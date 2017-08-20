12 فكرة لحمامات كبيرة ومتوسطة ستعجبك

اختيار الحمام المناسب يتوافق مع المساحة المتوفرة لهذا الحمام في منزلك فتلك المساحة مسئولة عن نسبة لا تقل عن 70 % من شكل الحمام فيما بعد سواء في اللون أو في المكونات من أدوات صحية و تشطيب جدران و أرضيات و خامات أيضاً، لذا سيقدم لنا هوميفاي اليوم جولة حرة ما بين حمامات تتنوع في مساحتها بين الكبر و الوسط ولكنها ليست صغيرة استخدمت أساليب متنوعة في كل مكوناتها و اشتركت في الأناقة و روعة الديكور بما يتلائم مع تلك المساحة المريحة لتستغل الاستغلال الأمثل ..