حقق الراحة البصرية داخل منزلك باستخدام درجات الأخضر

اللون الأخضر من الألوان التي تحقق الراحة البصرية بمجرد النظر إليه، فنجده دائمًا في الزراعات والحدائق والتراسات التي نحب أن نملأها بأحواض النباتات المختلفة، ولكن عندما يتعلق الأمر باستخدامه في الديكور والأثاث نجد أنفسنا وقد ترددنا كثيرًا في كيفية استخدامه وتوظيفه في الديكور، لما له من جاذبية وتميز في لفت الأنظار إليه.
لذا فإنه عندما نستخدم هذا اللون المريح والجذاب فإننا لابد وأن ندرس الأمر بشكل جيد ونشاهد الكثير من الأمثلة لنصل إلى الاختيار الأمثل في تحديد موقعه من المنزل، وفي أي غرفة سوف نستخدمه وأي المساحات التي سوف نفرشها به.
وفي هذا الموضوع سوف نعرض عليكم بعض الأمثلة والديكوارات التي وقع اختيارنا عليها من أعمال خبراءنا في Homify لتكون ملهمة لكم في كيفية استخدامه، إما في الأثاث أو الطلاء أو في ورق الحائط أو في العديد من الاستخدامات الأخرى التي سنراها سويًا، فهيا بنا إلى هذه الأمثلة فورًا:
عادة ما يستخدم الأخضر بمساحات صغيرة في الديكور ولكن هذا التصميم المميز لغرفة النوم استلهم من الحدائق الكبيرة هذه الفكرة الجميلة، فجعل الحائط يبدو وكأنه قطعة من الحديقة عن طريق استخدام ورق الحائط الذي يحمل أشكال العشب و درجات الأخضر داخله بشكل جميل يبعث الراحة والترحاب في الغرفة.
أما هنا فنجد الأخضر قد استخدم في ورق الحائط أيضًا ولكن بنقشة مختلفة من أشكال الصبار وألوانه المختلفة التي صنعت مع اللون الأبيض المستخدم بجواره في مساحات كبيرة صورة مبهجة للغرفة ومثيرة للجلوس والاستمتاع بهذه المساحة المريحة للعين.
مع الأبيض أيضًا بمساحات صغيرة ولكن مؤثرة في أبواب الدولاب.
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أما هنا فنجد التصميم الكلاسيكي الرصين للمنزل وقد استخدم فيه اللون الأخضر الفستقي مع الزخارف الدقيقة التي تعطي للتصميم الكثير من الثقل والجمال المبهر.