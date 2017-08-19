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10 تصميمات تبرز سحر اللون الأسود في منزلك

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
homify مطبخ
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الأسود هو سيد الألوان.. فهو يتميز بقوته وجرأته، ويعطي للأشياء فخامة وتميز، ولكن يحتاج إلى حكمة في استخدامه لكي لا يسبب قتامة وملل بالمكان، فهو في استخدامه سلاح ذو حدين، كما أن النغمات الداكنة تتمتع بأناقة عالية، وقدرة كبيرة على جذب الأنظار، خاصة في المساحات الواسعة، وبجانب ذلك يجب أن يأتي إلى جانبه الألوان الفاتحة القوية التي تحد من قتامته.. 

ويمكن لـ اللمسات السوداء أن تكون نقطة الإبداع الحقيقة بمنزلك في أي ركن ’ المطبخ، الحمام، غرف النوم.. وعلى أي نمط سواء النمط التبسيطي أو الكلاسيكي..’ وهكذا فإنه موضة لا تبطل ويمكنك استغلاله بأي شكل.

ويقدم لك هوميفاي في هذا المقال 10 تصميمات مميزة تحمل نماذج رائعة لإبراز سحر اللون الأسود في المنزل..

1. أناقة ساحرة في بار المطبخ

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

في مطبخ واسع ومساحة مريحة كان استخدام اللون الأسود كلون داكن وسط الأثاث الأبيض لافتة رائعة وأنيقة ولمسة مميزة على البار، ويتناغم في تناسق مع ورق الحائط الملون بنغمات البنفسجي والأسود على الجدران.

2. مطبخ أسود!

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

هل فكرت في أن يكون مطبخك بالكامل أسود هكذا؟؟.. بالطبع هي خطوة جريئة أن يكون الأسود هو اللون الأساسي لكل أركان المطبخ ، ولكنها أنيقة خاصة إذا كنت تمتلك مساحة مفتوحة كهذه، مع لمسات بسيطة من الرسومات على الجدران والإضاءة الخافتة لمزيد من الدقة والرومانسية.

3. الأثاث الجلدي لغرفة معيشة أنيقة

Renovate บ้านเดี่ยว 3 ชั้น, สายรุ้งรีโนเวท สายรุ้งรีโนเวท غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني جلد Black
สายรุ้งรีโนเวท

สายรุ้งรีโนเวท
สายรุ้งรีโนเวท
สายรุ้งรีโนเวท

لأناقة أكثر كان الأثاث الجلدي هو الحل، ولمزيد من الفخامة فقد تم اختياره على اللون الأسود.. هكذا يأتي هذا التصميم لغرفة معيشة بجدران بيضاء وأثاث أسود ولمسات ضوئية ناعمة يمكنك اقتناء مثله.

4. غرفة الميديا بتصميم مختلف

Games Room and Study MN Design غرفة الملتيميديامخزن Black interior designer,interior design,london,games room,joinery
MN Design

Games Room and Study

MN Design
MN Design
MN Design

مكتبة كاملة للمالتي ميديا بشكل رائع ومميز وغير مسبوق، لمزيد من جذب الانتباه إلى المكان مع مجموعة رائعة من الوساد والشيزلاونجات الأرضية وأرجوحة قماشية بالمنتصف، فتبدو الغرفة مختلفة تمامًا وغير نمطية.

5. ورق الحائط

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

ورق الحائط الأسود لغرفة ساحرة لا تقاوم، بالرغم من قتامة الأسود إلا إنه يعطي لغرفة النوم هذه سحر ورومانسية طاغية وأناقة لا تقاوم، يمكنك تقليده بالفعل مع اختيار مفروشات ناعمة وألوان مبهجة على سريرك للحصول على أجواء هادئة.

6. لحمام أكثر جرأة

Rifugio urbano, studio ferlazzo natoli studio ferlazzo natoli حمام
studio ferlazzo natoli

studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli

الأسود يتألق على جدار الحمام ليعطيه جرأة أكثر وقوة غير مسبوقة، ويمكن أن يتضح هذا أيضًا من تناغمه مع الرخام والحجارة على الجدار المقابل.

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7. اكتمال الممرات

Hans Road Knightsbridge, Boscolo Boscolo الممر الحديث، المدخل و الدرج خشب Black
Boscolo

Hans Road Knightsbridge

Boscolo
Boscolo
Boscolo

يمكن للأسود أن يكون عنوان قوة وأناقة في مدخل منزلك، وهنا يوضح هذا التصميم المعنى المقصود، حيث يمكنك أن ترى فواصل خشبية سوداء بالممرات تصل المدهل ببقية المنزل في أناقة رائعة.

8. درج منزلك أسود الاّن..!

UP-2 ESCALERA, Chetecortés Chetecortés سلالم وأروقة سلالم معدن Black
Chetecortés

Chetecortés
Chetecortés
Chetecortés

الاّن وبعد مشاهدة هذه الاناقة التي أعطاها اللون الأسود لدرج هذا المنزل بالتأكيد سترغب في طلاء الدرج بهذا اللون، فلا أفضل من أن تتصل بين الغرف والطوابق على درج في قمة الأناقة والرقي.

9. تأثير متميز بقاعدة النمط التبسيطي

Disraeli Road, Putney, Grand Design London Ltd Grand Design London Ltd مطبخ
Grand Design London Ltd

Disraeli Road, Putney

Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd

استخدام الأسود لهذا المطبخ يعطي له تميز بالرغم من أن النمط التبسيطي الذي صمم عليه هذا المطبخ تنمو قاعدته على فكرة الألوان الفاتحة والأثاث البسيط، ولكن بالرغم من ذلك لم يؤثر الأسود على المكان بل زاده بساطة ومن ثم ازداد أناقه

10. استكمال الأجواء الكلاسيكية

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

الأسود هو مرادف الكلاسيكية، واختياره ضمن التصميمات الكلاسيكية أمرًا رائعًا يضفي لها أناقة وفخامة فوق فخامتها، لا تتردد في استخدامه في الأثاث والتفاصيل المنزليه بجانب الثريات الفخمة ذات الإضاءة الصفراء وسوف تعيش أجواء كلاسيكية حرة.

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