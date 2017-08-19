10 تصميمات تبرز سحر اللون الأسود في منزلك

الأسود هو سيد الألوان.. فهو يتميز بقوته وجرأته، ويعطي للأشياء فخامة وتميز، ولكن يحتاج إلى حكمة في استخدامه لكي لا يسبب قتامة وملل بالمكان، فهو في استخدامه سلاح ذو حدين، كما أن النغمات الداكنة تتمتع بأناقة عالية، وقدرة كبيرة على جذب الأنظار، خاصة في المساحات الواسعة، وبجانب ذلك يجب أن يأتي إلى جانبه الألوان الفاتحة القوية التي تحد من قتامته..

ويمكن لـ اللمسات السوداء أن تكون نقطة الإبداع الحقيقة بمنزلك في أي ركن ’ المطبخ، الحمام، غرف النوم.. وعلى أي نمط سواء النمط التبسيطي أو الكلاسيكي..’ وهكذا فإنه موضة لا تبطل ويمكنك استغلاله بأي شكل.

ويقدم لك هوميفاي في هذا المقال 10 تصميمات مميزة تحمل نماذج رائعة لإبراز سحر اللون الأسود في المنزل..