب Wood effect
homify

homify
homify
homify

أما هنا فنجد المصمم قد اختار استخدام الحديد المشغول في الأثاث بشكل عملي، عن طريق تصميم هذه الطاولة الخشبية التي تعتمد في هيكلها على الحديد ذو الطلاء الأسود الأنيق، وقد جاء شكله بسيطًا وعمليًا بحيث يمكن استخدامه في المصيف أو في الشاليهات والاستوديوهات التي لا تتطلب التكلف في تصميم أثاثها.

3. برجولة من الحديد المشغول مع أشكال هندسية حديثة

FERFORJE LAZER KESİM UYGULAMALARIMIZ, NATUREL METAL FERFORJE NATUREL METAL FERFORJE منازل حديد Black
NATUREL METAL FERFORJE

NATUREL METAL FERFORJE
NATUREL METAL FERFORJE
NATUREL METAL FERFORJE

من الاستخدامات الجيدة للحديد أيضًا والتي تتميز بالمتانة والأمان مع الشكل الجميل، هي استخدام الحديد في البرجولات التي تغطي التراسات أو الحدائق الداخلية للمنزل، والتي توفر الظلال مع الأناقة المطلوبة لتجميل هذه المناطق الترفيهية بالمنزل.

4. قواطيع أنيقة الشكل في غرفة المعيشة

FERFORJE LAZER KESİM UYGULAMALARIMIZ, NATUREL METAL FERFORJE NATUREL METAL FERFORJE المنزلديكورات واكسسوارات
NATUREL METAL FERFORJE

NATUREL METAL FERFORJE
NATUREL METAL FERFORJE
NATUREL METAL FERFORJE

هل احترت من قبل في كيفية تقسيم الفراغ الكبير في منزلك مع الاحتفاظ بالاتصال البصري داخله؟ مع استخدام هذه القواطيع المصنوعة من الحديد المشغول بأشكال جمالية مميزة من ورق الشجر المنساب لأعلى نجد الأمر قد تحقق بنجاح مع الحفاظ على الأناقة المطلوبة داخل المنزل.

5. في الحمام بأشكال ذات طابع مغربي مميز

Delmara Villa, Soka Tabanan Bali , Credenza Interior Design Credenza Interior Design حمامديكورات Black
Credenza Interior Design

Credenza Interior Design
Credenza Interior Design
Credenza Interior Design

أما هنا فنجد الطابع المغربي الغالب على الحمامات قد تناغم في تصميمه مع استخدام الحديد المشغول في بعض التفاصيل، مثل الهياكل الحاملة للأحواض و البانيو و وحدات الإضاءة في الحوائط بشكل جميل يحمل المصباح الزجاجي داخله.

6. في سرير غرفة النوم بشكل عملي وجميل

'Ara' Hand made wrought iron bed by Cosatto homify غرفة نومأسرة نوم حديد Multicolored
homify

'Ara' Hand made wrought iron bed by Cosatto

homify
homify
homify

إذا أردت تحقيق العملية والجمال بشكل متفرد في غرفة النوم فإن استخدام الحديد المشغول في أثاث الغرفة هو الحل المثالي كما نرى هنا، فنجد مسند السرير وقد تميز بتصميم متداخل انسيابي جميل وعملي، بالإضافة إلى أنه لم يحتج إلى مساحة كبيرة لذا فهو اختيار جيد أيضًا للمساحات الصغيرة في غرف النوم.

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7. الدرابزين الذي يحافظ على الاتصال البصري الجيد في الداخل

Mayfair Project, London, The Iron Age Metalworks Ltd The Iron Age Metalworks Ltd
The Iron Age Metalworks Ltd

Mayfair Project, London

The Iron Age Metalworks Ltd
The Iron Age Metalworks Ltd
The Iron Age Metalworks Ltd

ربما ليس جديدًا استخدام الحديد المشغول في درابزين السلالم، ولكن مع التصميمات الجديدة ومع إمكانية طلاءه بالألوان المختلفة وتطعيمه بالزخارف الذهبية الأنيقة بالطبع سوف نحصل على سلم مميز.

وهنا تجد 14 فكرة لسلالم مميزة

8. أبواب مميزة في الداخل والخارج

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

أما هنا فنجد الباب الذي يفصل بين فراغي السفرة والمعيشة وقد استخدم فيه الحديد المشغول مع الزجاج بشكل كلاسيكي أنيق أكمل الشكل الجميل للمنزل ككل وأعطي للباب قيمة أعلى ومتانة في الاستخدام.

دليلك لاختيار المقابض المناسبة في منزلك
أي هذه الاستخدامات تجده عمليًا مع الحديد المشغول أكثر؟

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