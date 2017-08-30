لمحبي باريس .. 10 تصميمات رائعة على النمط الفرنسي

للطابع الفرنسي في الديكور سماته الخاصة حيث يجمع بين الرقي والعصرية ، ومن مميزاته أنه يجمع بين طُرز مختلفة ولكن جميعها يعكس جمال تفاصيل النمط الفرنسي، ظهر الطراز الكلاسيكي الفرنسي في تصميم الديكور الداخلي في القرن الثامن عشر الميلادي، وكان سائداً خلال تلك الأوقات على الأرض الفرنسية كمظهر من مظاهر الرقي والفخامة والشياكة… ومن المعروف عن الفرنسيين حبهم للموضة والجمال والفن فقاموا بمدج عناصر مختلفة تُعبر عن حبهم وشغفهم واهتمامهم بكل التفاصيل ..
ولأن الطراز الفرنسي هو مزيج من الطراز الباروكي والروكوكو والإمبراطوري ، حيث يعد الطراز الإمبراطوري الأساسي في تصميم الغرف عند الفرنسيين ، وهو الأكثر شيوعا إلى الآن، أما طراز الروكوكو فهو طراز النبلاء ويستعمل فيه دائماً الألوان الفاتحة، وطراز الباروك يترك الإطلالة الملكية المطلوبة في التصميم الفرنسي ولكن مع الحفاظ على ملامح الطبقة المتوسطة ..
ومن أهم خصائصه التي جمعها الطراز الفرنسي في صورته النهائية :
• الرفاهية والاختمام بإظهار الفخامة ..
• الألوان الفاتحة والزاهية واستخدام الباستيل كدرجات مساعدة .. ..
• المرايا والاكسسوارات الذهبية والنحاسية ..
• اقتناء التحف الفنية والقطع الأثارية ذات القيمة ..
• يتكيف مع أي طراز آخر ويندمج وسط تفاصيله ..
• الأرضيات الاكثر شيوعا هي الباركيه والبلاط المصقول ..
• المدفأة أحد أهم عناصر الديكور الفرنسي ..
• الأسقف المرتفعة والمائلة والعروق الخشبية ..
لذا ولأن هذا العالم الرائع من الجمال يستحق أن نتأمل تفاصيله، فاليوم مع هوميفاي لمحبي باريس نقدم لكم 10 تصميمات من أجمل تصميمات النمط الفرنسي ..
الهدوء من اهم صفات النمط الفرنسي، السلام النفسي والاسترخاء عوامل هامة لنجاح أي تصميم على هذا النمط، لذا ستجد ميل الخبراء للاستعانة بالألوان الفاتحة والنقوش الناعمة والأثاث البسيط ..
النمط الفرنسي له نصيب كبير من الحداثة والعصرية، ولكن تظل السمات الأساسية لهذا النمط تسيطر على المظهر العام، كاستخدامه للخشب كعنصر أساسي في التصميم ويُفضل استخدامه على حالته الطبيعية ..
التصميم العصري يمك أن يُضاف له قطعة أثاث تترك له انطباع فرنسي مميز، سواء كانت وحدة تراثية أو ذات تصميم فرنسي حديث ..
العروق الخشبية والمشغولات اليدوية أحد أهم سمات النمط الفرنسي وخاصة الريفي، تفاصيل مميزة تخطف قلبك وتنقلك إلى عالم آخر من الجمال والأأناقة ..
وحدات الديكور الفرنسي مختلفة ومتنوعة مستوحاة من الريف الفرنسي والتفاصيل اليومية، كما نرى في حمام صغير أضيف وحدات ديكورية رائعة تُزينه ..
النمط الفرنسي لا يخلو من الفخامة والأناقة، بل وله خيارات مختلفة لتُضيف لبيتك إطلالة القصور مع لمسات فرنسية غاية في الشياكة ..
غرف النوم لها نصيب كبير من جمال الديكورات الفرنسية وتفاصيل رائعة ومميزة، سرير ملكي وخلفية رائعة وإضاءة مشرقة ..
باريس عاصمة فرنسا بلد الموضة والفن، لذا فمن الضروري أن تجد تفصيلة هنا أو هناك تحمل سمات الموضة وجمالها ..
ستجد بالتأكيد في كل ركن في منزلك الفرنسي لمسة فخامة وأناقة ووحدات تحمل تفاصيل جذابة من مختلف سمات النمط الفرنسي ..
غرف المعيشة تحتاج لتصميمات بسيطة وعملية تلبي الاحتياجات المتوقعة من هذا الفراغ، لذا فتصميم بسيط من النمط الفرنسي سيحقق نتيجة رائعة بمظهر حديث وعصري ..
المراية والدفاية سمات خاصة بالنمط الفرنسي، التابوهات الكلاسيكية تُزين الجدران، الألوان الزاهية والمساحات المفتوحة وعدد الأثاث يقل كل ذلك سمات خاصة جدا بالنمط الفرنسي وتجعله اجمل ..
يمكنك قراءة .. كيف تصمم منزلك بأسلوب مينيمال