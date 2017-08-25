الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

كل ما تريد معرفته عن السيراميك وكيفية اختياره في منزلك

آية علم الدين آية علم الدين
Дизайн ремонт, Русская линия Русская линия حمام سيراميك Green
Loading admin actions …

إن المفاضلة بين اختيار المواد المستخدمة في تشطيب المنزل هي السمة الغالبة علينا والتي تعد مشكلة تواجهنا جميعًا في مسألة تصميم ديكورات منازلنا، لما لاختلاف المواد وأسعارها ومتانتها من انتشار وتغير واضح كل عام عن الآخر.

ومن ضمن هذه الاختيارات المحيرة، مسألة المفاضلة بين استخدام الرخام والخشب والبورسلين والسيراميك في المنزل، سواءًَا كان استخدامه في الأرضيات أو في الحمامات والمطابخ.

وكي نساعدكم في عملية الاختيار جمعنا لكم اليوم، بالاستعانة بنصائح خبراء Homify بعض الملاحظات والسمات التي تميز السيراميك حتى تفيدكم في معرفة بعض المعلومات عنه لتكون واضحة أثناء عملية المفاضلة، فهيا لنتعرف على هذه النصائح والمعلومات:

1. اختيار اللون المناسب للسيراميك عليه عامل أساسي في نجاح الاختيار

Mallorca, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas مطبخ سيراميك
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

كلمة سيراميك هي كلمة مشتقة من كلمة إغريقية بمعني الخزف ولكن أول من صنعه هم الإسلاميون، ويحتوي السيراميك على بعض المواد الطينية والمواد المعدنية التي تتشكل وتكون هذه القوالب المختلفة في الأشكال والأنواع ودرجة اللمعان واللون.

وعليه فإن اختيار اللون المناسب لديكور المنزل بشكل عام عليه عامل كبير في نجاح التصميم وبالتالي نجاح اختيار السيراميك نفسه كمادة للاستخدام في المنزل، فهنا نجد اللون الأبيض العملي قد تناسب كلون موحد للمنزل مع المساحة الخاصة بالمطبخ وأعطاه اتساعًا في المساحة وإشراقًا في الشكل.

2. يتوافر السيراميك بالكثيرمن المقاسات التي يمكن استغلالها في تشكيل ديكور مميز

Lorraine & Fabrice, CHRISTELLE MALDAGUE CHRISTELLE MALDAGUE مطبخألواح المطبخ سيراميك
CHRISTELLE MALDAGUE

CHRISTELLE MALDAGUE
CHRISTELLE MALDAGUE
CHRISTELLE MALDAGUE

تستخدم البلاطات الكبيرة للسيراميك عادة في غرف النوم والاستقبال والمعيشة، وتكون بمقاسات مثل 50*50 سم ، أما في المطابخ والحمامات فمن المعتاد الاعتماد على المقاسات الأصغر مثل ال20* 20 سم، ولكن إذا أخذنا في الاعتبار أن التنويع بين المقاسات المختلفة في الفراغ الواحد قد ينتج لنا فراغًا أكثر ثراءًا وأناقة فإننا سوف نحصل على نتيجة أفضل بكثير مثل هذا المثال.

3. يتميز السيراميك بسهولة تنظيفه لذا يمكن استخدامه في الفراغات التي يصعب تنظيفها

Santa Teresa, Pedro Ferreira Architecture Studio Lda Pedro Ferreira Architecture Studio Lda مطبخ سيراميك White
Pedro Ferreira Architecture Studio Lda

Pedro Ferreira Architecture Studio Lda
Pedro Ferreira Architecture Studio Lda
Pedro Ferreira Architecture Studio Lda

من مميزات السيراميك التي ينافس عليها بقية المواد المستخدمة في التشطيبات، كونه سهل التنظيف بشكل فارق، فهو لا يحتاج إلا للقليل من المياة والمنظف العادي كل فترة بدون أي مواد كيميائية خاصة، لذا فيمكن استخدامه في المساحات الكبيرة أو في الفراغات التي لا تنظف بشكل دوري.

4. لا يحتاج السيراميك إلى صيانة دورية وتلميع مثل الخشب والرخام

homify جدران وأرضيات أغطية الجدران والأرضيات سيراميك Black
homify

homify
homify
homify

من المميزات الفارقة أيضًا للسيراميك عدم احتياجه إلى التلميع مثل الرخام أو الخشب الذي لابد أن يلمع ويعاد على تنظيفه والتأكد من عدم وصول الحشرات إلى طبقاته الداخلية كل فترة.

5. عند اختيار سيراميك الحمامات فإن هناك تشكيلة واسعة يمكنها أن تضفي أي لمسة تختارها

homify تصميم مساحات داخلية خشب
homify

homify
homify
homify

ليس صحيحًا أن السيراميك يستخدم في الأماكن الباردة فقط، ولكن يمكن استخدامه لإضفاء لمسة من الدفء عن طريق استخدامه بألوان وتصميمات الخشب كما نرى في هذا الحمام.

