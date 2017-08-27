10 أفكار لتجديد منزلك بدون ميزانية ضخمة

تحتاج لتجديد منزلك ولا تستطيع تحمل كل تكاليف الأمر، خبراء الديكور يعملون على إيجاد حلول سهلة لك لتنجح في تجديد منزلك وإضافة إطلالة مختلفة له دون أن تحتاج لميزانية ضخمة، وستكتشف طرق جديدة لتجديد بيتك دون هدم وإعادة بناء وتكسير ورمل وأسمنت، مع 10 أفكار بسيطة وبدون ميزانية ضخمة بيتك اجمل وبإطلالة جديدة ولا أروع .. نتمنى لكم قراءة ممتعة ..
الجدار الحجري قد يُغير تماما من إطلالة منزلك، وظهرت بدائل وأنواع مختلفة بميزانيات متفاوتة، لتوفر لك حرية الاختيار بل وبطرق تركيب سهلة دون الحاجة للهدم او إرباك حالة المنزل ..يمكنك إضافة الجدار لغرفة معيشتك او الاستقبال او تُزين بها غرفة الطعام ..
يمكنك أن تضيف لمطبخك بار صغير وأنيق لتتناول وجباتك السريعة ومشروبك الساخن في الصباح مع أسرتك، من مميزات هذه الفكرة أنها تتناسب مع المطابخ المفتوحة والمغلقة وسهلة التنفيذ وبلا ميزانية ضخمة ..
المرايا وسحرها الخاص، إذا أردت إطلالة مختلفة وجديدة لمنزلك، أضف مرايا بسيطة في خلفية سريرك او في مدخل بيتك واستمتع بتأثير بصري رائع ومساحة رؤية أوسع وتوزيع رائع للإضاءة ..
يمكنك خلق ركن جديد في غرفة نومك واصنع مساحة خاصة لمشاهدة التلفاز مع مكتبة بسيطة وأريكة مريحة، لن تتكلف ميزانية ضخمة بل ستستمتع بتجديد رائع بإمكانيات بسيطة ..
زوايا منزلك كنز مهدور حقه وغير مستخدم، وإن كنت بصدد تجديد منزلك، فلا عليك اكثر من تفكير ذكي لاستغلال الأركان، بأفكار بسيطة ستجد سُبل مميزة لاستخدام الزوايا والاركان بشكل يخدم احتياجاتك ويُزيد من جمال منزلك..
إن كنت تبحث عن فكرة تنفذها بنفسك فلا أجمل من شماعة للملابس بسيطة، السعادة التي ستحظى بها فقط بان تمتلك قطعة أثاث جديدة في منزلك من صُنع أيديك ستجعلك تشعر بحس التجديد والإطلالة المميزة لبيتك من دون تكلفة ضخمة ..
إن كنت تمتلك مساحة غير مستغلة في المنزل، فالأفضل أن تضيف خزانة عملية لمنزلك، لتستمتع بمساحة تخزينية مميزة وعملية تساعدك في ترتيب منزلك ونظامه ..
الدهانات هي السبيل الأسهل لتجديد منزلك بميزانية بسيطة ويمكنك الاستعانة بخبير او متخصص أو القيام بالمهمة بنفسك مع عائلتك الصغيرة واصنع ذكرياتك ولمساتك في كل ركن في منزلك ..
ببساطة شديدة تجديد منزلك ياتي من تفاصيه الصغيرة، قد تضيف لوحة او طاولة أو سجادة تضيف الكثير لمنزلك وتجعله اجمل ويظهر بوجه جديد، وفي نفس الوقت بدون مجهود كبير أو إنفاق وإهدار ميزانية ضخمة ..
المطبخ روح المنزل، وإذا اهتممت بإلالته ستضيف لبيتك لمسة مميزة وجديدة، ظهرت في الاونة الاخيرة الكثير من الأفكار لتجديد البلاط القديم لجدران مطبخك وسُبل مختلفة لتلميع الخزانات وإعادتها لحالتها الأولى، ورق جدران مناسب بمقاسات مختلفة أو رسومات خاصة لجدران المطابخ، أو تلوين ورسم زخارف ونقوش بنفسك سيجعل لمطبخك غطلالة جديدة ..
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