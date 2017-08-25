8 استخدامات مختلفة للحديد المشغول يمكنها أن تصنع فارقًا في منزلك

يعتبر الحديد من المواد الأولية الطبيعية التي استخدمت في البناء وفي الأعمال المنزلية منذ وقت طويل، وقد اتخذ استخدامه العديد من الأشكال، فأحيانا كان استخدامه قاصرًا على الهيكل الخرساني، وأحيانا كان يستخدم في الأعمدة السلالم والأبواب بشكل جمالي، كما أن شكله الجمالي قد اتخذ مراحل عدة حتى نصل إلى الأشكال الحديثة منه.
فقديمًا كان الاعتماد على شكله الطبيعي مع الاكتفاء بطلاءه باللون الأسود، أما الآن فألوانه أصبحت متعددة مع أشكاله التي أصبحت تستخدم في المساحات الصغيرة بالمنزل، ولا يكتفى بكونه يستخدم في الأبواب ودرابزين السلالم والبلكونات بل ويستخدم في الأثاث والديكورات المختلفة داخل المنزل.
واليوم قررنا في Homify أن نعرض عليكم بعض هذه الاستخدامات للحديد المشغول مع أشكاله الحديثة والعملية التي من الممكن أن تضفي على منازلكم روحًا مميزة وأناقة مختلفة:
يتميز الحديد المشغول بشكله الأنيق الذي يمكن استخدامه بسهولة لإضفاء اللمسة الكلاسيكية على التصميم، كما نجد هنا فقد استخدم في حامل الحوض بشكل جميل، مع طلاءه باللون الذهبي للتأكيد على الروح الكلاسيكية في التصميم، ونجده قد جاء متناسبًا بشكل كبير مع السيراميك البارز في الحوائط والزخارف التي تزين الإطار فوق الحوض.
أما هنا فنجد المصمم قد اختار استخدام الحديد المشغول في الأثاث بشكل عملي، عن طريق تصميم هذه الطاولة الخشبية التي تعتمد في هيكلها على الحديد ذو الطلاء الأسود الأنيق، وقد جاء شكله بسيطًا وعمليًا بحيث يمكن استخدامه في المصيف أو في الشاليهات والاستوديوهات التي لا تتطلب التكلف في تصميم أثاثها.
من الاستخدامات الجيدة للحديد أيضًا والتي تتميز بالمتانة والأمان مع الشكل الجميل، هي استخدام الحديد في البرجولات التي تغطي التراسات أو الحدائق الداخلية للمنزل، والتي توفر الظلال مع الأناقة المطلوبة لتجميل هذه المناطق الترفيهية بالمنزل.
هل احترت من قبل في كيفية تقسيم الفراغ الكبير في منزلك مع الاحتفاظ بالاتصال البصري داخله؟ مع استخدام هذه القواطيع المصنوعة من الحديد المشغول بأشكال جمالية مميزة من ورق الشجر المنساب لأعلى نجد الأمر قد تحقق بنجاح مع الحفاظ على الأناقة المطلوبة داخل المنزل.
أما هنا فنجد الطابع المغربي الغالب على الحمامات قد تناغم في تصميمه مع استخدام الحديد المشغول في بعض التفاصيل، مثل الهياكل الحاملة للأحواض و البانيو و وحدات الإضاءة في الحوائط بشكل جميل يحمل المصباح الزجاجي داخله.
إذا أردت تحقيق العملية والجمال بشكل متفرد في غرفة النوم فإن استخدام الحديد المشغول في أثاث الغرفة هو الحل المثالي كما نرى هنا، فنجد مسند السرير وقد تميز بتصميم متداخل انسيابي جميل وعملي، بالإضافة إلى أنه لم يحتج إلى مساحة كبيرة لذا فهو اختيار جيد أيضًا للمساحات الصغيرة في غرف النوم.
ربما ليس جديدًا استخدام الحديد المشغول في درابزين السلالم، ولكن مع التصميمات الجديدة ومع إمكانية طلاءه بالألوان المختلفة وتطعيمه بالزخارف الذهبية الأنيقة بالطبع سوف نحصل على سلم مميز.
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