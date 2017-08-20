12 فكرة لحمامات كبيرة ومتوسطة ستعجبك

اختيار الحمام المناسب يتوافق مع المساحة المتوفرة لهذا الحمام في منزلك فتلك المساحة مسئولة عن نسبة لا تقل عن 70 % من شكل الحمام فيما بعد سواء في اللون أو في المكونات من أدوات صحية و تشطيب جدران و أرضيات و خامات أيضاً، لذا سيقدم لنا هوميفاي اليوم جولة حرة ما بين حمامات تتنوع في مساحتها بين الكبر و الوسط ولكنها ليست صغيرة استخدمت أساليب متنوعة في كل مكوناتها و اشتركت في الأناقة و روعة الديكور بما يتلائم مع تلك المساحة المريحة لتستغل الاستغلال الأمثل ..
السقف المصنوع من الخشب اختيار رائع و السيراميك المرخم لما فيه من تفاصيل غزيرة و لمحة طبيعية تساعد على مليء الفراغات الكبيرة في حمامك لذا نلاحظ دائماً أنه لو لديك مساحة كبيرة حاول ألا تستخدم أسطح ملساء مصمته لا يوجد بها نقوش مثل السيراميك الأبيض تماماً أو الطلاء السادة
الباركية ساحر و لامع و مناسب للغاية لتجميل أي مساحة كبيرة و يمكننا من التفاعل بسهولة مع الضوء لأنه متوازن من حيث انعكاس الضوء من خلاله فلا يكون كالمرآة مثلاً و لكنه يعكس كزيادة في مستوى الإضاءة
اللون الأبيض متوازن مع الأسود في تصميم هذا الحمام المناسب في كل تفاصيله، أرضيات من الأسود و حوائط من الأبيض من شأنها زيادة الشعور بالمساحة و تحقيق التوازن فيها و اضافة لمسة عصرية كذلك للحمام
روعة تلاقي الأنماط في التصميم تعتبر واضحة في المساحات الكبيرة خصوصاً في الحمامات الراقية مثل هذا النموذج الذي جمع بين روعة الكلاسيكية و جمال المودرن في تفاصيل الحوائط الرائعة و تداخلات الألوان المنطقية بين الاخضر و بعض النحاسي الذي استمد من جمال البانيو و لمعانه الآخاذ
الأحجار من العناصر الطبيعية التي تتناسب مع المساحات الكبيرة أكثر لما فيها من نقوش و جماليات و بروز و اختلاف في الملمس يثري تصميم أي حمام بتفاصيله المميزة
الرخام كشكل من أروع ما يكون لتصميم طبيعي للحمام و يمكننا استخدام البورسلين في الأرضيات عوضاً عنه لما فيه من عملية أكثر و قلة سعر بالمقارنة بالرخام الطبيعي
البساطة و الأناقة في تصميم الحمام المثالي من أقصر طرق التميز في تصميمه فحاول أن تستوعب الأساسيات في تصميمك مثل الغضاءة المناسبة و حسن استغلال أماكن الأطقم الصحية و حجمها أما من ناحية التقسيم فلك مطلق الحرية في اختيار التقسيمات المناسبة سواء كانت من الزجاج الشفاف أو الخشب أو الرخام المموة و فقاً لمساحة حمامك
اقتباس ألوان و جماليات الطبيعة في حمامك أمر رائع خصوصاً لو كان هناك ما يسمح لذلك مثل مساحة كبيرة و اضاءة مناسبة و جدران تستطيع استقبال عناصر الزخرفة الطبيعية مثل هذا الجدار الفاصل بين البانيو و منطقة الاستحمام الاضافية الذي استخدم ليحمل لوحة مرسومة لشلال أكثر من رائع
الهدوء في كل شيء سمة من سمات ما تفضله في الديكور، اللون الهاديء مثالي للبيئة المحيطة الهادئة و النوافذ الكبيرة المفتوحة على الهواء الطلق، حاول أن يكون حمامك محاط بالتفاصيل الشيقة و المتوافقة أيضاً
روعة ورق الحائط تنقل لك أي مشهد طبيعي أو غير طبيعي على جدران و يصعب على أي عين أن تفرقا سوى بالاقتراب منها أو باللمس، فميزة الورق أنه سهل التغيير و بالتالي يغير تماماً الديكور في كل مرة تغيره فيها
لاحظ الأضواء الجميلة في السلالم الخشبية و في الحوائط و حول الحوض و أسفله، روعة في كل التفاصيل يصنعها الضوء و جمال الإضاءة في كل التفاصيل
شكل أكثر من رائع لاستخدام المرايات و توضيح أهميتها في حمامات كبيرة أيضاً مثلما تعتبر أهميتها قصوى في الحمامات الاصغر حجماً