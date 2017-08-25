كل ما تريد معرفته عن السيراميك وكيفية اختياره في منزلك

إن المفاضلة بين اختيار المواد المستخدمة في تشطيب المنزل هي السمة الغالبة علينا والتي تعد مشكلة تواجهنا جميعًا في مسألة تصميم ديكورات منازلنا، لما لاختلاف المواد وأسعارها ومتانتها من انتشار وتغير واضح كل عام عن الآخر.

ومن ضمن هذه الاختيارات المحيرة، مسألة المفاضلة بين استخدام الرخام والخشب والبورسلين والسيراميك في المنزل، سواءًَا كان استخدامه في الأرضيات أو في الحمامات والمطابخ.

وكي نساعدكم في عملية الاختيار جمعنا لكم اليوم، بالاستعانة بنصائح خبراء Homify بعض الملاحظات والسمات التي تميز السيراميك حتى تفيدكم في معرفة بعض المعلومات عنه لتكون واضحة أثناء عملية المفاضلة، فهيا لنتعرف على هذه النصائح والمعلومات: