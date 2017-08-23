6 نصائح لغسيل ملابس أسهل في الصيف

في الصيف نحتاج إلى القيام بعملية الغسيل بشكل اسرع بسبب تكرارها أكثر من باقي الفصول، ولكن أحيانًا نفاجأ بسبب كثرة دورات الغسيل بمشاكل عديدة أو تتسبب تلك العملية في استنفاذ طاقتك ومجهودك الذي كان من الممكن أن توفره لأداء شيء آخر أكثر فائدة.في هذا المقال تقدم لك مجموعة من النصائح لغسيل ملابس أسهل في فصل الصيف نرجو أن تساعدك على حل جميع مشكلاتك في هذا الجانب!
نصيحة بسيطة للغاية أليس كذلك؟ لن تتخيل كم ستوفر عليك من المشقة إذا قمت بأخذها على محمل الجد، فأنت هنا ستعالح المشكلة من حذورها. متى كانت آخر قمت بفرز ملابسك لتتخلص من القديم؟ هذا الأمر سيجعلك تقوم بعدد غسلات أقل وبالتبعية طي كلابس أقل وكي أقل!
من أكثر الأشياء التي توفر الوقت لك أثناء عملية الغسيل هو أن تجد الملابس تم فرزها مسبقا حسب اللون والنوع والخامة. خصص سلة لكل نوع من المنسوجات (ملابس، أغطية، أبيض وألوان تبهت) مثلا، اجعلها كاللعبة خاصة للأطفال الصغار!
السوستة والتطريز المعدني وما إلى ذلك من الممكن أن يتسبب في قطع أو إفساد الملابس الحساسة والرقيقة، فتأكد من فصلها عن باقي الملابس حتى يصبح عمرها أطول ولا تضطر لرميها بعد عدد من الغسلات.
في المصيف بالذات تأكد من أن فوط البحر موجودة في مكان منفصل عن باقي الغسيل الذي تم طيّه لوصول أسهل لها بدون أن تعم الفوضى المكان عند سحب واحدة وراء الثانية خاصة مع وجود أطفال.
عندما تقوم بفرز الملابس أو قبل وضعها في الغسالة كثيرًا ما تجد بعض المحتويات داخل الجيوب، لتسهّل على نفسك الوضول لتلك الأشياء أسرع ووضعها بشكل مرتب حتى لا تعم الفوضى استخدم برطمانات أو أكواب مخصصة لوضع أغراض كل فرد من أفراد المنزل، ثم يعود كل منكم مرة أخرى لأخذ أغراضه.6-
حاول أن تبتعد قدر الإمكان عن الملابس التي تحتاج لعناية خاصة أثناء الغسيل، بالذات في ملابس الصيف الخفيفة والتي تحتاج لسرعة وسهولة في الغسيل لكثرته في هذا الفصل من السنة.