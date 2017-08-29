كيف تختار السجادة المناسبة لكل فراغ

السجاد أحد أهم عناصر الديكور الأساسية في أي تصميم، فبالإضافة لدوره الوظيفي إلا أنه يُضيف أناقة ودفء وحميمية لأي تصميم، وهو حلقة وصل بين عناصر التصميم ككل، وعنصر مكمل للتصميمات التي تعتمد على الأالوان الحيادية أو الترابية أو الهادئة بصفة عامة، اختلاف خاماته وتصميماتها وأنواعها هو طريقك لإيجاد حلول مميزة ومناسبة لكل فراغ على حسب وظيفته واستخداماته واحتياجاته، فمثلا غرف النوم قد تحتاج لأفكار مختلفة عن الصالون وهكذا، ولا تنس أن تحدد الطراز المتبع في أي فراغ حتى يقع اختيارك على السجادة المناسبة ولتساهم معك في إبراز جماله واناقته، اليوم سنتحدث سريعا عن بعض النصائح التي يجب وضعها في الاعتبار عند اختيار السجادة المناسبة لكل فراغ…
اول خطوة في اختيارك السجادة المناسبة هو رفع المقاسات للغرفة بالكامل، وتحديد مكان السجادة حسب طريقة الفرش، إذا تمت هذه الخطوات بشكل مسبق قبل البدء في تنفيذ التصميم أصلا، ستجد طريقك في البحث عن كل عنصر أسهل واختيارك سيكون هو الأنسب، والسجاد كغيره من العناصر يحتاج لتحديد كل شئ مسبقا، مكانه ومقاساته المطلوبة وعدد القطع المتوقعة ونوع وشكل الخامة المناسبة ..
استخدام الفراغ يؤثر بشكل مباشر على اختيارك لنوع السجاد أو تتغطية الأرضية بأي شكل، لذا حدد استخدام الفراغ واحتياجاتك لتجد الاختيار أسهل ..
غرفة المعيشة مثلا تختلف عن عن الصالون، فالصالون يحتاج للسجاد انيق ذو قيمة فنية يخطف العين ويجذب الانتباه، لكن المعيشة تحتاج لسجاد عملي ذو نقوش مبهجة وأفكار رائعة، أما غرف النوم فتحتاج للدفء والحميمية وكذلك الأطفال، وغرف الشباب تحتاج لسجاد خفيف عملي في المقام الأول ..
قد تجد أحيانا أشخاص يفضلون الموكيت في غرف النوم وأخرون يختاروا السجاد الأنيق، في هذه الحالة قد تجد الاختيارات مفتوحة ومتاح لك أن تختار مع ما يناسب ذوقك الخاص ..
الخامة تختلف من نوع لأخر وكذلك النقوش، وكل ذلك يعود لك ولذوقك الخاص، عالم الديكور يظهر كل يوم فيه جديد حتى يوفر لك كل الأفكار التي تتناسب مع اختياراتك، فقط ابحث جيدا عما تحتاجه ..
غرف الأطفال هي حالة خاصة وتتطلب حماية خاصة للطفل عند السقوط المتكرر لنتركه يمارس هواياته في أمان تام، ويعد السجاد هو الاختيار الأكثر شيوعا لغرف الأطفال بفضل الراحة والمظهر الجميل والواقع أن نوعية السجاد قد تحسنت بفضل الأنسجة الليفية التي تقاوم البقع والتآكل فيه، ويفضل تغطية أرضية غرفة الطفل بسجاد مصنوع من القطن أو الصوف بعيدا عن الألياف الصناعية تجنباً لتأثير الموجات الكهرومغناطيسية.
هناك سجاد ذو قيمة فنية وتراثية أيضا، اختيارك لمثل هذه القطعة الخاصة يتطلب معاملة خاصة وحماية واستخدام بطريقة مناسبة ..
لا تنس أن تستعن بقطع مصنوعة يدويا إن كنت من محبي مثل هذه الفنون، إن كنت صاحب موهبة أو تقوم بشرائها فهي إضافة في النهاية عظيمة لبيتك..
عند السلالم الداخلية تكن مهمة السجاد الوظيفية أهم من الجانب الجمالي، واختيارك يجب أن يراعى فيه الحماية من الإنزلاق والسقوط وشرط أساسي تثبيتها بشكل سليم ..
يُعد السجاد والستائر هما اللمسات الأخيرة التي تضعها في تصميمك، ولكن على عكس ما يتوارد في خاطرنا أن يتم اختيارهم في النهاية، هذا خطأ شائع نقع فيه جميعا، الاختيارات المتوازية تجعل من التصميم مترابط وأكثر جمال ..
الشكل الهندسي للسجاد ما بين مستيل أو مربع أو مستدير وأحينا نجد التصميمات العشوائية من بين الاختيارات المتاحة إن كنت تتبع الطراز الريفي مثلا، خطوة رفع المقاسات ستساعدك كثيرا في تحديد السجادة المناسبة من حيث شكلها الهندسي بحيث تتناسب مع الفراغ نفسه ..
في النهاية أن تتبع الطراز المفضل لك والمختار للتصميم ككل هو أسلم طريق لاختيار السجادة، النوع المفضل لك سد تختاره بناء على ذوقك ولمستك الخاصة ولكن احرص أن يتناسب مع التصميم سواء كان عصري أو كلاسيكي أو غيره ..
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