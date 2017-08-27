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10 أفكار لتجديد منزلك بدون ميزانية ضخمة

آية منير آية منير
homify مطبخ
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تحتاج لتجديد منزلك ولا تستطيع تحمل كل تكاليف الأمر، خبراء الديكور يعملون على إيجاد حلول سهلة لك لتنجح في تجديد منزلك وإضافة إطلالة مختلفة له دون أن تحتاج لميزانية ضخمة، وستكتشف طرق جديدة لتجديد بيتك دون هدم وإعادة بناء وتكسير ورمل وأسمنت، مع 10 أفكار بسيطة وبدون ميزانية ضخمة بيتك اجمل وبإطلالة جديدة ولا أروع .. نتمنى لكم قراءة ممتعة ..

1. جدار مميز ..

Piso Vilas, Castroferro Arquitectos Castroferro Arquitectos غرفة المعيشة
Castroferro Arquitectos

Castroferro Arquitectos
Castroferro Arquitectos
Castroferro Arquitectos

الجدار الحجري قد يُغير تماما من إطلالة منزلك، وظهرت بدائل وأنواع مختلفة بميزانيات متفاوتة، لتوفر لك حرية الاختيار بل وبطرق تركيب سهلة دون الحاجة للهدم او إرباك حالة المنزل ..يمكنك إضافة الجدار لغرفة معيشتك او الاستقبال او تُزين بها غرفة الطعام ..

2. بار صغير ..

Jeu de couleurs, COLOMBE MARCIANO COLOMBE MARCIANO مطبخ
COLOMBE MARCIANO

COLOMBE MARCIANO
COLOMBE MARCIANO
COLOMBE MARCIANO

يمكنك أن تضيف لمطبخك بار صغير وأنيق لتتناول وجباتك السريعة ومشروبك الساخن في الصباح مع أسرتك، من مميزات هذه الفكرة أنها تتناسب مع المطابخ المفتوحة والمغلقة وسهلة التنفيذ وبلا ميزانية ضخمة ..

3. مرايا ..

Apartamento Verena, Join Arquitetura e Interiores Join Arquitetura e Interiores غرفة نوم
Join Arquitetura e Interiores

Join Arquitetura e Interiores
Join Arquitetura e Interiores
Join Arquitetura e Interiores

المرايا وسحرها الخاص، إذا أردت إطلالة مختلفة وجديدة لمنزلك، أضف مرايا بسيطة في خلفية سريرك او في مدخل بيتك واستمتع بتأثير بصري رائع ومساحة رؤية أوسع وتوزيع رائع للإضاءة ..

4. ركن خاص ..

Apartamento da Maria Rita, INÁ Arquitetura INÁ Arquitetura غرفة الميديا
INÁ Arquitetura

INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura

يمكنك خلق ركن جديد في غرفة نومك واصنع مساحة خاصة لمشاهدة التلفاز مع مكتبة بسيطة وأريكة مريحة، لن تتكلف ميزانية ضخمة بل ستستمتع بتجديد رائع بإمكانيات بسيطة ..

5. استغلال ذكي للأركان ..

Cobertura - Pinheiros, MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES غرفة المعيشة
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

زوايا منزلك كنز مهدور حقه وغير مستخدم، وإن كنت بصدد تجديد منزلك، فلا عليك اكثر من تفكير ذكي لاستغلال الأركان، بأفكار بسيطة ستجد سُبل مميزة لاستخدام الزوايا والاركان بشكل يخدم احتياجاتك ويُزيد من جمال منزلك..

6. شماعة للملابس..

Inspiration, Korbo Korbo الممر الحديث، المدخل و الدرج
Korbo

Inspiration

Korbo
Korbo
Korbo

إن كنت تبحث عن فكرة تنفذها بنفسك فلا أجمل من شماعة للملابس بسيطة، السعادة التي ستحظى بها فقط بان تمتلك قطعة أثاث جديدة في منزلك من صُنع أيديك ستجعلك تشعر بحس التجديد والإطلالة المميزة لبيتك من دون تكلفة ضخمة ..

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7. خزانة جديدة ..

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

إن كنت تمتلك مساحة غير مستغلة في المنزل، فالأفضل أن تضيف خزانة عملية لمنزلك، لتستمتع بمساحة تخزينية مميزة وعملية تساعدك في ترتيب منزلك ونظامه ..

8. دهانات ..

Home Staging Nordic-Retrò, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista غرفة نوم
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

الدهانات هي السبيل الأسهل لتجديد منزلك بميزانية بسيطة ويمكنك الاستعانة بخبير او متخصص أو القيام بالمهمة بنفسك مع عائلتك الصغيرة واصنع ذكرياتك ولمساتك في كل ركن في منزلك ..

9. قطع خاصة ..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

ببساطة شديدة تجديد منزلك ياتي من تفاصيه الصغيرة، قد تضيف لوحة او طاولة أو سجادة تضيف الكثير لمنزلك وتجعله اجمل ويظهر بوجه جديد، وفي نفس الوقت بدون مجهود كبير أو إنفاق وإهدار ميزانية ضخمة ..

10. جداريات للمطبخ ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

المطبخ روح المنزل، وإذا اهتممت بإلالته ستضيف لبيتك لمسة مميزة وجديدة، ظهرت في الاونة الاخيرة الكثير من الأفكار لتجديد البلاط القديم لجدران مطبخك وسُبل مختلفة لتلميع الخزانات وإعادتها لحالتها الأولى، ورق جدران مناسب بمقاسات مختلفة أو رسومات خاصة لجدران المطابخ، أو تلوين ورسم زخارف ونقوش بنفسك سيجعل لمطبخك غطلالة جديدة ..

يمكنك قراءة .. 12 فكرة رائعة لتجديد غرفة نومك بأقل التكاليف

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