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كيف تستخدم شرفة منزلك بطريقة عملية

Mohammed Awad Mohammed Awad
Vale Pisao, ACTUAL SOLUCÕES ACTUAL SOLUCÕES بلكونة أو شرفة
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تلك المساحة الخارجية التي تنتمي لمنزلك و التي تسمى الشرفة من أكثر الأماكن التي يهمل في تصميمها الكثيرون بالرغم من أنها قد تحمل لهم قيمة عملية كبيرة في الترويح عن النفس و تحقيق الهدوء و الاسترخاء بعد يوم من العمل الشاق، لذا يمكنك الاعتماد على ابداع الديكور في تصميم شرفة عملية تتمتع بالجمال و الروعة في الوقت ذاته، هوميفاي سوف يقدم لك في كتاب الأفكار هذا مجموعة من الارشادات التي تساعدك على تصميم شرفة رائعة بطريقة أكثر عملية 

1- جلسات منفصلة للمساحات المناسبة

Etiler Teras, İndeko İç Mimari ve Tasarım İndeko İç Mimari ve Tasarım بلكونة أو شرفة
İndeko İç Mimari ve Tasarım

İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım

استخدم مقاعد و جلسات منفصلة في شرفة منزلك الواسعة بحيث تكون متعددة الاستخدامات سواء لجلسة فردية تستعيد فيها نشاطك و الهامك أو جلسة مزدوجة لتبادل أطراف الحديث مع عائلتك أو أصدقائك أو جلسة جماعية و سفرة لتناول الطعام في الهواء المنعش خارج أسوار المنزل التي طالما مللت منها طوال اليوم

2- ركنة مودرن

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

استخدم ركنة و ترابيزة منخفضة قليلاً لاضفاء جو غير رسمي على جلسة غير رسمية في الشرفة تساعدك على استقبال ضيوفك بمزيد من التحرر و عدم الجمود و الرسمية و كذلك تمكنك المائدة القصيرة من تناول الطعام و تناول المشروبات بطريقة مريحة كما أن عدم استخدامها للطعام و الشراب يجعلها غير ملحوظة سوى كديكور بسبب طولها المنخفض و العصري .

3- باركية و أرضيات

Vale Pisao, ACTUAL SOLUCÕES ACTUAL SOLUCÕES بلكونة أو شرفة
ACTUAL SOLUCÕES

ACTUAL SOLUCÕES
ACTUAL SOLUCÕES
ACTUAL SOLUCÕES

الأرضيات الباركية عملية للغاية بشكل عام و خصوصاًَ لو استخدمت في الشرفة نظراً لقدرتها الفائقة على التعامل مع عوامل التعرية و الأتربة و قدرتها الرائعة على التجدد مع كل صيانة و دهان و تلميع دوري اللون الرائع للخشب الطبيعي يضفي جمالاً فائقاً على الشرفة و الأثاث المستخدم فيها ينبغي أن يكون أفتح من المعتاد ليحقق التوازن المطلوب مع لون الخشب الغامق

4- مظلة مسبح

Die Wohnlounge., HAUSSTATTER - interior redesign HAUSSTATTER - interior redesign بلكونة أو شرفة
HAUSSTATTER – interior redesign

HAUSSTATTER - interior redesign
HAUSSTATTER – interior redesign
HAUSSTATTER - interior redesign

لو كنا نفكر في تصميم جلسة بدون تكاليف اضافية و مظلة رائعة يمكنك التفكير في مظلة البحر أو المسبح التي تصمم من الخشب و الأقمشة و هي ستغنيك عن تصميم فائق الثمن لتعريشات من المعدن أو من الإكليرك أو الزجاج

5- انترية صغير و عصري

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

تصميم شرفة بطريقة عملية يمكن أن يتحقق من خلال وضع أنترية كامل في المطبخ و لكن يراعى فيه الألوان الهادئة و صغر تفاصيلها و حروفها لتتناسب مع طبيعة الشرفة المفتوحة و العصرية

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