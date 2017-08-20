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كيف تستغل الورق المقوى في ديكور منزلك؟

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Stripe Collection, Origami Furniture Origami Furniture تصميم مساحات داخلية
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استخدام الورق المقوى في ديكور وأثاث منزلك قد تكون فكرة سخيفة قديمًا، إلا أن هذه الفكرة اثبتت نجاحها مؤخرًا لما للورق المقوى من مزايا عديدة من حيث سعرها المنخفض وصديقة للبيئة ويمكن أن تستحمل أوزان ثقيلة نوعًا ما، في هذا المقال ستجد مجموعة 5 أفكار بسيطة لاستخدام الورق المقوى من تصميم خبراء هوميفاي. 

1- للإضاءة

Bouquet Collection, NICO NICO غرفة المعيشةإضاءة
NICO

NICO
NICO
NICO

الورق المقوي يمكنك أن تستخدمه في تجهيزات مختلفة بأفكار مبدعة لا حد لها، في ذه الصورة لدينا مثالين لقطع ديكور وأثاث من الورق المقوى وهما خزانة عالية مكونة من 5 أرفف، ومصباح محاط بخطوط طولية من الورق المقوى، فكرة جميلة وعملية ولن تكلفك شيء. 

2- المقاعد

Stripe Collection, Origami Furniture Origami Furniture تصميم مساحات داخلية
Origami Furniture

Stripe Collection

Origami Furniture
Origami Furniture
Origami Furniture

مزيج من الورق المقوى والبلاستيك اختيار موفق جدًا حتى لو كان يبدو صعب نوعًا ما إلا أنه عملي جدًا، يمكنك تصميم بعض المقاعد والحاويات منه، البلاستيك عنصر داعم جدًا للورق المقوى مما سيجعل هذه المقاعد تتحمل الوزن. 

3- للديكور

FORMAE collection, B+P architetti B+P architetti غرفة المعيشةإضاءة
B+P architetti

B+P architetti
B+P architetti
B+P architetti

يمكنك تزيين مجموعة من المصابيح بأشكال مختلفة كما نرى في هذه الصورة بألوان جذابة ومميزة مع طبقات من الصوف المُعاد تدويره، ستضيف هذه المصابيح لمسة جمالية لأي مساحة ستعلقها بها مثل غرفة الطعام أو فوق جزيرة المطبخ. 

4- لغرفة الأطفال

Kubrik, ComunicareinEco Studio-LAB ComunicareinEco Studio-LAB غرفة المعيشةكراسي ومقاعد
ComunicareinEco Studio-LAB

ComunicareinEco Studio-LAB
ComunicareinEco Studio-LAB
ComunicareinEco Studio-LAB

لوحات من الورق المقوى مع وسادة قديمة يمكن من خلالهما تشكيل قطعة أثاث جميلة ومبهجة لغرفة أطفالك بتكلفة لا تذكر. 

الفكرة بالتفصيل

Kubrik, ComunicareinEco Studio-LAB ComunicareinEco Studio-LAB غرفة المعيشةخزانات و أدراج جانبية
ComunicareinEco Studio-LAB

ComunicareinEco Studio-LAB
ComunicareinEco Studio-LAB
ComunicareinEco Studio-LAB

نفس الفكرة يمكنك استخدامها بأشكال مختلفة كمقعد أو رف تخزين لمجلات وقصص الأطفال. 

5- مقعد بف

CUBO PAROLE pouff, Ecocentriche Eco Design Rome Ecocentriche Eco Design Rome غرفة المعيشةكراسي ومقاعد
Ecocentriche Eco Design Rome

Ecocentriche Eco Design Rome
Ecocentriche Eco Design Rome
Ecocentriche Eco Design Rome

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