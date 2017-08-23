5 خطوات سهلة لطلاء الأبواب الخشبية القديمة

الأبواب الخشبية من أكثر العناصر الديكورية تأثرًا بالعوامل البيئية من حولنا، فتعرضها المزمن للشمس مثلًا والرطوبة والمطر وغيرها من الأجواء المختلفة كفيل بأن يعرضها للتلف وسرعان ما تصبح قديمة باهتة مهملة وتعكس ذلك بكل تأكيد على إطلالة المنزل ككل.

في هذه الحالة، إما أن تنفق الكثير من الأموال في الاستعانة بشخص متخصص في أعمال النجارة ليعيد لك الباب جديدًا مرة أخرى، أو أنك ستلجأ لحل بديل وهو الاجتهاد الشخصي وتجديد أبواب ونوافذ منزلك القديمة بنفسك وبتكلفة أقل بكثير!

إن كنت من أصحاب الفريق الثاني، فهذا المقال سيكون مفيدًا لك حيث يقدم لك خطوات طلاء الأبواب/النوافذ بسهولة وسلاسة كما يقدم نصائح هامة عليك وضعها في الاعتبار عند القيام بهذه المهمة.