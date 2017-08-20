منزل غريب و تصميم مثالي

منزل لأول وهلة تراه فيها تعتقد أنه من منازل الريف التي تتميز بالبساطة لاسيما موقعه الذي يتوسط الأشجار و يتلاعب به الريح و لا يحيطه أي مباني حضرية من أي جانب فقط الطبيعة و لون الشجر و الغابات الخلاب لمن يعشق الطبيعة التي ستعد الجنة بالنسبة له في هذا المشهد و هذا الموقع، و لكن هذا ليس كل شيء فالتصميم من الداخل مختلف تماماً عن روح الخارج الهادئة فبالداخل أحدث صيحات التصميمات العصرية من إضاءة و مفروشات و ألوان و تقسيمات،
هوميفاي سوف يصحبنا في جولة رائعة بداخل جدران هذا المنزل المختلف تماماً داخله عن خارجه ..
إليكم التفاصيل..
أما المنزل من الداخل فيوجد فيه نقلة نوعية من البساطة للتكاتف و التقسيم المثالي للأثاث بطريقة عصرية مميزة، و هو ما يظهر في طريقة تصميم السلم بطريقة زجزاج بدون اسوار ضخمة و لون الركنة التي على شكل حرف L التي أحدثت تقسيم معنوي بين الممر المؤدي للسلم و بين المطبخ و المناطق حول السفرة و غرفة المعيشة
المنزل من واجهته الخارجية في أثناء الليل يظهر لنا البساطة الشديدة في التفاصيل ما بين اللون الأبيض و حلوق الخشب في الفواصل و السقف و لكن الإبداع تجسد في استخدام الإضاءة في التجاويف و حول الأبواب و النوافذ بطريقة مثالية لا يوجد فيها تكلف و لكن الضوء السليم في المكان السليم
في لحظات النهار يتألق اللون الأبيض و سط الطبيعة و يتلألأ الخشب بلون ذهبي خلاب يظهر المنزل وسط هذا الكم من الطبيعة الخضراء و الأشجار المتناثرة في الخلفية فيما يحيط بالمنزل من كل جانب، لذا فإن اللون الأبيض أكثر من رائع وظيفياً في النهار و تألقاً في الليل
نلاحظ استخدام أبواب منزلقة في المساحات الداخلية الضيقة و هي طريقة رائعة للتخلص من ضيق المساحة و استخدام طرق مبتكرة للتقسيم و الفصل الداخلي مع مراعاة اللون الأبيض و المرايات لتكتمل الحيلة بامداد شعور خاص بالاتساع
في استغلال واضح من قبل المصمم للمحيط الساحر تم فتح نوافذ ثابتة في الجدار و تثبيت مكتب فيه عن طريق رف خشبي بطول الحائط و كرسي متحرك يمكنه التحرك في أي مكان من الرف بسهولة فيمكننا استخدامه كركن للعمل يضم أكثر من شخص باضافة المقاعد فقط وبالتالي استغللنا مساحة هائلة كانت في طور الإهدار
بنفس فكرة المكتب يستغل المصمم كل المساحات المتوفرة لخلق مساحات للمشاركة مع أفراد الأسرة و الأصدقاء فهنا مثلاً استغل ممر خارجي فصمم شرفة جانبية للمنزل تتميز بالضوء الشاعري و الهدوء و جلسة ثنائية للغرض ذاته
لاحظ تناثر الرفوف بطريقة منظمة و استخدام خزانة خشبية لتحمل التلفاز بطريقة مميزة و بنفس لون المكتبة ستتأكد من نبوغ المصمم و اهتمامه بعنصر التوازن و حسن التقسيم كعامل أساسي في عمله
التصميم بسيط بالفعل و لكنه مصمم بعناية و اتقان لايوجد فيه اي جزء فائض عن الحاجة حتى السلم لا يكون إلا هكذا بتلك الطريقة التي حافظت على المساحة مع مراعاة مساحات مناسبة لراحة العينين و لحرية الحركة بين الغرف و المناطق المقسمة في الأعلى و الأسفل