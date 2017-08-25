كل ما تريد معرفته عن السيراميك وكيفية اختياره في منزلك

إن المفاضلة بين اختيار المواد المستخدمة في تشطيب المنزل هي السمة الغالبة علينا والتي تعد مشكلة تواجهنا جميعًا في مسألة تصميم ديكورات منازلنا، لما لاختلاف المواد وأسعارها ومتانتها من انتشار وتغير واضح كل عام عن الآخر.
ومن ضمن هذه الاختيارات المحيرة، مسألة المفاضلة بين استخدام الرخام والخشب والبورسلين والسيراميك في المنزل، سواءًَا كان استخدامه في الأرضيات أو في الحمامات والمطابخ.
وكي نساعدكم في عملية الاختيار جمعنا لكم اليوم، بالاستعانة بنصائح خبراء Homify بعض الملاحظات والسمات التي تميز السيراميك حتى تفيدكم في معرفة بعض المعلومات عنه لتكون واضحة أثناء عملية المفاضلة، فهيا لنتعرف على هذه النصائح والمعلومات:
كلمة سيراميك هي كلمة مشتقة من كلمة إغريقية بمعني
الخزف ولكن أول من صنعه هم الإسلاميون، ويحتوي السيراميك على بعض المواد الطينية والمواد المعدنية التي تتشكل وتكون هذه القوالب المختلفة في الأشكال والأنواع ودرجة اللمعان واللون.
وعليه فإن اختيار اللون المناسب لديكور المنزل بشكل عام عليه عامل كبير في نجاح التصميم وبالتالي نجاح اختيار السيراميك نفسه كمادة للاستخدام في المنزل، فهنا نجد اللون الأبيض العملي قد تناسب كلون موحد للمنزل مع المساحة الخاصة بالمطبخ وأعطاه اتساعًا في المساحة وإشراقًا في الشكل.
تستخدم البلاطات الكبيرة للسيراميك عادة في غرف النوم والاستقبال والمعيشة، وتكون بمقاسات مثل 50*50 سم ، أما في المطابخ والحمامات فمن المعتاد الاعتماد على المقاسات الأصغر مثل ال20* 20 سم، ولكن إذا أخذنا في الاعتبار أن التنويع بين المقاسات المختلفة في الفراغ الواحد قد ينتج لنا فراغًا أكثر ثراءًا وأناقة فإننا سوف نحصل على نتيجة أفضل بكثير مثل هذا المثال.
من مميزات السيراميك التي ينافس عليها بقية المواد المستخدمة في التشطيبات، كونه سهل التنظيف بشكل فارق، فهو لا يحتاج إلا للقليل من المياة والمنظف العادي كل فترة بدون أي مواد كيميائية خاصة، لذا فيمكن استخدامه في المساحات الكبيرة أو في الفراغات التي لا تنظف بشكل دوري.
من المميزات الفارقة أيضًا للسيراميك عدم احتياجه إلى التلميع مثل الرخام أو الخشب الذي لابد أن يلمع ويعاد على تنظيفه والتأكد من عدم وصول الحشرات إلى طبقاته الداخلية كل فترة.
ليس صحيحًا أن السيراميك يستخدم في الأماكن الباردة فقط، ولكن يمكن استخدامه لإضفاء لمسة من الدفء عن طريق استخدامه بألوان وتصميمات الخشب كما نرى في هذا الحمام.
من المميزات الخاصة بالسيراميك أيضًا سهولة تركيب الأكسسوارات المعدنية فيه، نظرًا لأنه مكون من قطع صغيرة يمكن التحكم فيها لتثبيت الأشياء بشكل جيد.
هنا نجد هذه الكنبة المصنوعة من السيراميك الملون والمرسوم بشكل جمالي مبهر، يمكن استخدامها كقطعة أثاث أو كديكور جمالي أنيق يميز المنزل ويجعله فريدًا في الذوق.
لما يتميز به طراز البحر المتوسط من استخدام الألوان الكثيرة المتداخلة في شكل زخارف متنوعة، فإن السيراميك العملي في هذا الأمر نجده عمليًا في هذا الطراز بشكل كبير.
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الموازاييك هو السيراميك ولكن بمقاسات صغيرة جدًا ربما تصل لأبعاد مثل 1 سم أو 2 سم، والتي تتشكل بجوار بعضها بحيث تعطي شكلًا جماليًا فائقًا، ويمكن استخدامه في تكوين اللوحات الجمالية، فما بالك باستخدامه في الحوائط الخاصة بالمنزل، بالطبع سوف يعطي رقيًا للتصميم.
أما في الطراز العتيق الذي يتطلب الألوان الدافئة التي يغلب عليها الأصالة ولمحة القدم، نجد السيراميك حاضرًا بقوة وقادر على إعطاء اللمسة المرجوة بشكل لا ينافس.
عن طريق تشكيله بألوان وزخارف متميزة وجديدة.
يمكن استخدامه في القواطيع أيضًا بدون الخوف من متانته، فهو صلب بالشكل الكافي ليكون في مساحات كبيرة، مع إمكانية تدعيمه بالمواد المناسبة لذلك.