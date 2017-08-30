كيف ترتب غرفة أطفالك مع اقتراب المدارس؟

اقترب العام الدراسي الجديد وجميعًا نجهز أنفسنا وأولادنا له، تحتاج في هذا الوقت إلى غرفة متكاملة تناسب احتياجات طفلك في هذا المرحلة، غرفة مريحة بألوان فاتحة وهادئة وأثاث وظيفي يناسب مساحة الغرفة ويوفر لك المساحات التخزينية المناسبة، ومكتب للمذاكرة يمكنك تصميمه بما سيناسب المساحة الفارغة بالغرفة، ودولاب للملابس.. كل هذه الأشياء لا غنى عنها ولكنك لا يجب ان تنسى الإضاءة لأنها لا تقل أهمية عن كل ما سبق، وهنا في هذا المقال نقدم لك أهم الأشياء التي يمكنك إعداد غرفة طفلك بها لاستقبال عام دراسي جديد.