كيف تصمم منزلك بأسلوب مينيمال

السجاد الخفيف والأثاث الأقل هو سبيلك لمنزل بسيط وهادئ ومريح، عادة ما نحب السجاد ذو الخامات الثقيلة بمقاسات كبيرة في بعض الأوقات، ولكن دائما ما نواجه مشكلة تنظيف وتخزينها في الصيف، ولكن تخلص من كل ذلك واستعن بعناصر من السجاد خفيفة وبسيطة وسهلة التنظيف، أما عن الأثاث فعليك أن تشتغن عن كل ما هو غير ضروري في غرفتك، فأريكة واحدة تكفي ..