7 نصائح لجعل المنزل مكان لاستعادة طاقتك

لا تستهن بوجود أماكن للراحة في المنزل يمكنك قضاء فيها بعض الوقت مسترخيًا أو لغفوة سريعة قد لا تزيد علىى 15 دقيقة بين الظهر والعصر تستعيد من خلالها طاقتك لاستكمال اليوم. كنبة مريحة في غرفة المعيشة أو حتى في ركن ما أو في الطرقة وضوء خافت أو ستائر حاجبة للضوء إذا كنت ستغفو نهارًا، وقد حصلت على مكان مثالي للراحة!