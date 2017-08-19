الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

تحول رائع لشقة من 80 متر

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Reforma "LLave en mano" en Córdoba, Apersonal Apersonal مطبخ
Loading admin actions …

جميعًا نحب التحولات الرائعة في منازلنا، ولذلك نأخذك اليوم في جولة داخل شقة صغيرة تم تحويلها بطريقة رائعة، للحصول على مساحة أنيقة ومتناغمة، وتم تنفيذ المشروع لتلبية احتياجات أفراد المنزل، بتنظيم المطبخ وإعادة تهيئة الحمام وتشكيل غرفة المعيشة وحتى المداخل والممرات لم ننسى نصيبها من التغيير.. وفي هذا المقال سوف ترى كيف تحول كل ركن فيها ويمكنك بعدها تغيير منزلك بأكمله..

المطبخ من قبل

Reforma "LLave en mano" en Córdoba, Apersonal Apersonal
Apersonal

Apersonal
Apersonal
Apersonal

Reforma "LLave en mano" en Córdoba, Apersonal Apersonal
Apersonal

Apersonal
Apersonal
Apersonal

ربما لم يتغير المطبخ كثيرًا لكن مما لا شك فيه أن أصحاب المنزل قد قرروا وضع طاولة لتوفير مساحة مناسبة لتناول وجبه تكفي أربعة أفراد، ليتقاسما معًا وقتًا لطيفًا في نهاية اليوم أو بدايته.

المطبخ بعد

Reforma "LLave en mano" en Córdoba, Apersonal Apersonal مطبخ
Apersonal

Apersonal
Apersonal
Apersonal

نوافذ كبيرة وتقسيم رائع يلعب دورًا رئيسيًا في المكان، ومنطقة خاصة لتناول الطعام.

ويتميز المطبخ بإسلوب بسيط للغاية وأثاث على خط مستقيم وألوان فاتحة، ويضم جزيرة مركزية وأرفف وجدران عديدة ومصباح كلاسيكي التصميم.

الغرفة من قبل

Reforma "LLave en mano" en Córdoba, Apersonal Apersonal
Apersonal

Apersonal
Apersonal
Apersonal

كانت الغرفة مساحة كبيرة، ولكن ليست متجددة الهواء، هنا أرادت العائلة مكانًا للاسترخاء، فضلا عن وجود غرفة طعام، لعشاء خاص مع العائلة والأصدقاء. دعونا نكتشف النتيجة…

Reforma "LLave en mano" en Córdoba, Apersonal Apersonal
Apersonal

Apersonal
Apersonal
Apersonal

الغرفة بعد

Reforma "LLave en mano" en Córdoba, Apersonal Apersonal غرفة المعيشة
Apersonal

Apersonal
Apersonal
Apersonal

الآن غرفة المعيشة الشقة لديها مساحة كبيرة، ومشرقة جدًا.. غرفة المعيشة أنيقة وساحرة، وهناك خزانة خشبية على الحائط، مما يجعل استغلال الفضاء مذهل، وتأتي على النمط الكلاسيكي، عن طريق تصميم الأريكة، والطاولة و الثريا الرائعة.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

الممر من قبل

Reforma "LLave en mano" en Córdoba, Apersonal Apersonal
Apersonal

Apersonal
Apersonal
Apersonal

وكان الممر أساسيًا إلى حد ما، ولم يكن هناك شيء جديد، بل اقتصر على وظيفته المتمثلة في توجيه الناس إلى غرفهم.

ولكن تم تغيير المدخل تمامًا وسترى كيف حدث ذلك..

Reforma "LLave en mano" en Córdoba, Apersonal Apersonal
Apersonal

Apersonal
Apersonal
Apersonal

الممر بعد

Reforma "LLave en mano" en Córdoba, Apersonal Apersonal الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج
Apersonal

Apersonal
Apersonal
Apersonal

مع هذه الصورة المزدوجة قبل وبعد التغيير واضح جدا: الصورة الأولى تبين لنا مساحة مظلمة ولا شخصية فيها، والآن نحن نتعجب من مدخل القاعة والممر مشرق ومليئ بالحياة.

ما الذي تغير؟ كل شيء! الضوء، والديكور، والأبواب التي أعطت سحر رائع للممرات.

الحمام قبل

Reforma "LLave en mano" en Córdoba, Apersonal Apersonal
Apersonal

Apersonal
Apersonal
Apersonal

الحمام قبل كان الحمام يحمل فضاء تقليدي وممل قليلًا، وتصميم لا جديد فيه ويحتاج تمامًا إلى تغيير.

Reforma "LLave en mano" en Córdoba, Apersonal Apersonal
Apersonal

Apersonal
Apersonal
Apersonal

الحمام بعد

Reforma "LLave en mano" en Córdoba, Apersonal Apersonal حمام
Apersonal

Apersonal
Apersonal
Apersonal

ولكن الآن هو الحمام رائع، وأصبح يشبه الفندق. مرة أخرى لعبت الألوان والإضاءة دورًا حاسمًا.

أما بالنسبة للديكور، فإنه لا يزال بسيطا: عدد قليل من الفروع الخضراء موزعة ولامعة كان كافيًا لجعل هذا الفضاء أكثر جمالا.

غرفة النوم قبل

Reforma "LLave en mano" en Córdoba, Apersonal Apersonal
Apersonal

Apersonal
Apersonal
Apersonal

الغرفة، مثل بقية الغرف كانت بعيدة كل البعد عن مشروع الأحلام. هنا لا يوجد سوى نافذة صغيرة، ولا يوجد مجال للحياه في غرفة مريحة.

دعونا نعرف كيف تحولت!

الغرفة بعد

Reforma "LLave en mano" en Córdoba, Apersonal Apersonal غرفة نوم
Apersonal

Apersonal
Apersonal
Apersonal

انها لا تبدو هي نفسها، كان السرير تحت النافذة، والرهان على القوام فريد من نوعه والألوان والأنماط مميزة، مما يجعل هذا الفضاء كامل الشخصية.

لاحظ التفاصيل من اثنين من مصابيح السرير، اختاروا تعليق اثنين من المصابيح إلى السقف.

شاهد أيضًا شقة وظيفية للغاية ستدهشك

كيف تقوم بتزيين مطبخك بأقل تكلفة ممكنة
هل أعجبتك الشقة؟ شاركنا برأيك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً