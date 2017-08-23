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7 نصائح لجعل المنزل مكان لاستعادة طاقتك

ريم عوض ريم عوض
McLean Transitional , FORMA Design Inc. FORMA Design Inc. غرفة المعيشة
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تأتي علينا بعض الأوقات نشعر أن المنزل لم يعد مكان مريح لك ولأعصابك خاصة مع ضيق الوقت وعدم قدرتك على التوفيق بين الاعتناء به والقيام بعملك خارج المنزل في نفس الوقت. في هذا المقال نقدم لك بعض النصائح لتستعيد منزلك المريح مرة أخرى!

1- انشئ مناطق لقضاء وقت مريح

McLean Transitional , FORMA Design Inc. FORMA Design Inc. غرفة المعيشة
FORMA Design Inc.

FORMA Design Inc.
FORMA Design Inc.
FORMA Design Inc.

لا تستهن بوجود أماكن للراحة في المنزل يمكنك قضاء فيها بعض الوقت مسترخيًا أو لغفوة سريعة قد لا تزيد علىى 15 دقيقة بين الظهر والعصر تستعيد من خلالها طاقتك لاستكمال اليوم. كنبة مريحة في غرفة المعيشة أو حتى في ركن ما أو في الطرقة وضوء خافت أو ستائر حاجبة للضوء إذا كنت ستغفو نهارًا، وقد حصلت على مكان مثالي للراحة! 

2- الألوان الهادئة

Royal suite | Bedroom, WORKSPACE architects & interior designers WORKSPACE architects & interior designers غرفة نوم
WORKSPACE architects &amp; interior designers

WORKSPACE architects & interior designers
WORKSPACE architects &amp; interior designers
WORKSPACE architects & interior designers

اصنع جوًا كاملًا يساعد على الهدوء والاسترخاء باختيار ألوان هادئة ومريحة للأعصاب كالألوان الكريمية والبيج والإضاءة الدافئة. السجاد السميك اللين والأغطية الخفيفة من التفاصيل التي تساعدك على الشعور بالراحة.

3- امنع الأجهزة والشاشات

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

قد تستغرب أن توجع هذه النصيحة للكبار أيضًا وليس للأطفال فقط! ولكن أثبتت الدراسات أن استخدام الأجهزة ذات الشاشات، كالتليفزيون والهواتف الذكية واللابتوب، من مسسبات القلق لما تسببه من تحفيز زائد للمخ وتشارك في في صعوبة دخولك في مرحلة النوم بسبب عدم ارتفاع هرمون الميلاتونين المسؤول عن هذه العملية.

4- خصص مكانًا للعب

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

من قال أن الأطفال فقط يحتاجون لأماكن مخصصة للمرح؟ أنت تريد ذلك أيضًا لتستعيد طاقتك خاصة خلال أجازة نهاية الأسبوع! خصص مكانًا في المنزل للغناء والرقص والألعاب الجماعية كألعاب الألواح مثلا (Board games) لتأخذ قسط من المرح والعودة للطفولة! ستذهل من وقعها على طاقتك.

5- تعرض للشمس والهواء الطلق

homify بلكونة أو شرفة خشب Wood effect
homify

homify
homify
homify

قضاء بعض الوقت في الخارج يحفز جسمك على الحصول على فيتامتين د من خلال تعرضك للشمس والذي يؤثر على حالتك المزاجية كما يؤثر على طافتك جسمانيًا أيصُا!

6- اوجد لنفسك هواية

"Mein Lieblingsplatz", 2kn Architekt + Landschaftsarchitekt 2kn Architekt + Landschaftsarchitekt حديقة حجر Green
2kn Architekt + Landschaftsarchitekt

2kn Architekt + Landschaftsarchitekt
2kn Architekt + Landschaftsarchitekt
2kn Architekt + Landschaftsarchitekt

قد تستغرب من حقيقة أنك يمكنك استعادة طاقتك بشغل نفسك زيادة وعدم النوم أو الاسترخاء فقط! ولكن قيامك بنشاط تحبه يمكنه فعل ذلك كالسحر. ازرع بعض النباتات واهتم بها وتابعها وهي تنمو بومًا بعد يوم، ارسم ولوّن أو حتى قم بتعلم التفصيل وفنون الحياكة.

7- شجع أطفالك على مشاركتك

BGC Yunuseli Toki / Bursa, GEKADESIGN GEKADESIGN غرفة الاطفال
GEKADESIGN

GEKADESIGN
GEKADESIGN
GEKADESIGN

من الأشياء التي يمكنها أن تجعل وجودك في المنزل مرهقًا بالنسبة لك هو قيامك بجميع مهام المنزل دون مساعدة من أحد وخاصة أطفالك! قم بمشاركتهم في كتابة جدول واضح لمهام كل فرد مما يقسّم المجهود عليكم جميعًا ويشارك في تعليمهم المسؤولية وإحساسهم بالإنجازات في نفس الوقت.

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