النقل من منزل إلى آخر من الأشياء التي توتر أعصابنا جميعًا ولا نحبها، حتى لو كان المنزل الجديد أجمل ونطمح للسكن فيه، لذلك نحتاج إلى خطة محكمة ووضع في الاعتبر بعض القواعد والنصائح المهمة التي ستوفر علينا الكثير من المجهود والوقت. في هذا المال نقدم لك 8 نصائح للحفاظ على أغراضك أثناء النقل نرجو أن تساعدك!
قم بقضاء بعض الوقت في كل غرفة وافرز أغراضك بين ما تريد أن تبقيه وما ستتخلى عنه، فما لا تحتاجه لن تكون هناك فائدة من نقله! لن يكون عندك فرصة أفضل من ذلك للتخلي عن الأشياء غير الضرورية مثل فرصة النقل خاصة إذا كنت ممكن يتعلقون بالأشياء. فكّر في أن ذلك سيساعدك كثيرًا أثناء النقل وأثناء وضع أغراضك مرة أخرى في المكان الجديد. لا تكتفي بمجرد وضع كل شيء في صناديق!
قد يكون الأثاث دخل إلى منزلك الحالي بشكل سهل وبدون تعقيدات ولكن هذا لا يعني أنه سيدخل في البيت الذي ستنتقل إليه بنفس السهولة. قم بأخذ مقاسات مداخل المنزل الآخر لتعرف ماذا ستضطر للتخلي عنه أو ماذا ستضطر للاستعانة برافعة (ونش) لإدخاله من النافذة وليس من المدخل العادي. القيام بتلك الترتيبات مسبقًا يسهّل عليك الكثير ويوفر عليك تعب أعصابك.
عند نقل المرايا وإطارات الصور والرسومات تأكد من وضع قطع من الفوم في كل ركن لحمايتها من الكسر. وعند وضعها داخل الصناديق تأكد أن تملأ كل فراعات الصناديق بالفوم أيضًا منعا لتحركها وكسرها أثناء النقل. ابدأ بهذه الإطارات والمرايا حتى يتنسى لك وقت كاف لتغليفها بشكل صحيح ومن ثم توصيلها بأمان.
خذها قاعدة: كلما زاد ثقل الشيء الذي تريد نقله كلما احتجت إلى صندوق أصغر. الصندوق الكبير الملئ بالأشياء الثقيلة أكثر عرضة للقطع والوقوع أو إصابة حامله، والصندوق الفارغ أكثر من اللازم يعرض ما بداخله للكسر. فاختر الصندوق المناسب لكل غرض واملأ فراغاته بالأوراق والفوم.
من الأشياء التي يمكن أن تكسر بسهولة هي التحف حتى الصغيرة منها والألعاب وقطع الكريستال، قم بتغليفها بكثير بالأكياس ذات الفقاعات قبل وضعها داخل الصندوق ولا تنس القاعدة المهمة جدًا: املأ الفراغات بالفوم والورق لامتصاص الصدمات.
لا تغامر في نقل الأشياء الثقيلة والثمينة بنفسك واستعن بمتخصص لتقليل الخطر وحتى لا يكون هناك مجال للندم فيما بعد! وتذكر أن حتى المتخصص قد يحتاج لتوجيهك لأنك أفضل من تعرف بيتك وأغراضك، واطلب منه تغليف الأبواب لتحميها عند دخول وخروج الأثاث.
قبل أن تأتي بالشاحنة أسفل منزلك الحالي وقبل إرسالها للمنزل الجديد تأكد من وجود أماكن مناسبة وقريبة من المنزل وحبذا أمامه لتسهيل عملية النقل.