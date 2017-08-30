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14 نصيحة لترتيب ثلاجة المطبخ قبل عيد الأضحى

آية علم الدين آية علم الدين
Extension and new kitchen - Cheshire, John Gauld Photography John Gauld Photography مطبخ ذو قطع مدمجة
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قبل عيد الأضحى، هناك العديد من التجهيزات التي نقوم بها في المنزل حتى نكون على استعداد لاستقباله، سواءًا هذه الاستعدادات المتعلقة باستقبال الزائرين وإدخال البهجة على المنزل، أو الاستعدادات الخاصة بعملية ذبح الأضحية وتجهيز المطبخ لاستقبال اللحوم الآتية من الذبيحة.

ومن هذه التجهيزات بالطبع ترتيب ثلاجة المطبخ وتنظيفها بحيث يسهل علينا تخزين اللحوم فيها وتوفير أماكن أكثر لاستيعاب الكميات الكبيرة للحوم قبل توزيعها أو تخزين الجزء الخاص بالاستخدام.

وحتى يكون هذا الأمرسهلًا ولا يستغرق الكثير من الوقت والمجهود، أحضرنا لكم اليوم بعض النصائح الخاصة بترتيب الثلاجة وتنظيمها والتي استعنا فيها بنصائح خبراءنا في homify، فهيا بنا لنرى هذه النصائح مباشرة:

1. بداية لابد من فصل الكهرباء عن الثلاجة تمامًا للتأكد من تحقيق عامل الأمان

Miele Mastercool Refrigerator Hehku مطبخالأجهزة الكهربائية
Hehku

Miele Mastercool Refrigerator

Hehku
Hehku
Hehku

2. تفريغ محتويات الثلاجة على منضدة مستقلة بعيدة عن مساحة الحركة الخاصة بالتنظيف

MODERN MUTFAKLAR, Luce mutfak&banyo Luce mutfak&banyo مطبخرفوف وأدراج
Luce mutfak&amp;banyo

Luce mutfak&banyo
Luce mutfak&amp;banyo
Luce mutfak&banyo

مع فرز الطعام والتخلص من الطعام التالف منه ووضعه في أكياس مغلقة داخل سلة المهلات.

3. فصل الأرفف التي يمكن فكها وتركيبها بسهولة لغسلها منفردة

Apartamento residencial Vila Olímpia - Casa do ator - SP, tsmarquiteto tsmarquiteto مطبخ ذو قطع مدمجة خشب White
tsmarquiteto

tsmarquiteto
tsmarquiteto
tsmarquiteto

وذلك عن طريق نقعها في البانيو أو في حوض كبير مع بعض من الخل وملح الطعام.

4. نبدأ في التنظيف باستخدام المواد الطبيعية وتجنب المواد الكيميائية الضارة على الطعام

暮らしを育むインナーガレージと土間のある和モダンコートハウス, やまぐち建築設計室 やまぐち建築設計室 مطبخ ذو قطع مدمجة Wood effect
やまぐち建築設計室

やまぐち建築設計室
やまぐち建築設計室
やまぐち建築設計室

مع مراعاة تذويب قطع الثلج المتكومة في الأركان عن طريق المياه الدافئة والملح.

5. نستخدم بيكربونات الصوديوم مع البقع العنيدة في الثلاجة

homify مطبخ ذو قطع مدمجة White
homify

homify
homify
homify

يعتبر بيكربونات الصوديوم من المواد الطبيعية التي لا تؤثر على نكهة الطعام بعد وضعه في الثلاجة ولا تضره، بل تعمل على تنظيف الثلاجة بشكل فعال وسريع.

6. نقوم بعملية التنظيف من الأعلى إلى الأسفل توفيرًا للمجهود

Integrated American Fridge Fridge Freezer homify مطبخ ذو قطع مدمجة خشب Beige fridge,larder,painted kitchen,classic kitchen
homify

Integrated American Fridge Fridge Freezer

homify
homify
homify

حتى نتجنب سقوط قطرات المياة الغير نظيفة على الأماكن التي تم تنظيفها بالفعل.

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7. نجفف الثلاجة بعد التنظيف باستخدام فوطة قطنية ثم نتركها ساعة أو ساعتين لتجف من الداخل تمامًا

Just Married, Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. مطبخ
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

8. لتجنب الروائح الكريهة نضع في الثلاجة قطعة فحم

Project - Educity Apartment 3 Bedroom, Vinch Interior Vinch Interior مطبخ ذو قطع مدمجة
Vinch Interior

Vinch Interior
Vinch Interior
Vinch Interior

هناك العديد من الأفكار المستخدمة لامتصاص الروائح النفاذة في الثلاجة مثل قطعة من الفحم في الثلاجة أو طبق صغير به القليل من البن.

9. نقوم برص مكونات الثلاجة بعناية فنخصص مكانًا في الفريزر للحوم بعيدًا عن الخضروات

Integrated fridges John Gauld Photography مطبخ ذو قطع مدمجة Fridge/freezers,Shaker style,Kitchen island
John Gauld Photography

Integrated fridges

John Gauld Photography
John Gauld Photography
John Gauld Photography

10. نرتب الأرفف العلوية في الثلاجة للأجبان والمشروبات والأرفف المتوسطة للمعلبات والحلويات

Large fridge located in bank of towers next to the ovens. Kitchencraft مطبخ
Kitchencraft

Large fridge located in bank of towers next to the ovens.

Kitchencraft
Kitchencraft
Kitchencraft

11. أما الأدراج السفلية فهي للخضروات والفواكه

Miele Mastercool Refrigerator Hehku مطبخالأجهزة الكهربائية
Hehku

Miele Mastercool Refrigerator

Hehku
Hehku
Hehku

12. يمكننا استغلال باب الثلاجة في وضع الكاتشاب والمايونيز والمنتجات التي لا تتطلب تبريدًا شديدًا

Naturholzküchen mit neuen Maßstäben, Wohnwiese Jette Schlund Wohnwiese Jette Schlund مطبخ ذو قطع مدمجة خشب نقي Beige
Wohnwiese Jette Schlund

Wohnwiese Jette Schlund
Wohnwiese Jette Schlund
Wohnwiese Jette Schlund

13. أما الزجاجات والألبان فمن الأفضل تخزينها في منتصف الثلاجة

Fisher Paykel CoolDrawer™ Multi-Temperature Refrigerator Haus12 Interiors مطبخ
Haus12 Interiors

Fisher Paykel CoolDrawer™ Multi-Temperature Refrigerator

Haus12 Interiors
Haus12 Interiors
Haus12 Interiors

لأنها تحتاج للتواجد في مكان أكثر برودة من باب الثلاجة كما اعتدنا أن نضعها.

14. وهكذا أخيرًا تكون ثلاجة المطبخ مستعدة لاستقبال اللحوم والأطعمة الخاصة بعيد الأضحى

Cozinhas, Holis Móveis Planejados Holis Móveis Planejados مطبخرفوف وأدراج MDF White
Holis Móveis Planejados

Holis Móveis Planejados
Holis Móveis Planejados
Holis Móveis Planejados

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