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6 نصائح لغسيل ملابس أسهل في الصيف

ريم عوض ريم عوض
Apartamento Residencial APA, Pauline Kubiak Arquitetura Pauline Kubiak Arquitetura مرآب~ كراج
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في الصيف نحتاج إلى القيام بعملية الغسيل بشكل اسرع بسبب تكرارها أكثر من باقي الفصول، ولكن أحيانًا نفاجأ بسبب كثرة دورات الغسيل بمشاكل عديدة أو تتسبب تلك العملية في استنفاذ طاقتك ومجهودك الذي كان من الممكن أن توفره لأداء شيء آخر أكثر فائدة.في هذا المقال تقدم لك مجموعة من النصائح لغسيل ملابس أسهل في فصل الصيف نرجو أن تساعدك على حل جميع مشكلاتك في هذا الجانب!

1- قلل ملابسك وسيقل الغسيل!

Central Park Bathroom, New York City, Lilian H. Weinreich Architects Lilian H. Weinreich Architects غرفة الملابس بوص/ بامبو
Lilian H. Weinreich Architects

Lilian H. Weinreich Architects
Lilian H. Weinreich Architects
Lilian H. Weinreich Architects

نصيحة بسيطة للغاية أليس كذلك؟ لن تتخيل كم ستوفر عليك من المشقة إذا قمت بأخذها على محمل الجد، فأنت هنا ستعالح المشكلة من حذورها. متى كانت آخر قمت بفرز ملابسك لتتخلص من القديم؟ هذا الأمر سيجعلك تقوم بعدد غسلات أقل وبالتبعية طي كلابس أقل وكي أقل!

2- سهّل العملية على أفراد أسرتك

Bathroom and Laundry Room, STUDIO Z STUDIO Z حمام White
STUDIO Z

STUDIO Z
STUDIO Z
STUDIO Z

من أكثر الأشياء التي توفر الوقت لك أثناء عملية الغسيل هو أن تجد الملابس تم فرزها مسبقا حسب اللون والنوع والخامة. خصص سلة لكل نوع من المنسوجات (ملابس، أغطية، أبيض وألوان تبهت) مثلا، اجعلها كاللعبة خاصة للأطفال الصغار!

3- افصل الملابس ذات التفاصيل الصلبة

Belgravia - Laundry/Ironing Room off Roof Terrace Meltons بلكونة أو شرفة
Meltons

Belgravia – Laundry/Ironing Room off Roof Terrace

Meltons
Meltons
Meltons

السوستة والتطريز المعدني وما إلى ذلك من الممكن أن يتسبب في قطع أو إفساد الملابس الحساسة والرقيقة، فتأكد من فصلها عن باقي الملابس حتى يصبح عمرها أطول ولا تضطر لرميها بعد عدد من الغسلات.

4- ضع فوط البحر بعيدًا بعد طيذها

Utility - Laundry Shelves Absolute Project Management راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Absolute Project Management

Utility – Laundry Shelves

Absolute Project Management
Absolute Project Management
Absolute Project Management

في المصيف بالذات تأكد من أن فوط البحر موجودة في مكان منفصل عن باقي الغسيل الذي تم طيّه لوصول أسهل لها بدون أن تعم الفوضى المكان عند سحب واحدة وراء الثانية خاصة مع وجود أطفال.

5- ضع برطمانات لوضع محتويات الجيوب

Decoração VICARA, Vicara Vicara المنزلديكورات واكسسوارات سيراميك White
Vicara

Vicara
Vicara
Vicara

عندما تقوم بفرز الملابس أو قبل وضعها في الغسالة كثيرًا ما تجد بعض المحتويات داخل الجيوب، لتسهّل على نفسك الوضول لتلك الأشياء أسرع ووضعها بشكل مرتب حتى لا تعم الفوضى استخدم برطمانات أو أكواب مخصصة لوضع أغراض كل فرد من أفراد المنزل، ثم يعود كل منكم مرة أخرى لأخذ أغراضه.6-

6- اشتر ملابس سهلة الغسل

moda atölyesi, GN İÇ MİMARLIK OFİSİ GN İÇ MİMARLIK OFİSİ غرفة الملابس
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

حاول أن تبتعد قدر الإمكان عن الملابس التي تحتاج لعناية خاصة أثناء الغسيل، بالذات في ملابس الصيف الخفيفة والتي تحتاج لسرعة وسهولة في الغسيل لكثرته في هذا الفصل من السنة.

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