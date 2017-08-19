تحول رائع لشقة من 80 متر

جميعًا نحب التحولات الرائعة في منازلنا، ولذلك نأخذك اليوم في جولة داخل شقة صغيرة تم تحويلها بطريقة رائعة، للحصول على مساحة أنيقة ومتناغمة، وتم تنفيذ المشروع لتلبية احتياجات أفراد المنزل، بتنظيم المطبخ وإعادة تهيئة الحمام وتشكيل غرفة المعيشة وحتى المداخل والممرات لم ننسى نصيبها من التغيير.. وفي هذا المقال سوف ترى كيف تحول كل ركن فيها ويمكنك بعدها تغيير منزلك بأكمله..
ربما لم يتغير المطبخ كثيرًا لكن مما لا شك فيه أن أصحاب المنزل قد قرروا وضع طاولة لتوفير مساحة مناسبة لتناول وجبه تكفي أربعة أفراد، ليتقاسما معًا وقتًا لطيفًا في نهاية اليوم أو بدايته.
نوافذ كبيرة وتقسيم رائع يلعب دورًا رئيسيًا في المكان، ومنطقة خاصة لتناول الطعام.
ويتميز المطبخ بإسلوب بسيط للغاية وأثاث على خط مستقيم وألوان فاتحة، ويضم جزيرة مركزية وأرفف وجدران عديدة ومصباح كلاسيكي التصميم.
كانت الغرفة مساحة كبيرة، ولكن ليست متجددة الهواء، هنا أرادت العائلة مكانًا للاسترخاء، فضلا عن وجود غرفة طعام، لعشاء خاص مع العائلة والأصدقاء. دعونا نكتشف النتيجة…
الآن غرفة المعيشة الشقة لديها مساحة كبيرة، ومشرقة جدًا.. غرفة المعيشة أنيقة وساحرة، وهناك خزانة خشبية على الحائط، مما يجعل استغلال الفضاء مذهل، وتأتي على النمط الكلاسيكي، عن طريق تصميم الأريكة، والطاولة و الثريا الرائعة.
وكان الممر أساسيًا إلى حد ما، ولم يكن هناك شيء جديد، بل اقتصر على وظيفته المتمثلة في توجيه الناس إلى غرفهم.
ولكن تم تغيير المدخل تمامًا وسترى كيف حدث ذلك..
مع هذه الصورة المزدوجة قبل وبعد التغيير واضح جدا: الصورة الأولى تبين لنا مساحة مظلمة ولا شخصية فيها، والآن نحن نتعجب من مدخل القاعة والممر مشرق ومليئ بالحياة.
ما الذي تغير؟ كل شيء! الضوء، والديكور، والأبواب التي أعطت سحر رائع للممرات.
الحمام قبل كان الحمام يحمل فضاء تقليدي وممل قليلًا، وتصميم لا جديد فيه ويحتاج تمامًا إلى تغيير.
ولكن الآن هو الحمام رائع، وأصبح يشبه الفندق. مرة أخرى لعبت الألوان والإضاءة دورًا حاسمًا.
أما بالنسبة للديكور، فإنه لا يزال بسيطا: عدد قليل من الفروع الخضراء موزعة ولامعة كان كافيًا لجعل هذا الفضاء أكثر جمالا.
الغرفة، مثل بقية الغرف كانت بعيدة كل البعد عن مشروع الأحلام. هنا لا يوجد سوى نافذة صغيرة، ولا يوجد مجال للحياه في غرفة مريحة.
دعونا نعرف كيف تحولت!
انها لا تبدو هي نفسها، كان السرير تحت النافذة، والرهان على القوام فريد من نوعه والألوان والأنماط مميزة، مما يجعل هذا الفضاء كامل الشخصية.
لاحظ التفاصيل من اثنين من مصابيح السرير، اختاروا تعليق اثنين من المصابيح إلى السقف.
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