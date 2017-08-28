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كيف تصنع ركن للعب أطفالك بأقل تكلفة ممكنة؟

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Cinza Design Interior, Cinza Design Interior Cinza Design Interior غرفة الاطفال
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بالطبع غرفة أطفالك تحتاج مع الوقت إلى تعديل، خاصة إذا ذادت أغراض طفلك وألعابه، ومع الوقت تتناثر هذه الأشياء في كل مكان، وتحتاج إلى ركن يكون للعب أطفالك واللهو وجمع احتياجاتهم.. لذلك يقدم لك هوميفاي في هذا المقال مجموعة من غرف الأطفال تعطيك أفكار لعمل ركن للعب أطفالك بأقل تكلفة ممكنة، دون أن تحتاج لتغيير الغرفة بالكامل، أما إذا كنت تصنع غرفة بالفعل، فهنا سوف تجد الطريقة الأمثل لعمل الغرفة بطريقة وظيفية تساعدك فيما بعد..

1. تصميم بسيط

Habitación de Lola, demarcasueca demarcasueca غرفة الاطفال
demarcasueca

demarcasueca
demarcasueca
demarcasueca

هنا في هذه الغرفة المشرقة ذات الألوان الفاتحة يمكن أن نرى بوضوح كيف تم استغلال الجدار لعمل أرفف بسيطة تحمل اللعب والأدوات، مع صندوين بالأسفل معلقين بالرف الثاني.. لن يكلفك هذا التصميم سوى قطعتين من الخشب بشكل متساوي مع استخدام العلب القديمة لديك لتعليقها بالأسفل، وهكذا تتكون لديك مساحات تخزين مميزة يمكنك أن تضع فيها كل ما تحتاج.

2. أثاث وظيفي

Ristrutturazione appartamento Roma, Genzano, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة الاطفال
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

الاعتماد على الأثاث متعدد الاستخدامات يوفر لك مساحات تخزين رائعة يمكنها أن تحوي لعب أطفالك، على سبيل المثال هنا نرى الدولاب منقسم لجزئين: في الأعلى الدواليب التخزينية وبالأسفل أريكة كبيرة يعلوها أرفف لـ اللعب والأدوات، فشراء الأثاث من البداية بطريقة مناسبة يجنبك بعد ذلك تصميم ركن خاص بلعب الأطفال وتخزين أغراضهم.

3. الخروج عن المألوف

Cinza Design Interior, Cinza Design Interior Cinza Design Interior غرفة الاطفال
Cinza Design Interior

Cinza Design Interior
Cinza Design Interior
Cinza Design Interior

هذا المثال لغرفة إذا أردت تقليدها فلن يكلفك الأمر سوى مجموعة صغيرة من الأعمدة الخشبية البسيطة وبعض الخيوط المتينة، يتم تقطيع الخشب إلى مجموعات يتم ربطها بهذا الشكل للحصول على أرفف لتعليق اللعب والأدوات، هكذا يمكنك استغلال ركن صغير من أركان الغرفة بدون أن يكلفك شيء سوى استغلال بعض قطع الأخشاب القديمة لديك.

4. كوخ صغير

Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores غرفة الاطفال
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

لن تتخيل أن صنع ركن للعب أطفالك لن يكلفك سوى ثلاثة قطع خشبية وقطعة من القماش.. نعم تحتاج إلى ثلاثة أخشاب لعمل ارتكاز لهذا الهرم الذي تراه وربطهم بحبل متين من الأعلى، ثم تسدل عليه قطعة قماش كبيرة ويمكنك لأطفالك أن يلعبوا فيه، أو أن تحتفظ باللعب بداخه حتى لا تتسبب في فوضى بالغرفة.

5. الصناديق الملونة

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

بالطبع اشتريت لمنزلك جهازًا إليكترونيًا أو قطعة أثاث أو تحفة صغيرة، كل هذه الأشياء تأتي بداخل صناديق باحجامها المختلفة، يمكنك الاعتماد عليها في غرفة الأطفال لتخصيص مساحات تخزينية لـ اللعب والأدوات، وهنا في هذا المثال يمكنك أن تشاهد هذه الصناديق معلقة الجدار وموضوعه أسفله، تحمل بداخلها وفوقها جميع لعب أطفالك، مما يوفر مكان يستطع فيه طفلك اللعب دون أن تنتشر هذه الأشياء في كل مكان.

6. التفكير خارج الصندوق

Quarto do Bernardo, Pri Martins Arquitetura Pri Martins Arquitetura غرفة الاطفال
Pri Martins Arquitetura

Pri Martins Arquitetura
Pri Martins Arquitetura
Pri Martins Arquitetura

تصميم شجرة لتكون علاقة رائعة للعب طفلك أمرً سهلًا للغاية.. هل ندلك على الطريقة! .. الاّن يمكنك استخدام قطعة خشبية قديمة في منزلك وتقطيعها إلى قطع صغيرة وتكوين هذه الفروع الصغيرة، تحتاج فقط إلى بعض المسامير الصغيرة الطرق عليها في الخشب لتكوين علاقات صغيرة واستغلال الجدران بطريقة تسمح لك بوضع لعب أطفالك دون بعثرتها في كل مكان.

7. أطلق لخيالك العنان

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon, Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım غرفة الاطفال
Çelebi Ahşap &amp; İç Dekorasyon ve Tasarım

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım
Çelebi Ahşap &amp; İç Dekorasyon ve Tasarım
Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım

غرفة وظيفية للغاية، اعتمدت على أثاث يشكل مبني عش العصفور فيبدو رائع يحتوي أسفله على منطقة للعب وأدراج للتخزين، في ركن صغير لا يتسبب بإزدحام الغرفة، وهذا التصميم يلهمك لاستخدام الأثاث الوظيفي كهذا، لتوفير مساحة في الغرفة وتنظيم أكثر يفيد أطفالك.

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