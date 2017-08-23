7 نصائح لجعل المنزل مكان لاستعادة طاقتك

تأتي علينا بعض الأوقات نشعر أن المنزل لم يعد مكان مريح لك ولأعصابك خاصة مع ضيق الوقت وعدم قدرتك على التوفيق بين الاعتناء به والقيام بعملك خارج المنزل في نفس الوقت. في هذا المقال نقدم لك بعض النصائح لتستعيد منزلك المريح مرة أخرى!
لا تستهن بوجود أماكن للراحة في المنزل يمكنك قضاء فيها بعض الوقت مسترخيًا أو لغفوة سريعة قد لا تزيد علىى 15 دقيقة بين الظهر والعصر تستعيد من خلالها طاقتك لاستكمال اليوم. كنبة مريحة في غرفة المعيشة أو حتى في ركن ما أو في الطرقة وضوء خافت أو ستائر حاجبة للضوء إذا كنت ستغفو نهارًا، وقد حصلت على مكان مثالي للراحة!
اصنع جوًا كاملًا يساعد على الهدوء والاسترخاء باختيار ألوان هادئة ومريحة للأعصاب كالألوان الكريمية والبيج والإضاءة الدافئة. السجاد السميك اللين والأغطية الخفيفة من التفاصيل التي تساعدك على الشعور بالراحة.
قد تستغرب أن توجع هذه النصيحة للكبار أيضًا وليس للأطفال فقط! ولكن أثبتت الدراسات أن استخدام الأجهزة ذات الشاشات، كالتليفزيون والهواتف الذكية واللابتوب، من مسسبات القلق لما تسببه من تحفيز زائد للمخ وتشارك في في صعوبة دخولك في مرحلة النوم بسبب عدم ارتفاع هرمون الميلاتونين المسؤول عن هذه العملية.
من قال أن الأطفال فقط يحتاجون لأماكن مخصصة للمرح؟ أنت تريد ذلك أيضًا لتستعيد طاقتك خاصة خلال أجازة نهاية الأسبوع! خصص مكانًا في المنزل للغناء والرقص والألعاب الجماعية كألعاب الألواح مثلا (Board games) لتأخذ قسط من المرح والعودة للطفولة! ستذهل من وقعها على طاقتك.
قضاء بعض الوقت في الخارج يحفز جسمك على الحصول على فيتامتين د من خلال تعرضك للشمس والذي يؤثر على حالتك المزاجية كما يؤثر على طافتك جسمانيًا أيصُا!
قد تستغرب من حقيقة أنك يمكنك استعادة طاقتك بشغل نفسك زيادة وعدم النوم أو الاسترخاء فقط! ولكن قيامك بنشاط تحبه يمكنه فعل ذلك كالسحر. ازرع بعض النباتات واهتم بها وتابعها وهي تنمو بومًا بعد يوم، ارسم ولوّن أو حتى قم بتعلم التفصيل وفنون الحياكة.
من الأشياء التي يمكنها أن تجعل وجودك في المنزل مرهقًا بالنسبة لك هو قيامك بجميع مهام المنزل دون مساعدة من أحد وخاصة أطفالك! قم بمشاركتهم في كتابة جدول واضح لمهام كل فرد مما يقسّم المجهود عليكم جميعًا ويشارك في تعليمهم المسؤولية وإحساسهم بالإنجازات في نفس الوقت.