كيف تستخدم شرفة منزلك بطريقة عملية

تلك المساحة الخارجية التي تنتمي لمنزلك و التي تسمى الشرفة من أكثر الأماكن التي يهمل في تصميمها الكثيرون بالرغم من أنها قد تحمل لهم قيمة عملية كبيرة في الترويح عن النفس و تحقيق الهدوء و الاسترخاء بعد يوم من العمل الشاق، لذا يمكنك الاعتماد على ابداع الديكور في تصميم شرفة عملية تتمتع بالجمال و الروعة في الوقت ذاته، هوميفاي سوف يقدم لك في كتاب الأفكار هذا مجموعة من الارشادات التي تساعدك على تصميم شرفة رائعة بطريقة أكثر عملية