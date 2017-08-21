كيف تختار الإضاءة المناسبة لغرفة معيشتك

في المساحات الصغيرة لغرف المعيشة يمكنك استخدام مستوى واحد من الضوء دون مشاكل و هذا عن طريق استخدام نجفة متوسطة لسقف الغرفة و تسمح بمرور الضوء لسائر الغرفة و هو ما سوف تشعر به بمجرد اضائتها و لتفادي حدوث أي مشكلات للعتمة و ما شابه من مشكلات الإضاءة حاول أن تستخدم قطع أثاث فاتحة اللون لتضمن تفاعل رائع مع أي كمية للضوء حتى لو كانت أقل من المطلوب