لمحبي باريس .. 10 تصميمات رائعة على النمط الفرنسي

للطابع الفرنسي في الديكور سماته الخاصة حيث يجمع بين الرقي والعصرية ، ومن مميزاته أنه يجمع بين طُرز مختلفة ولكن جميعها يعكس جمال تفاصيل النمط الفرنسي، ظهر الطراز الكلاسيكي الفرنسي في تصميم الديكور الداخلي في القرن الثامن عشر الميلادي، وكان سائداً خلال تلك الأوقات على الأرض الفرنسية كمظهر من مظاهر الرقي والفخامة والشياكة… ومن المعروف عن الفرنسيين حبهم للموضة والجمال والفن فقاموا بمدج عناصر مختلفة تُعبر عن حبهم وشغفهم واهتمامهم بكل التفاصيل ..

ولأن الطراز الفرنسي هو مزيج من الطراز الباروكي والروكوكو والإمبراطوري ، حيث يعد الطراز الإمبراطوري الأساسي في تصميم الغرف عند الفرنسيين ، وهو الأكثر شيوعا إلى الآن، أما طراز الروكوكو فهو طراز النبلاء ويستعمل فيه دائماً الألوان الفاتحة، وطراز الباروك يترك الإطلالة الملكية المطلوبة في التصميم الفرنسي ولكن مع الحفاظ على ملامح الطبقة المتوسطة ..

ومن أهم خصائصه التي جمعها الطراز الفرنسي في صورته النهائية :

• الرفاهية والاختمام بإظهار الفخامة ..

• الألوان الفاتحة والزاهية واستخدام الباستيل كدرجات مساعدة .. ..

• المرايا والاكسسوارات الذهبية والنحاسية ..

• اقتناء التحف الفنية والقطع الأثارية ذات القيمة ..

• يتكيف مع أي طراز آخر ويندمج وسط تفاصيله ..

• الأرضيات الاكثر شيوعا هي الباركيه والبلاط المصقول ..

• المدفأة أحد أهم عناصر الديكور الفرنسي ..

• الأسقف المرتفعة والمائلة والعروق الخشبية ..