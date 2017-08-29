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كيف تختار السجادة المناسبة لكل فراغ

آية منير آية منير
소프트러그 CHIC STRIPE, 아날로그라이프 아날로그라이프 جدران وأرضياتسجاد
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السجاد أحد أهم عناصر الديكور الأساسية في أي تصميم، فبالإضافة لدوره الوظيفي إلا أنه يُضيف أناقة ودفء وحميمية لأي تصميم، وهو حلقة وصل بين عناصر التصميم ككل، وعنصر مكمل للتصميمات التي تعتمد على الأالوان الحيادية أو الترابية أو الهادئة بصفة عامة، اختلاف خاماته وتصميماتها وأنواعها هو طريقك لإيجاد حلول مميزة ومناسبة لكل فراغ على حسب وظيفته واستخداماته واحتياجاته، فمثلا غرف النوم قد تحتاج لأفكار مختلفة عن الصالون وهكذا، ولا تنس أن تحدد الطراز المتبع في أي فراغ حتى يقع اختيارك على السجادة المناسبة ولتساهم معك في إبراز جماله واناقته، اليوم سنتحدث سريعا عن بعض النصائح التي يجب وضعها في الاعتبار عند اختيار السجادة المناسبة لكل فراغ…

homify جدران وأرضياتسجاد
homify

homify
homify
homify

1. ارفع المقاسات ..

TEXtiles SL: GRENZENLOS GESTALTEN , Vorwerk flooring Vorwerk flooring جدران وأرضياتسجاد
Vorwerk flooring

Vorwerk flooring
Vorwerk flooring
Vorwerk flooring

اول خطوة في اختيارك السجادة المناسبة هو رفع المقاسات للغرفة بالكامل، وتحديد مكان السجادة حسب طريقة الفرش، إذا تمت هذه الخطوات بشكل مسبق قبل البدء في تنفيذ التصميم أصلا، ستجد طريقك في البحث عن كل عنصر أسهل واختيارك سيكون هو الأنسب، والسجاد كغيره من العناصر يحتاج لتحديد كل شئ مسبقا، مكانه ومقاساته المطلوبة وعدد القطع المتوقعة ونوع وشكل الخامة المناسبة ..

2. حدد اختياراتك ..

Flock Ossimi Wools of New Zealand جدران وأرضياتسجاد
Wools of New Zealand

Flock Ossimi

Wools of New Zealand
Wools of New Zealand
Wools of New Zealand

استخدام الفراغ يؤثر بشكل مباشر على اختيارك لنوع السجاد أو تتغطية الأرضية بأي شكل، لذا حدد استخدام الفراغ واحتياجاتك لتجد الاختيار أسهل ..

3. نوع الغرفة ..

소프트러그 CHIC STRIPE, 아날로그라이프 아날로그라이프 جدران وأرضياتسجاد
아날로그라이프

아날로그라이프
아날로그라이프
아날로그라이프

غرفة المعيشة مثلا تختلف عن عن الصالون، فالصالون يحتاج للسجاد انيق ذو قيمة فنية يخطف العين ويجذب الانتباه، لكن المعيشة تحتاج لسجاد عملي ذو نقوش مبهجة وأفكار رائعة، أما غرف النوم فتحتاج للدفء والحميمية وكذلك الأطفال، وغرف الشباب تحتاج لسجاد خفيف عملي في المقام الأول ..

4. الاختيارات مفتوحة أحيانا ..

Silver Birch Crown Floors جدران وأرضياتسجاد
Crown Floors

Silver Birch

Crown Floors
Crown Floors
Crown Floors

قد تجد أحيانا أشخاص يفضلون الموكيت في غرف النوم وأخرون يختاروا السجاد الأنيق، في هذه الحالة قد تجد الاختيارات مفتوحة ومتاح لك أن تختار مع ما يناسب ذوقك الخاص ..

5. الخامة المناسبة ..

Monochromes Sinclair Till جدران وأرضياتسجاد
Sinclair Till

Monochromes

Sinclair Till
Sinclair Till
Sinclair Till

الخامة تختلف من نوع لأخر وكذلك النقوش، وكل ذلك يعود لك ولذوقك الخاص، عالم الديكور يظهر كل يوم فيه جديد حتى يوفر لك كل الأفكار التي تتناسب مع اختياراتك، فقط ابحث جيدا عما تحتاجه ..

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6. غرف الأطفال ..

homify جدران وأرضياتسجاد
homify

homify
homify
homify

غرف الأطفال هي حالة خاصة وتتطلب حماية خاصة للطفل عند السقوط المتكرر لنتركه يمارس هواياته في أمان تام، ويعد السجاد هو الاختيار الأكثر شيوعا لغرف الأطفال بفضل الراحة والمظهر الجميل والواقع أن نوعية السجاد قد تحسنت بفضل الأنسجة الليفية التي تقاوم البقع والتآكل فيه، ويفضل تغطية أرضية غرفة الطفل بسجاد مصنوع من القطن أو الصوف بعيدا عن الألياف الصناعية تجنباً لتأثير الموجات الكهرومغناطيسية.

7. القيمة الفنية ..

The Fading World Collection, louis de poortere louis de poortere جدران وأرضياتسجاد
louis de poortere

louis de poortere
louis de poortere
louis de poortere

هناك سجاد ذو قيمة فنية وتراثية أيضا، اختيارك لمثل هذه القطعة الخاصة يتطلب معاملة خاصة وحماية واستخدام بطريقة مناسبة ..

8. الأعمال اليدوية ..

Handmade crochet rug, crochet carpet, round rug, knitted carpet, knitted rug, model WIEN material cotton, color 13 RENATA NEKRASZ art & design جدران وأرضياتسجاد
RENATA NEKRASZ art &amp; design

Handmade crochet rug, crochet carpet, round rug, knitted carpet, knitted rug, model WIEN material cotton, color 13

RENATA NEKRASZ art & design
RENATA NEKRASZ art &amp; design
RENATA NEKRASZ art & design

لا تنس أن تستعن بقطع مصنوعة يدويا إن كنت من محبي مثل هذه الفنون، إن كنت صاحب موهبة أو تقوم بشرائها فهي إضافة في النهاية عظيمة لبيتك..

9. السلالم الداخلية ..

Carpet stairs with spot light A1 Lofts and Extensions سلالم وأروقة سلالم
A1 Lofts and Extensions

Carpet stairs with spot light

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

عند السلالم الداخلية تكن مهمة السجاد الوظيفية أهم من الجانب الجمالي، واختيارك يجب أن يراعى فيه الحماية من الإنزلاق والسقوط وشرط أساسي تثبيتها بشكل سليم ..

10. اللمسة الأخيرة ..

Hem doğal, hem ışıltılı!, HannaHome Dekorasyon HannaHome Dekorasyon جدران وأرضياتورق الحائط
HannaHome Dekorasyon

HannaHome Dekorasyon
HannaHome Dekorasyon
HannaHome Dekorasyon

يُعد السجاد والستائر هما اللمسات الأخيرة التي تضعها في تصميمك، ولكن على عكس ما يتوارد في خاطرنا أن يتم اختيارهم في النهاية، هذا خطأ شائع نقع فيه جميعا، الاختيارات المتوازية تجعل من التصميم مترابط وأكثر جمال ..

11. سجاد مستطيل أم مستدير..

Diğer Projeler, My Home Halı My Home Halı جدران وأرضياتسجاد
My Home Halı

My Home Halı
My Home Halı
My Home Halı

الشكل الهندسي للسجاد ما بين مستيل أو مربع أو مستدير وأحينا نجد التصميمات العشوائية من بين الاختيارات المتاحة إن كنت تتبع الطراز الريفي مثلا، خطوة رفع المقاسات ستساعدك كثيرا في تحديد السجادة المناسبة من حيث شكلها الهندسي بحيث تتناسب مع الفراغ نفسه ..

12. النوع المفضل ..

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

في النهاية أن تتبع الطراز المفضل لك والمختار للتصميم ككل هو أسلم طريق لاختيار السجادة، النوع المفضل لك سد تختاره بناء على ذوقك ولمستك الخاصة ولكن احرص أن يتناسب مع التصميم سواء كان عصري أو كلاسيكي أو غيره ..

يمكنك قراءة .. 6 طرق لتنظيف السجاد في البيت

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