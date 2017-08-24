فيلا رائعة في بيفرلي هيلز 6 أكتوبر

اليوم نأخذكم في جولة داخل فيلا تم تجديدها بالكامل في كمبوند بيفرلي هيلز في السادس من أكتوبر، من أرقي الأماكن في مصر، بحسب طلب العميل فالتصميم الداخلي مقسم لطرازين مختلفين، الدور الأرضي يعكس النمط الكلاسيكي في كل الريسبشن (منطقة الاستقبال) وطاولة السفرة والجناح الرئيسي الخاص بالجدة، أما الدور الأول فصُمم بنمط عصري دافئ ليتوافق مع الأسرة الكبيرة ذات الأعمار المختلفة المكونة من من 6 أفراد. نترككم الآن مع الفيلا الرائعة.
نبدأ جولتنا بالجناح الرئيسي للجدة المكون من غرفة نوم ومعيشة صغيرة وحمام بحوائط زجاجية لا يهتم كثيرا بالخصوصية داخل الجناح حيث أنه جناح خاص بشخص واحد وطلب العميل أن يصمم على الطراز الكلاسيكي مختلفا عن باقي تصميم الفيلا.
غرفة المعيشة مليئة بالديناميكية في التصميم والألوان والخامات. ألوان محايدة مختلفة في الأثاث بين الرمادي والجلد البني في كرسي الليزي بوي، والإطارات ذات الأحجام المختلفة والصور الأبيض والأسود التي تخلق تباينا في التصميم مع الكشافات المثبتة في السقف لتبين جمالهم. من القطع المميزة في هذه الغرفة الأباجورة الحداثية الكبيرة في ركن الغرفة التي تعمل كنجفة الغرفة ولكن خروجا عن المألوف يدون تعليقها في السقف.
من الجانب الآخر لغرفة المعيشة حيث تظهر المكتبة المنشأة بعرض الحائط تحتوي على العديد من الأرفف للكنب والتحف وفي منتصفها تليفزيون منحن بأحدث التكنولوجيا الموجودة حاليا والتي تتيح لجميع الجالسين في الغرفة من أي اتجاه رؤية الشاشة بوضوح.
في هذه الصورة تتضح أكثر الأباجورة الكبيرة الممتدة لقرب منتصف الغرفة.
غرفة السفرة بنمط كلاسيكي وتبدو رسمية للغاية، مناسبة لإقامة العزومات واستقبال جميع أننواع الضيوف. من المميز في هذا التصميم الحائط البورسلين والنجفة ذات التصميم الفريد من نوعه!