كيف تستغل الورق المقوى في ديكور منزلك؟

استخدام الورق المقوى في ديكور وأثاث منزلك قد تكون فكرة سخيفة قديمًا، إلا أن هذه الفكرة اثبتت نجاحها مؤخرًا لما للورق المقوى من مزايا عديدة من حيث سعرها المنخفض وصديقة للبيئة ويمكن أن تستحمل أوزان ثقيلة نوعًا ما، في هذا المقال ستجد مجموعة 5 أفكار بسيطة لاستخدام الورق المقوى من تصميم خبراء هوميفاي.