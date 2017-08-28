تصميم لفيلا أنيقة اعتمدت الأسلوب البسيط

نأخذك اليوم في جولة سريعة داخل فيلا اعتمدت في تصميمها وتفاصيلها على النمط التبسيطي والألوان الهادئة الغير متكلفة، وتتكون من منطقة بالأسفل مفتوحة على بعضها البعض من مطبخ وغرفة معيشة وسفرة تتوسطهم في أناقة، وتقسيم مثالي مميز في كل الأركان، يمكنك تقليده بالمثل، وينتشر اللون الأسود في كل مكان فيعطي فخامة ورقي لا مثيل له، والاّن يمكنك التنقل بين مجموعة الصور هذه لمشاهدة التفاصيل.
انفتاح رائع وتقسيم مثالي للمساحة سمح بدمج المناطق مع بعضها بطريقة رائعة، بداية من منطقة المعيشة إى السفرة وحتى المطبخ، كل شيء يبدو رائع وفي مكانه الصحيح، مع مراعاه المسافات لعدم تضيق المساحة.
اختيار دقيق للتفاصيل وألوان الدهانات لتتماشى كل الأشياء مع بعضها، وركنة على شكل حرف L، بالقماش الأسود الأنيق الذي يضفي فخامة رائعة على المنطقة، واختيار رائع لسجادة فاتحة اللون من القطيفة للمسة ناعمة تحت الأقدام.
ستائر مميزة باللون الكاكاوي الرائع الذي يعطي نعومة رائعة في الغرفة مع الحرير الأبيض لغرفة مشرقة ومبهجة، هذا بالإضافة إلى الدهانات البيضاء التي تعطي وضوح وثة أكثر للمكان.
سحر الأخشاب يعطي طعم مختلف لأثاث السفرة، فأصبحت بسيطة وناعمة، تتكون من أريكة ومجموعة من الكراسي الخشبية ذات المقاعد الجلدية السوداء وفي خلفيتها نافذة كبيرة تحمل ستائر رائعة.
ارتباط رائع مع المطبخ، هذا بالإضافة إلى الارتباط العام الذي يخلفه توحيد السيراميك في الأرض، والانفتاح الرائع في كل الاتجاهات، مع استخدام ثريا رائعة تتكون من حزمة بلورات كروية من الزجاج الشفاف البسيط.
بار المطبخ الذي صمم بطريقة حديثة وبسيطة بسطح وجدار أملس، مع وضع الصنبور المعدني على البار في الجانب، وثلاث وحدات إضاءة متشابهه تتدلى معًا فوقه.
على النمط البسيط تأتي هذه الغرفة بشكلها الهادىء وألوانها البسيطة، فتجمع بين الأسود والأخضر الفاتح وسحر اللمسة الخشبية، وأرضية من السيراميك الأبيض الفاتح، مع أريكة للجلوس أسفل النافذة.
استغلال المساحة أسفل النافذة بطريقة رائعة سمحت بعمل أرفف جانبية لمكتبة صغيرة وجلسة من أريكة ومنضدة أسفلها، مع الاستفادة القصوى من ضوء الشمس بالخلفيه.
في المساحة الأمامية للسرير تمكن أصحاب المنزل من عمر رف بسيط كقاعدة للتلفزيون وذلك للسهرة والتسلية ومشاهدة ممتعة له في استرخاء، ووضع كرسي خشبي بمقعد جلد أسود أمامه للجلوس عن قرب.
شرفة هذه الفيلا باتت متميزة وأنيقة بمقاعد ليست تقليدية على الإطلاق، مع منضدة اسطوانية بالمنتصف لجلسة رائعة في الهواء الطلق، وأرضية من الخشب مع النباتات الخضراء للمسة ريفية ناعمة.
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