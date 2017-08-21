كيف تختار الإضاءة المناسبة لغرفة معيشتك

الإضاءة المناسبة لغرفة المعيشة تضيف إليها جانب هام قد نغفل عنه و نهتم بمكونات أخرى كالأثاث و السجاد و طلاء الجدران و لكن في الحقيقة أن الإضاءة في حد ذاتها هي التي ستبرز كل تلك المكونات و لو تم سوء اختيارها سيكون من الصعب الشعور بأي جوانب جمالية في الغرفة خصوصاً لو كانت صغيرة المساحة مما سيضاعف المسألة تعقيداً، اليوم هوميفاي سوف يوضح لنا بعض النقاط الهامة التي تخبرنا الطريقة الصحيحة للإضاءة في غرفة معيشتك ..
إليكم التفاصيل ..
اختيار الإضاءة المتساوية في كل أرجاء الغرفة تساعد غرفة معيشتك المربعة و المغلقة بأربعة جدران مثل المربع أو المستطيل من كل الجوانب و هي تساعد على اضاءة الغرفة بالكامل دون أن تزيد عن الحاجة و تؤذي تلك المساحة المغلقة بمقدار أكثر من المطلوب، لاحظ شكل و مستوى الضوء في الجبس و تحديداً في بيوت النور المحيطة بالسقف و بالتالي وزعت الإضاءة بدقة في كل الأرجاء مما أظهر الغرفة بشكل متوازن
في المساحات الشاسعة يمكنك استخدام اللمبات التي يمكن توجيهها مثل تلك اللمبات المثبتة على شاسية معدني في السقف و نظراً لاتساع المساحة فلا يمكن أن نوجه الضوء على مساحة أو جهة معينة و لكن لكل جزء كمية ضوء متساوية و هذا الحل يعتبر من الحلول العملية و الموفرة في الوقت ذاته
هناك نوعية مناسبة للمساحة الكبيرة و هي الأسقف المضاءة و هي عبارة عن بيوت نور مغطاة بالإكليرك أو الزجاج المصنفر في السقف و تظهر و كأنها كلها مضيئة بطريقة قوية من فوق الغرفة و ميزتها أنها تغطي مساحة كبيرة من الغرف دون التأذي بقوة أو شدة الضوء
في المساحات الصغيرة لغرف المعيشة يمكنك استخدام مستوى واحد من الضوء دون مشاكل و هذا عن طريق استخدام نجفة متوسطة لسقف الغرفة و تسمح بمرور الضوء لسائر الغرفة و هو ما سوف تشعر به بمجرد اضائتها و لتفادي حدوث أي مشكلات للعتمة و ما شابه من مشكلات الإضاءة حاول أن تستخدم قطع أثاث فاتحة اللون لتضمن تفاعل رائع مع أي كمية للضوء حتى لو كانت أقل من المطلوب
في المساحات الصغيرة أيضاً ربما نكتفي بالاسبوتات المدفونة في الجبس حول الغرفة بشكل متقطع لنحصل على شدة الإضاءة التي نطمح إليها خصوصاً أن التصميم لا يتطلب كمية أقوى من تلك نظراً لحيادته و اسلوبه الرومانسي الذي يظهر في باقي التفاصيل بين رمادية الأثاث و سخونة ألوان البرواز في وسط الجدار الرئيسي في الغرفة
الاسبوتات المتكررة و المدفونة في السقف و لكن ظاهرة تعتبر حلاً عصرياً لإضاءة غرفة معيشة كبيرة و مترامية الأطراف حيث تسمح لك تلك الطريقة بتغطية مساحة كبيرة و بمحاكات نجوم السماء في سقف غرفتك بطريقة مثيرة للغاية