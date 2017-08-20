منزل غريب و تصميم مثالي

منزل لأول وهلة تراه فيها تعتقد أنه من منازل الريف التي تتميز بالبساطة لاسيما موقعه الذي يتوسط الأشجار و يتلاعب به الريح و لا يحيطه أي مباني حضرية من أي جانب فقط الطبيعة و لون الشجر و الغابات الخلاب لمن يعشق الطبيعة التي ستعد الجنة بالنسبة له في هذا المشهد و هذا الموقع، و لكن هذا ليس كل شيء فالتصميم من الداخل مختلف تماماً عن روح الخارج الهادئة فبالداخل أحدث صيحات التصميمات العصرية من إضاءة و مفروشات و ألوان و تقسيمات،

هوميفاي سوف يصحبنا في جولة رائعة بداخل جدران هذا المنزل المختلف تماماً داخله عن خارجه ..

إليكم التفاصيل..