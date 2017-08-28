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كيف تصمم منزلك بأسلوب مينيمال

آية منير آية منير
K-HOUSE, 思維空間設計 思維空間設計 غرفة المعيشة
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العالم يتجه للبساطة ويبحث عن كل الطرق لتوفير الموارد الاقتصادية للخروج من الأزمة الحالية، وعالم الديكور جزء لا يتجزأ من مواجهة مثل هذه الأزمات العالمية، لذا اتجه الخبراء للفكر التبسيطي وللأسلوب الهادئ المعتمد على قلة العناصر والاهتمام بالجانب العملي مع الحفاظ على سمات جمالية وملامح رائعة مميزة لأي فراغ، ولكن كيف السبيل إلى ذلك، الأمر قد يبدو معقدًا إلى حد كبير خاصة وإن كان منزلك قائم بالفعل، ولكن اليوم سنفتح لك المجال لتستمتع بأهم الأفكار لتنجح في تصميم منزلك بأسلوب البسطاء .. نتمنى لك قراءة ممتعة ..

1. سجاد خفيف وأثاث أقل ..

private apt in Milano, StudioCR34 StudioCR34 غرفة المعيشة
StudioCR34

StudioCR34
StudioCR34
StudioCR34

السجاد الخفيف والأثاث الأقل هو سبيلك لمنزل بسيط وهادئ ومريح، عادة ما نحب السجاد ذو الخامات الثقيلة بمقاسات كبيرة في بعض الأوقات، ولكن دائما ما نواجه مشكلة تنظيف وتخزينها في الصيف، ولكن تخلص من كل ذلك واستعن بعناصر من السجاد خفيفة وبسيطة وسهلة التنظيف، أما عن الأثاث فعليك أن تشتغن عن كل ما هو غير ضروري في غرفتك، فأريكة واحدة تكفي ..

2. الأثاث العملي..

Интерьер IL, INT2architecture INT2architecture غرفة الاطفال
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

الأثاث العملي الذي يستغل مساحته بشكل ذكي هو من الحلول المثالية للاتجاه التبسيطي، فهو يوفر لك أكثر من وظيفة من خلال قطعة أثاث واحدة، كسريرين وخزانة وأدراج عملية معا مما يوفر لك مساحة مفتوحة ويسمح لك بااستخدام المساحات الصغيرة ..

3. اللون الأبيض..

Bright light & white Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry مطبخ خشب White
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry

Bright light & white

Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry

استخدام اللون الأبيض هو احد الخدع والحيل الذكية لتجعل منزلك ينطق بالبساطة والهدوء، ولكن لا تنس أن تترك لمسة من لون آخر لتخلق تباين وتناسق مطلوب ..

4. أفكار بسيطة ..

Renovation 104, 一色玲児 建築設計事務所 / ISSHIKI REIJI ARCHITECTS 一色玲児 建築設計事務所 / ISSHIKI REIJI ARCHITECTS غرفة المعيشة
一色玲児 建築設計事務所 / ISSHIKI REIJI ARCHITECTS

一色玲児 建築設計事務所 / ISSHIKI REIJI ARCHITECTS
一色玲児 建築設計事務所 / ISSHIKI REIJI ARCHITECTS
一色玲児 建築設計事務所 / ISSHIKI REIJI ARCHITECTS

الأفكار البسيطة هي البطل الرئيسي لهذا الفكر والأسلوب الديكوري، مكتبة صغير للتليفزيون تصنع الكثير في غرفتك بتصميم بسيط غير معقد ..

5. ذوق فني راقي ..

Living Room SWM Interiors & Sourcing Ltd غرفة المعيشة sofa,armchairs,floor lamp,art,blue walls
SWM Interiors &amp; Sourcing Ltd

Living Room

SWM Interiors & Sourcing Ltd
SWM Interiors &amp; Sourcing Ltd
SWM Interiors & Sourcing Ltd

البساطة لا تعني اختيار ذو ذوق فني راقي ومميز، بل ستجد ما يجعل منزلك أجمل مع الحفاظ على مبادئ البساطة وال Minimalist 

6. مساحات مفتوحة للحركة ..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

المساحات المفتوحة هي احد معالم الاتجاه التبسيطي بشكل عام، فهو يحترم مساحات الحركة ويفضل الخبراء الحفاظ عليها بشكل كبير والتوازن بينها وبين الجانب الوظيفي للتصميم ..

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7. حلول للمساحات الصغيرة ..

pokój nastolatki - Kraków, Grzegórzecka - wizualizacja, MIRAI STUDIO MIRAI STUDIO غرفة الاطفال
MIRAI STUDIO

MIRAI STUDIO
MIRAI STUDIO
MIRAI STUDIO

الاتجاه التبسيطي يهتم بشكل رئيسي بالمساحات الصغيرة ومعالجتها وتنفيذها بحلول مثالية لاستغلال كل سنتيمتر فيها، لذا فإن كنت تمتلك فراغ صغير عليك أن تفكر مرة ثانية بتصميمه على أسس البسطاء ..

8. ستائر خفيفة ..

Apartamento pequeno, Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA غرفة المعيشة
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

الستائر الخفيفة هي أحد عناصر الاتجاه التبسيطي، البعد عن البراقع والتعقيدات في تصميم الستائر والأقمشة الثقيلة والألوان الداكنة هو الحل الأمثل لتنجح أن تجعل منزلك بسيط ..

9. الممرات ..

Klasyka i design, Perfect Space Perfect Space راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

الممرات هي شريان الحياة داخل منزلك، حافظ عليها مشرقة ومضاءة بشكل سليم وبألوان زاهية ومبهجة، لتحافظ على راحة المستخدمين داخل منزلك ..

10. على الموضة ..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

المميز في الاتجاه التبسيطي أنه احد صيحات الموضة لعام 2017  ومتوقع استمراره كأحد الموضات المتصدرة قوائم الأعوام القادمة، لذلك فإذا كنت قلق أن تفقد جمال بيتك ومواكبة العصر فالاتجاه التبسيطي يوفر لك ذلك ..

11. استغلال ذكي لكل المساحات المهملة ..

Palma Plaza Residence Hugh Jefferson Randolph Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Hugh Jefferson Randolph Architects

Palma Plaza Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

قد تظن أن مثل تلك المساحات بلا أهمية وتتركها مهملة داخل منزلك الصغير، الاتجاه التبسيطي يقدم لك حلول سهلة التنفيذ تساعدك على استغلال ذكي لمثل هذه الزوايا ..

12. حلول ذكية للتخزين ..

интерьер TRANSFIGURATOR, YOUR PROJECT YOUR PROJECT الممر والمدخل
YOUR PROJECT

YOUR PROJECT
YOUR PROJECT
YOUR PROJECT

الحلول الذكية والتي تساعدك على إضافة إمكانيات خاصة لمنزلك، كمثل مساحات تخزين مبتكرة في أماكن غير متوقعة، الاتجاه التبسيطي يدعم هذه الأفكار ويفتح لك باب التنوع والاختيارات من خلاله ..

13. الأرضيات ..

NEUBAU EINES EINFAMILIENHAUSES MIT TIEFGARAGE, Förstl Naturstein Förstl Naturstein غرفة المعيشة حجر جيري
Förstl Naturstein

Förstl Naturstein
Förstl Naturstein
Förstl Naturstein

الأرضيات اختيارتها مفتوحة في الاتجاه التبسيطي، ولكن يُفضل الباركيه والأرضيات الخشبية لجمالها وأناقتها وسهولة تنظيفها ..

14. أثاث خفيف ..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تصميمات الأثاث في الاتجاه التبسيطي أهم ما يميزها هي الخفة، دون تعقيد أو تفاصيل واستخدام مواد ذو متانة عالية ..

15. مفهوم آخر للجمال ..

Интерьер IL, INT2architecture INT2architecture غرفة المعيشة
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

كما ذكرنا أن الخبراء قرروا الاستعانة بهذا الاتجاه لحل أزمة اقتصادية وتوفير الموارد بشكل أساسي، ولكن إذا نظرنا للأمر بشكل مختلف، فالبساطة هي مفهوم آخر للجمال، فكما يوجد آخرون يرون الأناقة والفخامة في التفاصيل والتعقيدات، يراها البعض في الخفة والبساطة ..

16. حلول مميزة للأثاث ..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

قد لا تحتاج لشراء اثاث بعد اليوم، مع الاتجاه التبسيطي تستطيع تصميم فراغ كامل بنفسك بأقل الموارد والإمكانيات والميزانيات..

17. أرفف معلقة ..

台北黃宅, 直方設計有限公司 直方設計有限公司 غرفة المعيشة
直方設計有限公司

直方設計有限公司
直方設計有限公司
直方設計有限公司

الأرفف أحد الحلول المثالية لتبسيط بيتك وإيجاد حلول عملية لكل ركن فيه، سهولة تنفيذها وبساطتها وعمليتها هم عنوان الجمال في بيتك بعد اليوم

18. تصميم متكامل ..

K-HOUSE, 思維空間設計 思維空間設計 غرفة المعيشة
思維空間設計

思維空間設計
思維空間設計
思維空間設計

البساطة توفر لك حلول عملية لكل فراغات منزلك، وتخلق لك تصميم متكامل لا ينقصه شئ، تضع في اعتبارها كل الجوانب، العملية والجمال والفخامة والاحتياجات المستقبلية وحرية الحركة، لا تتردد في أن تجعل منزلك ينطق بالبساطة ..

19. مداخل ..

PASSIONE PER IL BIANCO, StudioG StudioG شبابيك
StudioG

StudioG
StudioG
StudioG

المداخل وهو عنوان منزلك وجملتك الترحيبية التي يجدها الضيوف تعبر عن بيتك للوهلة الأولى، اجعلها تعبر عن بساطتك وهدوء منزلك بألوان هادئة وتفاصيل بسيطة ..

20. دهانات وألوان ..

迷迭．灰｜Planes of Greyscale, 理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd. 理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd. غرفة نوم Blue
理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.

理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.
理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.
理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.

في النهاية استخدام الدهانات في الاتجاه البسيطي يعتمد على اختيارات هادئة بدون تأثيرات معقدة حتى في ورق الجدران ستجد نفس الأمر، الاختيار الأبسط هو أول أولوياتنا ..

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