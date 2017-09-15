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10 أفكار مختلفة تناسب المنازل الصغيرة

آية منير آية منير
homify حمام
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المساحات الصغيرة عقبة أمام تلبية احتياجاتنا، ولا سبيل إلا أن تنجح في استغلالها على الوجه الأمثل وتجد من بين الحلول والأفكار ما هو أنسب لمنزلك واحتياجاتك الحالية والمستقبلية، سعى الخبراء بشكل مكثف على تقديم مجموعة من الأفكار العملية الرائعة والمميزة وسهلة التنفيذ، اليوم مع هوميفاي نقدم لك 10 أفكار مختلفة تناسب منزلك الصغيرة وتلبي كل الاحتياجات المتوقعة بل وتضيف لمنزلك قيمة حقيقية ..

1. ركن للدراسة متكامل ..

마이크로하우스 리모델링, OUA 오유에이 OUA 오유에이 مطبخ
OUA 오유에이

마이크로하우스 리모델링

OUA 오유에이
OUA 오유에이
OUA 오유에이

تحتاج لركن الدراسة في منزلك بالتأكيد مع قدوم المدارس، ولكن أين وكيف هذه هي المشكلة، ولكن الأثاث الذكي والمركب هو الحل، ظهر مؤخرا قطع الأثاث سهل التركيب والمدمج والذي يوفر لك في مساحة صغيرة أكثر من استخدام ..

2. شرفة أم غرفة نوم ..

дизайн студии в скандинавском стиле, sreda sreda غرفة نوم
sreda

sreda
sreda
sreda

يمكنك تحويل شرفة منزلك إلى غرفة نوم إضافية تحتاجها لأولادك أو ضيوفك، وبشكل رائع وتصميم مناسب يلبي احتياجاتك، واحرص على توفير الخصوصية اللازمة واختيار شبابيك محكمة الغلق ..

3. اثنين في واحد ..

DEPARTAMENTO 18 M2, MinBai MinBai مكاتب العمل والدراسةStorage
MinBai

MinBai
MinBai
MinBai

مساحة صغيرة وتسعى لاستخدامها بأفضل طريقة وتوفير أكثر من استخدام لها، فما رأيك في أن تختار لهذه المساحة استخدامين كغرفة نوم ومعيشة في نفس الوقت عن طريق تصميم مبتكر كما ترى أمامك ..

4. أسفل الدرج مساحة مهدورة ..

Einbauschränke Wohnzimmer, Held Schreinerei Held Schreinerei غرفة المعيشةرفوف
Held Schreinerei

Held Schreinerei
Held Schreinerei
Held Schreinerei

المساحات المهدورة في المنزل كأسفل الدرج والسرير والأركان والزوايا لها حلول عبقرية، كتحويلها مساحة تخزين على هيئة أدراج أو أرفف سهلة الاستخدام ..

5. أفكار خارج الصندوق ..

apartamento en dos alturas, MILL-HOUSE MILL-HOUSE حمام
MILL-HOUSE

MILL-HOUSE
MILL-HOUSE
MILL-HOUSE

ابحث عن أفكار خارج الصندوق لتجد لكل عنصر تحتاج مكان مناسب ومميز، ولا تتردد في أن تبتكر أفكار غير معتادة ..

6. ركن للاستجمام ..

Каменный лофт, CO:interior CO:interior بلكونة أو شرفة
CO:interior

CO:interior
CO:interior
CO:interior

لا تنس حقك في الاسترخاء والاستجمام، اخلق في شرفتك أو منزلك بشكل عام ركن خاص بك وبأقل الامكانيات وستنجح في إضافة لمسة رائعة لبيتك الصغير ..

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7. استغلال الأركان والزوايا ..

Apartament Praga , Devangari Design Devangari Design غرفة نوم
Devangari Design

Devangari Design
Devangari Design
Devangari Design

لا تسمح لنفسك أن تترك زوايا منزلك من دون استخدام أو استغلال وتفكير ذكي، أريكة صغيرة أو خزانة عملية كلها أفكار مميزة لزوايا صغيرة منسية في المنزل ..

8. دمج الغرف ..

In the box, Vashantsev Nik Vashantsev Nik غرفة المعيشة
Vashantsev Nik

Vashantsev Nik
Vashantsev Nik
Vashantsev Nik

الاستغناء عن الجدران يسمح لك باستغلال الغرف بشكل أكثر ذكاء، وتحافظ على راحة بصرية وشعور بالاتساع ..

9. الاستعانة بالنمط التبسيطي ..

Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design مطبخ
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

الاستعانة بالنمط المناسب لكل فراغ يجعل منه تصميم ناجح إلى حد كبير، النمط التبسيطي أكثر الأنماط تناسبا للمساحة الصغيرة، بل ويؤدي وظيفته مع الاحتفاظ بمظهر رائع ومميز ..

10. غرفة للاستحمام ..

homify حمام
homify

homify
homify
homify

لا تختر حوض الاستحمام فهي اختيار سيتحكم بشكل كبير في مساحة حمامك الصغيرة، بل أضف غرفة استحمام عملية بمساحة مناسبة حتى تنجح في تصميم الحمام الخاص بك بشكل عملي ومريح ..

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