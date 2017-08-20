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منزل غريب و تصميم مثالي

Mohammed Awad Mohammed Awad
BELLE HOME MODEL, FANFARE CO., LTD FANFARE CO., LTD منزل خشبي
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منزل لأول وهلة تراه فيها تعتقد أنه من منازل الريف التي تتميز بالبساطة لاسيما موقعه الذي يتوسط الأشجار و يتلاعب به الريح و لا يحيطه أي مباني حضرية من أي جانب فقط الطبيعة و لون الشجر و الغابات الخلاب لمن يعشق الطبيعة التي ستعد الجنة بالنسبة له في هذا المشهد و هذا الموقع، و لكن هذا ليس كل شيء فالتصميم من الداخل مختلف تماماً عن روح الخارج الهادئة فبالداخل أحدث صيحات التصميمات العصرية من إضاءة و مفروشات و ألوان و تقسيمات، 

هوميفاي سوف يصحبنا في جولة رائعة بداخل جدران هذا المنزل المختلف تماماً داخله عن خارجه ..

إليكم التفاصيل..

أناقة و تقسيم مثالي

BELLE HOME MODEL, FANFARE CO., LTD FANFARE CO., LTD غرفة المعيشة
FANFARE CO., LTD

FANFARE CO., LTD
FANFARE CO., LTD
FANFARE CO., LTD

أما المنزل من الداخل فيوجد فيه نقلة نوعية من البساطة للتكاتف و التقسيم المثالي للأثاث بطريقة عصرية مميزة، و هو ما يظهر في طريقة تصميم السلم بطريقة زجزاج بدون اسوار ضخمة و لون الركنة التي على شكل حرف L  التي أحدثت تقسيم معنوي بين الممر المؤدي للسلم و بين المطبخ و المناطق حول السفرة و غرفة المعيشة

هدوء و شاعرية و محيط ساحر

BELLE HOME MODEL, FANFARE CO., LTD FANFARE CO., LTD منزل خشبي
FANFARE CO., LTD

FANFARE CO., LTD
FANFARE CO., LTD
FANFARE CO., LTD

المنزل من واجهته الخارجية في أثناء الليل يظهر لنا البساطة الشديدة في التفاصيل ما بين اللون الأبيض و حلوق الخشب في الفواصل و السقف و لكن الإبداع تجسد في استخدام الإضاءة في التجاويف و حول الأبواب و النوافذ بطريقة مثالية لا يوجد فيها تكلف و لكن الضوء السليم في المكان السليم

ما بين الليل و النهار نقاء الأبيض حاضر بقوة

BELLE HOME MODEL, FANFARE CO., LTD FANFARE CO., LTD منزل خشبي
FANFARE CO., LTD

FANFARE CO., LTD
FANFARE CO., LTD
FANFARE CO., LTD

في لحظات النهار يتألق اللون الأبيض و سط الطبيعة و يتلألأ الخشب بلون ذهبي خلاب يظهر المنزل وسط هذا الكم من الطبيعة الخضراء و الأشجار المتناثرة في الخلفية فيما يحيط بالمنزل من كل جانب، لذا فإن اللون الأبيض أكثر من رائع وظيفياً في النهار و تألقاً في الليل

حمام صغير و أبواب جرارة

BELLE HOME MODEL, FANFARE CO., LTD FANFARE CO., LTD حمام
FANFARE CO., LTD

FANFARE CO., LTD
FANFARE CO., LTD
FANFARE CO., LTD

نلاحظ استخدام أبواب منزلقة في المساحات الداخلية الضيقة و هي طريقة رائعة للتخلص من ضيق المساحة و استخدام طرق مبتكرة للتقسيم و الفصل الداخلي مع مراعاة اللون الأبيض و المرايات لتكتمل الحيلة بامداد شعور خاص بالاتساع

مساحة رائعة للعمل المكتبي

BELLE HOME MODEL, FANFARE CO., LTD FANFARE CO., LTD مكتب عمل أو دراسة
FANFARE CO., LTD

FANFARE CO., LTD
FANFARE CO., LTD
FANFARE CO., LTD

في استغلال واضح من قبل المصمم للمحيط الساحر تم فتح نوافذ ثابتة في الجدار و تثبيت مكتب فيه عن طريق رف خشبي بطول الحائط و كرسي متحرك يمكنه التحرك في أي مكان من الرف بسهولة فيمكننا استخدامه كركن للعمل يضم أكثر من شخص باضافة المقاعد فقط وبالتالي استغللنا مساحة هائلة كانت في طور الإهدار

مساحة خارجية هادئة لجلسة شاعرية لا تنسى

BELLE HOME MODEL, FANFARE CO., LTD FANFARE CO., LTD حديقة
FANFARE CO., LTD

FANFARE CO., LTD
FANFARE CO., LTD
FANFARE CO., LTD

بنفس فكرة المكتب يستغل المصمم كل المساحات المتوفرة لخلق مساحات للمشاركة مع أفراد الأسرة و الأصدقاء فهنا مثلاً استغل ممر خارجي فصمم شرفة جانبية للمنزل تتميز بالضوء الشاعري و الهدوء و جلسة  ثنائية للغرض ذاته

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مكتبة ولا أروع

BELLE HOME MODEL, FANFARE CO., LTD FANFARE CO., LTD غرفة المعيشة
FANFARE CO., LTD

FANFARE CO., LTD
FANFARE CO., LTD
FANFARE CO., LTD

لاحظ تناثر الرفوف بطريقة منظمة و استخدام خزانة خشبية لتحمل التلفاز بطريقة مميزة و بنفس لون المكتبة ستتأكد من نبوغ المصمم و اهتمامه بعنصر التوازن و حسن التقسيم كعامل أساسي في عمله

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بساطة في التصميم

BELLE HOME MODEL, FANFARE CO., LTD FANFARE CO., LTD إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
FANFARE CO., LTD

FANFARE CO., LTD
FANFARE CO., LTD
FANFARE CO., LTD

التصميم بسيط بالفعل و لكنه مصمم بعناية و اتقان لايوجد فيه اي جزء فائض عن الحاجة حتى السلم لا يكون إلا هكذا بتلك الطريقة التي حافظت على المساحة مع مراعاة مساحات مناسبة لراحة العينين و لحرية الحركة بين الغرف و المناطق المقسمة في الأعلى و الأسفل

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