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8 نصائح للحفاظ على أغراضك أثناء النقل

ريم عوض ريم عوض
homify غرفة الاطفال MDF Turquoise
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النقل من منزل إلى آخر من الأشياء التي توتر أعصابنا جميعًا ولا نحبها، حتى لو كان المنزل الجديد أجمل ونطمح للسكن فيه، لذلك نحتاج إلى خطة محكمة ووضع في الاعتبر بعض القواعد والنصائح المهمة التي ستوفر علينا الكثير من المجهود والوقت. في هذا المال نقدم لك 8 نصائح للحفاظ على أغراضك أثناء النقل نرجو أن تساعدك!

1- تخلص من الفوضى أولًا

Luxury Kalorama Condo Renovation in Washington DC, BOWA - Design Build Experts BOWA - Design Build Experts راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
BOWA – Design Build Experts

BOWA - Design Build Experts
BOWA – Design Build Experts
BOWA - Design Build Experts

قم بقضاء بعض الوقت في كل غرفة وافرز أغراضك بين ما تريد أن تبقيه وما ستتخلى عنه، فما لا تحتاجه لن تكون هناك فائدة من نقله! لن يكون عندك فرصة أفضل من ذلك للتخلي عن الأشياء غير الضرورية مثل فرصة النقل خاصة إذا كنت ممكن يتعلقون بالأشياء. فكّر في أن ذلك سيساعدك كثيرًا أثناء النقل وأثناء وضع أغراضك مرة أخرى في المكان الجديد. لا تكتفي بمجرد وضع كل شيء في صناديق!

2- خذ مقاسات الأثاث والمداخل

Edificio Y-28, Fi Arquitectos Fi Arquitectos غرفة المعيشة سيراميك Blue
Fi Arquitectos

Fi Arquitectos
Fi Arquitectos
Fi Arquitectos

قد يكون الأثاث دخل إلى منزلك الحالي بشكل سهل وبدون تعقيدات ولكن هذا لا يعني أنه سيدخل في البيت الذي ستنتقل إليه بنفس السهولة. قم بأخذ مقاسات مداخل المنزل الآخر لتعرف ماذا ستضطر للتخلي عنه أو ماذا ستضطر للاستعانة برافعة (ونش) لإدخاله من النافذة وليس من المدخل العادي. القيام بتلك الترتيبات مسبقًا يسهّل عليك الكثير ويوفر عليك تعب أعصابك.

3- قم بحماية المرايا وإطارات الصور

Departamento SF-1701, Fi Arquitectos Fi Arquitectos غرفة المعيشة خشب Multicolored
Fi Arquitectos

Fi Arquitectos
Fi Arquitectos
Fi Arquitectos

عند نقل المرايا وإطارات الصور والرسومات تأكد من وضع قطع من الفوم في كل ركن لحمايتها من الكسر. وعند وضعها داخل الصناديق تأكد أن تملأ كل فراعات الصناديق بالفوم أيضًا منعا لتحركها وكسرها أثناء النقل. ابدأ بهذه الإطارات والمرايا حتى يتنسى لك وقت كاف لتغليفها بشكل صحيح ومن ثم توصيلها بأمان.

4- اختر الصناديق الصحيحة لكل غرض

Packing Services , Wilson Removals Company Oxford Wilson Removals Company Oxford
Wilson Removals Company Oxford

Packing Services

Wilson Removals Company Oxford
Wilson Removals Company Oxford
Wilson Removals Company Oxford

خذها قاعدة: كلما زاد ثقل الشيء الذي تريد نقله كلما احتجت إلى صندوق أصغر. الصندوق الكبير الملئ بالأشياء الثقيلة أكثر عرضة للقطع والوقوع أو إصابة حامله، والصندوق الفارغ أكثر من اللازم يعرض ما بداخله للكسر. فاختر الصندوق المناسب لكل غرض واملأ فراغاته بالأوراق والفوم.

6- لا تنس تغليف التحف والألعاب الصغيرة

homify غرفة الاطفال MDF Turquoise
homify

homify
homify
homify

من الأشياء التي يمكن أن تكسر بسهولة هي التحف حتى الصغيرة منها والألعاب وقطع الكريستال، قم بتغليفها بكثير بالأكياس ذات الفقاعات قبل وضعها داخل الصندوق ولا تنس القاعدة المهمة جدًا: املأ الفراغات بالفوم والورق لامتصاص الصدمات.

7- استعن بمتخصص

MAAB Villa, GOWS architects GOWS architects غرفة المعيشة رخام White
GOWS architects

GOWS architects
GOWS architects
GOWS architects

لا تغامر في نقل الأشياء الثقيلة والثمينة بنفسك واستعن بمتخصص لتقليل الخطر وحتى لا يكون هناك مجال للندم فيما بعد! وتذكر أن حتى المتخصص قد يحتاج لتوجيهك لأنك أفضل من تعرف بيتك وأغراضك، واطلب منه تغليف الأبواب لتحميها عند دخول وخروج الأثاث.

8- تأكد من وجود مكان للشاحنة

Asansörlü Ankara Evden Eve Nakliyat, Ankara Şehir Dışı Eşya Taşımacılık Şirketleri Ankara Şehir Dışı Eşya Taşımacılık Şirketleri غرفة الملابسمخزن خيرزان Red
Ankara Şehir Dışı Eşya Taşımacılık Şirketleri

Ankara Şehir Dışı Eşya Taşımacılık Şirketleri
Ankara Şehir Dışı Eşya Taşımacılık Şirketleri
Ankara Şehir Dışı Eşya Taşımacılık Şirketleri

قبل أن تأتي بالشاحنة أسفل منزلك الحالي وقبل إرسالها للمنزل الجديد تأكد من وجود أماكن مناسبة وقريبة من المنزل وحبذا أمامه لتسهيل عملية النقل.

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