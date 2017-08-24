فيلا رائعة في بيفرلي هيلز 6 أكتوبر

اليوم نأخذكم في جولة داخل فيلا تم تجديدها بالكامل في كمبوند بيفرلي هيلز في السادس من أكتوبر، من أرقي الأماكن في مصر، بحسب طلب العميل فالتصميم الداخلي مقسم لطرازين مختلفين، الدور الأرضي يعكس النمط الكلاسيكي في كل الريسبشن (منطقة الاستقبال) وطاولة السفرة والجناح الرئيسي الخاص بالجدة، أما الدور الأول فصُمم بنمط عصري دافئ ليتوافق مع الأسرة الكبيرة ذات الأعمار المختلفة المكونة من من 6 أفراد. نترككم الآن مع الفيلا الرائعة.