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لمحبي باريس .. 10 تصميمات رائعة على النمط الفرنسي

آية منير آية منير
French empire style x-base chairs , Envy furniture Envy furniture غرفة المعيشةكراسي ومقاعد خشب
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للطابع الفرنسي في الديكور سماته الخاصة حيث يجمع بين الرقي والعصرية ، ومن مميزاته أنه يجمع بين طُرز مختلفة ولكن جميعها يعكس جمال تفاصيل النمط الفرنسي، ظهر الطراز الكلاسيكي الفرنسي في تصميم الديكور الداخلي في القرن الثامن عشر الميلادي، وكان سائداً خلال تلك الأوقات على الأرض الفرنسية كمظهر من مظاهر الرقي والفخامة والشياكة… ومن المعروف عن الفرنسيين حبهم للموضة والجمال والفن فقاموا بمدج عناصر مختلفة تُعبر عن حبهم وشغفهم واهتمامهم بكل التفاصيل ..

ولأن  الطراز الفرنسي هو مزيج من الطراز الباروكي والروكوكو والإمبراطوري ، حيث يعد الطراز الإمبراطوري الأساسي في تصميم الغرف عند الفرنسيين ، وهو الأكثر شيوعا إلى الآن، أما طراز الروكوكو فهو طراز النبلاء ويستعمل فيه دائماً الألوان الفاتحة، وطراز الباروك يترك الإطلالة الملكية المطلوبة في التصميم الفرنسي ولكن مع الحفاظ على ملامح الطبقة المتوسطة ..

ومن أهم خصائصه التي جمعها الطراز الفرنسي في صورته النهائية :

• الرفاهية والاختمام بإظهار الفخامة ..

• الألوان الفاتحة والزاهية واستخدام الباستيل كدرجات مساعدة .. ..

• المرايا والاكسسوارات الذهبية والنحاسية ..

• اقتناء التحف الفنية والقطع الأثارية ذات القيمة ..

• يتكيف مع أي طراز آخر ويندمج وسط تفاصيله ..

• الأرضيات الاكثر شيوعا هي الباركيه والبلاط المصقول ..

• المدفأة أحد أهم عناصر الديكور الفرنسي ..

• الأسقف المرتفعة والمائلة والعروق الخشبية ..

لذا ولأن هذا العالم الرائع من الجمال يستحق أن نتأمل تفاصيله، فاليوم مع هوميفاي لمحبي باريس نقدم لكم 10 تصميمات من أجمل تصميمات النمط الفرنسي ..

1. هدوء وراحة ..

A Country Cottage, My Bespoke Room Ltd My Bespoke Room Ltd غرفة نوم
My Bespoke Room Ltd

A Country Cottage

My Bespoke Room Ltd
My Bespoke Room Ltd
My Bespoke Room Ltd

الهدوء من اهم صفات النمط الفرنسي، السلام النفسي والاسترخاء عوامل هامة لنجاح أي تصميم على هذا النمط، لذا ستجد ميل الخبراء للاستعانة بالألوان الفاتحة والنقوش الناعمة والأثاث البسيط ..

2. مطبخ حديث بطابع فرنسي ..

Ispirazioni Francesi - French Style, Design for Love Design for Love مطبخ
Design for Love

Design for Love
Design for Love
Design for Love

النمط الفرنسي له نصيب كبير من الحداثة والعصرية، ولكن تظل السمات الأساسية لهذا النمط تسيطر على المظهر العام، كاستخدامه للخشب كعنصر أساسي في التصميم ويُفضل استخدامه على حالته الطبيعية ..

3. عصري ولكن ..

Ispirazioni Francesi - French Style, Design for Love Design for Love غرفة المعيشةديكورات مدفأة الحطب
Design for Love

Design for Love
Design for Love
Design for Love

التصميم العصري يمك أن يُضاف له قطعة أثاث تترك له انطباع فرنسي مميز، سواء كانت وحدة تراثية أو ذات تصميم فرنسي حديث ..

4. سمات الطابع الفرنسي ..

Ispirazioni Francesi - French Style, Design for Love Design for Love غرفة المعيشة
Design for Love

Design for Love
Design for Love
Design for Love

العروق الخشبية والمشغولات اليدوية أحد أهم سمات النمط الفرنسي وخاصة الريفي، تفاصيل مميزة تخطف قلبك وتنقلك إلى عالم آخر من الجمال والأأناقة ..

5. حمام بعناصر فرنسية ..

Ispirazioni Francesi - French Style, Design for Love Design for Love حمام
Design for Love

Design for Love
Design for Love
Design for Love

وحدات الديكور الفرنسي مختلفة ومتنوعة مستوحاة من الريف الفرنسي والتفاصيل اليومية، كما نرى في حمام صغير أضيف وحدات ديكورية رائعة تُزينه ..

6. كلاسيكية فرنسية ..

Stylish Sitting Room Design, IONS DESIGN IONS DESIGN غرفة المعيشة نحاس/برونز Beige home decor ideas,interior design,home interiors,home design,Saudi Arabia,Dubai,living room,lounge,sitting room,saloon
IONS DESIGN

Stylish Sitting Room Design

IONS DESIGN
IONS DESIGN
IONS DESIGN

النمط الفرنسي لا يخلو من الفخامة والأناقة، بل وله خيارات مختلفة لتُضيف لبيتك إطلالة القصور مع لمسات فرنسية غاية في الشياكة ..

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7. غرفة ملكية ..

غرفة نوم القصر للدهانات والديكور غرفة نوم Beige
القصر للدهانات والديكور

غرفة نوم

القصر للدهانات والديكور
القصر للدهانات والديكور
القصر للدهانات والديكور

غرف النوم لها نصيب كبير من جمال الديكورات الفرنسية وتفاصيل رائعة ومميزة، سرير ملكي وخلفية رائعة وإضاءة مشرقة ..

8. الموضة والفن ..

homify غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات خشب White
homify

homify
homify
homify

باريس عاصمة فرنسا بلد الموضة والفن، لذا فمن الضروري أن تجد تفصيلة هنا أو هناك تحمل سمات الموضة وجمالها ..

9. ركن الفخامة والأناقة ..

French empire style x-base chairs , Envy furniture Envy furniture غرفة المعيشةكراسي ومقاعد خشب
Envy furniture

French empire style x-base chairs

Envy furniture
Envy furniture
Envy furniture

ستجد بالتأكيد في كل ركن في منزلك الفرنسي لمسة فخامة وأناقة ووحدات تحمل تفاصيل جذابة من مختلف سمات النمط الفرنسي ..

9. غرفة معيشة ..

Longchamp, D.Interior D.Interior غرفة المعيشة
D.Interior

D.Interior
D.Interior
D.Interior

غرف المعيشة تحتاج لتصميمات بسيطة وعملية تلبي الاحتياجات المتوقعة من هذا الفراغ، لذا فتصميم بسيط من النمط الفرنسي سيحقق نتيجة رائعة بمظهر حديث وعصري ..

10. لمسات خاصة تجعل منزلك يبدو بطابع فرنسي بكل سهولة ..

Rénovation complète d’un appartement à Paris - Photos: Sébastian Erras, QUID Architecture QUID Architecture غرفة السفرة
QUID Architecture

QUID Architecture
QUID Architecture
QUID Architecture

المراية والدفاية سمات خاصة بالنمط الفرنسي، التابوهات الكلاسيكية تُزين الجدران، الألوان الزاهية والمساحات المفتوحة وعدد الأثاث يقل كل ذلك سمات خاصة جدا بالنمط الفرنسي وتجعله اجمل ..

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