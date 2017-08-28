حقق الراحة البصرية داخل منزلك باستخدام درجات الأخضر

اللون الأخضر من الألوان التي تحقق الراحة البصرية بمجرد النظر إليه، فنجده دائمًا في الزراعات والحدائق والتراسات التي نحب أن نملأها بأحواض النباتات المختلفة، ولكن عندما يتعلق الأمر باستخدامه في الديكور والأثاث نجد أنفسنا وقد ترددنا كثيرًا في كيفية استخدامه وتوظيفه في الديكور، لما له من جاذبية وتميز في لفت الأنظار إليه.

لذا فإنه عندما نستخدم هذا اللون المريح والجذاب فإننا لابد وأن ندرس الأمر بشكل جيد ونشاهد الكثير من الأمثلة لنصل إلى الاختيار الأمثل في تحديد موقعه من المنزل، وفي أي غرفة سوف نستخدمه وأي المساحات التي سوف نفرشها به.

وفي هذا الموضوع سوف نعرض عليكم بعض الأمثلة والديكوارات التي وقع اختيارنا عليها من أعمال خبراءنا في Homify لتكون ملهمة لكم في كيفية استخدامه، إما في الأثاث أو الطلاء أو في ورق الحائط أو في العديد من الاستخدامات الأخرى التي سنراها سويًا، فهيا بنا إلى هذه الأمثلة فورًا: