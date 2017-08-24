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فيلا رائعة في بيفرلي هيلز 6 أكتوبر

ريم عوض ريم عوض
Private residence-Beverly Hills, Echelle Architects Echelle Architects
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اليوم نأخذكم في جولة داخل فيلا تم تجديدها بالكامل في كمبوند بيفرلي هيلز في السادس من أكتوبر، من أرقي الأماكن في مصر، بحسب طلب العميل فالتصميم الداخلي مقسم لطرازين مختلفين، الدور الأرضي يعكس النمط الكلاسيكي في كل الريسبشن (منطقة الاستقبال) وطاولة السفرة والجناح الرئيسي الخاص بالجدة، أما الدور الأول فصُمم بنمط عصري دافئ ليتوافق مع الأسرة الكبيرة ذات الأعمار المختلفة المكونة من من 6 أفراد. نترككم الآن مع الفيلا الرائعة. 

الجناح الرئيسي

Master Bedroom Echelle Architects
Echelle Architects

Master Bedroom

Echelle Architects
Echelle Architects
Echelle Architects

نبدأ جولتنا بالجناح الرئيسي للجدة المكون من غرفة نوم ومعيشة صغيرة وحمام بحوائط زجاجية لا يهتم كثيرا بالخصوصية داخل الجناح حيث أنه جناح خاص بشخص واحد وطلب العميل أن يصمم على الطراز الكلاسيكي مختلفا عن باقي تصميم الفيلا.

غرفة المعيشة

Living Room Echelle Architects
Echelle Architects

Living Room

Echelle Architects
Echelle Architects
Echelle Architects

غرفة المعيشة مليئة بالديناميكية في التصميم والألوان والخامات. ألوان محايدة مختلفة في الأثاث بين الرمادي والجلد البني في كرسي الليزي بوي، والإطارات ذات الأحجام المختلفة والصور الأبيض والأسود التي تخلق تباينا في التصميم مع الكشافات المثبتة في السقف لتبين جمالهم. من القطع المميزة في هذه الغرفة الأباجورة الحداثية الكبيرة في ركن الغرفة التي تعمل كنجفة الغرفة ولكن خروجا عن المألوف يدون تعليقها في السقف.

صورة جانبية

Living Room Echelle Architects
Echelle Architects

Living Room

Echelle Architects
Echelle Architects
Echelle Architects

من الجانب الآخر لغرفة المعيشة حيث تظهر المكتبة المنشأة بعرض الحائط تحتوي على العديد من الأرفف للكنب والتحف وفي منتصفها تليفزيون منحن بأحدث التكنولوجيا الموجودة حاليا والتي تتيح لجميع الجالسين في الغرفة من أي اتجاه رؤية الشاشة بوضوح.

صورة من أعلى

Living Room Echelle Architects
Echelle Architects

Living Room

Echelle Architects
Echelle Architects
Echelle Architects

في هذه الصورة تتضح أكثر الأباجورة الكبيرة الممتدة لقرب منتصف الغرفة.

غرفة السفرة

Dining Room Echelle Architects
Echelle Architects

Dining Room

Echelle Architects
Echelle Architects
Echelle Architects

غرفة السفرة بنمط كلاسيكي وتبدو رسمية للغاية، مناسبة لإقامة العزومات واستقبال جميع أننواع الضيوف. من المميز في هذا التصميم الحائط البورسلين والنجفة ذات التصميم الفريد من نوعه!

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