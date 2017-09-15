10 أفكار مختلفة تناسب المنازل الصغيرة

المساحات الصغيرة عقبة أمام تلبية احتياجاتنا، ولا سبيل إلا أن تنجح في استغلالها على الوجه الأمثل وتجد من بين الحلول والأفكار ما هو أنسب لمنزلك واحتياجاتك الحالية والمستقبلية، سعى الخبراء بشكل مكثف على تقديم مجموعة من الأفكار العملية الرائعة والمميزة وسهلة التنفيذ، اليوم مع هوميفاي نقدم لك 10 أفكار مختلفة تناسب منزلك الصغيرة وتلبي كل الاحتياجات المتوقعة بل وتضيف لمنزلك قيمة حقيقية ..
تحتاج لركن الدراسة في منزلك بالتأكيد مع قدوم المدارس، ولكن أين وكيف هذه هي المشكلة، ولكن الأثاث الذكي والمركب هو الحل، ظهر مؤخرا قطع الأثاث سهل التركيب والمدمج والذي يوفر لك في مساحة صغيرة أكثر من استخدام ..
يمكنك تحويل شرفة منزلك إلى غرفة نوم إضافية تحتاجها لأولادك أو ضيوفك، وبشكل رائع وتصميم مناسب يلبي احتياجاتك، واحرص على توفير الخصوصية اللازمة واختيار شبابيك محكمة الغلق ..
مساحة صغيرة وتسعى لاستخدامها بأفضل طريقة وتوفير أكثر من استخدام لها، فما رأيك في أن تختار لهذه المساحة استخدامين كغرفة نوم ومعيشة في نفس الوقت عن طريق تصميم مبتكر كما ترى أمامك ..
المساحات المهدورة في المنزل كأسفل الدرج والسرير والأركان والزوايا لها حلول عبقرية، كتحويلها مساحة تخزين على هيئة أدراج أو أرفف سهلة الاستخدام ..
ابحث عن أفكار خارج الصندوق لتجد لكل عنصر تحتاج مكان مناسب ومميز، ولا تتردد في أن تبتكر أفكار غير معتادة ..
لا تنس حقك في الاسترخاء والاستجمام، اخلق في شرفتك أو منزلك بشكل عام ركن خاص بك وبأقل الامكانيات وستنجح في إضافة لمسة رائعة لبيتك الصغير ..
لا تسمح لنفسك أن تترك زوايا منزلك من دون استخدام أو استغلال وتفكير ذكي، أريكة صغيرة أو خزانة عملية كلها أفكار مميزة لزوايا صغيرة منسية في المنزل ..
الاستغناء عن الجدران يسمح لك باستغلال الغرف بشكل أكثر ذكاء، وتحافظ على راحة بصرية وشعور بالاتساع ..
الاستعانة بالنمط المناسب لكل فراغ يجعل منه تصميم ناجح إلى حد كبير، النمط التبسيطي أكثر الأنماط تناسبا للمساحة الصغيرة، بل ويؤدي وظيفته مع الاحتفاظ بمظهر رائع ومميز ..
لا تختر حوض الاستحمام فهي اختيار سيتحكم بشكل كبير في مساحة حمامك الصغيرة، بل أضف غرفة استحمام عملية بمساحة مناسبة حتى تنجح في تصميم الحمام الخاص بك بشكل عملي ومريح ..
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