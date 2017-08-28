الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

تصميم لفيلا أنيقة اعتمدت الأسلوب البسيط

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
C House, 夏沐森山設計整合 夏沐森山設計整合 غرفة المعيشة
Loading admin actions …

نأخذك اليوم في جولة سريعة داخل فيلا اعتمدت في تصميمها وتفاصيلها على النمط التبسيطي والألوان الهادئة الغير متكلفة، وتتكون من منطقة بالأسفل مفتوحة على بعضها البعض من مطبخ وغرفة معيشة وسفرة تتوسطهم في أناقة، وتقسيم مثالي مميز في كل الأركان، يمكنك تقليده بالمثل، وينتشر اللون الأسود في كل مكان فيعطي فخامة ورقي لا مثيل له، والاّن يمكنك التنقل بين مجموعة الصور هذه لمشاهدة التفاصيل.

تقسيم مثالي

C House, 夏沐森山設計整合 夏沐森山設計整合 غرفة المعيشة
夏沐森山設計整合

夏沐森山設計整合
夏沐森山設計整合
夏沐森山設計整合

انفتاح رائع وتقسيم مثالي للمساحة سمح بدمج المناطق مع بعضها بطريقة رائعة، بداية من منطقة المعيشة إى السفرة وحتى المطبخ، كل شيء يبدو رائع وفي مكانه الصحيح، مع مراعاه المسافات لعدم تضيق المساحة.

غرفة معيشة أنيقة

C House, 夏沐森山設計整合 夏沐森山設計整合 غرفة المعيشة
夏沐森山設計整合

夏沐森山設計整合
夏沐森山設計整合
夏沐森山設計整合

اختيار دقيق للتفاصيل وألوان الدهانات لتتماشى كل الأشياء مع بعضها، وركنة على شكل حرف L، بالقماش الأسود الأنيق الذي يضفي فخامة رائعة على المنطقة، واختيار رائع لسجادة فاتحة اللون من القطيفة للمسة ناعمة تحت الأقدام.

C House, 夏沐森山設計整合 夏沐森山設計整合 غرفة المعيشة
夏沐森山設計整合

夏沐森山設計整合
夏沐森山設計整合
夏沐森山設計整合

ستائر مميزة باللون الكاكاوي الرائع الذي يعطي نعومة رائعة في الغرفة مع الحرير الأبيض لغرفة مشرقة ومبهجة، هذا بالإضافة إلى الدهانات البيضاء التي تعطي وضوح وثة أكثر للمكان.

C House, 夏沐森山設計整合 夏沐森山設計整合 غرفة المعيشة
夏沐森山設計整合

夏沐森山設計整合
夏沐森山設計整合
夏沐森山設計整合

ركن خاص مع مدفئة في جدار رخامي للمسة فخامة متميزة.

السفرة..!

C House, 夏沐森山設計整合 夏沐森山設計整合 غرفة السفرة
夏沐森山設計整合

夏沐森山設計整合
夏沐森山設計整合
夏沐森山設計整合

سحر الأخشاب يعطي طعم مختلف لأثاث السفرة، فأصبحت بسيطة وناعمة، تتكون من أريكة ومجموعة من الكراسي الخشبية ذات المقاعد الجلدية السوداء وفي خلفيتها نافذة كبيرة تحمل ستائر رائعة.

C House, 夏沐森山設計整合 夏沐森山設計整合 غرفة السفرة
夏沐森山設計整合

夏沐森山設計整合
夏沐森山設計整合
夏沐森山設計整合

ارتباط رائع مع المطبخ، هذا بالإضافة إلى الارتباط العام الذي يخلفه توحيد السيراميك في الأرض، والانفتاح الرائع في كل الاتجاهات، مع استخدام ثريا رائعة تتكون من حزمة بلورات كروية من الزجاج الشفاف البسيط.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

المطبخ

C House, 夏沐森山設計整合 夏沐森山設計整合 غرفة السفرة
夏沐森山設計整合

夏沐森山設計整合
夏沐森山設計整合
夏沐森山設計整合

بار المطبخ الذي صمم بطريقة حديثة وبسيطة بسطح وجدار أملس، مع وضع الصنبور المعدني على البار في الجانب، وثلاث وحدات إضاءة متشابهه تتدلى معًا فوقه.

غرفة النوم

C House, 夏沐森山設計整合 夏沐森山設計整合 غرفة نوم
夏沐森山設計整合

夏沐森山設計整合
夏沐森山設計整合
夏沐森山設計整合

على النمط البسيط تأتي هذه الغرفة بشكلها الهادىء وألوانها البسيطة، فتجمع بين الأسود والأخضر الفاتح وسحر اللمسة الخشبية، وأرضية من السيراميك الأبيض الفاتح، مع أريكة للجلوس أسفل النافذة.

استغلال رائع للمساحة

C House, 夏沐森山設計整合 夏沐森山設計整合 غرفة نوم
夏沐森山設計整合

夏沐森山設計整合
夏沐森山設計整合
夏沐森山設計整合

استغلال المساحة أسفل النافذة بطريقة رائعة سمحت بعمل أرفف جانبية لمكتبة صغيرة وجلسة من أريكة ومنضدة أسفلها، مع الاستفادة القصوى من ضوء الشمس بالخلفيه.

C House, 夏沐森山設計整合 夏沐森山設計整合 غرفة نوم
夏沐森山設計整合

夏沐森山設計整合
夏沐森山設計整合
夏沐森山設計整合

في المساحة الأمامية للسرير تمكن أصحاب المنزل من عمر رف بسيط كقاعدة للتلفزيون وذلك للسهرة والتسلية ومشاهدة ممتعة له في استرخاء، ووضع كرسي خشبي بمقعد جلد أسود أمامه للجلوس عن قرب.

الشرفة

C House, 夏沐森山設計整合 夏沐森山設計整合 بلكونة أو شرفة
夏沐森山設計整合

夏沐森山設計整合
夏沐森山設計整合
夏沐森山設計整合

شرفة هذه الفيلا باتت متميزة وأنيقة بمقاعد ليست تقليدية على الإطلاق، مع منضدة اسطوانية بالمنتصف لجلسة رائعة في الهواء الطلق، وأرضية من الخشب مع النباتات الخضراء للمسة ريفية ناعمة.

شاهد أيضًا تحول رائع لشقة من 80 متر

كيف تصنع ركن للعب أطفالك بأقل تكلفة ممكنة؟
هل أعجبتك الفيلا؟ شاركنا برأيك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً