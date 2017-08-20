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12 فكرة لحمامات كبيرة ومتوسطة ستعجبك

Mohammed Awad Mohammed Awad
DECORACIÓN CON PLACAS DE CERÁMICA, Fotoceramic Fotoceramic حمام
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اختيار الحمام المناسب يتوافق مع المساحة المتوفرة لهذا الحمام في منزلك فتلك المساحة مسئولة عن نسبة لا تقل عن 70 % من شكل الحمام فيما بعد سواء في اللون أو في المكونات من أدوات صحية و تشطيب جدران و أرضيات و خامات أيضاً، لذا سيقدم لنا هوميفاي اليوم جولة حرة ما بين حمامات تتنوع في مساحتها بين الكبر و الوسط ولكنها ليست صغيرة  استخدمت أساليب متنوعة في كل مكوناتها و اشتركت في الأناقة و روعة الديكور بما يتلائم مع تلك المساحة المريحة لتستغل الاستغلال الأمثل ..

1- سقف خشبي و سيراميك رخامي

法蘭朵, 域見室所設計 MIEMASU INTERIOR DESIGN 域見室所設計 MIEMASU INTERIOR DESIGN حمام
域見室所設計 MIEMASU INTERIOR DESIGN

域見室所設計 MIEMASU INTERIOR DESIGN
域見室所設計 MIEMASU INTERIOR DESIGN
域見室所設計 MIEMASU INTERIOR DESIGN

السقف المصنوع من الخشب اختيار رائع  و السيراميك المرخم لما فيه من تفاصيل غزيرة و لمحة طبيعية تساعد على مليء الفراغات الكبيرة في حمامك لذا نلاحظ دائماً أنه لو لديك مساحة كبيرة حاول ألا تستخدم أسطح ملساء مصمته لا يوجد بها نقوش مثل السيراميك الأبيض تماماً أو الطلاء السادة

2- أرضيات باركية و إضاءة ساحرة

Bach Village - Monaghan Farm, REIS REIS حمام
REIS

REIS
REIS
REIS

الباركية ساحر و لامع و مناسب للغاية لتجميل أي  مساحة كبيرة و يمكننا من التفاعل بسهولة مع الضوء لأنه متوازن من حيث انعكاس الضوء من خلاله فلا يكون كالمرآة مثلاً و لكنه يعكس كزيادة في مستوى الإضاءة 

3- سحر الابيض و توازن الأسود

homify حمام
homify

homify
homify
homify

اللون الأبيض متوازن مع الأسود في تصميم هذا الحمام المناسب في كل تفاصيله، أرضيات من الأسود و حوائط من الأبيض من شأنها زيادة الشعور بالمساحة و تحقيق التوازن فيها و اضافة لمسة عصرية كذلك للحمام

4- فخامة كلاسيكية

Albany Villas Parker bathrooms & Kitchens حمام
Parker bathrooms &amp; Kitchens

Albany Villas

Parker bathrooms & Kitchens
Parker bathrooms &amp; Kitchens
Parker bathrooms & Kitchens

روعة تلاقي الأنماط في التصميم تعتبر واضحة في المساحات الكبيرة خصوصاً في الحمامات الراقية مثل هذا النموذج الذي جمع بين روعة الكلاسيكية و جمال المودرن في تفاصيل الحوائط الرائعة و تداخلات الألوان المنطقية بين الاخضر و بعض النحاسي الذي استمد من جمال البانيو و لمعانه الآخاذ

5- أحجار على الجدران

Realizzazioni, PietraNova srl PietraNova srl حمام
PietraNova srl

PietraNova srl
PietraNova srl
PietraNova srl

الأحجار من العناصر الطبيعية التي تتناسب مع المساحات الكبيرة أكثر لما فيها من نقوش و جماليات و بروز و اختلاف في الملمس يثري تصميم أي حمام بتفاصيله المميزة 

6- ترخيم على أعلى مستوى

homify حمام
homify

homify
homify
homify

الرخام كشكل من أروع ما يكون لتصميم طبيعي للحمام و يمكننا استخدام البورسلين في الأرضيات عوضاً عنه لما فيه من عملية أكثر و قلة سعر بالمقارنة بالرخام الطبيعي 

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7- بساطة و أناقة

Residence Calaca, FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS حمام
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

البساطة و الأناقة في تصميم الحمام المثالي من أقصر طرق التميز في تصميمه فحاول أن تستوعب الأساسيات في تصميمك مثل الغضاءة المناسبة و حسن استغلال أماكن الأطقم الصحية و حجمها أما من ناحية التقسيم فلك مطلق الحرية في اختيار التقسيمات المناسبة سواء كانت من الزجاج الشفاف أو الخشب أو الرخام المموة و فقاً لمساحة حمامك

8- جمال الطبيعة و ألوان ساحرة

DECORACIÓN CON PLACAS DE CERÁMICA, Fotoceramic Fotoceramic حمام
Fotoceramic

Fotoceramic
Fotoceramic
Fotoceramic

اقتباس ألوان و جماليات الطبيعة في حمامك أمر رائع خصوصاً لو كان هناك ما يسمح لذلك مثل مساحة كبيرة و اضاءة مناسبة و جدران تستطيع استقبال عناصر الزخرفة الطبيعية مثل هذا الجدار الفاصل بين البانيو و منطقة الاستحمام الاضافية الذي استخدم ليحمل لوحة مرسومة لشلال أكثر من رائع 

9- الهدوء في التفاصيل

Begehbare Duschen, Saxoboard Wellness & Duschsysteme GmbH Saxoboard Wellness & Duschsysteme GmbH حمام
Saxoboard Wellness &amp; Duschsysteme GmbH

Saxoboard Wellness & Duschsysteme GmbH
Saxoboard Wellness &amp; Duschsysteme GmbH
Saxoboard Wellness & Duschsysteme GmbH

الهدوء في كل شيء سمة من سمات ما تفضله في الديكور، اللون الهاديء مثالي للبيئة المحيطة الهادئة و النوافذ الكبيرة المفتوحة على الهواء الطلق، حاول أن يكون حمامك محاط بالتفاصيل الشيقة و المتوافقة أيضاً

10- ورق حائط كالحقيقة

Pebbles Pixers حمام wall mural,wallpaper,stones,pebbles
Pixers

Pebbles

Pixers
Pixers
Pixers

روعة ورق الحائط تنقل لك أي مشهد طبيعي أو غير طبيعي على جدران و يصعب على أي عين أن تفرقا سوى بالاقتراب منها أو باللمس، فميزة الورق أنه سهل التغيير و بالتالي يغير تماماً الديكور في كل مرة تغيره فيها 

11- أضواء خلابة

Dom z widokiem, MG Projekt Projekty Domów MG Projekt Projekty Domów حمام
MG Projekt Projekty Domów

Dom z widokiem

MG Projekt Projekty Domów
MG Projekt Projekty Domów
MG Projekt Projekty Domów

لاحظ الأضواء الجميلة في السلالم الخشبية و في الحوائط و حول الحوض و أسفله، روعة في كل التفاصيل يصنعها الضوء و جمال الإضاءة في كل التفاصيل

12- روعة و تألق المرايات و الرخام و الإضاءة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

شكل أكثر من رائع لاستخدام المرايات و توضيح أهميتها في حمامات كبيرة أيضاً مثلما تعتبر أهميتها قصوى في الحمامات الاصغر حجماً 

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