تحول رائع لشقة من 80 متر

وكان الممر أساسيًا إلى حد ما، ولم يكن هناك شيء جديد، بل اقتصر على وظيفته المتمثلة في توجيه الناس إلى غرفهم.

ولكن تم تغيير المدخل تمامًا وسترى كيف حدث ذلك..