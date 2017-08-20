كيف تستغل الورق المقوى في ديكور منزلك؟

استخدام الورق المقوى في ديكور وأثاث منزلك قد تكون فكرة سخيفة قديمًا، إلا أن هذه الفكرة اثبتت نجاحها مؤخرًا لما للورق المقوى من مزايا عديدة من حيث سعرها المنخفض وصديقة للبيئة ويمكن أن تستحمل أوزان ثقيلة نوعًا ما، في هذا المقال ستجد مجموعة 5 أفكار بسيطة لاستخدام الورق المقوى من تصميم خبراء هوميفاي.
الورق المقوي يمكنك أن تستخدمه في تجهيزات مختلفة بأفكار مبدعة لا حد لها، في ذه الصورة لدينا مثالين لقطع ديكور وأثاث من الورق المقوى وهما خزانة عالية مكونة من 5 أرفف، ومصباح محاط بخطوط طولية من الورق المقوى، فكرة جميلة وعملية ولن تكلفك شيء.
مزيج من الورق المقوى والبلاستيك اختيار موفق جدًا حتى لو كان يبدو صعب نوعًا ما إلا أنه عملي جدًا، يمكنك تصميم بعض المقاعد والحاويات منه، البلاستيك عنصر داعم جدًا للورق المقوى مما سيجعل هذه المقاعد تتحمل الوزن.
يمكنك تزيين مجموعة من المصابيح بأشكال مختلفة كما نرى في هذه الصورة بألوان جذابة ومميزة مع طبقات من الصوف المُعاد تدويره، ستضيف هذه المصابيح لمسة جمالية لأي مساحة ستعلقها بها مثل غرفة الطعام أو فوق جزيرة المطبخ.
لوحات من الورق المقوى مع وسادة قديمة يمكن من خلالهما تشكيل قطعة أثاث جميلة ومبهجة لغرفة أطفالك بتكلفة لا تذكر.
نفس الفكرة يمكنك استخدامها بأشكال مختلفة كمقعد أو رف تخزين لمجلات وقصص الأطفال.
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