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كيف تختار الإضاءة المناسبة لغرفة معيشتك

Mohammed Awad Mohammed Awad
Apartamento ECB, Thiago Mondini Arquitetura Thiago Mondini Arquitetura غرفة المعيشة
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الإضاءة المناسبة لغرفة المعيشة تضيف إليها جانب هام قد نغفل عنه و نهتم بمكونات أخرى كالأثاث و السجاد و طلاء الجدران و لكن في الحقيقة أن الإضاءة في حد ذاتها هي التي ستبرز كل تلك المكونات و لو تم سوء اختيارها سيكون من الصعب الشعور بأي جوانب جمالية في الغرفة خصوصاً لو كانت صغيرة المساحة مما سيضاعف المسألة تعقيداً، اليوم هوميفاي سوف يوضح لنا بعض النقاط الهامة التي تخبرنا الطريقة الصحيحة للإضاءة في غرفة معيشتك ..

إليكم التفاصيل ..

1- اضاءة متساوية و بيوت نور متصلة

Ristrutturazione appartamento Roma, Prenestino, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة المعيشة
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

اختيار الإضاءة المتساوية في كل أرجاء الغرفة تساعد غرفة معيشتك المربعة و المغلقة بأربعة جدران مثل المربع أو المستطيل من كل الجوانب و هي تساعد على اضاءة الغرفة بالكامل دون أن تزيد عن الحاجة و تؤذي تلك المساحة المغلقة بمقدار أكثر من المطلوب، لاحظ شكل و مستوى الضوء في الجبس و تحديداً في بيوت النور المحيطة بالسقف و بالتالي وزعت الإضاءة بدقة في كل الأرجاء مما أظهر الغرفة بشكل متوازن

2- اضاءة موجهة عملية و رخيصة الثمن

CAPITAL GREEN-2, SPACCE INTERIORS SPACCE INTERIORS غرفة المعيشة
SPACCE INTERIORS

SPACCE INTERIORS
SPACCE INTERIORS
SPACCE INTERIORS

في المساحات الشاسعة يمكنك استخدام اللمبات التي يمكن توجيهها مثل تلك اللمبات المثبتة على شاسية معدني في السقف و نظراً لاتساع المساحة فلا يمكن أن نوجه الضوء على مساحة أو جهة معينة و لكن لكل جزء كمية ضوء متساوية و هذا الحل يعتبر من الحلول العملية و الموفرة في الوقت ذاته

3- قطع مضاءة في السقف تغطي مساحة كبيرة

Residential, Prabu Shankar Photography Prabu Shankar Photography غرفة المعيشة
Prabu Shankar Photography

Prabu Shankar Photography
Prabu Shankar Photography
Prabu Shankar Photography

هناك نوعية مناسبة للمساحة الكبيرة و هي الأسقف المضاءة و هي عبارة عن بيوت نور مغطاة بالإكليرك أو الزجاج المصنفر في السقف و تظهر و كأنها كلها مضيئة بطريقة قوية من فوق الغرفة و ميزتها أنها تغطي مساحة كبيرة من الغرف دون التأذي بقوة أو شدة الضوء

4- نجفة واحدة قد تكفي

Piso modernista en Barcelona, Dröm Living Dröm Living غرفة المعيشة
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

في المساحات الصغيرة لغرف المعيشة يمكنك استخدام مستوى واحد من الضوء دون مشاكل و هذا عن طريق استخدام نجفة متوسطة لسقف الغرفة و تسمح بمرور الضوء لسائر الغرفة و هو ما سوف تشعر به بمجرد اضائتها و لتفادي حدوث أي مشكلات للعتمة و ما شابه من مشكلات الإضاءة حاول أن تستخدم قطع أثاث فاتحة اللون لتضمن تفاعل رائع مع أي كمية للضوء حتى لو كانت أقل من المطلوب

5- بيوت نور سبوتات متقطعة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

في المساحات الصغيرة أيضاً ربما نكتفي بالاسبوتات المدفونة في الجبس حول الغرفة بشكل متقطع لنحصل على شدة الإضاءة التي نطمح إليها خصوصاً أن التصميم لا يتطلب كمية أقوى من تلك نظراً لحيادته و اسلوبه الرومانسي الذي يظهر في باقي التفاصيل بين رمادية الأثاث و سخونة ألوان البرواز في وسط الجدار الرئيسي في الغرفة

6- روعة تصميم الاسبوتات بطريقة ظاهرة كالنجوم

Apartamento ECB, Thiago Mondini Arquitetura Thiago Mondini Arquitetura غرفة المعيشة
Thiago Mondini Arquitetura

Thiago Mondini Arquitetura
Thiago Mondini Arquitetura
Thiago Mondini Arquitetura

الاسبوتات المتكررة و المدفونة في السقف و لكن ظاهرة تعتبر حلاً عصرياً لإضاءة غرفة معيشة كبيرة و مترامية الأطراف حيث تسمح لك تلك الطريقة بتغطية مساحة كبيرة و بمحاكات نجوم السماء في سقف غرفتك بطريقة مثيرة للغاية

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