8 نصائح للحفاظ على أغراضك أثناء النقل

قم بقضاء بعض الوقت في كل غرفة وافرز أغراضك بين ما تريد أن تبقيه وما ستتخلى عنه، فما لا تحتاجه لن تكون هناك فائدة من نقله! لن يكون عندك فرصة أفضل من ذلك للتخلي عن الأشياء غير الضرورية مثل فرصة النقل خاصة إذا كنت ممكن يتعلقون بالأشياء. فكّر في أن ذلك سيساعدك كثيرًا أثناء النقل وأثناء وضع أغراضك مرة أخرى في المكان الجديد. لا تكتفي بمجرد وضع كل شيء في صناديق!