6. عملي في عملية تثبيت الأكسسوارت المعدنية في الحمامات عليه

SCALE tile - ceramic tiles Viola Ceramics Studio سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات سيراميك Turquoise tile,ceramics,ceramics tiles,scale,scale tile,turquoise
Viola Ceramics Studio

SCALE tile – ceramic tiles

Viola Ceramics Studio
Viola Ceramics Studio
Viola Ceramics Studio

من المميزات الخاصة بالسيراميك أيضًا سهولة تركيب الأكسسوارات المعدنية فيه، نظرًا لأنه مكون من قطع صغيرة يمكن التحكم فيها لتثبيت الأشياء بشكل جيد.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

SCALE tile - ceramic tiles Viola Ceramics Studio مطبخديكورات واكسسوارات سيراميك Turquoise
Viola Ceramics Studio

SCALE tile – ceramic tiles

Viola Ceramics Studio
Viola Ceramics Studio
Viola Ceramics Studio

8. يستخدم أيضًا في الأثاث باختيارات متعددة

Panchina in pietra lavica decorata a mano, CE.AR CERAMICHE CE.AR CERAMICHE حديقة
CE.AR CERAMICHE

CE.AR CERAMICHE
CE.AR CERAMICHE
CE.AR CERAMICHE

هنا نجد هذه الكنبة المصنوعة من السيراميك الملون والمرسوم بشكل جمالي مبهر، يمكن استخدامها كقطعة أثاث أو كديكور جمالي أنيق يميز المنزل ويجعله فريدًا في الذوق.

9. يعتبر هو الاختيار المثالي لتحقيق طراز البحر المتوسط في المنزل

homify جدران
homify

homify
homify
homify

لما يتميز به طراز البحر المتوسط من استخدام الألوان الكثيرة المتداخلة في شكل زخارف متنوعة، فإن السيراميك العملي في هذا الأمر نجده عمليًا في هذا الطراز بشكل كبير.

وللمزيد من أفكار طراز البحر المتوسط اقرأ أيضًا: ديكور البحر المتوسط.. خشب وأحجار ونوافذ بوسع البحر

10. الموزاييك يعتبر من أنواعه شديدة الأناقة والرقي

Дизайн ремонт, Русская линия Русская линия حمام سيراميك Green
Русская линия

Русская линия
Русская линия
Русская линия

الموازاييك هو السيراميك ولكن بمقاسات صغيرة جدًا ربما تصل لأبعاد مثل 1 سم أو 2 سم، والتي تتشكل بجوار بعضها بحيث تعطي شكلًا جماليًا فائقًا، ويمكن استخدامه في تكوين اللوحات الجمالية، فما بالك باستخدامه في الحوائط الخاصة بالمنزل، بالطبع سوف يعطي رقيًا للتصميم.

وهنا في الطراز المغربي والتشكيلات المزخرفة الجميلة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

11. وفي الطراز العتيق أيضًا

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

أما في الطراز العتيق الذي يتطلب الألوان الدافئة التي يغلب عليها الأصالة ولمحة القدم، نجد السيراميك حاضرًا بقوة وقادر على إعطاء اللمسة المرجوة بشكل لا ينافس.

12. يمكن استخدامه في الأكسسورات وفي تزيين قطع الأثاث المختلفة

Cracked Glazed Ceramic Urn rigby & mac غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
rigby &amp; mac

Cracked Glazed Ceramic Urn

rigby & mac
rigby &amp; mac
rigby & mac

عن طريق تشكيله بألوان وزخارف متميزة وجديدة.

وهنا في طاولة القهوة الجانبية بألوان مميزة

Table Basse ou Table d'Appoint en Céramique de Roger Capron Perlapatrame غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني سيراميك Multicolored 1950,1960,sunbed,lounge chair,Capron,Ceramic,ceramique,Ceramic coffee Table,coffee table,French Design,Roger Capron,Mid Century Modern
Perlapatrame

Table Basse ou Table d'Appoint en Céramique de Roger Capron

Perlapatrame
Perlapatrame
Perlapatrame

وهنا في التحف التي تزين المنزل بألوان زرقاء محببة

homify غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات سيراميك Blue
homify

homify
homify
homify

13. في القواطيع المميزة داخل المنزل أيضًا

CASA D&C , Diego Alcântara - Studio A108 Arquitetura e Urbanismo Diego Alcântara - Studio A108 Arquitetura e Urbanismo مطبخ سيراميك
Diego Alcântara – Studio A108 Arquitetura e Urbanismo

Diego Alcântara - Studio A108 Arquitetura e Urbanismo
Diego Alcântara – Studio A108 Arquitetura e Urbanismo
Diego Alcântara - Studio A108 Arquitetura e Urbanismo

يمكن استخدامه في القواطيع أيضًا بدون الخوف من متانته، فهو صلب بالشكل الكافي ليكون في مساحات كبيرة، مع إمكانية تدعيمه بالمواد المناسبة لذلك.

14. يمكننا أيضا استخدامه في صناعة وحدات الإضاءة من السيراميك بشكل جميل وجذاب

ceramic - ceramique, Perlapatrame Perlapatrame غرفة المعيشةإضاءة سيراميك Blue
Perlapatrame

Perlapatrame
Perlapatrame
Perlapatrame
8 استخدامات مختلفة للحديد المشغول يمكنها أن تصنع فارقًا في منزلك
هل تفضل استخدام السيراميك في منزلك أكثر من المواد الأخرى؟ ولماذا؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً