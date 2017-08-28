كيف تصمم منزلك بأسلوب مينيمال

العالم يتجه للبساطة ويبحث عن كل الطرق لتوفير الموارد الاقتصادية للخروج من الأزمة الحالية، وعالم الديكور جزء لا يتجزأ من مواجهة مثل هذه الأزمات العالمية، لذا اتجه الخبراء للفكر التبسيطي وللأسلوب الهادئ المعتمد على قلة العناصر والاهتمام بالجانب العملي مع الحفاظ على سمات جمالية وملامح رائعة مميزة لأي فراغ، ولكن كيف السبيل إلى ذلك، الأمر قد يبدو معقدًا إلى حد كبير خاصة وإن كان منزلك قائم بالفعل، ولكن اليوم سنفتح لك المجال لتستمتع بأهم الأفكار لتنجح في تصميم منزلك بأسلوب البسطاء .. نتمنى لك قراءة ممتعة ..
السجاد الخفيف والأثاث الأقل هو سبيلك لمنزل بسيط وهادئ ومريح، عادة ما نحب السجاد ذو الخامات الثقيلة بمقاسات كبيرة في بعض الأوقات، ولكن دائما ما نواجه مشكلة تنظيف وتخزينها في الصيف، ولكن تخلص من كل ذلك واستعن بعناصر من السجاد خفيفة وبسيطة وسهلة التنظيف، أما عن الأثاث فعليك أن تشتغن عن كل ما هو غير ضروري في غرفتك، فأريكة واحدة تكفي ..
الأثاث العملي الذي يستغل مساحته بشكل ذكي هو من الحلول المثالية للاتجاه التبسيطي، فهو يوفر لك أكثر من وظيفة من خلال قطعة أثاث واحدة، كسريرين وخزانة وأدراج عملية معا مما يوفر لك مساحة مفتوحة ويسمح لك بااستخدام المساحات الصغيرة ..
استخدام اللون الأبيض هو احد الخدع والحيل الذكية لتجعل منزلك ينطق بالبساطة والهدوء، ولكن لا تنس أن تترك لمسة من لون آخر لتخلق تباين وتناسق مطلوب ..
الأفكار البسيطة هي البطل الرئيسي لهذا الفكر والأسلوب الديكوري، مكتبة صغير للتليفزيون تصنع الكثير في غرفتك بتصميم بسيط غير معقد ..
البساطة لا تعني اختيار ذو ذوق فني راقي ومميز، بل ستجد ما يجعل منزلك أجمل مع الحفاظ على مبادئ البساطة وال Minimalist
المساحات المفتوحة هي احد معالم الاتجاه التبسيطي بشكل عام، فهو يحترم مساحات الحركة ويفضل الخبراء الحفاظ عليها بشكل كبير والتوازن بينها وبين الجانب الوظيفي للتصميم ..
الاتجاه التبسيطي يهتم بشكل رئيسي بالمساحات الصغيرة ومعالجتها وتنفيذها بحلول مثالية لاستغلال كل سنتيمتر فيها، لذا فإن كنت تمتلك فراغ صغير عليك أن تفكر مرة ثانية بتصميمه على أسس البسطاء ..
الستائر الخفيفة هي أحد عناصر الاتجاه التبسيطي، البعد عن البراقع والتعقيدات في تصميم الستائر والأقمشة الثقيلة والألوان الداكنة هو الحل الأمثل لتنجح أن تجعل منزلك بسيط ..
الممرات هي شريان الحياة داخل منزلك، حافظ عليها مشرقة ومضاءة بشكل سليم وبألوان زاهية ومبهجة، لتحافظ على راحة المستخدمين داخل منزلك ..
المميز في الاتجاه التبسيطي أنه احد صيحات الموضة لعام 2017 ومتوقع استمراره كأحد الموضات المتصدرة قوائم الأعوام القادمة، لذلك فإذا كنت قلق أن تفقد جمال بيتك ومواكبة العصر فالاتجاه التبسيطي يوفر لك ذلك ..
قد تظن أن مثل تلك المساحات بلا أهمية وتتركها مهملة داخل منزلك الصغير، الاتجاه التبسيطي يقدم لك حلول سهلة التنفيذ تساعدك على استغلال ذكي لمثل هذه الزوايا ..
الحلول الذكية والتي تساعدك على إضافة إمكانيات خاصة لمنزلك، كمثل مساحات تخزين مبتكرة في أماكن غير متوقعة، الاتجاه التبسيطي يدعم هذه الأفكار ويفتح لك باب التنوع والاختيارات من خلاله ..
الأرضيات اختيارتها مفتوحة في الاتجاه التبسيطي، ولكن يُفضل الباركيه والأرضيات الخشبية لجمالها وأناقتها وسهولة تنظيفها ..
تصميمات الأثاث في الاتجاه التبسيطي أهم ما يميزها هي الخفة، دون تعقيد أو تفاصيل واستخدام مواد ذو متانة عالية ..
كما ذكرنا أن الخبراء قرروا الاستعانة بهذا الاتجاه لحل أزمة اقتصادية وتوفير الموارد بشكل أساسي، ولكن إذا نظرنا للأمر بشكل مختلف، فالبساطة هي مفهوم آخر للجمال، فكما يوجد آخرون يرون الأناقة والفخامة في التفاصيل والتعقيدات، يراها البعض في الخفة والبساطة ..
قد لا تحتاج لشراء اثاث بعد اليوم، مع الاتجاه التبسيطي تستطيع تصميم فراغ كامل بنفسك بأقل الموارد والإمكانيات والميزانيات..
الأرفف أحد الحلول المثالية لتبسيط بيتك وإيجاد حلول عملية لكل ركن فيه، سهولة تنفيذها وبساطتها وعمليتها هم عنوان الجمال في بيتك بعد اليوم
البساطة توفر لك حلول عملية لكل فراغات منزلك، وتخلق لك تصميم متكامل لا ينقصه شئ، تضع في اعتبارها كل الجوانب، العملية والجمال والفخامة والاحتياجات المستقبلية وحرية الحركة، لا تتردد في أن تجعل منزلك ينطق بالبساطة ..
المداخل وهو عنوان منزلك وجملتك الترحيبية التي يجدها الضيوف تعبر عن بيتك للوهلة الأولى، اجعلها تعبر عن بساطتك وهدوء منزلك بألوان هادئة وتفاصيل بسيطة ..
في النهاية استخدام الدهانات في الاتجاه البسيطي يعتمد على اختيارات هادئة بدون تأثيرات معقدة حتى في ورق الجدران ستجد نفس الأمر، الاختيار الأبسط هو أول أولوياتنا ..
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