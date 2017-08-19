10 تصميمات تبرز سحر اللون الأسود في منزلك

الأسود هو سيد الألوان.. فهو يتميز بقوته وجرأته، ويعطي للأشياء فخامة وتميز، ولكن يحتاج إلى حكمة في استخدامه لكي لا يسبب قتامة وملل بالمكان، فهو في استخدامه سلاح ذو حدين، كما أن النغمات الداكنة تتمتع بأناقة عالية، وقدرة كبيرة على جذب الأنظار، خاصة في المساحات الواسعة، وبجانب ذلك يجب أن يأتي إلى جانبه الألوان الفاتحة القوية التي تحد من قتامته..
ويمكن لـ اللمسات السوداء أن تكون نقطة الإبداع الحقيقة بمنزلك في أي ركن ’ المطبخ، الحمام، غرف النوم..
وعلى أي نمط سواء النمط التبسيطي أو الكلاسيكي..’ وهكذا فإنه موضة لا تبطل ويمكنك استغلاله بأي شكل.
ويقدم لك هوميفاي في هذا المقال 10 تصميمات مميزة تحمل نماذج رائعة لإبراز سحر اللون الأسود في المنزل..
في مطبخ واسع ومساحة مريحة كان استخدام اللون الأسود كلون داكن وسط الأثاث الأبيض لافتة رائعة وأنيقة ولمسة مميزة على البار، ويتناغم في تناسق مع ورق الحائط الملون بنغمات البنفسجي والأسود على الجدران.
هل فكرت في أن يكون مطبخك بالكامل أسود هكذا؟؟.. بالطبع هي خطوة جريئة أن يكون الأسود هو اللون الأساسي لكل أركان المطبخ ، ولكنها أنيقة خاصة إذا كنت تمتلك مساحة مفتوحة كهذه، مع لمسات بسيطة من الرسومات على الجدران والإضاءة الخافتة لمزيد من الدقة والرومانسية.
لأناقة أكثر كان الأثاث الجلدي هو الحل، ولمزيد من الفخامة فقد تم اختياره على اللون الأسود.. هكذا يأتي هذا التصميم لغرفة معيشة بجدران بيضاء وأثاث أسود ولمسات ضوئية ناعمة يمكنك اقتناء مثله.
مكتبة كاملة للمالتي ميديا بشكل رائع ومميز وغير مسبوق، لمزيد من جذب الانتباه إلى المكان مع مجموعة رائعة من الوساد والشيزلاونجات الأرضية وأرجوحة قماشية بالمنتصف، فتبدو الغرفة مختلفة تمامًا وغير نمطية.
ورق الحائط الأسود لغرفة ساحرة لا تقاوم، بالرغم من قتامة الأسود إلا إنه يعطي لغرفة النوم هذه سحر ورومانسية طاغية وأناقة لا تقاوم، يمكنك تقليده بالفعل مع اختيار مفروشات ناعمة وألوان مبهجة على سريرك للحصول على أجواء هادئة.
الأسود يتألق على جدار الحمام ليعطيه جرأة أكثر وقوة غير مسبوقة، ويمكن أن يتضح هذا أيضًا من تناغمه مع الرخام والحجارة على الجدار المقابل.
يمكن للأسود أن يكون عنوان قوة وأناقة في مدخل منزلك، وهنا يوضح هذا التصميم المعنى المقصود، حيث يمكنك أن ترى فواصل خشبية سوداء بالممرات تصل المدهل ببقية المنزل في أناقة رائعة.
الاّن وبعد مشاهدة هذه الاناقة التي أعطاها اللون الأسود لدرج هذا المنزل بالتأكيد سترغب في طلاء الدرج بهذا اللون، فلا أفضل من أن تتصل بين الغرف والطوابق على درج في قمة الأناقة والرقي.
استخدام الأسود لهذا المطبخ يعطي له تميز بالرغم من أن النمط التبسيطي الذي صمم عليه هذا المطبخ تنمو قاعدته على فكرة الألوان الفاتحة والأثاث البسيط، ولكن بالرغم من ذلك لم يؤثر الأسود على المكان بل زاده بساطة ومن ثم ازداد أناقه
الأسود هو مرادف الكلاسيكية، واختياره ضمن التصميمات الكلاسيكية أمرًا رائعًا يضفي لها أناقة وفخامة فوق فخامتها، لا تتردد في استخدامه في الأثاث والتفاصيل المنزليه بجانب الثريات الفخمة ذات الإضاءة الصفراء وسوف تعيش أجواء كلاسيكية حرة.
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