كيف ترتب غرفة أطفالك مع اقتراب المدارس؟

اقترب العام الدراسي الجديد وجميعًا نجهز أنفسنا وأولادنا له، تحتاج في هذا الوقت إلى غرفة متكاملة تناسب احتياجات طفلك في هذا المرحلة، غرفة مريحة بألوان فاتحة وهادئة وأثاث وظيفي يناسب مساحة الغرفة ويوفر لك المساحات التخزينية المناسبة، ومكتب للمذاكرة يمكنك تصميمه بما سيناسب المساحة الفارغة بالغرفة، ودولاب للملابس.. كل هذه الأشياء لا غنى عنها ولكنك لا يجب ان تنسى الإضاءة لأنها لا تقل أهمية عن كل ما سبق، وهنا في هذا المقال نقدم لك أهم الأشياء التي يمكنك إعداد غرفة طفلك بها لاستقبال عام دراسي جديد.
إذا كانت غرفة أولادك لا تحتوي على ركن خاص بالمذاكرة، على الفور أنت بحاجة إلى صنع هذا عند النجار.. وتحتاج بالفعل إلى مكتب متوسط الإرتفاع وكرسي مريح مع توفير أدراج تخزين مناسبه به، ويمكنك اختيار التصميم المناسب لمساحة الغرفة لديك، وهنا في هذا المثال سمحت المساحة بتصميم مكتب على شكل حرف L، ويمكن أن تصلح لجلوس فرد واحد أو فردين بكرسيين.
إضاءة غرفة طفلك يجب أن تكون مناسبة للمذاكرة ولراحة عيني طفلك.. لا يجب ان تكون الإضاءة ضعفة أبدًا، ويمكنك الاعتماد على إضاءة الغرفة بأكملها أو عمل وحدات إضاءة صغيرة بمكتب المذاكرة كما يظهر في هذا التصميم الذي استغل الجدار لعمل دواليب وأرفف تخزينية وتعليق وحدات الإضاءة فيها لعمل مكتب بالأسفل يمنح أبنائك إضاءة عالية وقت المذاكرة.
إذا كانت غرفة الأطفال صغيرة الحجم فإن الأثاث الوظيفي حل مثالي في منتهى الذكاء، يمكنك الاعتماد عليه للخروج من هذا المأزق وعمل غرفة تحتوي على سرير ومكتب ووحدات تخزين أيضًا، كما يتضح في هذا المثال الذي استخدم أثاث مرتبط ببعضه لعمل مكتب مميز يحمل أرفف علوية ويتربط بالسرير من الأسفل، وكرسي صغير أمامه.
مما لا شك فيه أن وحدات التخزين في غرفة طغلك وخاصة أيام الدارسة أهم من بقية تفاصيل الغرفة كلها، فمع دخول المدارس تزداد الكتب والأدوات والملابس وتحتاج إلى أماكن تخزينية كثيرة بالغرفة لتحمل كل هذه الأغراض دون أن تسبب فوضى وإزدحام بالمكان، ويمكنك تصميم مكتبة مميزة كهذه تحمل كل كتب وأدوات أطفالك.
يجب أن ترتكز غرفة طفلك على أثاث مريح، وهذا لا يقل أهمية عن الألوان التي تستخدمها للغرفة ولهذا الأثاث، لان الألوان الفاتحة والبسيطة تعطي تركيز أكثر وراحة لعيون طفلك، فإذن لم تكن تهتم بها من قبل عليك الاّن إعادة النظر في هذه النقطة وتغيير ألوان غرفة الأطفال، وهنا استخدمت هذه الغرفة الأبيض والمادي ولمسة من الأحمر للغرفة مع مراعاة المساحة.
لا تنسى بأن يكون ركن المذاكرة الخاصة بطفلك بجانب مكان جيد التهوية، فهذا يعطيه طاقة إيجابية أكثر ويكون صحي أكثر له، ونحن هنا نقدم لك نموزج لركن مذاكرة بغرفة أطفال صمم أسفل النافذة لاتسغلال المساحة بطريقة مناسبة.
بالتأكيد الاّن تعد ملابس مدرسة أطفالك، وتحتاج إلى علاقات لتعليق الملابس والأرفف للأحذية وأدراج للأدوات، لن يمكنك بعد الاّن التخلي عن وجود دولاب مناسب ببعض الوحدات التخزينية الصغيرة، فإذا كانت غرفة الأطفال خالية من دولاب كبير يمكنك تصميم احدهم الاّن للحصول على مساحات تخزين مناسبة لاحتياجات أبنائك.
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