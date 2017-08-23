5 خطوات سهلة لطلاء الأبواب الخشبية القديمة

الأبواب الخشبية من أكثر العناصر الديكورية تأثرًا بالعوامل البيئية من حولنا، فتعرضها المزمن للشمس مثلًا والرطوبة والمطر وغيرها من الأجواء المختلفة كفيل بأن يعرضها للتلف وسرعان ما تصبح قديمة باهتة مهملة وتعكس ذلك بكل تأكيد على إطلالة المنزل ككل.
في هذه الحالة، إما أن تنفق الكثير من الأموال في الاستعانة بشخص متخصص في أعمال النجارة ليعيد لك الباب جديدًا مرة أخرى، أو أنك ستلجأ لحل بديل وهو الاجتهاد الشخصي وتجديد أبواب ونوافذ منزلك القديمة بنفسك وبتكلفة أقل بكثير!
إن كنت من أصحاب الفريق الثاني، فهذا المقال سيكون مفيدًا لك حيث يقدم لك خطوات طلاء الأبواب/النوافذ بسهولة وسلاسة كما يقدم نصائح هامة عليك وضعها في الاعتبار عند القيام بهذه المهمة.
عندما تقرر طلاء أبواب ونوافذ منزلك الخشبية القديمة، ستحتاج أولًا للذهاب إلى إحدى المحال التجارية المتخصصة في بيع منتجات الطلاء وشراء الآتي:
المشتريات:
*فرشاة طلاء
لتستخدم في طلاء المنحنيات والإلتواءات في الأبواب والنوافذ والتي لن تتمكن الرول من الوصول إليها.
*رول صغير أو كبير حسب حجم الباب/النافذة.
*صنفرة للخشب.
*لاكيه مطفي/نفط/زنك
الكميات تُحَدد حسب عدد الأبواب والنوافذ المقرر تجديدها/ اطب من صاحب المحل المساعدة فيما يخص الكميات المناسبة لعدد أبواب ونوافذ منزلك
*مادة لامعة للخشب.
*ألوان بالدرجات التي ترغب في طلاء الخشب بها.
من أولى خطوات طلاء أبواب/نوافذ منزلك القديمة
عملية الصنفرة والتي بها تزيل أية شوائب من الباب وكذلك آثار الطلاء القديم.
في هذه الخطوة عليك بأمرين قمة في الأهمية:
*أثناء استخدام الصنفرة، يجب توخي الحذر حتى لا تتسبب في تلف الخشب.
*بعد الانتهاء من استخدام الصنفرة، يجب تنظيف الخشب جيدًا ومسحه بإحدى الفوط/المناشف النظيفة والناعمة لإزالة الأتربة عن الباب قبل البدء في الخطوة التالية.
وفقًا لهذه المرحلة، تقوم بدمج اللاكيه المطفي والنفط معًا لتحصل على الخليط الأول وتبدأ بالدهان حيث تستخدم الرول في دهان الأجزاء الرئيسية من الباب/النافذة، فيما تستخدم الفرشاة في التعامل مع الزوايا والمنحنيات والتي عادة يكون من الصعب على الرول الوصول إليها وتغطيتها بالخليط المنوه إليه.
أهمية البطانة:
البطانة تجعل أبواب ونوافذ منزلك أكثر متانة وأكثر قدرة على مواجهة الخدوش أو أية عوامل بيئية.
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*طريقة إعداد المعجون لا تختلف كثيرًا عن البطانة، فقط بدلًا من صنع مزيج من اللاكيه المطفي والنفط، تصنع مزيجًا من اللاكيه المطفي والنفط والزنك.
*بعد وضع تلك المواد على بعضها البعض، احرص على خلطهم جيدًا لتحصل على المزيج المطلوب.
*استخدم سكينة المعجون في تغطية وإخفاء عيوب الخشب بالمعجون كالحُفر والأجزاء الصغيرة المُفَرّغة مع مراعاة وضع كمية كبيرة من المعجون على كل عيب من تلك العيوب واترك الباب ليجف.
*بعد أن تتأكد من جفاف المعجون، استخدم الصنفرة في إزالة الزوائد منه ليصبح الخشب مستويًا.
*طلاء الباب ببطانة أخرى تركيبتها مكونة من اللاكيه المطفي مع إضافة قليل من مادة الخشب اللامعة.
*بعد التأكد من ثبات البطانة الثانية، عليك بطلاء الخشب باللون الذي قمت باختياره من قبل عند شراء كافة أغراض تجديد الأبواب/النوافذ.
*وأخيرًا.. دهان الباب بالمادة اللامعة فيصبح الباب براقًا ومدهشًا كما هو واضح في النموذج المعروض.