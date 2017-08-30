14 نصيحة لترتيب ثلاجة المطبخ قبل عيد الأضحى

قبل عيد الأضحى، هناك العديد من التجهيزات التي نقوم بها في المنزل حتى نكون على استعداد لاستقباله، سواءًا هذه الاستعدادات المتعلقة باستقبال الزائرين وإدخال البهجة على المنزل، أو الاستعدادات الخاصة بعملية ذبح الأضحية وتجهيز المطبخ لاستقبال اللحوم الآتية من الذبيحة.
ومن هذه التجهيزات بالطبع ترتيب ثلاجة المطبخ وتنظيفها بحيث يسهل علينا تخزين اللحوم فيها وتوفير أماكن أكثر لاستيعاب الكميات الكبيرة للحوم قبل توزيعها أو تخزين الجزء الخاص بالاستخدام.
وحتى يكون هذا الأمرسهلًا ولا يستغرق الكثير من الوقت والمجهود، أحضرنا لكم اليوم بعض النصائح الخاصة بترتيب الثلاجة وتنظيمها والتي استعنا فيها بنصائح خبراءنا في homify، فهيا بنا لنرى هذه النصائح مباشرة:
مع فرز الطعام والتخلص من الطعام التالف منه ووضعه في أكياس مغلقة داخل سلة المهلات.
وذلك عن طريق نقعها في البانيو أو في حوض كبير مع بعض من الخل وملح الطعام.
مع مراعاة تذويب قطع الثلج المتكومة في الأركان عن طريق المياه الدافئة والملح.
يعتبر بيكربونات الصوديوم من المواد الطبيعية التي لا تؤثر على نكهة الطعام بعد وضعه في الثلاجة ولا تضره، بل تعمل على تنظيف الثلاجة بشكل فعال وسريع.
حتى نتجنب سقوط قطرات المياة الغير نظيفة على الأماكن التي تم تنظيفها بالفعل.
هناك العديد من الأفكار المستخدمة لامتصاص الروائح النفاذة في الثلاجة مثل قطعة من الفحم في الثلاجة أو طبق صغير به القليل من البن.
لأنها تحتاج للتواجد في مكان أكثر برودة من باب الثلاجة كما اعتدنا أن نضعها.
وللمزيد من النصائح حول الحفاظ على الطعام.. اقرأ أيضًا 7 نصائح مطبخية لتقليل إهدار الطعام