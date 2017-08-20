كيف تستخدم شرفة منزلك بطريقة عملية

تلك المساحة الخارجية التي تنتمي لمنزلك و التي تسمى الشرفة من أكثر الأماكن التي يهمل في تصميمها الكثيرون بالرغم من أنها قد تحمل لهم قيمة عملية كبيرة في الترويح عن النفس و تحقيق الهدوء و الاسترخاء بعد يوم من العمل الشاق، لذا يمكنك الاعتماد على ابداع الديكور في تصميم شرفة عملية تتمتع بالجمال و الروعة في الوقت ذاته، هوميفاي سوف يقدم لك في كتاب الأفكار هذا مجموعة من الارشادات التي تساعدك على تصميم شرفة رائعة بطريقة أكثر عملية
استخدم مقاعد و جلسات منفصلة في شرفة منزلك الواسعة بحيث تكون متعددة الاستخدامات سواء لجلسة فردية تستعيد فيها نشاطك و الهامك أو جلسة مزدوجة لتبادل أطراف الحديث مع عائلتك أو أصدقائك أو جلسة جماعية و سفرة لتناول الطعام في الهواء المنعش خارج أسوار المنزل التي طالما مللت منها طوال اليوم
استخدم ركنة و ترابيزة منخفضة قليلاً لاضفاء جو غير رسمي على جلسة غير رسمية في الشرفة تساعدك على استقبال ضيوفك بمزيد من التحرر و عدم الجمود و الرسمية و كذلك تمكنك المائدة القصيرة من تناول الطعام و تناول المشروبات بطريقة مريحة كما أن عدم استخدامها للطعام و الشراب يجعلها غير ملحوظة سوى كديكور بسبب طولها المنخفض و العصري .
الأرضيات الباركية عملية للغاية بشكل عام و خصوصاًَ لو استخدمت في الشرفة نظراً لقدرتها الفائقة على التعامل مع عوامل التعرية و الأتربة و قدرتها الرائعة على التجدد مع كل صيانة و دهان و تلميع دوري اللون الرائع للخشب الطبيعي يضفي جمالاً فائقاً على الشرفة و الأثاث المستخدم فيها ينبغي أن يكون أفتح من المعتاد ليحقق التوازن المطلوب مع لون الخشب الغامق
لو كنا نفكر في تصميم جلسة بدون تكاليف اضافية و مظلة رائعة يمكنك التفكير في مظلة البحر أو المسبح التي تصمم من الخشب و الأقمشة و هي ستغنيك عن تصميم فائق الثمن لتعريشات من المعدن أو من الإكليرك أو الزجاج
تصميم شرفة بطريقة عملية يمكن أن يتحقق من خلال وضع أنترية كامل في المطبخ و لكن يراعى فيه الألوان الهادئة و صغر تفاصيلها و حروفها لتتناسب مع طبيعة الشرفة المفتوحة و العصرية