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حقق الراحة البصرية داخل منزلك باستخدام درجات الأخضر

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PANTONE'S Color 2017 | Greenery, Pixers Pixers غرفة نومديكورات واكسسوارات
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اللون الأخضر من الألوان التي تحقق الراحة البصرية بمجرد النظر إليه، فنجده دائمًا في الزراعات والحدائق والتراسات التي نحب أن نملأها بأحواض النباتات المختلفة، ولكن عندما يتعلق الأمر باستخدامه في الديكور والأثاث نجد أنفسنا وقد ترددنا كثيرًا في كيفية استخدامه وتوظيفه في الديكور، لما له من جاذبية وتميز في لفت الأنظار إليه.

لذا فإنه عندما نستخدم هذا اللون المريح والجذاب فإننا لابد وأن ندرس الأمر بشكل جيد ونشاهد الكثير من الأمثلة لنصل إلى الاختيار الأمثل في تحديد موقعه من المنزل، وفي أي غرفة سوف نستخدمه وأي المساحات التي سوف نفرشها به.

وفي هذا الموضوع سوف نعرض عليكم بعض الأمثلة والديكوارات التي وقع اختيارنا عليها من أعمال خبراءنا في Homify لتكون ملهمة لكم في كيفية استخدامه، إما في الأثاث أو الطلاء أو في ورق الحائط أو في العديد من الاستخدامات الأخرى التي سنراها سويًا، فهيا بنا إلى هذه الأمثلة فورًا:

1. في ورق الحائط بغرفة النوم في محاكاة للحدائق

GREEN REGENERATION Pixers غرفة نومديكورات واكسسوارات pantone 2017,greenery,green
Pixers

GREEN REGENERATION

Pixers
Pixers
Pixers

عادة ما يستخدم الأخضر بمساحات صغيرة في الديكور ولكن هذا التصميم المميز لغرفة النوم استلهم من الحدائق الكبيرة هذه الفكرة الجميلة، فجعل الحائط يبدو وكأنه قطعة من الحديقة عن طريق استخدام ورق الحائط الذي يحمل أشكال العشب و درجات الأخضر داخله بشكل جميل يبعث الراحة والترحاب في الغرفة.

2. وهنا أيضًا في ظهر السرير ولكن مع نقشة من الصبار الأخضر

WILD GREEN Pixers غرفة نومديكورات واكسسوارات pantone 2017,greenery,green
Pixers

WILD GREEN

Pixers
Pixers
Pixers

أما هنا فنجد الأخضر قد استخدم في ورق الحائط أيضًا ولكن بنقشة مختلفة من أشكال الصبار وألوانه المختلفة التي صنعت مع اللون الأبيض المستخدم بجواره في مساحات كبيرة صورة مبهجة للغرفة ومثيرة للجلوس والاستمتاع بهذه المساحة المريحة للعين.

3. وفي دولاب الملابس مع لمسة من الأخضر الغامق

homify
homify

homify
homify
homify

مع الأبيض أيضًا بمساحات صغيرة ولكن مؤثرة في أبواب الدولاب.
وللمزيد من أفكار دواليب الملابس تجد هنا 10 دواليب خشبية لتعمل مثلها عند النجار

4. وفي سيراميك الحمام باللون الزيتي الدافئ

Bathroom Refurbishment and Re-design, Kerry Holden Interiors Kerry Holden Interiors حمام green metro tiles
Kerry Holden Interiors

Bathroom Refurbishment and Re-design

Kerry Holden Interiors
Kerry Holden Interiors
Kerry Holden Interiors

5. الأخضر الليموني في المطبخ للمسة منعشة

Проект квартиры-студии, Инна Михайская Инна Михайская مطبخ Green
Инна Михайская

Инна Михайская
Инна Михайская
Инна Михайская

6. والفيروزي الفاتح في غرفة المكتب للمساعدة على القراءة

Tendenze arredo: il ritorno del velluto, Design for Love Design for Love غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء Green
Design for Love

Design for Love
Design for Love
Design for Love

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7. وفي المفروشات بأشكال مختلفة

homify غرفة السفرةديكورات واكسسوارات قماش Green
homify

homify
homify
homify

8. وهنا بطلاء خفيف على الحوائط مع سجادة مناسبة

homify جدران وأرضياتسجاد صوف Green
homify

homify
homify
homify

9. في غرفة المعيشة مع الأخضر الزيتوني والقطيفة الأنيق

STONE MAGIC Pixers غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات pantone 2017,greenery,green
Pixers

STONE MAGIC

Pixers
Pixers
Pixers

10. الجلد من أكثر المواد التي تضيف إلى اللون الأخضر تميزًا وتألقًا

GreenBerger, Bubi collage Bubi collage غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء خشب Green
Bubi collage

Bubi collage
Bubi collage
Bubi collage

11. وفي غرفة الأطفال مع الألوان المبهجة الأخرى

Детская комната, Pure Design Pure Design غرفة الاطفال Green
Pure Design

Pure Design
Pure Design
Pure Design

12. مع اللون الذهبي بطراز عتيق ولكنه مختلف

Restroom design, KAPRANDESIGN KAPRANDESIGN حمامتجهيزات White
KAPRANDESIGN

KAPRANDESIGN
KAPRANDESIGN
KAPRANDESIGN

13. وفي الطراز الكلاسيكي مع البانوهات والزخارف الأصيلة

Особняк Половцова, Belimov-Gushchin Andrey Belimov-Gushchin Andrey راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله حجر Green
Belimov-Gushchin Andrey

Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey

أما هنا فنجد التصميم الكلاسيكي الرصين للمنزل وقد استخدم فيه اللون الأخضر الفستقي مع الزخارف الدقيقة التي تعطي للتصميم الكثير من الثقل والجمال المبهر.

كيف تصمم منزلك بأسلوب مينيمال
هل تحب اللون الأخضر؟ وما رأيك في استخدامه في هذه الأمثلة؟

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