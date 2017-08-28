تصميم لفيلا أنيقة اعتمدت الأسلوب البسيط

نأخذك اليوم في جولة سريعة داخل فيلا اعتمدت في تصميمها وتفاصيلها على النمط التبسيطي والألوان الهادئة الغير متكلفة، وتتكون من منطقة بالأسفل مفتوحة على بعضها البعض من مطبخ وغرفة معيشة وسفرة تتوسطهم في أناقة، وتقسيم مثالي مميز في كل الأركان، يمكنك تقليده بالمثل، وينتشر اللون الأسود في كل مكان فيعطي فخامة ورقي لا مثيل له، والاّن يمكنك التنقل بين مجموعة الصور هذه لمشاهدة التفاصيل.